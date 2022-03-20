Англия: Премьер-лига 2021-2022
2:1
Перерыв
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
1:0
9' Гол в свои воротаЗума Курт
23' Желтая карточкаДоусон Крэйг
2:0
24' ГолСон Хынмин
2:1
35' ГолБенрахма Саид
Ход матча
9'
1:0
23'
24'
2:0
35'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
10
Кейн
Гарри
15
Доусон
Крэйг
31
Джонсон
Бен
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Родон ДжоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Уайт ХарвиПолузащитник
-
27 Лукас МоураПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
- Защитник
-
31 Джонсон БенПолузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Тоттенхэм
Вест Хэм
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.4%
33.3%
14.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
32 матча
53.1%
15.6%
31.3%
17 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
34.4%
43.8%
21.8%
11 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.9%
25%
28.1%
15 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сон Хынмин
|12
|0.41
|Кейн Гарри
|12 (2)
|0.41
|Лукас Моура
|2
|0.07
|Кулушевски Деян
|2
|0.07
|Регилон Серхио
|2
|0.07
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0.07
|Бергвейн Стевен
|2
|0.07
|Санчес Давинсон
|2
|0.07
|Доэрти Мэтт
|1
|0.03
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.03
|Ромеро Кристиан
|1
|0.03
|Алли Деле
|1 (1)
|0.03
|Дэвис Бен
|0
|0
|Уинкс Гарри
|0
|0
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Сессеньон Райан
|0
|0
|Эмерсон Жуниор
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|8
|0.27
|Антонио Майкл
|8
|0.27
|Бенрахма Саид
|6
|0.2
|Форнальс Пабло
|6
|0.2
|Лансини Мануэль
|4 (2)
|0.13
|Соучек Томаш
|4
|0.13
|Доусон Крэйг
|2
|0.07
|Райс Деклан
|1
|0.03
|Крессуэлл Арон
|1
|0.03
|Масуаку Артур
|1
|0.03
|Ярмоленко Андрей
|1
|0.03
|Огбонна Анджело
|1
|0.03
|Зума Курт
|1
|0.03
|Влашич Никола
|1
|0.03
|Джонсон Бен
|1
|0.03
|Ноубл Марк
|1 (1)
|0.03
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Диоп Исса
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Кристиан
|8
|0
|Скипп Оливер
|6
|0
|Танганга Джафет
|3
|1
|Санчес Давинсон
|4
|0
|Регилон Серхио
|4
|0
|Кейн Гарри
|3
|0
|Лукас Моура
|3
|0
|Дэвис Бен
|3
|0
|Эмерсон Жуниор
|3
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0
|Уинкс Гарри
|2
|0
|Льорис Уго
|1
|0
|Сон Хынмин
|1
|0
|Дайер Эрик
|1
|0
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|Алли Деле
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Сессеньон Райан
|1
|0
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Антонио Конте
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонио Майкл
|6
|1
|Райс Деклан
|7
|0
|Доусон Крэйг
|5
|0
|Цоуфал Владимир
|3
|1
|Форнальс Пабло
|4
|0
|Боуэн Джаррод
|3
|0
|Лансини Мануэль
|2
|0
|Соучек Томаш
|2
|0
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|Огбонна Анджело
|1
|0
|Крессуэлл Арон
|1
|0
|Фредерикс Райан
|1
|0
|Зума Курт
|1
|0
|Масуаку Артур
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
20
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 21
2
11%
2
10%
1-15
2
11%
5
25%
16-30
4
21%
2
10%
31-45
4
21%
2
10%
46-60
6
32%
3
15%
61-75
1
5%
6
30%
76-90
Пропущено
19
17
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
3
16%
2
12%
1-15
3
16%
2
12%
16-30
3
16%
4
24%
31-45
2
11%
3
18%
46-60
4
21%
1
6%
61-75
4
21%
5
29%
29%
76-90
Забито
21
26
12 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 10
18 Не забивали 14
4
19%
1
4%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
5
24%
5
19%
31-45
2
10%
5
19%
46-60
0
0%
7
27%
61-75
7
33%
6
23%
76-90
Пропущено
20
21
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
3
15%
3
14%
1-15
3
15%
2
10%
16-30
3
15%
5
24%
31-45
2
10%
2
10%
46-60
3
15%
4
19%
61-75
6
30%
5
24%
76-90
Забито
40
46
20 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 14
8 Не забивали 6
6
15%
3
7%
1-15
5
13%
7
15%
16-30
9
23%
7
15%
31-45
6
15%
7
15%
46-60
6
15%
10
22%
61-75
8
20%
12
26%
76-90
Пропущено
39
38
18 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 22
6
15%
5
13%
1-15
6
15%
4
11%
16-30
6
15%
9
24%
31-45
4
10%
5
13%
46-60
7
18%
5
13%
61-75
10
26%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Мидлсбро - Тоттенхэм 1:0
Лидс - Тоттенхэм 0:4 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Челси 0:1 Тоттенхэм - Моркам 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2
Вест Хэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вест Хэм - Севилья 2:0 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0
Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Киддерминстер - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Норвич 2:0 Вест Хэм - Лидс 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Бёрнли - Вест Хэм 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|29
|22
|4
|3
|68 - 18
|70
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|29
|21
|6
|2
|75 - 20
|69
|3.
|Челси
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|57 - 19
|59
|4.
|Арсенал
|Заявка
|28
|17
|3
|8
|44 - 31
|54
|5.
|Тоттенхэм
|2:1 Заявка
|29
|16
|3
|10
|46 - 36
|51
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|48 - 40
|50
|7.
|Вест Хэм
|1:2 Заявка
|30
|14
|6
|10
|49 - 38
|48
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|30
|14
|4
|12
|31 - 26
|46
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|29
|11
|3
|15
|41 - 40
|36
|10.
|Лестер
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|42 - 46
|36
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|36 - 45
|35
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|29
|7
|13
|9
|39 - 38
|34
|13.
|Брайтон
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|26 - 36
|33
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|32 - 49
|31
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|33 - 47
|30
|16.
|Лидс
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|34 - 67
|29
|17.
|Эвертон
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|29 - 47
|25
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|29
|6
|4
|19
|29 - 55
|22
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|27
|3
|12
|12
|22 - 38
|21
|20.
|Норвич
|Заявка
|29
|4
|5
|20
|18 - 63
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|37 - 7
|36
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|40 - 10
|34
|3.
|Арсенал
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|24 - 12
|32
|4.
|Тоттенхэм
|2:1 Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 16
|28
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 18
|27
|6.
|Вест Хэм
|1:2 Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 20
|27
|7.
|Челси
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|28 - 10
|26
|8.
|Лестер
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 19
|24
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 14
|22
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|16 - 15
|20
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 17
|19
|12.
|Эвертон
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 21
|18
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 25
|18
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|16 - 19
|17
|16.
|Лидс
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 29
|16
|17.
|Брайтон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 20
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 16
|12
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 31
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 8
|36
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 13
|33
|3.
|Челси
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 9
|33
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|15 - 11
|26
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 22
|23
|6.
|Тоттенхэм
|2:1 Заявка
|15
|7
|2
|6
|21 - 20
|23
|7.
|Арсенал
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|20 - 19
|22
|8.
|Вест Хэм
|1:2 Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 18
|21
|9.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 16
|19
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|6
|0
|9
|17 - 19
|18
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 21
|15
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 21
|15
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 24
|13
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 31
|13
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|17 - 28
|13
|16.
|Лидс
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|17 - 38
|13
|17.
|Лестер
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|18 - 27
|12
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|12 - 22
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 32
|8
|20.
|Эвертон
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 28
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Тоттенхэм 2:1 Вест Хэм
Исход игры
Тоттенхэм
78.3% (101)
Ничья
14% (18)
Вест Хэм
7.8% (10)
Тотал 2.5
Больше
70.18% (80)
Меньше
29.82% (34)
Обе команды забьют
Да
76.32% (87)
Нет
23.68% (27)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
48.1% (62)
1:0 Тоттенхэм
10.9% (14)
2:0 Тоттенхэм
7.8% (10)
1:1 Ничья
6.2% (8)
2:2 Ничья
5.4% (7)
3:2 Тоттенхэм
3.1% (4)
1:2 Вест Хэм
2.3% (3)
3:1 Тоттенхэм
1.6% (2)
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