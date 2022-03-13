Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Olympisch Stadion
30' Желтая карточкаДом Джорен
36' Желтая карточкаДе Сар Жюльен
36' Желтая карточкаIlias Sebaoui
42' Желтая карточкаПитермат Том
0:1
44' ГолДе Сар Жюльен
0:2
65' ГолЛемайич Дарко
68' Желтая карточкаЛемайич Дарко
76' Желтая карточкаРиго Данте
Ход матча
30'
36'
36'
42'
44'
65'
0:2
68'
76'
55
Stipe
Radic
2
Берг
Ян
15
Бурден
Пьер
18
Сануси
Райан
16
Питермат
Том
33
Руф
Дави
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Stipe RadicЗащитник
- Защитник
-
2 Берг ЯнЗащитник
-
15 Бурден ПьерЗащитник
- Полузащитник
-
18 Сануси РайанПолузащитник
-
16 Питермат ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Риго ДантеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вака РамироНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Gregoire Vanderidt
История личных встреч
Беерсхот-Вильрейк
Гент
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дом Джорен
|5
|0.16
|Шенклэнд Лоуренс
|4
|0.13
|Нубисси Мариус
|4
|0.13
|Хольцхаузер Рафаэль
|3 (1)
|0.1
|Ilias Sebaoui
|3 (1)
|0.1
|Берг Ян
|2
|0.06
|Авенатти Фелипе
|1
|0.03
|Кайседо Мойсес
|1
|0.03
|Сануси Райан
|1
|0.03
|Лемос Маурисио
|1
|0.03
|Саньянг Абдулия
|1
|0.03
|Сумаре Исса
|1
|0.03
|Константопулос Апостолос
|1
|0.03
|Бурден Пьер
|0
|0
|Вака Рамиро
|0
|0
|Исмаила Кулибали
|0
|0
|Ванхамел Майк
|0
|0
|Судзуки Мусаси
|0
|0
|Де Смет Тибо
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|14
|0.45
|Депуатр Лоран
|9
|0.29
|Де Сар Жюльен
|4 (1)
|0.13
|Кастро-Монтес Алессио
|3
|0.1
|Безус Роман
|3 (1)
|0.1
|Фортуна Нуриу
|2
|0.06
|Самуаз Матисс
|2
|0.06
|Юльсагер Эндрю
|2
|0.06
|Лемайич Дарко
|2
|0.06
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0.03
|Нгадеу Майкл
|1
|0.03
|Бруно Джанни
|1
|0.03
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.03
|Чакветадзе Георгий
|0
|0
|Опери Кристофер
|0
|0
Карточки
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Смет Тибо
|9
|3
|Хольцхаузер Рафаэль
|7
|1
|Берг Ян
|7
|1
|Stipe Radic
|3
|2
|Бурден Пьер
|6
|0
|Питермат Том
|5
|0
|Дом Джорен
|4
|0
|Исмаила Кулибали
|4
|0
|Халемия Мохамед Реда
|4
|0
|Франс Фредерик
|2
|1
|Авенатти Фелипе
|3
|0
|Сумаре Исса
|3
|0
|Нубисси Мариус
|1
|1
|Сануси Райан
|2
|0
|Шенклэнд Лоуренс
|2
|0
|Лемос Маурисио
|2
|0
|Риго Данте
|2
|0
|Вака Рамиро
|2
|0
|Кайседо Мойсес
|2
|0
|Ilias Sebaoui
|2
|0
|Бибаув Ваутер
|1
|0
|Ванхамел Майк
|1
|0
|Константопулос Апостолос
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Сар Жюльен
|11
|0
|Самуаз Матисс
|5
|1
|Кастро-Монтес Алессио
|5
|0
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|3
|1
|Кумс Свен
|4
|0
|Безус Роман
|4
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|4
|0
|Нгадеу Майкл
|4
|0
|Болат Синан
|3
|0
|Годо Бруно
|3
|0
|Тиссудали Тарик
|3
|0
|Юльсагер Эндрю
|2
|0
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|Овусу Элиша
|2
|0
|Чакветадзе Георгий
|0
|1
|Номбе Мбойо
|1
|0
|Лемайич Дарко
|1
|0
|Торунарига Джордан
|1
|0
|Окуму Джозеф
|1
|0
|Опери Кристофер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
17
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 10
25 Не забивали 21
2
13%
3
18%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
5
29%
29%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
5
31%
2
12%
76-90
Пропущено
29
12
17 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 8
5
17%
2
17%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
8
28%
1
8%
31-45
4
14%
3
25%
46-60
6
21%
3
25%
61-75
2
7%
3
25%
76-90
Забито
14
30
2 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 9
21 Не забивали 18
0
0%
4
13%
1-15
0
0%
7
23%
16-30
2
14%
4
13%
31-45
5
36%
4
13%
46-60
1
7%
8
27%
61-75
6
43%
3
10%
76-90
Пропущено
36
17
19 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
6
17%
5
29%
29%
1-15
6
17%
1
6%
16-30
7
19%
2
12%
31-45
5
14%
1
6%
46-60
4
11%
4
24%
61-75
8
22%
4
24%
76-90
Забито
30
47
10 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 24
5 Забивали первыми 19
15 Не забивали 8
2
7%
7
15%
1-15
4
13%
7
15%
16-30
4
13%
9
19%
31-45
6
20%
7
15%
46-60
3
10%
12
26%
61-75
11
37%
5
11%
76-90
Пропущено
65
29
36 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 18
25 Пропускали первыми 9
28 Не пропускали 19
11
17%
7
24%
1-15
10
15%
1
3%
16-30
15
23%
3
10%
31-45
9
14%
4
14%
46-60
10
15%
7
24%
61-75
10
15%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Антверпен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Шарлеруа 2:3 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:0
Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 2:1 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3 Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Хайденхайм - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0
Гент
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ПАОК - Гент 1:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1 Брюгге - Гент 0:3 Стандард - Гент 0:1
Гент - Серен Юнайтед 4:0 Эйпен - Гент 0:1 Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Гент - Антверпен 0:1 Гент - Остенде 1:1 Шарлеруа - Гент 0:0 Гент - Кортрейк 2:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Гент - Стандард 3:1 Гент - Сент-Трейден 2:1 Мехелен - Гент 4:3 Гент - Генк 1:0 Гент - Флора Таллин 1:0 АХ Лёвен - Гент 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|31
|22
|4
|5
|71 - 25
|70
|2.
|Брюгге
|31
|18
|9
|4
|64 - 35
|63
|3.
|Андерлехт
|31
|16
|10
|5
|65 - 33
|58
|4.
|Антверпен
|31
|17
|5
|9
|52 - 37
|56
|5.
|Гент
|31
|16
|7
|8
|48 - 28
|55
|6.
|Мехелен
|30
|14
|6
|10
|53 - 51
|48
|7.
|Шарлеруа
|31
|13
|9
|9
|47 - 42
|48
|8.
|Генк
|31
|13
|6
|12
|58 - 44
|45
|9.
|Серкль Брюгге
|31
|12
|7
|12
|47 - 38
|43
|10.
|Сент-Трейден
|31
|12
|6
|13
|34 - 38
|42
|11.
|АХ Лёвен
|30
|9
|10
|11
|41 - 51
|37
|12.
|Кортрейк
|31
|9
|10
|12
|39 - 41
|37
|13.
|Стандард
|30
|8
|9
|13
|30 - 44
|33
|14.
|Зульте-Варегем
|31
|8
|8
|15
|42 - 63
|32
|15.
|Остенде
|31
|9
|5
|17
|29 - 58
|32
|16.
|Эйпен
|31
|8
|7
|16
|36 - 53
|31
|17.
|Серен Юнайтед
|30
|7
|2
|21
|26 - 65
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|31
|4
|4
|23
|30 - 66
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|16
|9
|5
|2
|37 - 19
|32
|2.
|Мехелен
|16
|9
|4
|3
|33 - 22
|31
|3.
|Гент
|15
|9
|3
|3
|31 - 16
|30
|4.
|Брюгге
|15
|8
|6
|1
|31 - 15
|30
|5.
|Генк
|16
|9
|3
|4
|34 - 18
|30
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|15
|9
|2
|4
|26 - 13
|29
|7.
|Антверпен
|15
|8
|3
|4
|28 - 18
|27
|8.
|АХ Лёвен
|15
|6
|4
|5
|20 - 24
|22
|9.
|Серкль Брюгге
|16
|6
|3
|7
|21 - 18
|21
|10.
|Шарлеруа
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|11.
|Кортрейк
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|12.
|Зульте-Варегем
|16
|5
|4
|7
|23 - 30
|19
|13.
|Сент-Трейден
|15
|5
|3
|7
|20 - 21
|18
|14.
|Остенде
|16
|5
|2
|9
|17 - 35
|17
|15.
|Серен Юнайтед
|15
|5
|2
|8
|15 - 29
|17
|16.
|Эйпен
|15
|4
|3
|8
|17 - 26
|15
|17.
|Стандард
|15
|3
|5
|7
|14 - 22
|14
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|16
|4
|1
|11
|15 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|13
|2
|1
|45 - 12
|41
|2.
|Брюгге
|16
|10
|3
|3
|33 - 20
|33
|3.
|Антверпен
|16
|9
|2
|5
|24 - 19
|29
|4.
|Шарлеруа
|16
|8
|4
|4
|31 - 26
|28
|5.
|Андерлехт
|15
|7
|5
|3
|28 - 14
|26
|6.
|Гент
|16
|7
|4
|5
|17 - 12
|25
|7.
|Сент-Трейден
|16
|7
|3
|6
|14 - 17
|24
|8.
|Серкль Брюгге
|15
|6
|4
|5
|26 - 20
|22
|9.
|Стандард
|15
|5
|4
|6
|16 - 22
|19
|10.
|Кортрейк
|16
|4
|6
|6
|18 - 21
|18
|11.
|Мехелен
|14
|5
|2
|7
|20 - 29
|17
|12.
|Эйпен
|16
|4
|4
|8
|19 - 27
|16
|13.
|Генк
|15
|4
|3
|8
|24 - 26
|15
|14.
|АХ Лёвен
|15
|3
|6
|6
|21 - 27
|15
|15.
|Остенде
|15
|4
|3
|8
|12 - 23
|15
|16.
|Зульте-Варегем
|15
|3
|4
|8
|19 - 33
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|15
|2
|0
|13
|11 - 36
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|0
|3
|12
|15 - 35
|3