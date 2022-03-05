Турция: Суперлига 2021-2022
2:0
Второй тайм: 74'
Стадион: Конья Бююкшехир
1:0
8' ГолХассан Ахмед
2:0
20' ГолРахманович Амер
Ход матча
8'
1:0
20'
2:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 5
-
14 Нарушения правил 9
-
48 Владение мячом, % 52
89
Скубич
Нейц
14
Дикмен
Сонер
26
Пенья
Иньяки
93
Боэ
Саша
22
Кутлу
Беркан
15
Пульгар
Эрик
54
Кылынч
Эмре
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Дикмен СонерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
54 Эрсу ЭртенВратарь
- Защитник
-
70 Коч АлберкЗащитник
-
28 Чагиран МусаЗащитник
-
23 Цекици ЭндриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ersan Parlatan
- Основной состав
-
26 Пенья ИньякиВратарь
-
93 Боэ СашаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Кутлу БерканПолузащитник
-
15 Пульгар ЭрикПолузащитник
-
54 Кылынч ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Байрам ОмерЗащитник
-
88 Кайя СемихЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
50 Жанкат Илмаз
-
Главный тренер: Domenec Torrent
История личных встреч
Коньяспор
Галатасарай
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
175%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
25 матчей
4%
24%
72%
1 победа 6 ничьих 18 побед
Первый тайм
8%
60%
32%
2 победы 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
4%
40%
56%
1 победа 10 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чикалеши Сокол
|7 (1)
|0.25
|Хассан Ахмед
|5 (1)
|0.18
|Рахманович Амер
|5
|0.18
|Гюрлер Сердар
|4
|0.14
|Бардакчи Абдулкерим
|4
|0.14
|Цекици Эндри
|4
|0.14
|Бютюки Зюмер
|3
|0.11
|Дикмен Сонер
|3
|0.11
|Мпоку Поль-Жозе
|3
|0.11
|Хауберт Гильерме
|2 (1)
|0.07
|Хаджиахметович Амир
|1
|0.04
|Михаляк Конрад
|1
|0.04
|Амилтон Минервино
|1
|0.04
|Скубич Нейц
|0
|0
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Актюркоглу Мухаммед
|6
|0.21
|Мохамед Мостафа
|6
|0.21
|Чикылдэу Александру
|4 (2)
|0.14
|Моруцан Олимпиу
|3
|0.11
|Дервисоглу Халил
|3
|0.11
|Кылынч Эмре
|3
|0.11
|Гомис Бафетимби
|3 (2)
|0.11
|Фегули Софьян
|2
|0.07
|Ван Анхольт Патрик
|2
|0.07
|Диань Мбайе
|2
|0.07
|Нельссон Виктор
|1
|0.04
|Люиндама Кристиан
|1
|0.04
|Бабель Райан
|1 (1)
|0.04
|Байрам Омер
|0
|0
|Кутлу Беркан
|0
|0
Карточки
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бардакчи Абдулкерим
|8
|0
|Чалык Ахмет
|5
|1
|Скубич Нейц
|5
|0
|Шехич Ибрагим
|5
|0
|Гюрлер Сердар
|4
|0
|Бютюки Зюмер
|4
|0
|Рахманович Амер
|4
|0
|Хаджиахметович Амир
|4
|0
|Чикалеши Сокол
|3
|0
|Демирбаг Адиль
|3
|0
|Дикмен Сонер
|3
|0
|Мпоку Поль-Жозе
|2
|0
|Цекици Эндри
|2
|0
|Хауберт Гильерме
|2
|0
|Бирничан Эрай
|0
|1
|Хассан Ахмед
|1
|0
|Чагиран Муса
|1
|0
|Аничич Марин
|1
|0
|Ogulcan Ulgun
|1
|0
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркан Маркос
|6
|1
|Антальялы Тайлан
|5
|1
|Кутлу Беркан
|4
|1
|Нельссон Виктор
|5
|0
|Актюркоглу Мухаммед
|5
|0
|Чикылдэу Александру
|4
|0
|Муслера Фернандо
|3
|0
|Йедлин Деандре
|3
|0
|Люиндама Кристиан
|3
|0
|Мохамед Мостафа
|3
|0
|Байрам Омер
|2
|0
|Кара Айтач
|2
|0
|Эзтюрк Алпаслан
|2
|0
|Кылынч Эмре
|2
|0
|Чаглаян Огулджан
|2
|0
|Дервисоглу Халил
|2
|0
|Бабель Райан
|1
|0
|Фегули Софьян
|1
|0
|Гомис Бафетимби
|1
|0
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0
|Элабделлауи Омар
|1
|0
|Эзтюрк Фатих
|1
|0
|Диань Мбайе
|1
|0
|Пульгар Эрик
|1
|0
|Пенья Иньяки
|1
|0
|Боэ Саша
|1
|0
|Ассунсао Густаво
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
17
10 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
5
22%
2
12%
1-15
3
13%
2
12%
16-30
2
9%
8
47%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
2
9%
1
6%
61-75
7
30%
4
24%
76-90
Пропущено
11
22
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 11
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
9%
8
36%
31-45
3
27%
3
14%
46-60
1
9%
6
27%
61-75
4
36%
3
14%
76-90
Забито
20
20
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
2
10%
1
5%
1-15
5
25%
2
10%
16-30
1
5%
6
30%
31-45
2
10%
3
15%
46-60
4
20%
2
10%
61-75
6
30%
6
30%
76-90
Пропущено
17
17
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
4
24%
3
18%
1-15
3
18%
2
12%
16-30
3
18%
3
18%
31-45
3
18%
2
12%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
2
12%
6
35%
76-90
Забито
43
37
18 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 13
5 Не забивали 6
7
16%
3
8%
1-15
8
19%
4
11%
16-30
3
7%
14
38%
31-45
6
14%
3
8%
46-60
6
14%
3
8%
61-75
13
30%
10
27%
76-90
Пропущено
28
39
13 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 22
6
21%
3
8%
1-15
3
11%
4
10%
16-30
4
14%
11
28%
31-45
6
21%
5
13%
46-60
3
11%
7
18%
61-75
6
21%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Коньяспор
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Аланьяспор - Коньяспор 5:1 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Касымпаша 4:4 Трабзонспор - Коньяспор 2:1
Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 5:4 Коньяспор - Гиресунспор 1:0 Алтай - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Адана Демирспор 1:0 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Умраньеспор 2:0 Коньяспор - Бешикташ 1:0 Хатайспор - Коньяспор 1:3 Коньяспор - Антальяспор 1:0 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:4 Коньяспор - Малатьяспор 0:0 Коньяспор - Бююкшехир 3:1 Газиантеп - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Ризеспор 3:0 Гёзтепе - Коньяспор 0:2 Коньяспор - Фенербахче 2:1
Галатасарай
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Галатасарай - Ризеспор 4:2 Гёзтепе - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Кайсериспор 1:1 Аланьяспор - Галатасарай 1:1
Галатасарай - Тузласпор 2:6 Галатасарай - Трабзонспор 1:2 Галатасарай - Касымпаша 1:3 Хатайспор - Галатасарай 4:2 Галатасарай - Гиресунспор 0:1 Галатасарай - Денизлиспор 3:3 Галатасарай - Антальяспор 2:0 Адана Демирспор - Галатасарай 2:0 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:1 Сивасспор - Галатасарай 1:0 Лацио - Галатасарай 0:0 Галатасарай - Алтай 2:2 Малатьяспор - Галатасарай 0:0 Галатасарай - Марсель 4:2 Галатасарай - Фенербахче 1:2 Галатасарай - Бурсаспор 5:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|27
|20
|6
|1
|51 - 20
|66
|2.
|Коньяспор
|2:0
|28
|15
|7
|6
|44 - 29
|52
|3.
|Истанбул Башакшехир
|27
|14
|4
|9
|39 - 26
|46
|4.
|Фенербахче
|27
|13
|7
|7
|42 - 31
|46
|5.
|Адана Демирспор
|28
|12
|9
|7
|42 - 28
|45
|6.
|Бешикташ
|27
|12
|8
|7
|40 - 34
|44
|7.
|Аланьяспор
|27
|12
|7
|8
|49 - 41
|43
|8.
|Хатайспор
|27
|13
|3
|11
|42 - 43
|42
|9.
|Фатих Карагюмрюк
|27
|11
|6
|10
|33 - 40
|39
|10.
|Кайсериспор
|27
|10
|8
|9
|40 - 40
|38
|11.
|Газиантеп
|0:0
|28
|10
|7
|11
|34 - 37
|37
|12.
|Галатасарай
|0:2
|28
|9
|8
|11
|37 - 41
|35
|13.
|Сивасспор
|27
|8
|10
|9
|35 - 34
|34
|14.
|Касымпаша
|28
|8
|8
|12
|40 - 42
|32
|15.
|Антальяспор
|27
|8
|8
|11
|28 - 35
|32
|16.
|Гиресунспор
|28
|9
|5
|14
|29 - 32
|32
|17.
|Гёзтепе
|28
|7
|6
|15
|34 - 44
|27
|18.
|Алтай
|27
|7
|4
|16
|29 - 41
|25
|19.
|Ризеспор
|28
|6
|5
|17
|25 - 50
|23
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|29
|5
|6
|18
|23 - 48
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|14
|10
|4
|0
|25 - 10
|34
|2.
|Коньяспор
|2:0
|15
|10
|4
|1
|25 - 11
|34
|3.
|Газиантеп
|0:0
|14
|9
|4
|1
|26 - 12
|31
|4.
|Кайсериспор
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|5.
|Бешикташ
|13
|9
|2
|2
|23 - 14
|29
|6.
|Истанбул Башакшехир
|14
|9
|1
|4
|23 - 13
|28
|7.
|Хатайспор
|13
|8
|2
|3
|27 - 17
|26
|8.
|Фенербахче
|13
|7
|3
|3
|23 - 13
|24
|9.
|Адана Демирспор
|13
|6
|5
|2
|19 - 7
|23
|10.
|Антальяспор
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|11.
|Фатих Карагюмрюк
|13
|6
|4
|3
|18 - 13
|22
|12.
|Аланьяспор
|14
|6
|4
|4
|29 - 21
|22
|13.
|Галатасарай
|0:2
|14
|6
|3
|5
|20 - 17
|21
|14.
|Ризеспор
|15
|6
|2
|7
|18 - 20
|20
|15.
|Сивасспор
|14
|4
|8
|2
|22 - 14
|20
|16.
|Касымпаша
|14
|5
|4
|5
|23 - 20
|19
|17.
|Гиресунспор
|14
|5
|2
|7
|16 - 17
|17
|18.
|Алтай
|13
|4
|2
|7
|14 - 18
|14
|19.
|Гёзтепе
|15
|4
|2
|9
|16 - 21
|14
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|14
|3
|3
|8
|17 - 29
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|13
|10
|2
|1
|26 - 10
|32
|2.
|Адана Демирспор
|15
|6
|4
|5
|23 - 21
|22
|3.
|Фенербахче
|14
|6
|4
|4
|19 - 18
|22
|4.
|Аланьяспор
|13
|6
|3
|4
|20 - 20
|21
|5.
|Истанбул Башакшехир
|13
|5
|3
|5
|16 - 13
|18
|6.
|Коньяспор
|2:0
|13
|5
|3
|5
|19 - 18
|18
|7.
|Фатих Карагюмрюк
|14
|5
|2
|7
|15 - 27
|17
|8.
|Хатайспор
|14
|5
|1
|8
|15 - 26
|16
|9.
|Гиресунспор
|14
|4
|3
|7
|13 - 15
|15
|10.
|Бешикташ
|14
|3
|6
|5
|17 - 20
|15
|11.
|Сивасспор
|13
|4
|2
|7
|13 - 20
|14
|12.
|Галатасарай
|0:2
|14
|3
|5
|6
|17 - 24
|14
|13.
|Касымпаша
|14
|3
|4
|7
|17 - 22
|13
|14.
|Гёзтепе
|13
|3
|4
|6
|18 - 23
|13
|15.
|Алтай
|14
|3
|2
|9
|15 - 23
|11
|16.
|Антальяспор
|14
|2
|4
|8
|8 - 22
|10
|17.
|Малатьяспор
|0:0
|15
|2
|3
|10
|6 - 19
|9
|18.
|Кайсериспор
|14
|1
|5
|8
|17 - 31
|8
|19.
|Газиантеп
|0:0
|14
|1
|3
|10
|8 - 25
|6
|20.
|Ризеспор
|13
|0
|3
|10
|7 - 30
|3