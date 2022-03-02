Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:0
Первый тайм: 29'
Стадион: Морис Дюфран
14
Нкунку
Нильс
19
Амалла
Селим
55
Stipe
Radic
2
Берг
Ян
16
Питермат
Том
18
Сануси
Райан
15
Бурден
Пьер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Нкунку НильсПолузащитник
-
19 Амалла СелимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Бодар АрноВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Nathan Ngoy
-
-
38 Cihan Canak
-
36 Camil Mmaee
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Stipe RadicЗащитник
- Защитник
-
2 Берг ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
16 Питермат ТомПолузащитник
-
18 Сануси РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Бурден ПьерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Де Смет ТибоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вака РамироНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gregoire Vanderidt
История личных встреч
Стандард
Беерсхот-Вильрейк
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|5
|0.17
|Клаусс Жоао
|2 (1)
|0.07
|Доннум Арон
|2
|0.07
|Амалла Селим
|2 (1)
|0.07
|Кафаро Матьё
|2
|0.07
|Тапсоба Абдул
|2
|0.07
|Лайфис Константинос
|2
|0.07
|Эмон Рено
|2
|0.07
|Мулека Джексон
|2
|0.07
|Раскин Николас
|1
|0.03
|Карсела-Гонсалес Мехди
|1
|0.03
|Фаи Коллинс
|1
|0.03
|Николя Гавори
|1
|0.03
|Бастьен Самюэль
|1
|0.03
|Бокади Мервей
|1
|0.03
|Дюссенн Ноэ
|1 (1)
|0.03
|Цимирот Гойко
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шенклэнд Лоуренс
|4
|0.14
|Нубисси Мариус
|4
|0.14
|Дом Джорен
|4
|0.14
|Хольцхаузер Рафаэль
|3 (1)
|0.1
|Ilias Sebaoui
|3 (1)
|0.1
|Берг Ян
|2
|0.07
|Кайседо Мойсес
|1
|0.03
|Сануси Райан
|1
|0.03
|Авенатти Фелипе
|1
|0.03
|Лемос Маурисио
|1
|0.03
|Саньянг Абдулия
|1
|0.03
|Сумаре Исса
|1
|0.03
|Константопулос Апостолос
|1
|0.03
|Бурден Пьер
|0
|0
|Вака Рамиро
|0
|0
|Исмаила Кулибали
|0
|0
|Ванхамел Майк
|0
|0
|Судзуки Мусаси
|0
|0
|Де Смет Тибо
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раскин Николас
|7
|0
|Сиссако Мусса
|5
|1
|Дюссенн Ноэ
|6
|0
|Амалла Селим
|6
|0
|Клаусс Жоао
|6
|0
|Аль-Дахиль Амин
|4
|1
|Фаи Коллинс
|2
|2
|Доннум Арон
|5
|0
|Сике Уго
|5
|0
|Нкунку Нильс
|5
|0
|Павлович Дамьян
|3
|1
|Эмон Рено
|4
|0
|Бастьен Самюэль
|4
|0
|Лайфис Константинос
|3
|0
|Бокади Мервей
|3
|0
|Петерс Дауда
|3
|0
|Мулека Джексон
|3
|0
|Тапсоба Абдул
|3
|0
|Рафья Хамза
|3
|0
|Лестьенн Максим
|2
|0
|Цимирот Гойко
|2
|0
|Кафаро Матьё
|2
|0
|Николя Гавори
|1
|0
|Девале Жиль
|1
|0
|Бодар Арно
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Калут Александро
|1
|0
|Nathan Ngoy
|1
|0
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Смет Тибо
|7
|2
|Хольцхаузер Рафаэль
|6
|1
|Берг Ян
|5
|1
|Stipe Radic
|3
|2
|Бурден Пьер
|5
|0
|Питермат Том
|4
|0
|Исмаила Кулибали
|4
|0
|Халемия Мохамед Реда
|4
|0
|Франс Фредерик
|2
|1
|Авенатти Фелипе
|3
|0
|Сумаре Исса
|3
|0
|Нубисси Мариус
|1
|1
|Дом Джорен
|2
|0
|Лемос Маурисио
|2
|0
|Вака Рамиро
|2
|0
|Кайседо Мойсес
|2
|0
|Бибаув Ваутер
|1
|0
|Ванхамел Майк
|1
|0
|Шенклэнд Лоуренс
|1
|0
|Риго Данте
|1
|0
|Константопулос Апостолос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
13
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 1
19 Не забивали 19
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
4
33%
5
38%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
3
25%
6
46%
76-90
Пропущено
23
33
8 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 12
2
9%
6
18%
1-15
1
4%
6
18%
16-30
5
22%
6
18%
31-45
7
30%
5
15%
46-60
2
9%
3
9%
61-75
6
26%
7
21%
76-90
Забито
17
16
4 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
17 Не забивали 22
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
4
24%
1
6%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
7
41%
5
31%
76-90
Пропущено
21
27
14 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 13
4
19%
5
19%
1-15
5
24%
4
15%
16-30
5
24%
7
26%
31-45
2
10%
4
15%
46-60
4
19%
5
19%
61-75
1
5%
2
7%
76-90
Забито
29
29
8 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 4
8 Не забивали 13
2
7%
2
7%
1-15
1
3%
4
14%
16-30
5
17%
3
10%
31-45
8
28%
6
21%
46-60
3
10%
3
10%
61-75
10
34%
11
38%
76-90
Пропущено
44
60
22 В 1-м тайме 34
22 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 23
24 Не пропускали 25
6
14%
11
18%
1-15
6
14%
10
17%
16-30
10
23%
13
22%
31-45
9
20%
9
15%
46-60
6
14%
8
13%
61-75
7
16%
9
15%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Стандард - Гент 0:1 Остенде - Стандард 1:0 Генк - Стандард 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 1:1
Стандард - Мехелен 1:2 Эйпен - Стандард 0:2 Стандард - Брюгге 2:2 Андерлехт - Стандард 1:1 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Гент - Стандард 3:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 Антверпен - Стандард 2:3 Стандард - Шарлеруа 0:3 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Эйпен 1:0 Брюгге - Стандард 2:2 Стандард - Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Шарлеруа 2:3 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 2:1 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:2
Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3 Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Хайденхайм - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Франкс-Борен - Беерсхот-Вильрейк 0:4 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|29
|20
|4
|5
|64 - 22
|64
|2.
|Брюгге
|29
|16
|9
|4
|56 - 34
|57
|3.
|Антверпен
|29
|16
|5
|8
|49 - 34
|53
|4.
|Андерлехт
|29
|14
|10
|5
|60 - 32
|52
|5.
|Гент
|29
|14
|7
|8
|44 - 27
|49
|6.
|Мехелен
|28
|14
|4
|10
|50 - 48
|46
|7.
|Шарлеруа
|29
|13
|7
|9
|45 - 40
|46
|8.
|Генк
|29
|13
|5
|11
|56 - 41
|44
|9.
|Серкль Брюгге
|29
|11
|6
|12
|43 - 36
|39
|10.
|Сент-Трейден
|29
|11
|5
|13
|32 - 37
|38
|11.
|АХ Лёвен
|28
|9
|10
|9
|39 - 44
|37
|12.
|Кортрейк
|29
|9
|10
|10
|37 - 36
|37
|13.
|Остенде
|29
|9
|5
|15
|28 - 52
|32
|14.
|Стандард
|0:0
|29
|7
|9
|13
|29 - 44
|30
|15.
|Зульте-Варегем
|29
|7
|8
|14
|38 - 61
|29
|16.
|Эйпен
|29
|7
|7
|15
|33 - 49
|28
|17.
|Серен Юнайтед
|29
|7
|2
|20
|26 - 60
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0
|29
|4
|5
|20
|29 - 61
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|15
|8
|6
|1
|31 - 15
|30
|2.
|Генк
|15
|9
|3
|3
|34 - 17
|30
|3.
|Мехелен
|15
|9
|3
|3
|31 - 20
|30
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|15
|9
|2
|4
|26 - 13
|29
|5.
|Гент
|14
|8
|3
|3
|29 - 15
|27
|6.
|Андерлехт
|14
|7
|5
|2
|32 - 18
|26
|7.
|Антверпен
|14
|7
|3
|4
|26 - 17
|24
|8.
|АХ Лёвен
|14
|6
|4
|4
|19 - 20
|22
|9.
|Шарлеруа
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|10.
|Кортрейк
|14
|5
|4
|5
|19 - 17
|19
|11.
|Остенде
|15
|5
|2
|8
|16 - 32
|17
|12.
|Серкль Брюгге
|14
|5
|2
|7
|17 - 16
|17
|13.
|Серен Юнайтед
|14
|5
|2
|7
|15 - 24
|17
|14.
|Сент-Трейден
|14
|5
|2
|7
|19 - 20
|17
|15.
|Зульте-Варегем
|15
|4
|4
|7
|20 - 30
|16
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0
|15
|4
|1
|10
|15 - 29
|13
|17.
|Стандард
|0:0
|15
|2
|6
|7
|13 - 22
|12
|18.
|Эйпен
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|14
|11
|2
|1
|38 - 9
|35
|2.
|Антверпен
|15
|9
|2
|4
|23 - 17
|29
|3.
|Брюгге
|14
|8
|3
|3
|25 - 19
|27
|4.
|Шарлеруа
|15
|8
|3
|4
|29 - 24
|27
|5.
|Андерлехт
|15
|7
|5
|3
|28 - 14
|26
|6.
|Гент
|15
|6
|4
|5
|15 - 12
|22
|7.
|Серкль Брюгге
|15
|6
|4
|5
|26 - 20
|22
|8.
|Сент-Трейден
|15
|6
|3
|6
|13 - 17
|21
|9.
|Кортрейк
|15
|4
|6
|5
|18 - 19
|18
|10.
|Стандард
|0:0
|14
|5
|3
|6
|16 - 22
|18
|11.
|Эйпен
|15
|4
|4
|7
|19 - 24
|16
|12.
|Мехелен
|13
|5
|1
|7
|19 - 28
|16
|13.
|АХ Лёвен
|14
|3
|6
|5
|20 - 24
|15
|14.
|Остенде
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|15.
|Генк
|14
|4
|2
|8
|22 - 24
|14
|16.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|18 - 31
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|15
|2
|0
|13
|11 - 36
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0
|14
|0
|4
|10
|14 - 32
|4