  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Стандард
0:1
Второй тайм: 72'

Стадион:
Серен Юнайтед
0'
33' Желтая карточка
Кафаро Матьё
45' Желтая карточка
Сиссе Ибраима
0:1
55' Гол
Бернье Антуан
72'
30
Хенкинет
Лоран
5
Сиссако
Мусса
20
Бокади
Мервей
35
Lucas
Noubi
Ngnokam
2
Девале
Жиль
4
Павлович
Дамьян
26
Раскин
Николас
14
Нкунку
Нильс
24
Кафаро
Матьё
18
Эмон
Рено
7
Драгус
Денис
30
Диш
Гийом
20
Yahya
Nadrani
13
Дибала
Кауадио
6
Дюрестам
Микаэль
40
Опаре
Даниэль
44
Сиссе
Ибраима
15
Сами
Лахссаини
8
Gerald
Kilota
12
Бернье
Антуан
88
Мазиз
Юссеф
9
Микаутадзе
Жорж
Стандард
3-4-1-2
Серен Юнайтед
3-4-2-1

История личных встреч

Стандард
Серен Юнайтед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПДА
0:1
К
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 6 0.19
Клаусс Жоао 2 (1) 0.06
Доннум Арон 2 0.06
Амалла Селим 2 (1) 0.06
Кафаро Матьё 2 0.06
Тапсоба Абдул 2 0.06
Лайфис Константинос 2 0.06
Эмон Рено 2 0.06
Мулека Джексон 2 0.06
Раскин Николас 1 0.03
Карсела-Гонсалес Мехди 1 0.03
Фаи Коллинс 1 0.03
Николя Гавори 1 0.03
Бастьен Самюэль 1 0.03
Бокади Мервей 1 0.03
Дюссенн Ноэ 1 (1) 0.03
Цимирот Гойко 0 0
Сике Уго 0 0
Серен Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 8 (2) 0.26
Мазиз Юссеф 7 0.23
Джаллоу Абли 4 0.13
Муандилмаджи Мариус 2 0.06
Gerald Kilota 1 0.03
Бернье Антуан 1 0.03
Fabrice Sambu 1 0.03
Дель Фабро Дарио 1 0.03
Yahya Nadrani 1 0.03
Сиссе Ибраима 0 0
Кахбах Матье 0 0

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раскин Николас 9 0
Дюссенн Ноэ 7 1
Сиссако Мусса 5 1
Амалла Селим 6 0
Клаусс Жоао 6 0
Аль-Дахиль Амин 4 1
Фаи Коллинс 2 2
Доннум Арон 5 0
Сике Уго 5 0
Нкунку Нильс 5 0
Павлович Дамьян 3 1
Эмон Рено 4 0
Бастьен Самюэль 4 0
Бокади Мервей 4 0
Лайфис Константинос 3 0
Кафаро Матьё 3 0
Петерс Дауда 3 0
Мулека Джексон 3 0
Тапсоба Абдул 3 0
Рафья Хамза 3 0
Лестьенн Максим 2 0
Цимирот Гойко 2 0
Драгус Денис 2 0
Николя Гавори 1 0
Девале Жиль 1 0
Бодар Арно 1 0
Калут Александро 1 0
Nathan Ngoy 1 0
Серен Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буланже Бенжамен 7 2
Сиссе Ибраима 9 0
Yahya Nadrani 7 0
Gerald Kilota 5 0
Мазиз Юссеф 4 0
Муандилмаджи Мариус 4 0
Диш Гийом 2 1
Сами Лахссаини 3 0
Микаутадзе Жорж 3 0
Wagane Faye 3 0
Кахбах Матье 1 1
Бернье Антуан 2 0
Джаллоу Абли 2 0
Marsoni Sambu 2 0
Дюрестам Микаэль 1 0
Дель Фабро Дарио 1 0
Theo Pierrot 1 0
Поати Морган 1 0
Галье Тимоти 1 0
Zakaria Silini 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
12
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
20 Не забивали 24
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
31%
5
42%
31-45
4
31%
3
25%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
3
23%
2
17%
76-90

Пропущено

23
35
8 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
2
9%
1
3%
1-15
1
4%
7
20%
16-30
5
22%
7
20%
31-45
7
30%
4
11%
46-60
2
9%
5
14%
61-75
6
26%
11
31%
76-90

Забито

17
16
4 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 22
1
6%
3
19%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
4
25%
31-45
4
24%
4
25%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
7
41%
4
25%
76-90

Пропущено

21
26
14 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
4
19%
4
15%
1-15
5
24%
6
23%
16-30
5
24%
1
4%
31-45
2
10%
6
23%
46-60
4
19%
5
19%
61-75
1
5%
4
15%
76-90

Забито

30
28
9 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 10
9 Не забивали 16
2
7%
3
11%
1-15
1
3%
1
4%
16-30
6
20%
9
32%
31-45
8
27%
7
25%
46-60
3
10%
2
7%
61-75
10
33%
6
21%
76-90

Пропущено

44
61
22 В 1-м тайме 26
22 Во 2-м тайме 35
16 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 24
6
14%
5
8%
1-15
6
14%
13
21%
16-30
10
23%
8
13%
31-45
9
20%
10
16%
46-60
6
14%
10
16%
61-75
7
16%
15
25%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Шарлеруа - Стандард 0:0 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Стандард - Гент 0:1 Остенде - Стандард 1:0
Генк - Стандард 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Стандард - Мехелен 1:2 Эйпен - Стандард 0:2 Стандард - Брюгге 2:2 Андерлехт - Стандард 1:1 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Гент - Стандард 3:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 Антверпен - Стандард 2:3 Стандард - Шарлеруа 0:3 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Эйпен 1:0 Брюгге - Стандард 2:2 Стандард - Кортрейк 1:1
Серен Юнайтед
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Гент - Серен Юнайтед 4:0 Серен Юнайтед - Антверпен 0:1
Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серен Юнайтед - Свифт Эсперанж 5:0 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Гент 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 31 22 4 5 71 - 25 70
2. Брюгге 31 18 9 4 64 - 35 63
3. Андерлехт 31 16 10 5 65 - 33 58
4. Антверпен 31 17 5 9 52 - 37 56
5. Гент 31 16 7 8 48 - 28 55
6. Мехелен 30 14 6 10 53 - 51 48
7. Шарлеруа 31 13 9 9 47 - 42 48
8. Генк 31 13 6 12 58 - 44 45
9. Серкль Брюгге 31 12 7 12 47 - 38 43
10. Сент-Трейден 31 12 6 13 34 - 38 42
11. АХ Лёвен 30 9 10 11 41 - 51 37
12. Кортрейк 31 9 10 12 39 - 41 37
13. Стандард 0:1 31 8 9 14 30 - 45 33
14. Зульте-Варегем 31 8 8 15 42 - 63 32
15. Остенде 31 9 5 17 29 - 58 32
16. Эйпен 31 8 7 16 36 - 53 31
17. Серен Юнайтед 1:0 31 8 2 21 27 - 65 26
18. Беерсхот-Вильрейк 31 4 4 23 30 - 66 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт 16 9 5 2 37 - 19 32
2. Мехелен 16 9 4 3 33 - 22 31
3. Гент 15 9 3 3 31 - 16 30
4. Брюгге 15 8 6 1 31 - 15 30
5. Генк 16 9 3 4 34 - 18 30
6. Унион Сент-Жиллуаз 15 9 2 4 26 - 13 29
7. Антверпен 15 8 3 4 28 - 18 27
8. АХ Лёвен 15 6 4 5 20 - 24 22
9. Серкль Брюгге 16 6 3 7 21 - 18 21
10. Шарлеруа 15 5 5 5 16 - 16 20
11. Кортрейк 15 5 4 6 21 - 20 19
12. Зульте-Варегем 16 5 4 7 23 - 30 19
13. Сент-Трейден 15 5 3 7 20 - 21 18
14. Остенде 16 5 2 9 17 - 35 17
15. Серен Юнайтед 1:0 15 5 2 8 15 - 29 17
16. Эйпен 15 4 3 8 17 - 26 15
17. Стандард 0:1 16 3 5 8 14 - 23 14
18. Беерсхот-Вильрейк 16 4 1 11 15 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 16 13 2 1 45 - 12 41
2. Брюгге 16 10 3 3 33 - 20 33
3. Антверпен 16 9 2 5 24 - 19 29
4. Шарлеруа 16 8 4 4 31 - 26 28
5. Андерлехт 15 7 5 3 28 - 14 26
6. Гент 16 7 4 5 17 - 12 25
7. Сент-Трейден 16 7 3 6 14 - 17 24
8. Серкль Брюгге 15 6 4 5 26 - 20 22
9. Стандард 0:1 15 5 4 6 16 - 22 19
10. Кортрейк 16 4 6 6 18 - 21 18
11. Мехелен 14 5 2 7 20 - 29 17
12. Эйпен 16 4 4 8 19 - 27 16
13. Генк 15 4 3 8 24 - 26 15
14. АХ Лёвен 15 3 6 6 21 - 27 15
15. Остенде 15 4 3 8 12 - 23 15
16. Зульте-Варегем 15 3 4 8 19 - 33 13
17. Серен Юнайтед 1:0 16 3 0 13 12 - 36 9
18. Беерсхот-Вильрейк 15 0 3 12 15 - 35 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Сиссе Ибраима получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Кафаро Матьё получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Стандард
Ничья
Серен Юнайтед
1.95
3.66
3.86
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Стандард 0:1 Серен Юнайтед онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 