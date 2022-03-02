Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Морис Дюфран
1:0
34' ГолДрагус Денис
52' Красная карточкаДюссенн Ноэ
61' Желтая карточкаСануси Райан
78' Желтая карточкаРаскин Николас
82' Желтая карточкаБурден Пьер
90' Желтая карточкаДрагус Денис
90' Желтая карточкаIlias Sebaoui
90' Желтая карточкаДе Смет Тибо
90' Желтая карточкаБерг Ян
Ход матча
34'
1:0
52'
61'
78'
82'
90'
90'
90'
90'
14
Нкунку
Нильс
19
Амалла
Селим
55
Stipe
Radic
2
Берг
Ян
16
Питермат
Том
18
Сануси
Райан
15
Бурден
Пьер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Нкунку НильсПолузащитник
-
19 Амалла СелимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Бодар АрноВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Nathan Ngoy
-
-
38 Cihan Canak
-
36 Camil Mmaee
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Stipe RadicЗащитник
- Защитник
-
2 Берг ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
16 Питермат ТомПолузащитник
-
18 Сануси РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Бурден ПьерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Де Смет ТибоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вака РамироНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gregoire Vanderidt
История личных встреч
Стандард
Беерсхот-Вильрейк
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|6
|0.21
|Клаусс Жоао
|2 (1)
|0.07
|Доннум Арон
|2
|0.07
|Амалла Селим
|2 (1)
|0.07
|Кафаро Матьё
|2
|0.07
|Тапсоба Абдул
|2
|0.07
|Лайфис Константинос
|2
|0.07
|Эмон Рено
|2
|0.07
|Мулека Джексон
|2
|0.07
|Раскин Николас
|1
|0.03
|Карсела-Гонсалес Мехди
|1
|0.03
|Фаи Коллинс
|1
|0.03
|Николя Гавори
|1
|0.03
|Бастьен Самюэль
|1
|0.03
|Бокади Мервей
|1
|0.03
|Дюссенн Ноэ
|1 (1)
|0.03
|Цимирот Гойко
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шенклэнд Лоуренс
|4
|0.14
|Нубисси Мариус
|4
|0.14
|Дом Джорен
|4
|0.14
|Хольцхаузер Рафаэль
|3 (1)
|0.1
|Ilias Sebaoui
|3 (1)
|0.1
|Берг Ян
|2
|0.07
|Кайседо Мойсес
|1
|0.03
|Сануси Райан
|1
|0.03
|Авенатти Фелипе
|1
|0.03
|Лемос Маурисио
|1
|0.03
|Саньянг Абдулия
|1
|0.03
|Сумаре Исса
|1
|0.03
|Константопулос Апостолос
|1
|0.03
|Бурден Пьер
|0
|0
|Вака Рамиро
|0
|0
|Исмаила Кулибали
|0
|0
|Ванхамел Майк
|0
|0
|Судзуки Мусаси
|0
|0
|Де Смет Тибо
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раскин Николас
|8
|0
|Дюссенн Ноэ
|6
|1
|Сиссако Мусса
|5
|1
|Амалла Селим
|6
|0
|Клаусс Жоао
|6
|0
|Аль-Дахиль Амин
|4
|1
|Фаи Коллинс
|2
|2
|Доннум Арон
|5
|0
|Сике Уго
|5
|0
|Нкунку Нильс
|5
|0
|Павлович Дамьян
|3
|1
|Эмон Рено
|4
|0
|Бастьен Самюэль
|4
|0
|Лайфис Константинос
|3
|0
|Бокади Мервей
|3
|0
|Петерс Дауда
|3
|0
|Мулека Джексон
|3
|0
|Тапсоба Абдул
|3
|0
|Рафья Хамза
|3
|0
|Лестьенн Максим
|2
|0
|Цимирот Гойко
|2
|0
|Кафаро Матьё
|2
|0
|Драгус Денис
|2
|0
|Николя Гавори
|1
|0
|Девале Жиль
|1
|0
|Бодар Арно
|1
|0
|Калут Александро
|1
|0
|Nathan Ngoy
|1
|0
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Смет Тибо
|8
|2
|Хольцхаузер Рафаэль
|6
|1
|Берг Ян
|6
|1
|Stipe Radic
|3
|2
|Бурден Пьер
|6
|0
|Питермат Том
|4
|0
|Исмаила Кулибали
|4
|0
|Халемия Мохамед Реда
|4
|0
|Франс Фредерик
|2
|1
|Авенатти Фелипе
|3
|0
|Сумаре Исса
|3
|0
|Нубисси Мариус
|1
|1
|Дом Джорен
|2
|0
|Лемос Маурисио
|2
|0
|Вака Рамиро
|2
|0
|Кайседо Мойсес
|2
|0
|Бибаув Ваутер
|1
|0
|Сануси Райан
|1
|0
|Ванхамел Майк
|1
|0
|Шенклэнд Лоуренс
|1
|0
|Риго Данте
|1
|0
|Константопулос Апостолос
|1
|0
|Ilias Sebaoui
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
13
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 1
19 Не забивали 20
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
31%
1
8%
31-45
4
31%
5
38%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
3
23%
6
46%
76-90
Пропущено
23
34
8 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 13
2
9%
6
18%
1-15
1
4%
6
18%
16-30
5
22%
7
21%
31-45
7
30%
5
15%
46-60
2
9%
3
9%
61-75
6
26%
7
21%
76-90
Забито
17
16
4 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
18 Не забивали 23
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
4
24%
1
6%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
7
41%
5
31%
76-90
Пропущено
21
27
14 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 13
4
19%
5
19%
1-15
5
24%
4
15%
16-30
5
24%
7
26%
31-45
2
10%
4
15%
46-60
4
19%
5
19%
61-75
1
5%
2
7%
76-90
Забито
30
29
9 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 4
8 Не забивали 14
2
7%
2
7%
1-15
1
3%
4
14%
16-30
6
20%
3
10%
31-45
8
27%
6
21%
46-60
3
10%
3
10%
61-75
10
33%
11
38%
76-90
Пропущено
44
61
22 В 1-м тайме 35
22 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 24
24 Не пропускали 26
6
14%
11
18%
1-15
6
14%
10
16%
16-30
10
23%
14
23%
31-45
9
20%
9
15%
46-60
6
14%
8
13%
61-75
7
16%
9
15%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Стандард - Гент 0:1 Остенде - Стандард 1:0 Генк - Стандард 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 1:1
Стандард - Мехелен 1:2 Эйпен - Стандард 0:2 Стандард - Брюгге 2:2 Андерлехт - Стандард 1:1 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Гент - Стандард 3:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 Антверпен - Стандард 2:3 Стандард - Шарлеруа 0:3 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Эйпен 1:0 Брюгге - Стандард 2:2 Стандард - Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Шарлеруа 2:3 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 2:1 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:2
Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3 Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Хайденхайм - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Франкс-Борен - Беерсхот-Вильрейк 0:4 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|29
|20
|4
|5
|64 - 22
|64
|2.
|Брюгге
|29
|16
|9
|4
|56 - 34
|57
|3.
|Антверпен
|29
|16
|5
|8
|49 - 34
|53
|4.
|Андерлехт
|29
|14
|10
|5
|60 - 32
|52
|5.
|Гент
|29
|14
|7
|8
|44 - 27
|49
|6.
|Мехелен
|28
|14
|4
|10
|50 - 48
|46
|7.
|Шарлеруа
|29
|13
|7
|9
|45 - 40
|46
|8.
|Генк
|29
|13
|5
|11
|56 - 41
|44
|9.
|Серкль Брюгге
|29
|11
|6
|12
|43 - 36
|39
|10.
|Сент-Трейден
|29
|11
|5
|13
|32 - 37
|38
|11.
|АХ Лёвен
|28
|9
|10
|9
|39 - 44
|37
|12.
|Кортрейк
|29
|9
|10
|10
|37 - 36
|37
|13.
|Остенде
|29
|9
|5
|15
|28 - 52
|32
|14.
|Стандард
|29
|8
|8
|13
|30 - 44
|32
|15.
|Зульте-Варегем
|29
|7
|8
|14
|38 - 61
|29
|16.
|Эйпен
|29
|7
|7
|15
|33 - 49
|28
|17.
|Серен Юнайтед
|29
|7
|2
|20
|26 - 60
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|29
|4
|4
|21
|29 - 62
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|15
|8
|6
|1
|31 - 15
|30
|2.
|Генк
|15
|9
|3
|3
|34 - 17
|30
|3.
|Мехелен
|15
|9
|3
|3
|31 - 20
|30
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|15
|9
|2
|4
|26 - 13
|29
|5.
|Гент
|14
|8
|3
|3
|29 - 15
|27
|6.
|Андерлехт
|14
|7
|5
|2
|32 - 18
|26
|7.
|Антверпен
|14
|7
|3
|4
|26 - 17
|24
|8.
|АХ Лёвен
|14
|6
|4
|4
|19 - 20
|22
|9.
|Шарлеруа
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|10.
|Кортрейк
|14
|5
|4
|5
|19 - 17
|19
|11.
|Остенде
|15
|5
|2
|8
|16 - 32
|17
|12.
|Серкль Брюгге
|14
|5
|2
|7
|17 - 16
|17
|13.
|Серен Юнайтед
|14
|5
|2
|7
|15 - 24
|17
|14.
|Сент-Трейден
|14
|5
|2
|7
|19 - 20
|17
|15.
|Зульте-Варегем
|15
|4
|4
|7
|20 - 30
|16
|16.
|Стандард
|15
|3
|5
|7
|14 - 22
|14
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|4
|1
|10
|15 - 29
|13
|18.
|Эйпен
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|14
|11
|2
|1
|38 - 9
|35
|2.
|Антверпен
|15
|9
|2
|4
|23 - 17
|29
|3.
|Брюгге
|14
|8
|3
|3
|25 - 19
|27
|4.
|Шарлеруа
|15
|8
|3
|4
|29 - 24
|27
|5.
|Андерлехт
|15
|7
|5
|3
|28 - 14
|26
|6.
|Гент
|15
|6
|4
|5
|15 - 12
|22
|7.
|Серкль Брюгге
|15
|6
|4
|5
|26 - 20
|22
|8.
|Сент-Трейден
|15
|6
|3
|6
|13 - 17
|21
|9.
|Кортрейк
|15
|4
|6
|5
|18 - 19
|18
|10.
|Стандард
|14
|5
|3
|6
|16 - 22
|18
|11.
|Эйпен
|15
|4
|4
|7
|19 - 24
|16
|12.
|Мехелен
|13
|5
|1
|7
|19 - 28
|16
|13.
|АХ Лёвен
|14
|3
|6
|5
|20 - 24
|15
|14.
|Остенде
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|15.
|Генк
|14
|4
|2
|8
|22 - 24
|14
|16.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|18 - 31
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|15
|2
|0
|13
|11 - 36
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|14
|0
|3
|11
|14 - 33
|3