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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Тоттенхэм
 
Позже

Стадион:
Вест Хэм

История личных встреч

Тоттенхэм
Вест Хэм

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.4%
33.3%
14.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

32 матча

53.1%
15.6%
31.3%
17 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

34.4%
43.8%
21.8%
11 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.9%
25%
28.1%
15 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

КЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
КЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
КЛ
2:3
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
КЛ
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ТМС
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 12 (2) 0.43
Сон Хынмин 11 0.39
Лукас Моура 2 0.07
Кулушевски Деян 2 0.07
Регилон Серхио 2 0.07
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.07
Бергвейн Стевен 2 0.07
Санчес Давинсон 2 0.07
Доэрти Мэтт 1 0.04
Н'Домбеле Тангай 1 0.04
Ромеро Кристиан 1 0.04
Алли Деле 1 (1) 0.04
Дэвис Бен 0 0
Уинкс Гарри 0 0
Бентанкур Родриго 0 0
Сессеньон Райан 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 8 0.28
Антонио Майкл 8 0.28
Форнальс Пабло 6 0.21
Бенрахма Саид 5 0.17
Лансини Мануэль 4 (2) 0.14
Соучек Томаш 4 0.14
Доусон Крэйг 2 0.07
Райс Деклан 1 0.03
Крессуэлл Арон 1 0.03
Масуаку Артур 1 0.03
Ярмоленко Андрей 1 0.03
Огбонна Анджело 1 0.03
Зума Курт 1 0.03
Влашич Никола 1 0.03
Джонсон Бен 1 0.03
Ноубл Марк 1 (1) 0.03
Цоуфал Владимир 0 0
Диоп Исса 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Кристиан 8 0
Скипп Оливер 6 0
Танганга Джафет 3 1
Санчес Давинсон 4 0
Регилон Серхио 4 0
Кейн Гарри 3 0
Лукас Моура 3 0
Дэвис Бен 3 0
Эмерсон Жуниор 3 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0
Уинкс Гарри 2 0
Льорис Уго 1 0
Сон Хынмин 1 0
Дайер Эрик 1 0
Бергвейн Стевен 1 0
Алли Деле 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Сессеньон Райан 1 0
Н'Домбеле Тангай 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Антонио Конте 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Майкл 6 1
Райс Деклан 7 0
Цоуфал Владимир 3 1
Доусон Крэйг 4 0
Форнальс Пабло 4 0
Боуэн Джаррод 3 0
Лансини Мануэль 2 0
Соучек Томаш 2 0
Ярмоленко Андрей 1 0
Огбонна Анджело 1 0
Крессуэлл Арон 1 0
Фредерикс Райан 1 0
Зума Курт 1 0
Масуаку Артур 1 0
Джонсон Бен 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
20
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 21
2
11%
2
10%
1-15
2
11%
5
25%
16-30
4
21%
2
10%
31-45
4
21%
2
10%
46-60
6
32%
3
15%
61-75
1
5%
6
30%
76-90

Пропущено

19
17
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
3
16%
2
12%
1-15
3
16%
2
12%
16-30
3
16%
4
24%
31-45
2
11%
3
18%
46-60
4
21%
1
6%
61-75
4
21%
5
29%
29%
76-90

Забито

21
26
12 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 10
18 Не забивали 14
4
19%
1
4%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
5
24%
5
19%
31-45
2
10%
5
19%
46-60
0
0%
7
27%
61-75
7
33%
6
23%
76-90

Пропущено

20
21
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
3
15%
3
14%
1-15
3
15%
2
10%
16-30
3
15%
5
24%
31-45
2
10%
2
10%
46-60
3
15%
4
19%
61-75
6
30%
5
24%
76-90

Забито

40
46
20 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 14
8 Не забивали 6
6
15%
3
7%
1-15
5
13%
7
15%
16-30
9
23%
7
15%
31-45
6
15%
7
15%
46-60
6
15%
10
22%
61-75
8
20%
12
26%
76-90

Пропущено

39
38
18 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 22
6
15%
5
13%
1-15
6
15%
4
11%
16-30
6
15%
9
24%
31-45
4
10%
5
13%
46-60
7
18%
5
13%
61-75
10
26%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Мидлсбро - Тоттенхэм 1:0
Лидс - Тоттенхэм 0:4 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Челси 0:1 Тоттенхэм - Моркам 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2
Вест Хэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вест Хэм - Севилья 2:0 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0
Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Киддерминстер - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Норвич 2:0 Вест Хэм - Лидс 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Бёрнли - Вест Хэм 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 29 22 4 3 68 - 18 70
2. Ливерпуль Заявка 29 21 6 2 75 - 20 69
3. Челси Заявка 28 17 8 3 57 - 19 59
4. Арсенал Заявка 27 16 3 8 43 - 31 51
5. Манчестер Юнайтед Заявка 29 14 8 7 48 - 40 50
6. Вест Хэм Заявка 29 14 6 9 48 - 36 48
7. Тоттенхэм Заявка 28 15 3 10 44 - 35 48
8. Вулверхэмптон Заявка 29 14 4 11 29 - 23 46
9. Астон Вилла Заявка 28 11 3 14 41 - 39 36
10. Саутгемптон Заявка 29 8 11 10 36 - 45 35
11. Кристал Пэлас Заявка 29 7 13 9 39 - 38 34
12. Брайтон Заявка 29 7 12 10 26 - 36 33
13. Лестер Заявка 26 9 6 11 40 - 45 33
14. Ньюкасл Заявка 29 7 10 12 32 - 49 31
15. Брентфорд Заявка 29 8 6 15 32 - 45 30
16. Лидс Заявка 29 6 8 15 31 - 65 26
17. Эвертон Заявка 27 7 4 16 29 - 47 25
18. Уотфорд Заявка 29 6 4 19 29 - 55 22
19. Бёрнли Заявка 27 3 12 12 22 - 38 21
20. Норвич Заявка 29 4 5 20 18 - 63 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 11 3 0 37 - 7 36
2. Манчестер Сити Заявка 14 11 1 2 40 - 10 34
3. Арсенал Заявка 15 10 2 3 24 - 12 32
4. Манчестер Юнайтед Заявка 15 8 3 4 24 - 18 27
5. Вест Хэм Заявка 15 8 3 4 27 - 20 27
6. Челси Заявка 13 7 5 1 28 - 10 26
7. Тоттенхэм Заявка 13 8 1 4 23 - 15 25
8. Саутгемптон Заявка 15 5 7 3 20 - 14 22
9. Лестер Заявка 13 6 3 4 22 - 18 21
10. Вулверхэмптон Заявка 14 6 2 6 14 - 12 20
11. Кристал Пэлас Заявка 15 4 7 4 22 - 17 19
12. Эвертон Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
13. Астон Вилла Заявка 13 5 3 5 24 - 20 18
14. Ньюкасл Заявка 14 4 6 4 20 - 25 18
15. Брентфорд Заявка 15 5 2 8 16 - 19 17
16. Лидс Заявка 15 4 4 7 17 - 29 16
17. Брайтон Заявка 15 3 5 7 10 - 20 14
18. Бёрнли Заявка 13 2 6 5 10 - 16 12
19. Норвич Заявка 15 2 3 10 10 - 31 9
20. Уотфорд Заявка 14 2 1 11 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 15 11 3 1 28 - 8 36
2. Ливерпуль Заявка 15 10 3 2 38 - 13 33
3. Челси Заявка 15 10 3 2 29 - 9 33
4. Вулверхэмптон Заявка 15 8 2 5 15 - 11 26
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 6 5 3 24 - 22 23
6. Тоттенхэм Заявка 15 7 2 6 21 - 20 23
7. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 21 - 16 21
8. Арсенал Заявка 12 6 1 5 19 - 19 19
9. Брайтон Заявка 14 4 7 3 16 - 16 19
10. Астон Вилла Заявка 15 6 0 9 17 - 19 18
11. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
12. Уотфорд Заявка 15 4 3 8 15 - 21 15
13. Ньюкасл Заявка 15 3 4 8 12 - 24 13
14. Саутгемптон Заявка 14 3 4 7 16 - 31 13
15. Брентфорд Заявка 14 3 4 7 16 - 26 13
16. Лестер Заявка 13 3 3 7 18 - 27 12
17. Лидс Заявка 14 2 4 8 14 - 36 10
18. Бёрнли Заявка 14 1 6 7 12 - 22 9
19. Норвич Заявка 14 2 2 10 8 - 32 8
20. Эвертон Заявка 13 1 3 9 10 - 28 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 марта 2022, осталось 2 дня 6 часов 34 минуты.

    Главный судья: Тэйлор Энтони

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Тоттенхэм 85.4% (35)
    X 9.8% (4)
    Вест Хэм 4.9% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Вест Хэм
    1.76
    4.25
    5.30
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    Где смотреть матч Тоттенхэм - Вест Хэм онлайн

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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Вест Хэм

    Исход игры
    Тоттенхэм
    85.4% (35)
    Ничья
    9.8% (4)
    Вест Хэм
    4.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.17% (30)
    Меньше
    26.83% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    75.61% (31)
    Нет
    24.39% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Тоттенхэм
    58.5% (24)
    2:0 Тоттенхэм
    17.1% (7)
    1:1 Ничья
    4.9% (2)
    3:2 Тоттенхэм
    4.9% (2)
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