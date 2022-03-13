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  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Беерсхот-Вильрейк
0:0
Первый тайм: 35'

Стадион:
Гент
0'
30' Желтая карточка
Дом Джорен
35'

Ход матча

30'
Дом Джорен
 
Лучшие коэффициенты
Беерсхот-Вильрейк
Ничья
Гент
6.70
4.90
1.47
Все Коэффициенты
1
Бибаув
Ваутер
5
Дом
Джорен
55
Stipe
Radic
44
Лемос
Маурисио
2
Берг
Ян
15
Бурден
Пьер
17
Шенклэнд
Лоуренс
18
Сануси
Райан
16
Питермат
Том
40
Ilias
Sebaoui
20
Авенатти
Фелипе
33
Руф
Дави
21
Ханше-Ольсен
Андреас
2
Окуму
Джозеф
20
Торунарига
Джордан
3
Опери
Кристофер
14
Кастро-Монтес
Алессио
13
Де
Сар
Жюльен
6
Овусу
Элиша
18
Самуаз
Матисс
17
Юльсагер
Эндрю
11
Лемайич
Дарко
Беерсхот-Вильрейк
5-4-1
Гент
4-4-1-1

История личных встреч

Беерсхот-Вильрейк
Гент

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПДА
2:2
ПДА
1:1
ПДА
5:1
К
3:0
ТМК
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Беерсхот-Вильрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дом Джорен 5 0.16
Шенклэнд Лоуренс 4 0.13
Нубисси Мариус 4 0.13
Хольцхаузер Рафаэль 3 (1) 0.1
Ilias Sebaoui 3 (1) 0.1
Берг Ян 2 0.06
Авенатти Фелипе 1 0.03
Кайседо Мойсес 1 0.03
Сануси Райан 1 0.03
Лемос Маурисио 1 0.03
Саньянг Абдулия 1 0.03
Сумаре Исса 1 0.03
Константопулос Апостолос 1 0.03
Бурден Пьер 0 0
Вака Рамиро 0 0
Исмаила Кулибали 0 0
Ванхамел Майк 0 0
Судзуки Мусаси 0 0
Де Смет Тибо 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссудали Тарик 14 0.45
Депуатр Лоран 9 0.29
Безус Роман 3 (1) 0.1
Кастро-Монтес Алессио 3 0.1
Де Сар Жюльен 3 (1) 0.1
Фортуна Нуриу 2 0.06
Самуаз Матисс 2 0.06
Юльсагер Эндрю 2 0.06
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0.03
Нгадеу Майкл 1 0.03
Бруно Джанни 1 0.03
Ханше-Ольсен Андреас 1 0.03
Лемайич Дарко 1 0.03
Чакветадзе Георгий 0 0
Опери Кристофер 0 0

Карточки

Беерсхот-Вильрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Смет Тибо 9 3
Хольцхаузер Рафаэль 7 1
Берг Ян 7 1
Stipe Radic 3 2
Бурден Пьер 6 0
Дом Джорен 4 0
Питермат Том 4 0
Исмаила Кулибали 4 0
Халемия Мохамед Реда 4 0
Франс Фредерик 2 1
Авенатти Фелипе 3 0
Сумаре Исса 3 0
Нубисси Мариус 1 1
Сануси Райан 2 0
Шенклэнд Лоуренс 2 0
Лемос Маурисио 2 0
Вака Рамиро 2 0
Кайседо Мойсес 2 0
Бибаув Ваутер 1 0
Ванхамел Майк 1 0
Риго Данте 1 0
Константопулос Апостолос 1 0
Ilias Sebaoui 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Сар Жюльен 10 0
Самуаз Матисс 5 1
Кастро-Монтес Алессио 5 0
Вадис Оджиджа-Офоэ 3 1
Кумс Свен 4 0
Безус Роман 4 0
Ханше-Ольсен Андреас 4 0
Нгадеу Майкл 4 0
Болат Синан 3 0
Годо Бруно 3 0
Тиссудали Тарик 3 0
Юльсагер Эндрю 2 0
Фортуна Нуриу 2 0
Овусу Элиша 2 0
Чакветадзе Георгий 0 1
Номбе Мбойо 1 0
Торунарига Джордан 1 0
Окуму Джозеф 1 0
Опери Кристофер 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
15
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 9
24 Не забивали 21
2
13%
3
20%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
4
27%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
5
31%
2
13%
76-90

Пропущено

27
12
16 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 8
5
19%
2
17%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
7
26%
1
8%
31-45
4
15%
3
25%
46-60
5
19%
3
25%
61-75
2
7%
3
25%
76-90

Забито

14
30
2 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 9
20 Не забивали 17
0
0%
4
13%
1-15
0
0%
7
23%
16-30
2
14%
4
13%
31-45
5
36%
4
13%
46-60
1
7%
8
27%
61-75
6
43%
3
10%
76-90

Пропущено

36
17
19 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
6
17%
5
29%
29%
1-15
6
17%
1
6%
16-30
7
19%
2
12%
31-45
5
14%
1
6%
46-60
4
11%
4
24%
61-75
8
22%
4
24%
76-90

Забито

30
45
10 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 23
5 Забивали первыми 18
14 Не забивали 8
2
7%
7
16%
1-15
4
13%
7
16%
16-30
4
13%
8
18%
31-45
6
20%
7
16%
46-60
3
10%
11
24%
61-75
11
37%
5
11%
76-90

Пропущено

63
29
35 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 18
24 Пропускали первыми 9
27 Не пропускали 19
11
17%
7
24%
1-15
10
16%
1
3%
16-30
14
22%
3
10%
31-45
9
14%
4
14%
46-60
9
14%
7
24%
61-75
10
16%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Антверпен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Шарлеруа 2:3 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:0
Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 2:1 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3 Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Хайденхайм - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0
Гент
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ПАОК - Гент 1:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1 Брюгге - Гент 0:3 Стандард - Гент 0:1
Гент - Серен Юнайтед 4:0 Эйпен - Гент 0:1 Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Гент - Антверпен 0:1 Гент - Остенде 1:1 Шарлеруа - Гент 0:0 Гент - Кортрейк 2:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Гент - Стандард 3:1 Гент - Сент-Трейден 2:1 Мехелен - Гент 4:3 Гент - Генк 1:0 Гент - Флора Таллин 1:0 АХ Лёвен - Гент 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 31 22 4 5 71 - 25 70
2. Брюгге 31 18 9 4 64 - 35 63
3. Андерлехт 31 16 10 5 65 - 33 58
4. Антверпен 31 17 5 9 52 - 37 56
5. Гент 0:0 31 15 8 8 46 - 28 53
6. Мехелен 30 14 6 10 53 - 51 48
7. Шарлеруа 31 13 9 9 47 - 42 48
8. Генк 31 13 6 12 58 - 44 45
9. Серкль Брюгге 31 12 7 12 47 - 38 43
10. Сент-Трейден 31 12 6 13 34 - 38 42
11. АХ Лёвен 30 9 10 11 41 - 51 37
12. Кортрейк 31 9 10 12 39 - 41 37
13. Стандард 30 8 9 13 30 - 44 33
14. Зульте-Варегем 31 8 8 15 42 - 63 32
15. Остенде 31 9 5 17 29 - 58 32
16. Эйпен 31 8 7 16 36 - 53 31
17. Серен Юнайтед 30 7 2 21 26 - 65 23
18. Беерсхот-Вильрейк 0:0 31 4 5 22 30 - 64 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт 16 9 5 2 37 - 19 32
2. Мехелен 16 9 4 3 33 - 22 31
3. Гент 0:0 15 9 3 3 31 - 16 30
4. Брюгге 15 8 6 1 31 - 15 30
5. Генк 16 9 3 4 34 - 18 30
6. Унион Сент-Жиллуаз 15 9 2 4 26 - 13 29
7. Антверпен 15 8 3 4 28 - 18 27
8. АХ Лёвен 15 6 4 5 20 - 24 22
9. Серкль Брюгге 16 6 3 7 21 - 18 21
10. Шарлеруа 15 5 5 5 16 - 16 20
11. Кортрейк 15 5 4 6 21 - 20 19
12. Зульте-Варегем 16 5 4 7 23 - 30 19
13. Сент-Трейден 15 5 3 7 20 - 21 18
14. Остенде 16 5 2 9 17 - 35 17
15. Серен Юнайтед 15 5 2 8 15 - 29 17
16. Эйпен 15 4 3 8 17 - 26 15
17. Стандард 15 3 5 7 14 - 22 14
18. Беерсхот-Вильрейк 0:0 16 4 2 10 15 - 29 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 16 13 2 1 45 - 12 41
2. Брюгге 16 10 3 3 33 - 20 33
3. Антверпен 16 9 2 5 24 - 19 29
4. Шарлеруа 16 8 4 4 31 - 26 28
5. Андерлехт 15 7 5 3 28 - 14 26
6. Сент-Трейден 16 7 3 6 14 - 17 24
7. Гент 0:0 16 6 5 5 15 - 12 23
8. Серкль Брюгге 15 6 4 5 26 - 20 22
9. Стандард 15 5 4 6 16 - 22 19
10. Кортрейк 16 4 6 6 18 - 21 18
11. Мехелен 14 5 2 7 20 - 29 17
12. Эйпен 16 4 4 8 19 - 27 16
13. Генк 15 4 3 8 24 - 26 15
14. АХ Лёвен 15 3 6 6 21 - 27 15
15. Остенде 15 4 3 8 12 - 23 15
16. Зульте-Варегем 15 3 4 8 19 - 33 13
17. Серен Юнайтед 15 2 0 13 11 - 36 6
18. Беерсхот-Вильрейк 0:0 15 0 3 12 15 - 35 3
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    30'
    Дом Джорен получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Беерсхот-Вильрейк
Ничья
Гент
6.70
4.90
1.47
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Беерсхот-Вильрейк 0:0 Гент онлайн

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