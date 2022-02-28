Турция: Суперлига 2021-2022
0:1
Первый тайм: 37'
Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган
0:1
6' ГолЗайц Миха
Ход матча
6'
0:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
5 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 4
-
51 Владение мячом, % 49
93
Спайич
Урош
70
Фалл
Мамаду
19
Бозок
Умут
41
Салаи
Аттила
26
Зайц
Миха
25
Гюлер
Арда
17
Кавечи
Ирфан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
93 Спайич УрошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Фалл МамадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бозок УмутНападающий
- Запасные игроки
-
23 Текин ХарунВратарь
- Защитник
-
25 Бречка ТомашЗащитник
- Защитник
-
17 Энгин АхметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Мабиль АверПолузащитник
-
28 Торун ТунайНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Sami Ugurlu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Гюлер АрдаПолузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Озер БеркеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ismail Kartal
История личных встреч
Касымпаша
Фенербахче
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
66.7%
6 побед 2 ничьи 0 побед
24 матча
8.3%
91.7%
0 побед 2 ничьи 22 победы
Первый тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 16 побед
27 матчей
11.1%
7.4%
81.5%
3 победы 2 ничьи 22 победы
Первый тайм
7.4%
40.7%
51.9%
2 победы 11 ничьих 14 побед
Второй тайм
22.2%
18.5%
59.3%
6 побед 5 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бозок Умут
|12 (3)
|0.44
|Травник Михал
|3
|0.11
|Бен Уаннес Мортада
|2
|0.07
|Эйссерик Валентин
|2
|0.07
|Эрдоган Юсуф
|2
|0.07
|Хайрадинович Харис
|2
|0.07
|Донк Райан
|2
|0.07
|Йоргенсен Николай
|2
|0.07
|Мулека Джексон
|1
|0.04
|Хадергьонай Флорент
|1 (1)
|0.04
|Садику Лорет
|1
|0.04
|Мабиль Авер
|1
|0.04
|Варга Кевин
|1
|0.04
|Энгин Ахмет
|1
|0.04
|Фалл Мамаду
|1
|0.04
|Элмалы Эврен Эрен
|0
|0
|Сербест Таркан
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дурсун Сердар
|8 (2)
|0.3
|Озил Месут
|7 (3)
|0.26
|Зайц Миха
|5
|0.19
|Валенсия Эннер
|4 (1)
|0.15
|Бериша Мергим
|3
|0.11
|Росси Диего
|2
|0.07
|Кавечи Ирфан
|2
|0.07
|Новак Филип
|2
|0.07
|Кадыоглу Ферди
|2
|0.07
|Пелкас Димитрис
|2
|0.07
|Соса Хосе
|1
|0.04
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0.04
|Густаво Диас
|1
|0.04
|Креспо Мигель
|1
|0.04
|Салаи Аттила
|0
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
|Сангаре Назим
|0
|0
|Гюлер Арда
|0
|0
Карточки
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйссерик Валентин
|6
|2
|Травник Михал
|9
|0
|Сербест Таркан
|7
|0
|Хадергьонай Флорент
|6
|0
|Донк Райан
|5
|0
|Садику Лорет
|4
|0
|Хайрадинович Харис
|4
|0
|Эрдоган Юсуф
|3
|0
|Бен Уаннес Мортада
|3
|0
|Хасполат Догукан
|3
|0
|Бозок Умут
|3
|0
|Йоргенсен Николай
|2
|0
|Ташкиран Махмут
|2
|0
|Брума Джеффри
|2
|0
|Фалл Мамаду
|2
|0
|Элмалы Эврен Эрен
|2
|0
|Айтач Сакыб
|1
|0
|Варга Кевин
|1
|0
|Бречка Томаш
|1
|0
|Йылдырым Фейзи
|1
|0
|Энгин Ахмет
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яндаш Мерт Хакан
|6
|0
|Новак Филип
|4
|1
|Тиссеран Марсель
|3
|1
|Ким Мин-Чжэ
|3
|1
|Азиз Сердар
|4
|0
|Зайц Миха
|4
|0
|Салаи Аттила
|4
|0
|Кадыоглу Ферди
|4
|0
|Креспо Мигель
|4
|0
|Густаво Диас
|3
|0
|Кавечи Ирфан
|3
|0
|Сангаре Назим
|2
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|2
|0
|Озер Берке
|2
|0
|Байиндыр Алтай
|2
|0
|Соса Хосе
|1
|0
|Валенсия Эннер
|1
|0
|Пелкас Димитрис
|1
|0
|Бериша Мергим
|1
|0
|Росси Диего
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
17
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
4
19%
1
6%
1-15
1
5%
5
29%
29%
16-30
4
19%
2
12%
31-45
4
19%
5
29%
29%
46-60
5
24%
2
12%
61-75
3
14%
2
12%
76-90
Пропущено
19
17
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
16%
4
24%
1-15
4
21%
3
18%
16-30
4
21%
2
12%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
3
16%
3
18%
61-75
3
16%
4
24%
76-90
Забито
14
23
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 9
18 Не забивали 14
2
14%
4
17%
1-15
1
7%
4
17%
16-30
1
7%
2
9%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
5
22%
61-75
4
29%
8
35%
76-90
Пропущено
20
13
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
2
10%
1
8%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
6
30%
3
23%
31-45
3
15%
3
23%
46-60
1
5%
3
23%
61-75
6
30%
2
15%
76-90
Забито
35
40
13 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 15
7 Не забивали 2
6
17%
5
13%
1-15
2
6%
9
23%
16-30
5
14%
4
10%
31-45
8
23%
5
13%
46-60
7
20%
7
18%
61-75
7
20%
10
25%
76-90
Пропущено
39
30
21 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 20
5
13%
5
17%
1-15
6
15%
4
13%
16-30
10
26%
5
17%
31-45
5
13%
4
13%
46-60
4
10%
6
20%
61-75
9
23%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Касымпаша
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Коньяспор - Касымпаша 4:4 Касымпаша - Аланьяспор 2:2 Касымпаша - Газиантеп 1:2 Трабзонспор - Касымпаша 1:0
Касымпаша - Кайсериспор 3:1 Галатасарай - Касымпаша 1:3 Гиресунспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Хатайспор 3:1 Касымпаша - Коджаелиспор 5:3 Касымпаша - Алтай 2:0 Антальяспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Сивасспор 1:3 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Бешикташ 1:1 Касымпаша - Аланья Кестелспор 5:0 Адана Демирспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:3 Касымпаша - Истанбулспор 0:1 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Малатьяспор 2:0
Фенербахче
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Славия Прага - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Хатайспор 2:0 Фенербахче - Славия Прага 2:3 Гиресунспор - Фенербахче 1:2
Фенербахче - Кайсериспор 0:1 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 0:1 Сивасспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Алтай 2:1 Антальяспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:2 Фенербахче - Афжет Афьонспор 2:0 Фенербахче - Малатьяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Бешикташ 2:2 Газиантеп - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Фенербахче - Ризеспор 4:0 Гёзтепе - Фенербахче 1:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0 Галатасарай - Фенербахче 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|27
|20
|6
|1
|51 - 20
|66
|2.
|Коньяспор
|27
|14
|7
|6
|42 - 29
|49
|3.
|Истанбул Башакшехир
|27
|14
|4
|9
|39 - 26
|46
|4.
|Фенербахче
|1:0
|27
|13
|7
|7
|41 - 30
|46
|5.
|Адана Демирспор
|27
|12
|9
|6
|42 - 27
|45
|6.
|Бешикташ
|27
|12
|8
|7
|40 - 34
|44
|7.
|Аланьяспор
|27
|12
|7
|8
|49 - 41
|43
|8.
|Хатайспор
|27
|13
|3
|11
|42 - 43
|42
|9.
|Фатих Карагюмрюк
|27
|11
|6
|10
|33 - 40
|39
|10.
|Кайсериспор
|27
|10
|8
|9
|40 - 40
|38
|11.
|Газиантеп
|0:0
|28
|10
|7
|11
|34 - 37
|37
|12.
|Галатасарай
|27
|9
|8
|10
|37 - 39
|35
|13.
|Сивасспор
|27
|8
|10
|9
|35 - 34
|34
|14.
|Антальяспор
|27
|8
|8
|11
|28 - 35
|32
|15.
|Касымпаша
|0:1
|27
|7
|8
|12
|36 - 39
|29
|16.
|Гиресунспор
|27
|8
|5
|14
|27 - 31
|29
|17.
|Гёзтепе
|27
|7
|6
|14
|32 - 41
|27
|18.
|Алтай
|27
|7
|4
|16
|29 - 41
|25
|19.
|Ризеспор
|27
|6
|5
|16
|24 - 48
|23
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|28
|4
|6
|18
|22 - 48
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|14
|10
|4
|0
|25 - 10
|34
|2.
|Газиантеп
|0:0
|14
|9
|4
|1
|26 - 12
|31
|3.
|Коньяспор
|14
|9
|4
|1
|23 - 11
|31
|4.
|Кайсериспор
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|5.
|Бешикташ
|13
|9
|2
|2
|23 - 14
|29
|6.
|Истанбул Башакшехир
|14
|9
|1
|4
|23 - 13
|28
|7.
|Хатайспор
|13
|8
|2
|3
|27 - 17
|26
|8.
|Фенербахче
|1:0
|13
|7
|3
|3
|23 - 13
|24
|9.
|Адана Демирспор
|13
|6
|5
|2
|19 - 7
|23
|10.
|Антальяспор
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|11.
|Фатих Карагюмрюк
|13
|6
|4
|3
|18 - 13
|22
|12.
|Аланьяспор
|14
|6
|4
|4
|29 - 21
|22
|13.
|Галатасарай
|14
|6
|3
|5
|20 - 17
|21
|14.
|Ризеспор
|14
|6
|2
|6
|17 - 18
|20
|15.
|Сивасспор
|14
|4
|8
|2
|22 - 14
|20
|16.
|Касымпаша
|0:1
|14
|5
|4
|5
|22 - 19
|19
|17.
|Гиресунспор
|14
|5
|2
|7
|16 - 17
|17
|18.
|Алтай
|13
|4
|2
|7
|14 - 18
|14
|19.
|Гёзтепе
|14
|4
|2
|8
|14 - 18
|14
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|13
|2
|3
|8
|16 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|13
|10
|2
|1
|26 - 10
|32
|2.
|Адана Демирспор
|14
|6
|4
|4
|23 - 20
|22
|3.
|Фенербахче
|1:0
|14
|6
|4
|4
|18 - 17
|22
|4.
|Аланьяспор
|13
|6
|3
|4
|20 - 20
|21
|5.
|Истанбул Башакшехир
|13
|5
|3
|5
|16 - 13
|18
|6.
|Коньяспор
|13
|5
|3
|5
|19 - 18
|18
|7.
|Фатих Карагюмрюк
|14
|5
|2
|7
|15 - 27
|17
|8.
|Хатайспор
|14
|5
|1
|8
|15 - 26
|16
|9.
|Бешикташ
|14
|3
|6
|5
|17 - 20
|15
|10.
|Сивасспор
|13
|4
|2
|7
|13 - 20
|14
|11.
|Галатасарай
|13
|3
|5
|5
|17 - 22
|14
|12.
|Гёзтепе
|13
|3
|4
|6
|18 - 23
|13
|13.
|Гиресунспор
|13
|3
|3
|7
|11 - 14
|12
|14.
|Алтай
|14
|3
|2
|9
|15 - 23
|11
|15.
|Касымпаша
|0:1
|13
|2
|4
|7
|14 - 20
|10
|16.
|Антальяспор
|14
|2
|4
|8
|8 - 22
|10
|17.
|Малатьяспор
|0:0
|15
|2
|3
|10
|6 - 19
|9
|18.
|Кайсериспор
|14
|1
|5
|8
|17 - 31
|8
|19.
|Газиантеп
|0:0
|14
|1
|3
|10
|8 - 25
|6
|20.
|Ризеспор
|13
|0
|3
|10
|7 - 30
|3