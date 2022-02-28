  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2021-2022

Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Касымпаша
0:1
Первый тайм: 37'

Стадион:
Фенербахче
0'
0:1
6' Гол
Зайц Миха
37'

Ход матча

6'
0:1
Зайц Миха
(Росси Диего)

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 4
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Касымпаша
Ничья
Фенербахче
5.50
4.64
2.67
Все Коэффициенты
1
Ташкиран
Махмут
94
Хадергьонай
Флорент
93
Спайич
Урош
15
Сербест
Таркан
18
Элмалы
Эврен
Эрен
34
Хасполат
Догукан
70
Фалл
Мамаду
10
Хайрадинович
Харис
13
Эйссерик
Валентин
12
Бен
Уаннес
Мортада
19
Бозок
Умут
1
Байиндыр
Алтай
21
Осайи-Самуэль
Брайт
4
Азиз
Сердар
3
Ким
Мин-Чжэ
41
Салаи
Аттила
26
Зайц
Миха
27
Креспо
Мигель
25
Гюлер
Арда
17
Кавечи
Ирфан
9
Росси
Диего
11
Бериша
Мергим
Касымпаша
4-1-4-1
Фенербахче
4-2-3-1

История личных встреч

Касымпаша
Фенербахче

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
66.7%
6 побед 2 ничьи 0 побед

24 матча

8.3%
91.7%
0 побед 2 ничьи 22 победы

Первый тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 16 побед

27 матчей

11.1%
7.4%
81.5%
3 победы 2 ничьи 22 победы

Первый тайм

7.4%
40.7%
51.9%
2 победы 11 ничьих 14 побед

Второй тайм

22.2%
18.5%
59.3%
6 побед 5 ничьих 16 побед

История матчей

С
2:1
ТМК
4:1
С
3:2
К
1:0
С
0:3
С
2:0
С
3:2
С
1:3
С
2:2
С
1:4
С
4:2
С
0:0
С
1:5
С
3:1
С
0:1
С
2:0
С
0:3
С
2:1
С
2:3
С
3:1
С
2:0
С
2:0
С
2:6
С
0:1
С
1:3
С
3:0
С
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бозок Умут 12 (3) 0.44
Травник Михал 3 0.11
Бен Уаннес Мортада 2 0.07
Эйссерик Валентин 2 0.07
Эрдоган Юсуф 2 0.07
Хайрадинович Харис 2 0.07
Донк Райан 2 0.07
Йоргенсен Николай 2 0.07
Мулека Джексон 1 0.04
Хадергьонай Флорент 1 (1) 0.04
Садику Лорет 1 0.04
Мабиль Авер 1 0.04
Варга Кевин 1 0.04
Энгин Ахмет 1 0.04
Фалл Мамаду 1 0.04
Элмалы Эврен Эрен 0 0
Сербест Таркан 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дурсун Сердар 8 (2) 0.3
Озил Месут 7 (3) 0.26
Зайц Миха 5 0.19
Валенсия Эннер 4 (1) 0.15
Бериша Мергим 3 0.11
Росси Диего 2 0.07
Кавечи Ирфан 2 0.07
Новак Филип 2 0.07
Кадыоглу Ферди 2 0.07
Пелкас Димитрис 2 0.07
Соса Хосе 1 0.04
Осайи-Самуэль Брайт 1 0.04
Густаво Диас 1 0.04
Креспо Мигель 1 0.04
Салаи Аттила 0 0
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Сангаре Назим 0 0
Гюлер Арда 0 0

Карточки

Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйссерик Валентин 6 2
Травник Михал 9 0
Сербест Таркан 7 0
Хадергьонай Флорент 6 0
Донк Райан 5 0
Садику Лорет 4 0
Хайрадинович Харис 4 0
Эрдоган Юсуф 3 0
Бен Уаннес Мортада 3 0
Хасполат Догукан 3 0
Бозок Умут 3 0
Йоргенсен Николай 2 0
Ташкиран Махмут 2 0
Брума Джеффри 2 0
Фалл Мамаду 2 0
Элмалы Эврен Эрен 2 0
Айтач Сакыб 1 0
Варга Кевин 1 0
Бречка Томаш 1 0
Йылдырым Фейзи 1 0
Энгин Ахмет 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яндаш Мерт Хакан 6 0
Новак Филип 4 1
Тиссеран Марсель 3 1
Ким Мин-Чжэ 3 1
Азиз Сердар 4 0
Зайц Миха 4 0
Салаи Аттила 4 0
Кадыоглу Ферди 4 0
Креспо Мигель 4 0
Густаво Диас 3 0
Кавечи Ирфан 3 0
Сангаре Назим 2 0
Осайи-Самуэль Брайт 2 0
Озер Берке 2 0
Байиндыр Алтай 2 0
Соса Хосе 1 0
Валенсия Эннер 1 0
Пелкас Димитрис 1 0
Бериша Мергим 1 0
Росси Диего 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
17
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
4
19%
1
6%
1-15
1
5%
5
29%
29%
16-30
4
19%
2
12%
31-45
4
19%
5
29%
29%
46-60
5
24%
2
12%
61-75
3
14%
2
12%
76-90

Пропущено

19
17
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
16%
4
24%
1-15
4
21%
3
18%
16-30
4
21%
2
12%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
3
16%
3
18%
61-75
3
16%
4
24%
76-90

Забито

14
23
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 9
18 Не забивали 14
2
14%
4
17%
1-15
1
7%
4
17%
16-30
1
7%
2
9%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
5
22%
61-75
4
29%
8
35%
76-90

Пропущено

20
13
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
2
10%
1
8%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
6
30%
3
23%
31-45
3
15%
3
23%
46-60
1
5%
3
23%
61-75
6
30%
2
15%
76-90

Забито

35
40
13 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 15
7 Не забивали 2
6
17%
5
13%
1-15
2
6%
9
23%
16-30
5
14%
4
10%
31-45
8
23%
5
13%
46-60
7
20%
7
18%
61-75
7
20%
10
25%
76-90

Пропущено

39
30
21 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 20
5
13%
5
17%
1-15
6
15%
4
13%
16-30
10
26%
5
17%
31-45
5
13%
4
13%
46-60
4
10%
6
20%
61-75
9
23%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Касымпаша
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Коньяспор - Касымпаша 4:4 Касымпаша - Аланьяспор 2:2 Касымпаша - Газиантеп 1:2 Трабзонспор - Касымпаша 1:0
Касымпаша - Кайсериспор 3:1 Галатасарай - Касымпаша 1:3 Гиресунспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Хатайспор 3:1 Касымпаша - Коджаелиспор 5:3 Касымпаша - Алтай 2:0 Антальяспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Сивасспор 1:3 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Бешикташ 1:1 Касымпаша - Аланья Кестелспор 5:0 Адана Демирспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:3 Касымпаша - Истанбулспор 0:1 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Малатьяспор 2:0
Фенербахче
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Славия Прага - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Хатайспор 2:0 Фенербахче - Славия Прага 2:3 Гиресунспор - Фенербахче 1:2
Фенербахче - Кайсериспор 0:1 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 0:1 Сивасспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Алтай 2:1 Антальяспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:2 Фенербахче - Афжет Афьонспор 2:0 Фенербахче - Малатьяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Бешикташ 2:2 Газиантеп - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Фенербахче - Ризеспор 4:0 Гёзтепе - Фенербахче 1:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0 Галатасарай - Фенербахче 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 27 20 6 1 51 - 20 66
2. Коньяспор 27 14 7 6 42 - 29 49
3. Истанбул Башакшехир 27 14 4 9 39 - 26 46
4. Фенербахче 1:0 27 13 7 7 41 - 30 46
5. Адана Демирспор 27 12 9 6 42 - 27 45
6. Бешикташ 27 12 8 7 40 - 34 44
7. Аланьяспор 27 12 7 8 49 - 41 43
8. Хатайспор 27 13 3 11 42 - 43 42
9. Фатих Карагюмрюк 27 11 6 10 33 - 40 39
10. Кайсериспор 27 10 8 9 40 - 40 38
11. Газиантеп 0:0 28 10 7 11 34 - 37 37
12. Галатасарай 27 9 8 10 37 - 39 35
13. Сивасспор 27 8 10 9 35 - 34 34
14. Антальяспор 27 8 8 11 28 - 35 32
15. Касымпаша 0:1 27 7 8 12 36 - 39 29
16. Гиресунспор 27 8 5 14 27 - 31 29
17. Гёзтепе 27 7 6 14 32 - 41 27
18. Алтай 27 7 4 16 29 - 41 25
19. Ризеспор 27 6 5 16 24 - 48 23
20. Малатьяспор 0:0 28 4 6 18 22 - 48 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 14 10 4 0 25 - 10 34
2. Газиантеп 0:0 14 9 4 1 26 - 12 31
3. Коньяспор 14 9 4 1 23 - 11 31
4. Кайсериспор 13 9 3 1 23 - 9 30
5. Бешикташ 13 9 2 2 23 - 14 29
6. Истанбул Башакшехир 14 9 1 4 23 - 13 28
7. Хатайспор 13 8 2 3 27 - 17 26
8. Фенербахче 1:0 13 7 3 3 23 - 13 24
9. Адана Демирспор 13 6 5 2 19 - 7 23
10. Антальяспор 13 6 4 3 20 - 13 22
11. Фатих Карагюмрюк 13 6 4 3 18 - 13 22
12. Аланьяспор 14 6 4 4 29 - 21 22
13. Галатасарай 14 6 3 5 20 - 17 21
14. Ризеспор 14 6 2 6 17 - 18 20
15. Сивасспор 14 4 8 2 22 - 14 20
16. Касымпаша 0:1 14 5 4 5 22 - 19 19
17. Гиресунспор 14 5 2 7 16 - 17 17
18. Алтай 13 4 2 7 14 - 18 14
19. Гёзтепе 14 4 2 8 14 - 18 14
20. Малатьяспор 0:0 13 2 3 8 16 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 13 10 2 1 26 - 10 32
2. Адана Демирспор 14 6 4 4 23 - 20 22
3. Фенербахче 1:0 14 6 4 4 18 - 17 22
4. Аланьяспор 13 6 3 4 20 - 20 21
5. Истанбул Башакшехир 13 5 3 5 16 - 13 18
6. Коньяспор 13 5 3 5 19 - 18 18
7. Фатих Карагюмрюк 14 5 2 7 15 - 27 17
8. Хатайспор 14 5 1 8 15 - 26 16
9. Бешикташ 14 3 6 5 17 - 20 15
10. Сивасспор 13 4 2 7 13 - 20 14
11. Галатасарай 13 3 5 5 17 - 22 14
12. Гёзтепе 13 3 4 6 18 - 23 13
13. Гиресунспор 13 3 3 7 11 - 14 12
14. Алтай 14 3 2 9 15 - 23 11
15. Касымпаша 0:1 13 2 4 7 14 - 20 10
16. Антальяспор 14 2 4 8 8 - 22 10
17. Малатьяспор 0:0 15 2 3 10 6 - 19 9
18. Кайсериспор 14 1 5 8 17 - 31 8
19. Газиантеп 0:0 14 1 3 10 8 - 25 6
20. Ризеспор 13 0 3 10 7 - 30 3
  • Первый тайм
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Зайц Миха бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Касымпаша
Ничья
Фенербахче
5.50
4.64
2.67
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Касымпаша 0:1 Фенербахче онлайн


Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Касымпаша
Фенербахче

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 