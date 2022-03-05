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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Коньяспор
2:0
Второй тайм: 74'

Стадион:
Галатасарай
0'
1:0
8' Гол
Хассан Ахмед
2:0
20' Гол
Рахманович Амер
74'

Ход матча

8'
Хассан Ахмед
(Бютюки Зюмер)
1:0
20'
Рахманович Амер
2:0
59'
 
Антальялы Тайлан
Пульгар Эрик
59'
 
Элабделлауи Омар
Боэ Саша
59'
 
Бабель Райан
Чикылдэу Александру
72'
Михаляк Конрад
Амилтон Минервино
 
72'
Чикалеши Сокол
Хассан Ахмед
 
73'
 
Мохамед Мостафа
Гомис Бафетимби

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 5
  • 14 Нарушения правил 9
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Коньяспор
Ничья
Галатасарай
2.58
3.34
66.00
Все Коэффициенты
13
Шехич
Ибрагим
89
Скубич
Нейц
4
Демирбаг
Адиль
42
Бардакчи
Абдулкерим
12
Хауберт
Гильерме
14
Дикмен
Сонер
18
Хаджиахметович
Амир
93
Амилтон
Минервино
8
Рахманович
Амер
7
Бютюки
Зюмер
9
Хассан
Ахмед
26
Пенья
Иньяки
93
Боэ
Саша
25
Нельссон
Виктор
45
Маркан
Маркос
6
Ван
Анхольт
Патрик
22
Кутлу
Беркан
15
Пульгар
Эрик
54
Кылынч
Эмре
33
Чикылдэу
Александру
7
Актюркоглу
Мухаммед
18
Гомис
Бафетимби
Коньяспор
4-2-3-1
Галатасарай
4-2-3-1

История личных встреч

Коньяспор
Галатасарай

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
175%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

25 матчей

4%
24%
72%
1 победа 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

8%
60%
32%
2 победы 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

4%
40%
56%
1 победа 10 ничьих 14 побед

История матчей

С
1:0
С
1:0
С
4:3
С
0:3
С
1:1
С
0:0
С
1:1
С
2:1
К
4:1
К
2:2
С
0:2
С
2:1
С
0:1
С
0:0
С
1:4
С
1:0
КТ
4:1
С
0:5
С
0:0
С
2:1
С
2:0
С
0:1
С
0:1
С
4:1
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 7 (1) 0.25
Хассан Ахмед 5 (1) 0.18
Рахманович Амер 5 0.18
Гюрлер Сердар 4 0.14
Бардакчи Абдулкерим 4 0.14
Цекици Эндри 4 0.14
Бютюки Зюмер 3 0.11
Дикмен Сонер 3 0.11
Мпоку Поль-Жозе 3 0.11
Хауберт Гильерме 2 (1) 0.07
Хаджиахметович Амир 1 0.04
Михаляк Конрад 1 0.04
Амилтон Минервино 1 0.04
Скубич Нейц 0 0
Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Актюркоглу Мухаммед 6 0.21
Мохамед Мостафа 6 0.21
Чикылдэу Александру 4 (2) 0.14
Моруцан Олимпиу 3 0.11
Дервисоглу Халил 3 0.11
Кылынч Эмре 3 0.11
Гомис Бафетимби 3 (2) 0.11
Фегули Софьян 2 0.07
Ван Анхольт Патрик 2 0.07
Диань Мбайе 2 0.07
Нельссон Виктор 1 0.04
Люиндама Кристиан 1 0.04
Бабель Райан 1 (1) 0.04
Байрам Омер 0 0
Кутлу Беркан 0 0

Карточки

Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бардакчи Абдулкерим 8 0
Чалык Ахмет 5 1
Скубич Нейц 5 0
Шехич Ибрагим 5 0
Гюрлер Сердар 4 0
Бютюки Зюмер 4 0
Рахманович Амер 4 0
Хаджиахметович Амир 4 0
Чикалеши Сокол 3 0
Демирбаг Адиль 3 0
Дикмен Сонер 3 0
Мпоку Поль-Жозе 2 0
Цекици Эндри 2 0
Хауберт Гильерме 2 0
Бирничан Эрай 0 1
Хассан Ахмед 1 0
Чагиран Муса 1 0
Аничич Марин 1 0
Ogulcan Ulgun 1 0
Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркан Маркос 6 1
Антальялы Тайлан 5 1
Кутлу Беркан 4 1
Нельссон Виктор 5 0
Актюркоглу Мухаммед 5 0
Чикылдэу Александру 4 0
Муслера Фернандо 3 0
Йедлин Деандре 3 0
Люиндама Кристиан 3 0
Мохамед Мостафа 3 0
Байрам Омер 2 0
Кара Айтач 2 0
Эзтюрк Алпаслан 2 0
Кылынч Эмре 2 0
Чаглаян Огулджан 2 0
Дервисоглу Халил 2 0
Бабель Райан 1 0
Фегули Софьян 1 0
Гомис Бафетимби 1 0
Ван Анхольт Патрик 1 0
Элабделлауи Омар 1 0
Эзтюрк Фатих 1 0
Диань Мбайе 1 0
Пульгар Эрик 1 0
Пенья Иньяки 1 0
Боэ Саша 1 0
Ассунсао Густаво 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
17
10 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
5
22%
2
12%
1-15
3
13%
2
12%
16-30
2
9%
8
47%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
2
9%
1
6%
61-75
7
30%
4
24%
76-90

Пропущено

11
22
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 11
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
9%
8
36%
31-45
3
27%
3
14%
46-60
1
9%
6
27%
61-75
4
36%
3
14%
76-90

Забито

20
20
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
2
10%
1
5%
1-15
5
25%
2
10%
16-30
1
5%
6
30%
31-45
2
10%
3
15%
46-60
4
20%
2
10%
61-75
6
30%
6
30%
76-90

Пропущено

17
17
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
4
24%
3
18%
1-15
3
18%
2
12%
16-30
3
18%
3
18%
31-45
3
18%
2
12%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
2
12%
6
35%
76-90

Забито

43
37
18 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 13
5 Не забивали 6
7
16%
3
8%
1-15
8
19%
4
11%
16-30
3
7%
14
38%
31-45
6
14%
3
8%
46-60
6
14%
3
8%
61-75
13
30%
10
27%
76-90

Пропущено

28
39
13 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 22
6
21%
3
8%
1-15
3
11%
4
10%
16-30
4
14%
11
28%
31-45
6
21%
5
13%
46-60
3
11%
7
18%
61-75
6
21%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Коньяспор
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Аланьяспор - Коньяспор 5:1 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Касымпаша 4:4 Трабзонспор - Коньяспор 2:1
Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 5:4 Коньяспор - Гиресунспор 1:0 Алтай - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Адана Демирспор 1:0 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Умраньеспор 2:0 Коньяспор - Бешикташ 1:0 Хатайспор - Коньяспор 1:3 Коньяспор - Антальяспор 1:0 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:4 Коньяспор - Малатьяспор 0:0 Коньяспор - Бююкшехир 3:1 Газиантеп - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Ризеспор 3:0 Гёзтепе - Коньяспор 0:2 Коньяспор - Фенербахче 2:1
Галатасарай
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Галатасарай - Ризеспор 4:2 Гёзтепе - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Кайсериспор 1:1 Аланьяспор - Галатасарай 1:1
Галатасарай - Тузласпор 2:6 Галатасарай - Трабзонспор 1:2 Галатасарай - Касымпаша 1:3 Хатайспор - Галатасарай 4:2 Галатасарай - Гиресунспор 0:1 Галатасарай - Денизлиспор 3:3 Галатасарай - Антальяспор 2:0 Адана Демирспор - Галатасарай 2:0 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:1 Сивасспор - Галатасарай 1:0 Лацио - Галатасарай 0:0 Галатасарай - Алтай 2:2 Малатьяспор - Галатасарай 0:0 Галатасарай - Марсель 4:2 Галатасарай - Фенербахче 1:2 Галатасарай - Бурсаспор 5:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 27 20 6 1 51 - 20 66
2. Коньяспор 2:0 28 15 7 6 44 - 29 52
3. Истанбул Башакшехир 27 14 4 9 39 - 26 46
4. Фенербахче 27 13 7 7 42 - 31 46
5. Адана Демирспор 28 12 9 7 42 - 28 45
6. Бешикташ 27 12 8 7 40 - 34 44
7. Аланьяспор 27 12 7 8 49 - 41 43
8. Хатайспор 27 13 3 11 42 - 43 42
9. Фатих Карагюмрюк 27 11 6 10 33 - 40 39
10. Кайсериспор 27 10 8 9 40 - 40 38
11. Газиантеп 0:0 28 10 7 11 34 - 37 37
12. Галатасарай 0:2 28 9 8 11 37 - 41 35
13. Сивасспор 27 8 10 9 35 - 34 34
14. Касымпаша 28 8 8 12 40 - 42 32
15. Антальяспор 27 8 8 11 28 - 35 32
16. Гиресунспор 28 9 5 14 29 - 32 32
17. Гёзтепе 28 7 6 15 34 - 44 27
18. Алтай 27 7 4 16 29 - 41 25
19. Ризеспор 28 6 5 17 25 - 50 23
20. Малатьяспор 0:0 29 5 6 18 23 - 48 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 14 10 4 0 25 - 10 34
2. Коньяспор 2:0 15 10 4 1 25 - 11 34
3. Газиантеп 0:0 14 9 4 1 26 - 12 31
4. Кайсериспор 13 9 3 1 23 - 9 30
5. Бешикташ 13 9 2 2 23 - 14 29
6. Истанбул Башакшехир 14 9 1 4 23 - 13 28
7. Хатайспор 13 8 2 3 27 - 17 26
8. Фенербахче 13 7 3 3 23 - 13 24
9. Адана Демирспор 13 6 5 2 19 - 7 23
10. Антальяспор 13 6 4 3 20 - 13 22
11. Фатих Карагюмрюк 13 6 4 3 18 - 13 22
12. Аланьяспор 14 6 4 4 29 - 21 22
13. Галатасарай 0:2 14 6 3 5 20 - 17 21
14. Ризеспор 15 6 2 7 18 - 20 20
15. Сивасспор 14 4 8 2 22 - 14 20
16. Касымпаша 14 5 4 5 23 - 20 19
17. Гиресунспор 14 5 2 7 16 - 17 17
18. Алтай 13 4 2 7 14 - 18 14
19. Гёзтепе 15 4 2 9 16 - 21 14
20. Малатьяспор 0:0 14 3 3 8 17 - 29 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 13 10 2 1 26 - 10 32
2. Адана Демирспор 15 6 4 5 23 - 21 22
3. Фенербахче 14 6 4 4 19 - 18 22
4. Аланьяспор 13 6 3 4 20 - 20 21
5. Истанбул Башакшехир 13 5 3 5 16 - 13 18
6. Коньяспор 2:0 13 5 3 5 19 - 18 18
7. Фатих Карагюмрюк 14 5 2 7 15 - 27 17
8. Хатайспор 14 5 1 8 15 - 26 16
9. Гиресунспор 14 4 3 7 13 - 15 15
10. Бешикташ 14 3 6 5 17 - 20 15
11. Сивасспор 13 4 2 7 13 - 20 14
12. Галатасарай 0:2 14 3 5 6 17 - 24 14
13. Касымпаша 14 3 4 7 17 - 22 13
14. Гёзтепе 13 3 4 6 18 - 23 13
15. Алтай 14 3 2 9 15 - 23 11
16. Антальяспор 14 2 4 8 8 - 22 10
17. Малатьяспор 0:0 15 2 3 10 6 - 19 9
18. Кайсериспор 14 1 5 8 17 - 31 8
19. Газиантеп 0:0 14 1 3 10 8 - 25 6
20. Ризеспор 13 0 3 10 7 - 30 3
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Рахманович Амер бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Хассан Ахмед бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Коньяспор
Ничья
Галатасарай
2.58
3.34
66.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Коньяспор 2:0 Галатасарай онлайн

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Коньяспор
Галатасарай

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