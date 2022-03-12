Турция: Суперлига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 31'
Стадион: Шенол Гюнеш
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
55 Владение мячом, % 45
33
Перес
Бруно
18
Вишча
Эдин
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Перес БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Вишча ЭдинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Асан СерканЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Куасси ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Эрдоган ЮсуфПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Авджи Абдулла
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Эмир БерканЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Кара АйтачПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Пирич КенанВратарь
-
77 Палули МуратПолузащитник
-
30 Каян ЯлчинПолузащитник
-
29 Талум ЮсуфПолузащитник
-
14 Баку МаканаПолузащитник
-
11 ЛоуренсиПолузащитник
-
43 Тиянич ДавидНападающий
-
18 Яхович АдисНападающий
-
-
-
Главный тренер: Nestor El Maestro
История личных встреч
Трабзонспор
Гёзтепе
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
60%
5 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корнелиус Андреас
|12
|0.41
|Нвакаеме Энтони
|10 (1)
|0.34
|Бакасетас Тасос
|8 (3)
|0.28
|Джанини Жорже
|6 (3)
|0.21
|Эмюр Абдулкадир
|4
|0.14
|Гамшик Марек
|2
|0.07
|Жервиньо Куасси
|2
|0.07
|Токёз Дорукхан
|1
|0.03
|Сари Юсуф
|1
|0.03
|Койта Бенгали-Фоде
|0
|0
|Денсвил Стефано
|0
|0
|Перес Бруно
|0
|0
|Сиопис Манолис
|0
|0
|Vitor Hugo III2
|0
|0
Гёзтепе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндиайе Чериф
|10 (3)
|0.34
|Яхович Адис
|4 (1)
|0.14
|Тиянич Давид
|4
|0.14
|Акбунар Халиль
|3
|0.1
|Нукан Атынч
|3
|0.1
|Лоуренси
|2
|0.07
|Ди Санто Франко
|2
|0.07
|Арсланаджич Дино
|2
|0.07
|Айдогду Сонер
|1 (1)
|0.03
|Эмир Беркан
|1 (1)
|0.03
|Шимшек Бейкан
|1
|0.03
|Мубандже Жак-Франсуа
|0
|0
|Кара Айтач
|0
|0
|Kerim Alici
|0
|0
|Палули Мурат
|0
|0
|Нвободо Обинна
|0
|0
|Баку Макана
|0
|0
Карточки
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тюркмен Хюсейин
|5
|1
|Ие Эдгар
|6
|0
|Перес Бруно
|4
|1
|Чакыр Угурджан
|3
|1
|Vitor Hugo III2
|2
|1
|Джанини Жорже
|3
|0
|Бакасетас Тасос
|3
|0
|Гамшик Марек
|2
|0
|Денсвил Стефано
|2
|0
|Нвакаеме Энтони
|2
|0
|Сиопис Манолис
|2
|0
|Токёз Дорукхан
|2
|0
|Оздемир Берат
|2
|0
|Вишча Эдин
|1
|0
|Койта Бенгали-Фоде
|1
|0
|Кейбаши Исмаил
|1
|0
|Малли Юнус
|1
|0
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|Трондсен Андерс
|1
|0
|Эрдоган Юсуф
|1
|0
|Кардешлер Эрдже
|1
|0
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0
Гёзтепе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арсланаджич Дино
|10
|1
|Нвободо Обинна
|10
|1
|Эмир Беркан
|7
|0
|Лоуренси
|6
|0
|Акбунар Халиль
|4
|1
|Айдогду Сонер
|5
|0
|Яхович Адис
|4
|0
|Atakan Cankaya
|4
|0
|Нукан Атынч
|3
|0
|Анхель Вилькер
|3
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|3
|0
|Палули Мурат
|3
|0
|Ндиайе Чериф
|3
|0
|Шимшек Бейкан
|0
|1
|Каян Ялчин
|0
|1
|Ди Санто Франко
|1
|0
|Идейе Браун
|1
|0
|Мубандже Жак-Франсуа
|1
|0
|Кара Айтач
|1
|0
|Бурекович Дженан
|1
|0
|Kahraman Demirtas
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
18
14 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
3
12%
2
11%
1-15
5
20%
1
6%
16-30
6
24%
2
11%
31-45
4
16%
2
11%
46-60
3
12%
5
28%
61-75
4
16%
6
33%
76-90
Пропущено
10
23
7 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 13
1
10%
3
13%
1-15
3
30%
1
4%
16-30
3
30%
6
26%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
2
20%
3
13%
61-75
1
10%
5
22%
76-90
Забито
27
15
16 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 4
14 Не забивали 21
6
22%
1
7%
1-15
6
22%
2
13%
16-30
4
15%
4
27%
31-45
4
15%
2
13%
46-60
3
11%
2
13%
61-75
4
15%
4
27%
76-90
Пропущено
11
22
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 14
0
0%
3
14%
1-15
2
18%
2
9%
16-30
5
45%
2
9%
31-45
1
9%
6
27%
46-60
2
18%
3
14%
61-75
1
9%
6
27%
76-90
Забито
52
33
30 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 8
1 Не забивали 8
9
17%
3
9%
1-15
11
21%
3
9%
16-30
10
19%
6
18%
31-45
8
15%
4
12%
46-60
6
12%
7
21%
61-75
8
15%
10
30%
76-90
Пропущено
21
45
14 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 28
9 Пропускали первыми 20
17 Не пропускали 27
1
5%
6
13%
1-15
5
24%
3
7%
16-30
8
38%
8
18%
31-45
1
5%
11
24%
46-60
4
19%
6
13%
61-75
2
10%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Трабзонспор
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Фенербахче - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Антальяспор 2:0 Трабзонспор - Кайсериспор 3:2 Аланьяспор - Трабзонспор 0:4
Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Денизлиспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Касымпаша 1:0 Галатасарай - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Гиресунспор 1:1 Сивасспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Малатьяспор 1:0 Трабзонспор - Болуспор 1:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Алтай - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Антальяспор - Трабзонспор 2:1 Трабзонспор - Адана Демирспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:2 Трабзонспор - Газиантеп 3:0 Бешикташ - Трабзонспор 1:2
Гёзтепе
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гёзтепе - Касымпаша 2:3 Гиресунспор - Гёзтепе 3:1 Гёзтепе - Галатасарай 2:3 Хатайспор - Гёзтепе 2:1
Бешикташ - Гёзтепе 0:0 Гёзтепе - Алтай 0:2 Гёзтепе - Алтынорду 1:0 Истанбул Башакшехир - Гёзтепе 1:2 Гёзтепе - Сивасспор 2:1 Малатьяспор - Гёзтепе 1:2 Гёзтепе - Антальяспор 4:0 Гёзтепе - Самсунспор 1:0 Гёзтепе - Адана Демирспор 1:1 Бешикташ - Гёзтепе 2:1 Гёзтепе - Фатих Карагюмрюк 0:1 Ризеспор - Гёзтепе 3:1 Гёзтепе - Газиантеп 2:1 Гёзтепе - Кяхта 02 Спор 5:0 Гёзтепе - Фенербахче 1:1 Кайсериспор - Гёзтепе 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|0:0
|29
|20
|8
|1
|52 - 21
|68
|2.
|Коньяспор
|28
|15
|7
|6
|44 - 29
|52
|3.
|Истанбул Башакшехир
|28
|14
|5
|9
|41 - 28
|47
|4.
|Фенербахче
|28
|13
|8
|7
|43 - 32
|47
|5.
|Аланьяспор
|28
|13
|7
|8
|51 - 42
|46
|6.
|Хатайспор
|29
|14
|4
|11
|47 - 45
|46
|7.
|Адана Демирспор
|28
|12
|9
|7
|42 - 28
|45
|8.
|Бешикташ
|28
|12
|9
|7
|42 - 36
|45
|9.
|Фатих Карагюмрюк
|29
|11
|7
|11
|33 - 43
|40
|10.
|Кайсериспор
|28
|10
|8
|10
|41 - 42
|38
|11.
|Газиантеп
|0:0
|29
|10
|8
|11
|36 - 39
|38
|12.
|Касымпаша
|29
|9
|8
|12
|43 - 43
|35
|13.
|Галатасарай
|28
|9
|8
|11
|37 - 41
|35
|14.
|Антальяспор
|28
|9
|8
|11
|29 - 35
|35
|15.
|Сивасспор
|28
|8
|10
|10
|35 - 35
|34
|16.
|Гиресунспор
|28
|9
|5
|14
|29 - 32
|32
|17.
|Алтай
|29
|8
|5
|16
|30 - 41
|29
|18.
|Гёзтепе
|0:0
|29
|7
|7
|15
|34 - 44
|28
|19.
|Ризеспор
|29
|6
|5
|18
|26 - 53
|23
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|30
|5
|6
|19
|23 - 49
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|0:0
|15
|10
|5
|0
|25 - 10
|35
|2.
|Коньяспор
|15
|10
|4
|1
|25 - 11
|34
|3.
|Газиантеп
|0:0
|15
|9
|5
|1
|28 - 14
|32
|4.
|Бешикташ
|14
|9
|3
|2
|25 - 16
|30
|5.
|Кайсериспор
|14
|9
|3
|2
|24 - 11
|30
|6.
|Хатайспор
|14
|9
|2
|3
|30 - 17
|29
|7.
|Истанбул Башакшехир
|14
|9
|1
|4
|23 - 13
|28
|8.
|Фенербахче
|14
|7
|4
|3
|24 - 14
|25
|9.
|Антальяспор
|14
|7
|4
|3
|21 - 13
|25
|10.
|Адана Демирспор
|13
|6
|5
|2
|19 - 7
|23
|11.
|Фатих Карагюмрюк
|14
|6
|5
|3
|18 - 13
|23
|12.
|Аланьяспор
|14
|6
|4
|4
|29 - 21
|22
|13.
|Касымпаша
|15
|6
|4
|5
|26 - 21
|22
|14.
|Галатасарай
|14
|6
|3
|5
|20 - 17
|21
|15.
|Ризеспор
|15
|6
|2
|7
|18 - 20
|20
|16.
|Сивасспор
|14
|4
|8
|2
|22 - 14
|20
|17.
|Гиресунспор
|14
|5
|2
|7
|16 - 17
|17
|18.
|Алтай
|14
|5
|2
|7
|15 - 18
|17
|19.
|Гёзтепе
|0:0
|15
|4
|2
|9
|16 - 21
|14
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|14
|3
|3
|8
|17 - 29
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|0:0
|14
|10
|3
|1
|27 - 11
|33
|2.
|Аланьяспор
|14
|7
|3
|4
|22 - 21
|24
|3.
|Адана Демирспор
|15
|6
|4
|5
|23 - 21
|22
|4.
|Фенербахче
|14
|6
|4
|4
|19 - 18
|22
|5.
|Истанбул Башакшехир
|14
|5
|4
|5
|18 - 15
|19
|6.
|Коньяспор
|13
|5
|3
|5
|19 - 18
|18
|7.
|Хатайспор
|15
|5
|2
|8
|17 - 28
|17
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|15
|5
|2
|8
|15 - 30
|17
|9.
|Гиресунспор
|14
|4
|3
|7
|13 - 15
|15
|10.
|Бешикташ
|14
|3
|6
|5
|17 - 20
|15
|11.
|Гёзтепе
|0:0
|14
|3
|5
|6
|18 - 23
|14
|12.
|Сивасспор
|14
|4
|2
|8
|13 - 21
|14
|13.
|Галатасарай
|14
|3
|5
|6
|17 - 24
|14
|14.
|Касымпаша
|14
|3
|4
|7
|17 - 22
|13
|15.
|Алтай
|15
|3
|3
|9
|15 - 23
|12
|16.
|Антальяспор
|14
|2
|4
|8
|8 - 22
|10
|17.
|Малатьяспор
|0:0
|16
|2
|3
|11
|6 - 20
|9
|18.
|Кайсериспор
|14
|1
|5
|8
|17 - 31
|8
|19.
|Газиантеп
|0:0
|14
|1
|3
|10
|8 - 25
|6
|20.
|Ризеспор
|14
|0
|3
|11
|8 - 33
|3