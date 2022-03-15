Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
История личных встреч
Тоттенхэм
Вест Хэм
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.4%
33.3%
14.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
32 матча
53.1%
15.6%
31.3%
17 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
34.4%
43.8%
21.8%
11 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.9%
25%
28.1%
15 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|12 (2)
|0.43
|Сон Хынмин
|11
|0.39
|Лукас Моура
|2
|0.07
|Кулушевски Деян
|2
|0.07
|Регилон Серхио
|2
|0.07
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0.07
|Бергвейн Стевен
|2
|0.07
|Санчес Давинсон
|2
|0.07
|Доэрти Мэтт
|1
|0.04
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.04
|Ромеро Кристиан
|1
|0.04
|Алли Деле
|1 (1)
|0.04
|Дэвис Бен
|0
|0
|Уинкс Гарри
|0
|0
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Сессеньон Райан
|0
|0
|Эмерсон Жуниор
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|8
|0.28
|Антонио Майкл
|8
|0.28
|Форнальс Пабло
|6
|0.21
|Бенрахма Саид
|5
|0.17
|Лансини Мануэль
|4 (2)
|0.14
|Соучек Томаш
|4
|0.14
|Доусон Крэйг
|2
|0.07
|Райс Деклан
|1
|0.03
|Крессуэлл Арон
|1
|0.03
|Масуаку Артур
|1
|0.03
|Ярмоленко Андрей
|1
|0.03
|Огбонна Анджело
|1
|0.03
|Зума Курт
|1
|0.03
|Влашич Никола
|1
|0.03
|Джонсон Бен
|1
|0.03
|Ноубл Марк
|1 (1)
|0.03
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Диоп Исса
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Кристиан
|8
|0
|Скипп Оливер
|6
|0
|Танганга Джафет
|3
|1
|Санчес Давинсон
|4
|0
|Регилон Серхио
|4
|0
|Кейн Гарри
|3
|0
|Лукас Моура
|3
|0
|Дэвис Бен
|3
|0
|Эмерсон Жуниор
|3
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0
|Уинкс Гарри
|2
|0
|Льорис Уго
|1
|0
|Сон Хынмин
|1
|0
|Дайер Эрик
|1
|0
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|Алли Деле
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Сессеньон Райан
|1
|0
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Антонио Конте
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонио Майкл
|6
|1
|Райс Деклан
|7
|0
|Цоуфал Владимир
|3
|1
|Доусон Крэйг
|4
|0
|Форнальс Пабло
|4
|0
|Боуэн Джаррод
|3
|0
|Лансини Мануэль
|2
|0
|Соучек Томаш
|2
|0
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|Огбонна Анджело
|1
|0
|Крессуэлл Арон
|1
|0
|Фредерикс Райан
|1
|0
|Зума Курт
|1
|0
|Масуаку Артур
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
20
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 21
2
11%
2
10%
1-15
2
11%
5
25%
16-30
4
21%
2
10%
31-45
4
21%
2
10%
46-60
6
32%
3
15%
61-75
1
5%
6
30%
76-90
Пропущено
19
17
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
3
16%
2
12%
1-15
3
16%
2
12%
16-30
3
16%
4
24%
31-45
2
11%
3
18%
46-60
4
21%
1
6%
61-75
4
21%
5
29%
29%
76-90
Забито
21
26
12 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 10
18 Не забивали 14
4
19%
1
4%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
5
24%
5
19%
31-45
2
10%
5
19%
46-60
0
0%
7
27%
61-75
7
33%
6
23%
76-90
Пропущено
20
21
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
3
15%
3
14%
1-15
3
15%
2
10%
16-30
3
15%
5
24%
31-45
2
10%
2
10%
46-60
3
15%
4
19%
61-75
6
30%
5
24%
76-90
Забито
40
46
20 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 14
8 Не забивали 6
6
15%
3
7%
1-15
5
13%
7
15%
16-30
9
23%
7
15%
31-45
6
15%
7
15%
46-60
6
15%
10
22%
61-75
8
20%
12
26%
76-90
Пропущено
39
38
18 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 22
6
15%
5
13%
1-15
6
15%
4
11%
16-30
6
15%
9
24%
31-45
4
10%
5
13%
46-60
7
18%
5
13%
61-75
10
26%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Мидлсбро - Тоттенхэм 1:0
Лидс - Тоттенхэм 0:4 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Челси 0:1 Тоттенхэм - Моркам 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2
Вест Хэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вест Хэм - Севилья 2:0 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0
Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Киддерминстер - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Норвич 2:0 Вест Хэм - Лидс 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Бёрнли - Вест Хэм 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|29
|22
|4
|3
|68 - 18
|70
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|29
|21
|6
|2
|75 - 20
|69
|3.
|Челси
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|57 - 19
|59
|4.
|Арсенал
|Заявка
|27
|16
|3
|8
|43 - 31
|51
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|48 - 40
|50
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|48 - 36
|48
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|28
|15
|3
|10
|44 - 35
|48
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|29
|14
|4
|11
|29 - 23
|46
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|28
|11
|3
|14
|41 - 39
|36
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|36 - 45
|35
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|29
|7
|13
|9
|39 - 38
|34
|12.
|Брайтон
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|26 - 36
|33
|13.
|Лестер
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|40 - 45
|33
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|32 - 49
|31
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|32 - 45
|30
|16.
|Лидс
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|31 - 65
|26
|17.
|Эвертон
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|29 - 47
|25
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|29
|6
|4
|19
|29 - 55
|22
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|27
|3
|12
|12
|22 - 38
|21
|20.
|Норвич
|Заявка
|29
|4
|5
|20
|18 - 63
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|37 - 7
|36
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|40 - 10
|34
|3.
|Арсенал
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|24 - 12
|32
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 18
|27
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 20
|27
|6.
|Челси
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|28 - 10
|26
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|23 - 15
|25
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 14
|22
|9.
|Лестер
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 18
|21
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|14 - 12
|20
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 17
|19
|12.
|Эвертон
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 20
|18
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 25
|18
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|16 - 19
|17
|16.
|Лидс
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 29
|16
|17.
|Брайтон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 20
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 16
|12
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 31
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 8
|36
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 13
|33
|3.
|Челси
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 9
|33
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|15 - 11
|26
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 22
|23
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|21 - 20
|23
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 16
|21
|8.
|Арсенал
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 19
|19
|9.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 16
|19
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|6
|0
|9
|17 - 19
|18
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 21
|15
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 21
|15
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 24
|13
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 31
|13
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 26
|13
|16.
|Лестер
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|18 - 27
|12
|17.
|Лидс
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 36
|10
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|12 - 22
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 32
|8
|20.
|Эвертон
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 28
|6
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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Вест Хэм
Исход игры
Тоттенхэм
85.4% (35)
Ничья
9.8% (4)
Вест Хэм
4.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
73.17% (30)
Меньше
26.83% (11)
Обе команды забьют
Да
75.61% (31)
Нет
24.39% (10)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
58.5% (24)
2:0 Тоттенхэм
17.1% (7)
1:1 Ничья
4.9% (2)
3:2 Тоттенхэм
4.9% (2)
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