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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Тоттенхэм
2:1
Перерыв

Стадион:
Вест Хэм
0'
1:0
9' Гол в свои ворота
Зума Курт
23' Желтая карточка
Доусон Крэйг
2:0
24' Гол
Сон Хынмин
2:1
35' Гол
Бенрахма Саид

Ход матча

9'
Зума Курт
1:0
23'
 
Доусон Крэйг
24'
Сон Хынмин
(Кейн Гарри)
2:0
35'
2:1
Бенрахма Саид
(Доусон Крэйг)

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 129
Тоттенхэм 78.3% (101)
X 14% (18)
Вест Хэм 7.8% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Вест Хэм
1.81
4.25
5.40
Все Коэффициенты
Новости
1
Льорис
Уго
4
Ромеро
Кристиан
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
2
Доэрти
Мэтт
30
Бентанкур
Родриго
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
3
Регилон
Серхио
21
Кулушевски
Деян
7
Сон
Хынмин
10
Кейн
Гарри
1
Фабьянски
Лукаш
4
Зума
Курт
15
Доусон
Крэйг
3
Крессуэлл
Арон
31
Джонсон
Бен
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
26
Масуаку
Артур
22
Бенрахма
Саид
10
Лансини
Мануэль
9
Антонио
Майкл
Тоттенхэм
3-4-2-1
Вест Хэм
3-4-2-1

История личных встреч

Тоттенхэм
Вест Хэм

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.4%
33.3%
14.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

32 матча

53.1%
15.6%
31.3%
17 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

34.4%
43.8%
21.8%
11 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.9%
25%
28.1%
15 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

КЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
КЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
КЛ
2:3
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
КЛ
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ТМС
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 12 0.41
Кейн Гарри 12 (2) 0.41
Лукас Моура 2 0.07
Кулушевски Деян 2 0.07
Регилон Серхио 2 0.07
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.07
Бергвейн Стевен 2 0.07
Санчес Давинсон 2 0.07
Доэрти Мэтт 1 0.03
Н'Домбеле Тангай 1 0.03
Ромеро Кристиан 1 0.03
Алли Деле 1 (1) 0.03
Дэвис Бен 0 0
Уинкс Гарри 0 0
Бентанкур Родриго 0 0
Сессеньон Райан 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 8 0.27
Антонио Майкл 8 0.27
Бенрахма Саид 6 0.2
Форнальс Пабло 6 0.2
Лансини Мануэль 4 (2) 0.13
Соучек Томаш 4 0.13
Доусон Крэйг 2 0.07
Райс Деклан 1 0.03
Крессуэлл Арон 1 0.03
Масуаку Артур 1 0.03
Ярмоленко Андрей 1 0.03
Огбонна Анджело 1 0.03
Зума Курт 1 0.03
Влашич Никола 1 0.03
Джонсон Бен 1 0.03
Ноубл Марк 1 (1) 0.03
Цоуфал Владимир 0 0
Диоп Исса 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Кристиан 8 0
Скипп Оливер 6 0
Танганга Джафет 3 1
Санчес Давинсон 4 0
Регилон Серхио 4 0
Кейн Гарри 3 0
Лукас Моура 3 0
Дэвис Бен 3 0
Эмерсон Жуниор 3 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0
Уинкс Гарри 2 0
Льорис Уго 1 0
Сон Хынмин 1 0
Дайер Эрик 1 0
Бергвейн Стевен 1 0
Алли Деле 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Сессеньон Райан 1 0
Н'Домбеле Тангай 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Антонио Конте 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Майкл 6 1
Райс Деклан 7 0
Доусон Крэйг 5 0
Цоуфал Владимир 3 1
Форнальс Пабло 4 0
Боуэн Джаррод 3 0
Лансини Мануэль 2 0
Соучек Томаш 2 0
Ярмоленко Андрей 1 0
Огбонна Анджело 1 0
Крессуэлл Арон 1 0
Фредерикс Райан 1 0
Зума Курт 1 0
Масуаку Артур 1 0
Джонсон Бен 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
20
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 21
2
11%
2
10%
1-15
2
11%
5
25%
16-30
4
21%
2
10%
31-45
4
21%
2
10%
46-60
6
32%
3
15%
61-75
1
5%
6
30%
76-90

Пропущено

19
17
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
3
16%
2
12%
1-15
3
16%
2
12%
16-30
3
16%
4
24%
31-45
2
11%
3
18%
46-60
4
21%
1
6%
61-75
4
21%
5
29%
29%
76-90

Забито

21
26
12 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 10
18 Не забивали 14
4
19%
1
4%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
5
24%
5
19%
31-45
2
10%
5
19%
46-60
0
0%
7
27%
61-75
7
33%
6
23%
76-90

Пропущено

20
21
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
3
15%
3
14%
1-15
3
15%
2
10%
16-30
3
15%
5
24%
31-45
2
10%
2
10%
46-60
3
15%
4
19%
61-75
6
30%
5
24%
76-90

Забито

40
46
20 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 14
8 Не забивали 6
6
15%
3
7%
1-15
5
13%
7
15%
16-30
9
23%
7
15%
31-45
6
15%
7
15%
46-60
6
15%
10
22%
61-75
8
20%
12
26%
76-90

Пропущено

39
38
18 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 22
6
15%
5
13%
1-15
6
15%
4
11%
16-30
6
15%
9
24%
31-45
4
10%
5
13%
46-60
7
18%
5
13%
61-75
10
26%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Мидлсбро - Тоттенхэм 1:0
Лидс - Тоттенхэм 0:4 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Челси 0:1 Тоттенхэм - Моркам 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2
Вест Хэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вест Хэм - Севилья 2:0 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0
Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Киддерминстер - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Норвич 2:0 Вест Хэм - Лидс 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Бёрнли - Вест Хэм 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 29 22 4 3 68 - 18 70
2. Ливерпуль Заявка 29 21 6 2 75 - 20 69
3. Челси Заявка 28 17 8 3 57 - 19 59
4. Арсенал Заявка 28 17 3 8 44 - 31 54
5. Тоттенхэм 2:1 Заявка 29 16 3 10 46 - 36 51
6. Манчестер Юнайтед Заявка 29 14 8 7 48 - 40 50
7. Вест Хэм 1:2 Заявка 30 14 6 10 49 - 38 48
8. Вулверхэмптон Заявка 30 14 4 12 31 - 26 46
9. Астон Вилла Заявка 29 11 3 15 41 - 40 36
10. Лестер Заявка 27 10 6 11 42 - 46 36
11. Саутгемптон Заявка 29 8 11 10 36 - 45 35
12. Кристал Пэлас Заявка 29 7 13 9 39 - 38 34
13. Брайтон Заявка 29 7 12 10 26 - 36 33
14. Ньюкасл Заявка 29 7 10 12 32 - 49 31
15. Брентфорд Заявка 30 8 6 16 33 - 47 30
16. Лидс Заявка 30 7 8 15 34 - 67 29
17. Эвертон Заявка 27 7 4 16 29 - 47 25
18. Уотфорд Заявка 29 6 4 19 29 - 55 22
19. Бёрнли Заявка 27 3 12 12 22 - 38 21
20. Норвич Заявка 29 4 5 20 18 - 63 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 11 3 0 37 - 7 36
2. Манчестер Сити Заявка 14 11 1 2 40 - 10 34
3. Арсенал Заявка 15 10 2 3 24 - 12 32
4. Тоттенхэм 2:1 Заявка 14 9 1 4 25 - 16 28
5. Манчестер Юнайтед Заявка 15 8 3 4 24 - 18 27
6. Вест Хэм 1:2 Заявка 15 8 3 4 27 - 20 27
7. Челси Заявка 13 7 5 1 28 - 10 26
8. Лестер Заявка 14 7 3 4 24 - 19 24
9. Саутгемптон Заявка 15 5 7 3 20 - 14 22
10. Вулверхэмптон Заявка 15 6 2 7 16 - 15 20
11. Кристал Пэлас Заявка 15 4 7 4 22 - 17 19
12. Эвертон Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
13. Астон Вилла Заявка 14 5 3 6 24 - 21 18
14. Ньюкасл Заявка 14 4 6 4 20 - 25 18
15. Брентфорд Заявка 15 5 2 8 16 - 19 17
16. Лидс Заявка 15 4 4 7 17 - 29 16
17. Брайтон Заявка 15 3 5 7 10 - 20 14
18. Бёрнли Заявка 13 2 6 5 10 - 16 12
19. Норвич Заявка 15 2 3 10 10 - 31 9
20. Уотфорд Заявка 14 2 1 11 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 15 11 3 1 28 - 8 36
2. Ливерпуль Заявка 15 10 3 2 38 - 13 33
3. Челси Заявка 15 10 3 2 29 - 9 33
4. Вулверхэмптон Заявка 15 8 2 5 15 - 11 26
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 6 5 3 24 - 22 23
6. Тоттенхэм 2:1 Заявка 15 7 2 6 21 - 20 23
7. Арсенал Заявка 13 7 1 5 20 - 19 22
8. Вест Хэм 1:2 Заявка 15 6 3 6 22 - 18 21
9. Брайтон Заявка 14 4 7 3 16 - 16 19
10. Астон Вилла Заявка 15 6 0 9 17 - 19 18
11. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
12. Уотфорд Заявка 15 4 3 8 15 - 21 15
13. Ньюкасл Заявка 15 3 4 8 12 - 24 13
14. Саутгемптон Заявка 14 3 4 7 16 - 31 13
15. Брентфорд Заявка 15 3 4 8 17 - 28 13
16. Лидс Заявка 15 3 4 8 17 - 38 13
17. Лестер Заявка 13 3 3 7 18 - 27 12
18. Бёрнли Заявка 14 1 6 7 12 - 22 9
19. Норвич Заявка 14 2 2 10 8 - 32 8
20. Эвертон Заявка 13 1 3 9 10 - 28 6
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Тоттенхэм" - "Вест Хэм" - 2:1.
  • 45'
    Доэрти на фланге выбил мяч у Соучека.
  • Угловой
    45'
    Сон от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Тэйлор в первом тайме.
  • 45'
    Подачу Регилона слева к воротам заблокировал Джонсон.
  • Угловой
    44'
    Крессуэлл от углового флага навесил к воротам, где Льорис забрал мяч в руки.
  • 43'
    Бенрахма справа пробил в ногу Регилону и заработал угловой удар.
  • Фол, нарушение
    42'
    Регилон у чужой штрафной площади наступил сзади на ногу Джонсону.
  • 41'
    Кейн слева с двадцати трёх метров пробил низом в ближний угол. Фабьянски прилёг на траву и забрал мяч в руки.
  • 40'
    У Кейна справа не прошёл пас в касание в штрафную площадь на Кулушевски.
  • 39'
    Регилон слева навесил к дальней штанге, куда Кейн не пошёл бороться вверху.
  • 38'
    Сон на левом фланге не смог пройти Райса.
  • Описание гола
    36'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:1!!!
    БЕНРАХМА!!! Крессуэлл от углового флага навесил на Доусона. Крэйг сделал скидку к дальней штанге на Бенрахма, который с лёта ногой пробил в угол ворот.
  • Травма, повреждение
    35'
    У Бенрахма рассечение. Медики вышли остановить кровь у Саида.
  • 34'
    Регилон слева с линии штрафной площади пробил выше ворот.
  • 33'
    Сон справа со штрафного навесил на Дайера, который не достал мяч головой.
  • Фол, нарушение
    32'
    Масуаку на фланге ударил Кейна по ногам.
  • 30'
    Фабьянски выскочил за пределы штрафной площади и сыграл ногами, не позволив добраться до мяча Кулушевски.
  • Угловой
    29'
    После розыгрыша следующего углового удара Сону слева не удалось прорваться в штрафную площадь.
  • Угловой
    28'
    Сон от углового флага покатил мяч на Регилона, а после ответного паса прострелил к воротам. Масуаку выбил мяч снова за пределы поля.
  • 26'
    "Вест Хэм" подержал мяч на своей половине поля.
  • Описание гола
    24'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:0!!!
    СОН!!! Кейн слева отправил вперёд Сона. Кореец вошёл в штрафную площадь, обыграл Зума и пробил под перекладину.
  • Желтая карточка
    23'
    Доусон в центре поля сбил Сона и получил жёлтую карточку.
  • Фол, нарушение
    22'
    Ромеро у центрального круга ударил сзади по ногам Антонио.
  • 20'
    Сон слева прошёл к центру у штрафной площади, но момента для удара не нашёл.
  • 19'
    Прострел Доэрти справа в штрафную площадь на Кулушевски перехватил Лансини.
  • 18'
    Кейн справа прострелил к дальней штанге, но Регилон не поспел к мячу.
  • 17'
    Бенрахма справа навесил к дальней штанге, где Антонио в борьбе с Доэрти вверху не смог пробить головой по воротам.
  • 16'
    Соучек слишком сильно исполнил заброс направо вперёд на ход Джонсону.
  • 15'
    Хёйбьерг попытался справа вывести к воротам Сона, но Фабьянски вовремя выдвинулся навстречу корейцу и забрал мяч в руки.
  • 14'
    Прострел Дэвиса слева в штрафную площадь прервал Зума.
  • Штанга
    12'
    Кулушевски справа здорово прошёл вперёд, вошёл в штрафную площадь и покатил мяч на Сона, который с десяти метров пробил в правую штангу.
  • Опасный момент
    11'
    Антонио справа из пределов штрафной площади низом пробил рядом с дальней штангой.
  • Гол в свои ворота
    9'
    АВТОГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ЗУМА!!! Кейн справа вошёл в штрафную площадь и прострелил в центр на Сона. Кореец пропустил мяч, а от ноги Зума сфера полетела в сетку.
  • 7'
    Сон в центральном круге не смог сделать точную скидку на Кейна.
  • 6'
    "Тоттенхэм" уверенно контролирует мяч в центре поля.
  • 4'
    Соучек справа прострелил к воротам. Дайер остановил мяч и сделал скидку на Льориса.
  • 3'
    Кейн справа отправился вперёд, но мяч у него соперники выбили.
  • 2'
    "Тоттенхэм" играет в белых футболках и тёмно-синих трусах, "Вест Хэм" - в бордовых футболках с голубым верхом и белых трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум"!
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  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tottenham Hotspur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Тоттенхэм 2:1 Вест Хэм

Исход игры
Тоттенхэм
78.3% (101)
Ничья
14% (18)
Вест Хэм
7.8% (10)
Тотал 2.5
Больше
70.18% (80)
Меньше
29.82% (34)
Обе команды забьют
Да
76.32% (87)
Нет
23.68% (27)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
48.1% (62)
1:0 Тоттенхэм
10.9% (14)
2:0 Тоттенхэм
7.8% (10)
1:1 Ничья
6.2% (8)
2:2 Ничья
5.4% (7)
3:2 Тоттенхэм
3.1% (4)
1:2 Вест Хэм
2.3% (3)
3:1 Тоттенхэм
1.6% (2)
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