Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Морис Дюфран
33' Желтая карточкаКафаро Матьё
45' Желтая карточкаСиссе Ибраима
0:1
55' ГолБернье Антуан
85' Желтая карточкаСиссако Мусса
90' Желтая карточкаКарсела-Гонсалес Мехди
Ход матча
33'
45'
55'
0:1
85'
14
Нкунку
Нильс
24
Кафаро
Матьё
18
Эмон
Рено
30
Диш
Гийом
88
Мазиз
Юссеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Нкунку НильсПолузащитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
-
18 Эмон РеноНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Бодар АрноВратарь
-
11 Доннум АронПолузащитник
-
19 Амалла СелимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Nathan Ngoy
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Основной состав
-
30 Диш ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Поати МорганПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
28 Elias Spago
-
-
Главный тренер: Гарсия Жан-Луи
История личных встреч
Стандард
Серен Юнайтед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|6
|0.19
|Клаусс Жоао
|2 (1)
|0.06
|Доннум Арон
|2
|0.06
|Амалла Селим
|2 (1)
|0.06
|Кафаро Матьё
|2
|0.06
|Тапсоба Абдул
|2
|0.06
|Лайфис Константинос
|2
|0.06
|Эмон Рено
|2
|0.06
|Мулека Джексон
|2
|0.06
|Раскин Николас
|1
|0.03
|Карсела-Гонсалес Мехди
|1
|0.03
|Фаи Коллинс
|1
|0.03
|Николя Гавори
|1
|0.03
|Бастьен Самюэль
|1
|0.03
|Бокади Мервей
|1
|0.03
|Дюссенн Ноэ
|1 (1)
|0.03
|Цимирот Гойко
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
Серен Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микаутадзе Жорж
|8 (2)
|0.26
|Мазиз Юссеф
|7
|0.23
|Джаллоу Абли
|4
|0.13
|Муандилмаджи Мариус
|2
|0.06
|Gerald Kilota
|1
|0.03
|Бернье Антуан
|1
|0.03
|Fabrice Sambu
|1
|0.03
|Дель Фабро Дарио
|1
|0.03
|Yahya Nadrani
|1
|0.03
|Сиссе Ибраима
|0
|0
|Кахбах Матье
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раскин Николас
|9
|0
|Дюссенн Ноэ
|7
|1
|Сиссако Мусса
|6
|1
|Амалла Селим
|6
|0
|Клаусс Жоао
|6
|0
|Аль-Дахиль Амин
|4
|1
|Фаи Коллинс
|2
|2
|Доннум Арон
|5
|0
|Сике Уго
|5
|0
|Нкунку Нильс
|5
|0
|Павлович Дамьян
|3
|1
|Эмон Рено
|4
|0
|Бастьен Самюэль
|4
|0
|Бокади Мервей
|4
|0
|Лайфис Константинос
|3
|0
|Кафаро Матьё
|3
|0
|Петерс Дауда
|3
|0
|Мулека Джексон
|3
|0
|Тапсоба Абдул
|3
|0
|Рафья Хамза
|3
|0
|Лестьенн Максим
|2
|0
|Цимирот Гойко
|2
|0
|Драгус Денис
|2
|0
|Карсела-Гонсалес Мехди
|1
|0
|Николя Гавори
|1
|0
|Девале Жиль
|1
|0
|Бодар Арно
|1
|0
|Калут Александро
|1
|0
|Nathan Ngoy
|1
|0
Серен Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буланже Бенжамен
|7
|2
|Сиссе Ибраима
|9
|0
|Yahya Nadrani
|7
|0
|Gerald Kilota
|5
|0
|Мазиз Юссеф
|4
|0
|Муандилмаджи Мариус
|4
|0
|Диш Гийом
|2
|1
|Сами Лахссаини
|3
|0
|Микаутадзе Жорж
|3
|0
|Wagane Faye
|3
|0
|Кахбах Матье
|1
|1
|Бернье Антуан
|2
|0
|Джаллоу Абли
|2
|0
|Marsoni Sambu
|2
|0
|Дюрестам Микаэль
|1
|0
|Дель Фабро Дарио
|1
|0
|Theo Pierrot
|1
|0
|Поати Морган
|1
|0
|Галье Тимоти
|1
|0
|Zakaria Silini
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
13
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
21 Не забивали 24
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
31%
5
38%
31-45
4
31%
4
31%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
3
23%
2
15%
76-90
Пропущено
24
35
8 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
2
8%
1
3%
1-15
1
4%
7
20%
16-30
5
21%
7
20%
31-45
8
33%
4
11%
46-60
2
8%
5
14%
61-75
6
25%
11
31%
76-90
Забито
17
16
4 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 23
1
6%
3
19%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
4
25%
31-45
4
24%
4
25%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
7
41%
4
25%
76-90
Пропущено
21
26
14 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
4
19%
4
15%
1-15
5
24%
6
23%
16-30
5
24%
1
4%
31-45
2
10%
6
23%
46-60
4
19%
5
19%
61-75
1
5%
4
15%
76-90
Забито
30
29
9 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 11
10 Не забивали 16
2
7%
3
10%
1-15
1
3%
1
3%
16-30
6
20%
9
31%
31-45
8
27%
8
28%
46-60
3
10%
2
7%
61-75
10
33%
6
21%
76-90
Пропущено
45
61
22 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 35
17 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 24
6
13%
5
8%
1-15
6
13%
13
21%
16-30
10
22%
8
13%
31-45
10
22%
10
16%
46-60
6
13%
10
16%
61-75
7
16%
15
25%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Шарлеруа - Стандард 0:0 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Стандард - Гент 0:1 Остенде - Стандард 1:0
Генк - Стандард 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Стандард - Мехелен 1:2 Эйпен - Стандард 0:2 Стандард - Брюгге 2:2 Андерлехт - Стандард 1:1 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Гент - Стандард 3:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 Антверпен - Стандард 2:3 Стандард - Шарлеруа 0:3 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Эйпен 1:0 Брюгге - Стандард 2:2 Стандард - Кортрейк 1:1
Серен Юнайтед
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Гент - Серен Юнайтед 4:0 Серен Юнайтед - Антверпен 0:1
Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серен Юнайтед - Свифт Эсперанж 5:0 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Гент 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|31
|22
|4
|5
|71 - 25
|70
|2.
|Брюгге
|31
|18
|9
|4
|64 - 35
|63
|3.
|Андерлехт
|31
|16
|10
|5
|65 - 33
|58
|4.
|Антверпен
|31
|17
|5
|9
|52 - 37
|56
|5.
|Гент
|31
|16
|7
|8
|48 - 28
|55
|6.
|Мехелен
|30
|14
|6
|10
|53 - 51
|48
|7.
|Шарлеруа
|31
|13
|9
|9
|47 - 42
|48
|8.
|Генк
|31
|13
|6
|12
|58 - 44
|45
|9.
|Серкль Брюгге
|31
|12
|7
|12
|47 - 38
|43
|10.
|Сент-Трейден
|31
|12
|6
|13
|34 - 38
|42
|11.
|АХ Лёвен
|30
|9
|10
|11
|41 - 51
|37
|12.
|Кортрейк
|31
|9
|10
|12
|39 - 41
|37
|13.
|Стандард
|31
|8
|9
|14
|30 - 45
|33
|14.
|Зульте-Варегем
|31
|8
|8
|15
|42 - 63
|32
|15.
|Остенде
|31
|9
|5
|17
|29 - 58
|32
|16.
|Эйпен
|31
|8
|7
|16
|36 - 53
|31
|17.
|Серен Юнайтед
|31
|8
|2
|21
|27 - 65
|26
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|31
|4
|4
|23
|30 - 66
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|16
|9
|5
|2
|37 - 19
|32
|2.
|Мехелен
|16
|9
|4
|3
|33 - 22
|31
|3.
|Гент
|15
|9
|3
|3
|31 - 16
|30
|4.
|Брюгге
|15
|8
|6
|1
|31 - 15
|30
|5.
|Генк
|16
|9
|3
|4
|34 - 18
|30
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|15
|9
|2
|4
|26 - 13
|29
|7.
|Антверпен
|15
|8
|3
|4
|28 - 18
|27
|8.
|АХ Лёвен
|15
|6
|4
|5
|20 - 24
|22
|9.
|Серкль Брюгге
|16
|6
|3
|7
|21 - 18
|21
|10.
|Шарлеруа
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|11.
|Кортрейк
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|12.
|Зульте-Варегем
|16
|5
|4
|7
|23 - 30
|19
|13.
|Сент-Трейден
|15
|5
|3
|7
|20 - 21
|18
|14.
|Остенде
|16
|5
|2
|9
|17 - 35
|17
|15.
|Серен Юнайтед
|15
|5
|2
|8
|15 - 29
|17
|16.
|Эйпен
|15
|4
|3
|8
|17 - 26
|15
|17.
|Стандард
|16
|3
|5
|8
|14 - 23
|14
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|16
|4
|1
|11
|15 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|13
|2
|1
|45 - 12
|41
|2.
|Брюгге
|16
|10
|3
|3
|33 - 20
|33
|3.
|Антверпен
|16
|9
|2
|5
|24 - 19
|29
|4.
|Шарлеруа
|16
|8
|4
|4
|31 - 26
|28
|5.
|Андерлехт
|15
|7
|5
|3
|28 - 14
|26
|6.
|Гент
|16
|7
|4
|5
|17 - 12
|25
|7.
|Сент-Трейден
|16
|7
|3
|6
|14 - 17
|24
|8.
|Серкль Брюгге
|15
|6
|4
|5
|26 - 20
|22
|9.
|Стандард
|15
|5
|4
|6
|16 - 22
|19
|10.
|Кортрейк
|16
|4
|6
|6
|18 - 21
|18
|11.
|Мехелен
|14
|5
|2
|7
|20 - 29
|17
|12.
|Эйпен
|16
|4
|4
|8
|19 - 27
|16
|13.
|Генк
|15
|4
|3
|8
|24 - 26
|15
|14.
|АХ Лёвен
|15
|3
|6
|6
|21 - 27
|15
|15.
|Остенде
|15
|4
|3
|8
|12 - 23
|15
|16.
|Зульте-Варегем
|15
|3
|4
|8
|19 - 33
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|16
|3
|0
|13
|12 - 36
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|0
|3
|12
|15 - 35
|3