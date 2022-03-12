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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Касымпаша
1:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Ризеспор
0'
1:0
28' Гол
Мабиль Авер
29'

Ход матча

28'
Мабиль Авер
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Лучшие коэффициенты
Касымпаша
Ничья
Ризеспор
1.55
4.65
5.95
Все Коэффициенты
1
Ташкиран
Махмут
94
Хадергьонай
Флорент
4
Донк
Райан
15
Сербест
Таркан
45
Мабиль
Авер
34
Хасполат
Догукан
70
Фалл
Мамаду
10
Хайрадинович
Харис
13
Эйссерик
Валентин
12
Бен
Уаннес
Мортада
40
Мулека
Джексон
23
Аккан
Гёкхан
27
Сантос
Фабрисио
5
Ай
Селим
3
Хольмен
Себастьян
15
Альбайрак
Эрен
21
Фири
Лебоганг
83
Фернандеш
Жедсон
9
Бойд
Тайлер
10
Болдрин
Фернандо
53
Боласье
Янник
2
Сиссе
Паписс
Касымпаша
4-1-4-1
Ризеспор
4-2-3-1

История личных встреч

Касымпаша
Ризеспор

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

26 матчей

42.3%
23.1%
34.6%
11 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

30.8%
30.8%
38.4%
8 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

30.8%
50%
19.2%
8 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

С
2:1
С
1:1
С
2:0
С
2:0
С
0:3
С
0:1
С
2:3
С
4:2
К
2:2
К
2:0
К
2:3
К
1:6
С
0:1
С
2:0
С
1:1
С
1:3
С
3:1
С
1:1
С
0:0
АЛ
1:2
АЛ
4:2
АЛ
4:0
АЛ
0:0
ТМС
0:1
С
0:1
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бозок Умут 13 (3) 0.45
Мулека Джексон 4 0.14
Травник Михал 3 0.1
Бен Уаннес Мортада 2 0.07
Эйссерик Валентин 2 0.07
Хайрадинович Харис 2 0.07
Эрдоган Юсуф 2 0.07
Донк Райан 2 0.07
Йоргенсен Николай 2 0.07
Мабиль Авер 1 0.03
Хадергьонай Флорент 1 (1) 0.03
Садику Лорет 1 0.03
Варга Кевин 1 0.03
Энгин Ахмет 1 0.03
Фалл Мамаду 1 0.03
Элмалы Эврен Эрен 0 0
Сербест Таркан 0 0
Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 9 (2) 0.31
Джокович Дамьян 4 (3) 0.14
Ай Селим 3 0.1
Болдрин Фернандо 1 0.03
Фернандеш Жедсон 1 0.03
Сабо Эрик 1 0.03
Бойд Тайлер 1 0.03
Сертель Джемали 1 0.03
Генюл Гёкхан 1 0.03
Боласье Янник 1 0.03
Хуммет Денис 1 0.03
Сари Юсуф 1 0.03
Дабо Брайан 0 0
Фири Лебоганг 0 0
Умар Амину 0 0

Карточки

Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйссерик Валентин 7 2
Травник Михал 9 0
Сербест Таркан 8 0
Донк Райан 6 0
Хадергьонай Флорент 6 0
Садику Лорет 4 0
Хайрадинович Харис 4 0
Ташкиран Махмут 3 0
Эрдоган Юсуф 3 0
Бен Уаннес Мортада 3 0
Хасполат Догукан 3 0
Бозок Умут 3 0
Элмалы Эврен Эрен 3 0
Мабиль Авер 1 1
Йоргенсен Николай 2 0
Брума Джеффри 2 0
Фалл Мамаду 2 0
Айтач Сакыб 1 0
Спайич Урош 1 0
Варга Кевин 1 0
Бречка Томаш 1 0
Йылдырым Фейзи 1 0
Энгин Ахмет 1 0
Мулека Джексон 1 0
Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантос Фабрисио 8 2
Боласье Янник 6 0
Ай Селим 6 0
Хольмен Себастьян 6 0
Генюл Гёкхан 3 1
Сабо Эрик 4 0
Болдрин Фернандо 4 0
Потук Алпер 2 1
Бойд Тайлер 2 1
Дабо Брайан 3 0
Умар Амину 3 0
Фири Лебоганг 2 0
Понк Карлуш 2 0
Пехливан Ясин 1 0
Сиссе Паписс 1 0
Джокович Дамьян 1 0
Фернандеш Жедсон 1 0
Топчу Эмир Хан 1 0
Сари Юсуф 1 0
Четин Тарык 1 0
Сертель Джемали 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
8
9 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
16 Не забивали 22
4
18%
1
13%
1-15
1
5%
1
13%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
4
18%
2
25%
46-60
6
27%
3
38%
61-75
3
14%
1
13%
76-90

Пропущено

21
29
12 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
4
19%
3
10%
1-15
4
19%
2
7%
16-30
4
19%
5
17%
31-45
2
10%
3
10%
46-60
3
14%
8
28%
61-75
4
19%
8
28%
76-90

Забито

17
18
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
3
18%
3
17%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
5
29%
29%
3
17%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
5
29%
29%
6
33%
76-90

Пропущено

22
20
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
3
14%
1
5%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
6
27%
6
30%
31-45
3
14%
3
15%
46-60
1
5%
5
25%
61-75
7
32%
3
15%
76-90

Забито

39
26
14 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 9
7 Не забивали 11
7
18%
4
15%
1-15
2
5%
3
12%
16-30
5
13%
2
8%
31-45
9
23%
5
19%
46-60
8
21%
5
19%
61-75
8
21%
7
27%
76-90

Пропущено

43
49
23 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 30
17 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 22
7
16%
4
8%
1-15
6
14%
4
8%
16-30
10
23%
11
22%
31-45
5
12%
6
12%
46-60
4
9%
13
27%
61-75
11
26%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Касымпаша
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гёзтепе - Касымпаша 2:3 Касымпаша - Фенербахче 1:2 Коньяспор - Касымпаша 4:4 Касымпаша - Аланьяспор 2:2
Касымпаша - Газиантеп 1:2 Трабзонспор - Касымпаша 1:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:1 Галатасарай - Касымпаша 1:3 Гиресунспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Хатайспор 3:1 Касымпаша - Коджаелиспор 5:3 Касымпаша - Алтай 2:0 Антальяспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Сивасспор 1:3 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Бешикташ 1:1 Касымпаша - Аланья Кестелспор 5:0 Адана Демирспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:3 Касымпаша - Истанбулспор 0:1
Ризеспор
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ризеспор - Гиресунспор 1:2 Галатасарай - Ризеспор 4:2 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Алтай - Ризеспор 0:0
Ризеспор - Адана Демирспор 1:3 Хатайспор - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Антальяспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Бешикташ 2:2 Ризеспор - Газиантеп 0:1 Сивасспор - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Малатьяспор 1:0 Ризеспор - Гёзтепе 3:1 Фенербахче - Ризеспор 4:0 Ризеспор - Османлыспор 0:1 Ризеспор - Кайсериспор 1:0 Коньяспор - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Эрзурумспор 1:4 Ризеспор - Аланьяспор 2:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 28 20 7 1 52 - 21 67
2. Коньяспор 28 15 7 6 44 - 29 52
3. Истанбул Башакшехир 28 14 5 9 41 - 28 47
4. Фенербахче 28 13 8 7 43 - 32 47
5. Аланьяспор 28 13 7 8 51 - 42 46
6. Хатайспор 29 14 4 11 47 - 45 46
7. Адана Демирспор 28 12 9 7 42 - 28 45
8. Бешикташ 28 12 9 7 42 - 36 45
9. Фатих Карагюмрюк 29 11 7 11 33 - 43 40
10. Кайсериспор 28 10 8 10 41 - 42 38
11. Газиантеп 0:0 29 10 8 11 36 - 39 38
12. Касымпаша 1:0 29 9 8 12 41 - 42 35
13. Галатасарай 28 9 8 11 37 - 41 35
14. Антальяспор 28 9 8 11 29 - 35 35
15. Сивасспор 28 8 10 10 35 - 35 34
16. Гиресунспор 28 9 5 14 29 - 32 32
17. Алтай 0:0 29 7 6 16 29 - 41 27
18. Гёзтепе 28 7 6 15 34 - 44 27
19. Ризеспор 0:1 29 6 5 18 25 - 51 23
20. Малатьяспор 0:0 30 5 7 18 23 - 48 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 14 10 4 0 25 - 10 34
2. Коньяспор 15 10 4 1 25 - 11 34
3. Газиантеп 0:0 15 9 5 1 28 - 14 32
4. Бешикташ 14 9 3 2 25 - 16 30
5. Кайсериспор 14 9 3 2 24 - 11 30
6. Хатайспор 14 9 2 3 30 - 17 29
7. Истанбул Башакшехир 14 9 1 4 23 - 13 28
8. Фенербахче 14 7 4 3 24 - 14 25
9. Антальяспор 14 7 4 3 21 - 13 25
10. Адана Демирспор 13 6 5 2 19 - 7 23
11. Фатих Карагюмрюк 14 6 5 3 18 - 13 23
12. Аланьяспор 14 6 4 4 29 - 21 22
13. Касымпаша 1:0 15 6 4 5 24 - 20 22
14. Галатасарай 14 6 3 5 20 - 17 21
15. Ризеспор 0:1 15 6 2 7 18 - 20 20
16. Сивасспор 14 4 8 2 22 - 14 20
17. Гиресунспор 14 5 2 7 16 - 17 17
18. Алтай 0:0 14 4 3 7 14 - 18 15
19. Гёзтепе 15 4 2 9 16 - 21 14
20. Малатьяспор 0:0 14 3 3 8 17 - 29 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 14 10 3 1 27 - 11 33
2. Аланьяспор 14 7 3 4 22 - 21 24
3. Адана Демирспор 15 6 4 5 23 - 21 22
4. Фенербахче 14 6 4 4 19 - 18 22
5. Истанбул Башакшехир 14 5 4 5 18 - 15 19
6. Коньяспор 13 5 3 5 19 - 18 18
7. Хатайспор 15 5 2 8 17 - 28 17
8. Фатих Карагюмрюк 15 5 2 8 15 - 30 17
9. Гиресунспор 14 4 3 7 13 - 15 15
10. Бешикташ 14 3 6 5 17 - 20 15
11. Сивасспор 14 4 2 8 13 - 21 14
12. Галатасарай 14 3 5 6 17 - 24 14
13. Касымпаша 1:0 14 3 4 7 17 - 22 13
14. Гёзтепе 13 3 4 6 18 - 23 13
15. Алтай 0:0 15 3 3 9 15 - 23 12
16. Антальяспор 14 2 4 8 8 - 22 10
17. Малатьяспор 0:0 16 2 4 10 6 - 19 10
18. Кайсериспор 14 1 5 8 17 - 31 8
19. Газиантеп 0:0 14 1 3 10 8 - 25 6
20. Ризеспор 0:1 14 0 3 11 7 - 31 3
  • Первый тайм
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Мабиль Авер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Касымпаша
Ничья
Ризеспор
1.55
4.65
5.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Касымпаша 1:0 Ризеспор онлайн

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