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  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Стандард
0:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Беерсхот-Вильрейк
0' 29'
Лучшие коэффициенты
Стандард
Ничья
Беерсхот-Вильрейк
1.83
3.82
4.70
Все Коэффициенты
30
Хенкинет
Лоран
5
Сиссако
Мусса
20
Бокади
Мервей
6
Дюссенн
Ноэ
4
Павлович
Дамьян
26
Раскин
Николас
8
Цимирот
Гойко
14
Нкунку
Нильс
19
Амалла
Селим
23
Тапсоба
Абдул
7
Драгус
Денис
31
Ванхамел
Майк
55
Stipe
Radic
44
Лемос
Маурисио
2
Берг
Ян
27
Халемия
Мохамед
Реда
16
Питермат
Том
18
Сануси
Райан
5
Дом
Джорен
15
Бурден
Пьер
17
Шенклэнд
Лоуренс
40
Ilias
Sebaoui
Стандард
3-4-1-2
Беерсхот-Вильрейк
3-5-2

История личных встреч

Стандард
Беерсхот-Вильрейк

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
2:0
ПДА
0:1
ПДА
3:0
ПДА
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 5 0.17
Клаусс Жоао 2 (1) 0.07
Доннум Арон 2 0.07
Амалла Селим 2 (1) 0.07
Кафаро Матьё 2 0.07
Тапсоба Абдул 2 0.07
Лайфис Константинос 2 0.07
Эмон Рено 2 0.07
Мулека Джексон 2 0.07
Раскин Николас 1 0.03
Карсела-Гонсалес Мехди 1 0.03
Фаи Коллинс 1 0.03
Николя Гавори 1 0.03
Бастьен Самюэль 1 0.03
Бокади Мервей 1 0.03
Дюссенн Ноэ 1 (1) 0.03
Цимирот Гойко 0 0
Сике Уго 0 0
Беерсхот-Вильрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шенклэнд Лоуренс 4 0.14
Нубисси Мариус 4 0.14
Дом Джорен 4 0.14
Хольцхаузер Рафаэль 3 (1) 0.1
Ilias Sebaoui 3 (1) 0.1
Берг Ян 2 0.07
Кайседо Мойсес 1 0.03
Сануси Райан 1 0.03
Авенатти Фелипе 1 0.03
Лемос Маурисио 1 0.03
Саньянг Абдулия 1 0.03
Сумаре Исса 1 0.03
Константопулос Апостолос 1 0.03
Бурден Пьер 0 0
Вака Рамиро 0 0
Исмаила Кулибали 0 0
Ванхамел Майк 0 0
Судзуки Мусаси 0 0
Де Смет Тибо 0 0

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раскин Николас 7 0
Сиссако Мусса 5 1
Дюссенн Ноэ 6 0
Амалла Селим 6 0
Клаусс Жоао 6 0
Аль-Дахиль Амин 4 1
Фаи Коллинс 2 2
Доннум Арон 5 0
Сике Уго 5 0
Нкунку Нильс 5 0
Павлович Дамьян 3 1
Эмон Рено 4 0
Бастьен Самюэль 4 0
Лайфис Константинос 3 0
Бокади Мервей 3 0
Петерс Дауда 3 0
Мулека Джексон 3 0
Тапсоба Абдул 3 0
Рафья Хамза 3 0
Лестьенн Максим 2 0
Цимирот Гойко 2 0
Кафаро Матьё 2 0
Николя Гавори 1 0
Девале Жиль 1 0
Бодар Арно 1 0
Драгус Денис 1 0
Калут Александро 1 0
Nathan Ngoy 1 0
Беерсхот-Вильрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Смет Тибо 7 2
Хольцхаузер Рафаэль 6 1
Берг Ян 5 1
Stipe Radic 3 2
Бурден Пьер 5 0
Питермат Том 4 0
Исмаила Кулибали 4 0
Халемия Мохамед Реда 4 0
Франс Фредерик 2 1
Авенатти Фелипе 3 0
Сумаре Исса 3 0
Нубисси Мариус 1 1
Дом Джорен 2 0
Лемос Маурисио 2 0
Вака Рамиро 2 0
Кайседо Мойсес 2 0
Бибаув Ваутер 1 0
Ванхамел Майк 1 0
Шенклэнд Лоуренс 1 0
Риго Данте 1 0
Константопулос Апостолос 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
13
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 1
19 Не забивали 19
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
4
33%
5
38%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
3
25%
6
46%
76-90

Пропущено

23
33
8 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 12
2
9%
6
18%
1-15
1
4%
6
18%
16-30
5
22%
6
18%
31-45
7
30%
5
15%
46-60
2
9%
3
9%
61-75
6
26%
7
21%
76-90

Забито

17
16
4 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
17 Не забивали 22
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
4
24%
1
6%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
7
41%
5
31%
76-90

Пропущено

21
27
14 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 13
4
19%
5
19%
1-15
5
24%
4
15%
16-30
5
24%
7
26%
31-45
2
10%
4
15%
46-60
4
19%
5
19%
61-75
1
5%
2
7%
76-90

Забито

29
29
8 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 4
8 Не забивали 13
2
7%
2
7%
1-15
1
3%
4
14%
16-30
5
17%
3
10%
31-45
8
28%
6
21%
46-60
3
10%
3
10%
61-75
10
34%
11
38%
76-90

Пропущено

44
60
22 В 1-м тайме 34
22 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 23
24 Не пропускали 25
6
14%
11
18%
1-15
6
14%
10
17%
16-30
10
23%
13
22%
31-45
9
20%
9
15%
46-60
6
14%
8
13%
61-75
7
16%
9
15%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Стандард - Гент 0:1 Остенде - Стандард 1:0 Генк - Стандард 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 1:1
Стандард - Мехелен 1:2 Эйпен - Стандард 0:2 Стандард - Брюгге 2:2 Андерлехт - Стандард 1:1 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Гент - Стандард 3:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 Антверпен - Стандард 2:3 Стандард - Шарлеруа 0:3 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Эйпен 1:0 Брюгге - Стандард 2:2 Стандард - Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Шарлеруа 2:3 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 2:1 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:2
Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3 Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Хайденхайм - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Франкс-Борен - Беерсхот-Вильрейк 0:4 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 29 20 4 5 64 - 22 64
2. Брюгге 29 16 9 4 56 - 34 57
3. Антверпен 29 16 5 8 49 - 34 53
4. Андерлехт 29 14 10 5 60 - 32 52
5. Гент 29 14 7 8 44 - 27 49
6. Мехелен 28 14 4 10 50 - 48 46
7. Шарлеруа 29 13 7 9 45 - 40 46
8. Генк 29 13 5 11 56 - 41 44
9. Серкль Брюгге 29 11 6 12 43 - 36 39
10. Сент-Трейден 29 11 5 13 32 - 37 38
11. АХ Лёвен 28 9 10 9 39 - 44 37
12. Кортрейк 29 9 10 10 37 - 36 37
13. Остенде 29 9 5 15 28 - 52 32
14. Стандард 0:0 29 7 9 13 29 - 44 30
15. Зульте-Варегем 29 7 8 14 38 - 61 29
16. Эйпен 29 7 7 15 33 - 49 28
17. Серен Юнайтед 29 7 2 20 26 - 60 23
18. Беерсхот-Вильрейк 0:0 29 4 5 20 29 - 61 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 15 8 6 1 31 - 15 30
2. Генк 15 9 3 3 34 - 17 30
3. Мехелен 15 9 3 3 31 - 20 30
4. Унион Сент-Жиллуаз 15 9 2 4 26 - 13 29
5. Гент 14 8 3 3 29 - 15 27
6. Андерлехт 14 7 5 2 32 - 18 26
7. Антверпен 14 7 3 4 26 - 17 24
8. АХ Лёвен 14 6 4 4 19 - 20 22
9. Шарлеруа 14 5 4 5 16 - 16 19
10. Кортрейк 14 5 4 5 19 - 17 19
11. Остенде 15 5 2 8 16 - 32 17
12. Серкль Брюгге 14 5 2 7 17 - 16 17
13. Серен Юнайтед 14 5 2 7 15 - 24 17
14. Сент-Трейден 14 5 2 7 19 - 20 17
15. Зульте-Варегем 15 4 4 7 20 - 30 16
16. Беерсхот-Вильрейк 0:0 15 4 1 10 15 - 29 13
17. Стандард 0:0 15 2 6 7 13 - 22 12
18. Эйпен 14 3 3 8 14 - 25 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 14 11 2 1 38 - 9 35
2. Антверпен 15 9 2 4 23 - 17 29
3. Брюгге 14 8 3 3 25 - 19 27
4. Шарлеруа 15 8 3 4 29 - 24 27
5. Андерлехт 15 7 5 3 28 - 14 26
6. Гент 15 6 4 5 15 - 12 22
7. Серкль Брюгге 15 6 4 5 26 - 20 22
8. Сент-Трейден 15 6 3 6 13 - 17 21
9. Кортрейк 15 4 6 5 18 - 19 18
10. Стандард 0:0 14 5 3 6 16 - 22 18
11. Эйпен 15 4 4 7 19 - 24 16
12. Мехелен 13 5 1 7 19 - 28 16
13. АХ Лёвен 14 3 6 5 20 - 24 15
14. Остенде 14 4 3 7 12 - 20 15
15. Генк 14 4 2 8 22 - 24 14
16. Зульте-Варегем 14 3 4 7 18 - 31 13
17. Серен Юнайтед 15 2 0 13 11 - 36 6
18. Беерсхот-Вильрейк 0:0 14 0 4 10 14 - 32 4
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Стандард
Ничья
Беерсхот-Вильрейк
1.83
3.82
4.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Стандард 0:0 Беерсхот-Вильрейк онлайн


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Стандард
Беерсхот-Вильрейк

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