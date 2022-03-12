Турция: Суперлига 2021-2022
1:0
Первый тайм: 29'
Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган
1:0
28' ГолМабиль Авер
Ход матча
28'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 0
-
45 Владение мячом, % 55
45
Мабиль
Авер
70
Фалл
Мамаду
23
Аккан
Гёкхан
5
Ай
Селим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Мабиль АверЗащитник
- Полузащитник
-
70 Фалл МамадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Текин ХарунВратарь
-
93 Спайич УрошЗащитник
- Защитник
-
25 Бречка ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Энгин АхметПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Торун ТунайНападающий
-
19 Бозок УмутНападающий
-
Главный тренер: Sami Ugurlu
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
-
5 Ай СелимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сари ЮсуфПолузащитник
-
52 Сабо ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
19 Хуммет ДенисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Булнет Коркмаз
История личных встреч
Касымпаша
Ризеспор
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
26 матчей
42.3%
23.1%
34.6%
11 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
30.8%
30.8%
38.4%
8 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
30.8%
50%
19.2%
8 побед 13 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бозок Умут
|13 (3)
|0.45
|Мулека Джексон
|4
|0.14
|Травник Михал
|3
|0.1
|Бен Уаннес Мортада
|2
|0.07
|Эйссерик Валентин
|2
|0.07
|Хайрадинович Харис
|2
|0.07
|Эрдоган Юсуф
|2
|0.07
|Донк Райан
|2
|0.07
|Йоргенсен Николай
|2
|0.07
|Мабиль Авер
|1
|0.03
|Хадергьонай Флорент
|1 (1)
|0.03
|Садику Лорет
|1
|0.03
|Варга Кевин
|1
|0.03
|Энгин Ахмет
|1
|0.03
|Фалл Мамаду
|1
|0.03
|Элмалы Эврен Эрен
|0
|0
|Сербест Таркан
|0
|0
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|9 (2)
|0.31
|Джокович Дамьян
|4 (3)
|0.14
|Ай Селим
|3
|0.1
|Болдрин Фернандо
|1
|0.03
|Фернандеш Жедсон
|1
|0.03
|Сабо Эрик
|1
|0.03
|Бойд Тайлер
|1
|0.03
|Сертель Джемали
|1
|0.03
|Генюл Гёкхан
|1
|0.03
|Боласье Янник
|1
|0.03
|Хуммет Денис
|1
|0.03
|Сари Юсуф
|1
|0.03
|Дабо Брайан
|0
|0
|Фири Лебоганг
|0
|0
|Умар Амину
|0
|0
Карточки
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйссерик Валентин
|7
|2
|Травник Михал
|9
|0
|Сербест Таркан
|8
|0
|Донк Райан
|6
|0
|Хадергьонай Флорент
|6
|0
|Садику Лорет
|4
|0
|Хайрадинович Харис
|4
|0
|Ташкиран Махмут
|3
|0
|Эрдоган Юсуф
|3
|0
|Бен Уаннес Мортада
|3
|0
|Хасполат Догукан
|3
|0
|Бозок Умут
|3
|0
|Элмалы Эврен Эрен
|3
|0
|Мабиль Авер
|1
|1
|Йоргенсен Николай
|2
|0
|Брума Джеффри
|2
|0
|Фалл Мамаду
|2
|0
|Айтач Сакыб
|1
|0
|Спайич Урош
|1
|0
|Варга Кевин
|1
|0
|Бречка Томаш
|1
|0
|Йылдырым Фейзи
|1
|0
|Энгин Ахмет
|1
|0
|Мулека Джексон
|1
|0
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантос Фабрисио
|8
|2
|Боласье Янник
|6
|0
|Ай Селим
|6
|0
|Хольмен Себастьян
|6
|0
|Генюл Гёкхан
|3
|1
|Сабо Эрик
|4
|0
|Болдрин Фернандо
|4
|0
|Потук Алпер
|2
|1
|Бойд Тайлер
|2
|1
|Дабо Брайан
|3
|0
|Умар Амину
|3
|0
|Фири Лебоганг
|2
|0
|Понк Карлуш
|2
|0
|Пехливан Ясин
|1
|0
|Сиссе Паписс
|1
|0
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Фернандеш Жедсон
|1
|0
|Топчу Эмир Хан
|1
|0
|Сари Юсуф
|1
|0
|Четин Тарык
|1
|0
|Сертель Джемали
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
8
9 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
16 Не забивали 22
4
18%
1
13%
1-15
1
5%
1
13%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
4
18%
2
25%
46-60
6
27%
3
38%
61-75
3
14%
1
13%
76-90
Пропущено
21
29
12 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
4
19%
3
10%
1-15
4
19%
2
7%
16-30
4
19%
5
17%
31-45
2
10%
3
10%
46-60
3
14%
8
28%
61-75
4
19%
8
28%
76-90
Забито
17
18
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
3
18%
3
17%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
5
29%
29%
3
17%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
5
29%
29%
6
33%
76-90
Пропущено
22
20
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
3
14%
1
5%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
6
27%
6
30%
31-45
3
14%
3
15%
46-60
1
5%
5
25%
61-75
7
32%
3
15%
76-90
Забито
39
26
14 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 9
7 Не забивали 11
7
18%
4
15%
1-15
2
5%
3
12%
16-30
5
13%
2
8%
31-45
9
23%
5
19%
46-60
8
21%
5
19%
61-75
8
21%
7
27%
76-90
Пропущено
43
49
23 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 30
17 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 22
7
16%
4
8%
1-15
6
14%
4
8%
16-30
10
23%
11
22%
31-45
5
12%
6
12%
46-60
4
9%
13
27%
61-75
11
26%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Касымпаша
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гёзтепе - Касымпаша 2:3 Касымпаша - Фенербахче 1:2 Коньяспор - Касымпаша 4:4 Касымпаша - Аланьяспор 2:2
Касымпаша - Газиантеп 1:2 Трабзонспор - Касымпаша 1:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:1 Галатасарай - Касымпаша 1:3 Гиресунспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Хатайспор 3:1 Касымпаша - Коджаелиспор 5:3 Касымпаша - Алтай 2:0 Антальяспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Сивасспор 1:3 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Бешикташ 1:1 Касымпаша - Аланья Кестелспор 5:0 Адана Демирспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:3 Касымпаша - Истанбулспор 0:1
Ризеспор
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ризеспор - Гиресунспор 1:2 Галатасарай - Ризеспор 4:2 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Алтай - Ризеспор 0:0
Ризеспор - Адана Демирспор 1:3 Хатайспор - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Антальяспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Бешикташ 2:2 Ризеспор - Газиантеп 0:1 Сивасспор - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Малатьяспор 1:0 Ризеспор - Гёзтепе 3:1 Фенербахче - Ризеспор 4:0 Ризеспор - Османлыспор 0:1 Ризеспор - Кайсериспор 1:0 Коньяспор - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Эрзурумспор 1:4 Ризеспор - Аланьяспор 2:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|28
|20
|7
|1
|52 - 21
|67
|2.
|Коньяспор
|28
|15
|7
|6
|44 - 29
|52
|3.
|Истанбул Башакшехир
|28
|14
|5
|9
|41 - 28
|47
|4.
|Фенербахче
|28
|13
|8
|7
|43 - 32
|47
|5.
|Аланьяспор
|28
|13
|7
|8
|51 - 42
|46
|6.
|Хатайспор
|29
|14
|4
|11
|47 - 45
|46
|7.
|Адана Демирспор
|28
|12
|9
|7
|42 - 28
|45
|8.
|Бешикташ
|28
|12
|9
|7
|42 - 36
|45
|9.
|Фатих Карагюмрюк
|29
|11
|7
|11
|33 - 43
|40
|10.
|Кайсериспор
|28
|10
|8
|10
|41 - 42
|38
|11.
|Газиантеп
|0:0
|29
|10
|8
|11
|36 - 39
|38
|12.
|Касымпаша
|1:0
|29
|9
|8
|12
|41 - 42
|35
|13.
|Галатасарай
|28
|9
|8
|11
|37 - 41
|35
|14.
|Антальяспор
|28
|9
|8
|11
|29 - 35
|35
|15.
|Сивасспор
|28
|8
|10
|10
|35 - 35
|34
|16.
|Гиресунспор
|28
|9
|5
|14
|29 - 32
|32
|17.
|Алтай
|0:0
|29
|7
|6
|16
|29 - 41
|27
|18.
|Гёзтепе
|28
|7
|6
|15
|34 - 44
|27
|19.
|Ризеспор
|0:1
|29
|6
|5
|18
|25 - 51
|23
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|30
|5
|7
|18
|23 - 48
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|14
|10
|4
|0
|25 - 10
|34
|2.
|Коньяспор
|15
|10
|4
|1
|25 - 11
|34
|3.
|Газиантеп
|0:0
|15
|9
|5
|1
|28 - 14
|32
|4.
|Бешикташ
|14
|9
|3
|2
|25 - 16
|30
|5.
|Кайсериспор
|14
|9
|3
|2
|24 - 11
|30
|6.
|Хатайспор
|14
|9
|2
|3
|30 - 17
|29
|7.
|Истанбул Башакшехир
|14
|9
|1
|4
|23 - 13
|28
|8.
|Фенербахче
|14
|7
|4
|3
|24 - 14
|25
|9.
|Антальяспор
|14
|7
|4
|3
|21 - 13
|25
|10.
|Адана Демирспор
|13
|6
|5
|2
|19 - 7
|23
|11.
|Фатих Карагюмрюк
|14
|6
|5
|3
|18 - 13
|23
|12.
|Аланьяспор
|14
|6
|4
|4
|29 - 21
|22
|13.
|Касымпаша
|1:0
|15
|6
|4
|5
|24 - 20
|22
|14.
|Галатасарай
|14
|6
|3
|5
|20 - 17
|21
|15.
|Ризеспор
|0:1
|15
|6
|2
|7
|18 - 20
|20
|16.
|Сивасспор
|14
|4
|8
|2
|22 - 14
|20
|17.
|Гиресунспор
|14
|5
|2
|7
|16 - 17
|17
|18.
|Алтай
|0:0
|14
|4
|3
|7
|14 - 18
|15
|19.
|Гёзтепе
|15
|4
|2
|9
|16 - 21
|14
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|14
|3
|3
|8
|17 - 29
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|14
|10
|3
|1
|27 - 11
|33
|2.
|Аланьяспор
|14
|7
|3
|4
|22 - 21
|24
|3.
|Адана Демирспор
|15
|6
|4
|5
|23 - 21
|22
|4.
|Фенербахче
|14
|6
|4
|4
|19 - 18
|22
|5.
|Истанбул Башакшехир
|14
|5
|4
|5
|18 - 15
|19
|6.
|Коньяспор
|13
|5
|3
|5
|19 - 18
|18
|7.
|Хатайспор
|15
|5
|2
|8
|17 - 28
|17
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|15
|5
|2
|8
|15 - 30
|17
|9.
|Гиресунспор
|14
|4
|3
|7
|13 - 15
|15
|10.
|Бешикташ
|14
|3
|6
|5
|17 - 20
|15
|11.
|Сивасспор
|14
|4
|2
|8
|13 - 21
|14
|12.
|Галатасарай
|14
|3
|5
|6
|17 - 24
|14
|13.
|Касымпаша
|1:0
|14
|3
|4
|7
|17 - 22
|13
|14.
|Гёзтепе
|13
|3
|4
|6
|18 - 23
|13
|15.
|Алтай
|0:0
|15
|3
|3
|9
|15 - 23
|12
|16.
|Антальяспор
|14
|2
|4
|8
|8 - 22
|10
|17.
|Малатьяспор
|0:0
|16
|2
|4
|10
|6 - 19
|10
|18.
|Кайсериспор
|14
|1
|5
|8
|17 - 31
|8
|19.
|Газиантеп
|0:0
|14
|1
|3
|10
|8 - 25
|6
|20.
|Ризеспор
|0:1
|14
|0
|3
|11
|7 - 31
|3