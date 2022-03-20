Сон от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.

Доэрти на фланге выбил мяч у Соучека.

44' Крессуэлл от углового флага навесил к воротам, где Льорис забрал мяч в руки.

43' Бенрахма справа пробил в ногу Регилону и заработал угловой удар.

42' Регилон у чужой штрафной площади наступил сзади на ногу Джонсону.

41' Кейн слева с двадцати трёх метров пробил низом в ближний угол. Фабьянски прилёг на траву и забрал мяч в руки.

40' У Кейна справа не прошёл пас в касание в штрафную площадь на Кулушевски.

39' Регилон слева навесил к дальней штанге, куда Кейн не пошёл бороться вверху.

38' Сон на левом фланге не смог пройти Райса.

36' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

2:1!!!

БЕНРАХМА!!! Крессуэлл от углового флага навесил на Доусона. Крэйг сделал скидку к дальней штанге на Бенрахма, который с лёта ногой пробил в угол ворот.

35' У Бенрахма рассечение. Медики вышли остановить кровь у Саида.

34' Регилон слева с линии штрафной площади пробил выше ворот.

33' Сон справа со штрафного навесил на Дайера, который не достал мяч головой.

32' Масуаку на фланге ударил Кейна по ногам.

30' Фабьянски выскочил за пределы штрафной площади и сыграл ногами, не позволив добраться до мяча Кулушевски.

29' После розыгрыша следующего углового удара Сону слева не удалось прорваться в штрафную площадь.

28' Сон от углового флага покатил мяч на Регилона, а после ответного паса прострелил к воротам. Масуаку выбил мяч снова за пределы поля.

26' "Вест Хэм" подержал мяч на своей половине поля.

24' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

2:0!!!

СОН!!! Кейн слева отправил вперёд Сона. Кореец вошёл в штрафную площадь, обыграл Зума и пробил под перекладину.

23' Доусон в центре поля сбил Сона и получил жёлтую карточку.

22' Ромеро у центрального круга ударил сзади по ногам Антонио.

20' Сон слева прошёл к центру у штрафной площади, но момента для удара не нашёл.

19' Прострел Доэрти справа в штрафную площадь на Кулушевски перехватил Лансини.

18' Кейн справа прострелил к дальней штанге, но Регилон не поспел к мячу.

17' Бенрахма справа навесил к дальней штанге, где Антонио в борьбе с Доэрти вверху не смог пробить головой по воротам.

16' Соучек слишком сильно исполнил заброс направо вперёд на ход Джонсону.

15' Хёйбьерг попытался справа вывести к воротам Сона, но Фабьянски вовремя выдвинулся навстречу корейцу и забрал мяч в руки.

14' Прострел Дэвиса слева в штрафную площадь прервал Зума.

12' Кулушевски справа здорово прошёл вперёд, вошёл в штрафную площадь и покатил мяч на Сона, который с десяти метров пробил в правую штангу.

11' Антонио справа из пределов штрафной площади низом пробил рядом с дальней штангой.

9' АВТОГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ЗУМА!!! Кейн справа вошёл в штрафную площадь и прострелил в центр на Сона. Кореец пропустил мяч, а от ноги Зума сфера полетела в сетку.

7' Сон в центральном круге не смог сделать точную скидку на Кейна.

6' "Тоттенхэм" уверенно контролирует мяч в центре поля.

4' Соучек справа прострелил к воротам. Дайер остановил мяч и сделал скидку на Льориса.

3' Кейн справа отправился вперёд, но мяч у него соперники выбили.

2' "Тоттенхэм" играет в белых футболках и тёмно-синих трусах, "Вест Хэм" - в бордовых футболках с голубым верхом и белых трусах.