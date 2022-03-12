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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Трабзонспор
4:2
Конец матча

Стадион:
Гёзтепе
0'
0:1
31' Гол
Акбунар Халиль
33' Желтая карточка
Чакыр Угурджан
33' Желтая карточка
Кара Айтач
1:1
34' Гол
Нвакаеме Энтони
2:1
37' Гол
Эмюр Абдулкадир
2:2
43' Гол
Айдогду Сонер
45' Желтая карточка
Нвакаеме Энтони
3:2
49' Гол
Джанини Жорже
4:2
53' Гол
Эмюр Абдулкадир
83' Желтая карточка
Эмир Беркан
87' Желтая карточка
Акбунар Халиль
90'+6
1
Чакыр
Угурджан
33
Перес
Бруно
24
Денсвил
Стефано
70
Каплан
Ахметджан
15
Трондсен
Андерс
5
Оздемир
Берат
6
Сиопис
Манолис
18
Вишча
Эдин
10
Эмюр
Абдулкадир
9
Нвакаеме
Энтони
14
Корнелиус
Андреас
1
Эгрибайят
Ирфан
Джан
2
Kerim
Alici
15
Арсланаджич
Дино
40
Анхель
Вилькер
41
Эмир
Беркан
7
Акбунар
Халиль
8
Айдогду
Сонер
5
Нвободо
Обинна
88
Кара
Айтач
9
Ндиайе
Чериф
26
Ди
Санто
Франко
Трабзонспор
4-2-3-1
Гёзтепе
4-5-1

История личных встреч

Трабзонспор
Гёзтепе

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
60%
5 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
0:1
С
1:1
С
1:0
С
1:3
С
0:1
С
1:3
С
1:2
С
0:0
С
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корнелиус Андреас 12 0.41
Нвакаеме Энтони 11 (1) 0.38
Бакасетас Тасос 8 (3) 0.28
Джанини Жорже 7 (3) 0.24
Эмюр Абдулкадир 6 0.21
Гамшик Марек 2 0.07
Жервиньо Куасси 2 0.07
Токёз Дорукхан 1 0.03
Сари Юсуф 1 0.03
Койта Бенгали-Фоде 0 0
Денсвил Стефано 0 0
Перес Бруно 0 0
Сиопис Манолис 0 0
Vitor Hugo III2 0 0
Гёзтепе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндиайе Чериф 10 (3) 0.34
Акбунар Халиль 4 0.14
Яхович Адис 4 (1) 0.14
Тиянич Давид 4 0.14
Нукан Атынч 3 0.1
Айдогду Сонер 2 (1) 0.07
Лоуренси 2 0.07
Ди Санто Франко 2 0.07
Арсланаджич Дино 2 0.07
Эмир Беркан 1 (1) 0.03
Шимшек Бейкан 1 0.03
Мубандже Жак-Франсуа 0 0
Кара Айтач 0 0
Kerim Alici 0 0
Палули Мурат 0 0
Нвободо Обинна 0 0
Баку Макана 0 0

Карточки

Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тюркмен Хюсейин 5 1
Ие Эдгар 6 0
Перес Бруно 4 1
Чакыр Угурджан 4 1
Vitor Hugo III2 2 1
Нвакаеме Энтони 3 0
Джанини Жорже 3 0
Бакасетас Тасос 3 0
Гамшик Марек 2 0
Денсвил Стефано 2 0
Сиопис Манолис 2 0
Токёз Дорукхан 2 0
Оздемир Берат 2 0
Вишча Эдин 1 0
Койта Бенгали-Фоде 1 0
Кейбаши Исмаил 1 0
Малли Юнус 1 0
Корнелиус Андреас 1 0
Трондсен Андерс 1 0
Эрдоган Юсуф 1 0
Кардешлер Эрдже 1 0
Эмюр Абдулкадир 1 0
Гёзтепе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арсланаджич Дино 10 1
Нвободо Обинна 10 1
Эмир Беркан 8 0
Акбунар Халиль 5 1
Лоуренси 6 0
Айдогду Сонер 5 0
Яхович Адис 4 0
Atakan Cankaya 4 0
Нукан Атынч 3 0
Анхель Вилькер 3 0
Эгрибайят Ирфан Джан 3 0
Палули Мурат 3 0
Ндиайе Чериф 3 0
Кара Айтач 2 0
Шимшек Бейкан 0 1
Каян Ялчин 0 1
Ди Санто Франко 1 0
Идейе Браун 1 0
Мубандже Жак-Франсуа 1 0
Бурекович Дженан 1 0
Kahraman Demirtas 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
20
16 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
3
10%
2
10%
1-15
5
17%
1
5%
16-30
8
28%
4
20%
31-45
6
21%
2
10%
46-60
3
10%
5
25%
61-75
4
14%
6
30%
76-90

Пропущено

12
27
9 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 14
1
8%
3
11%
1-15
3
25%
1
4%
16-30
5
42%
8
30%
30%
31-45
0
0%
7
26%
46-60
2
17%
3
11%
61-75
1
8%
5
19%
76-90

Забито

27
15
16 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 4
15 Не забивали 22
6
22%
1
7%
1-15
6
22%
2
13%
16-30
4
15%
4
27%
31-45
4
15%
2
13%
46-60
3
11%
2
13%
61-75
4
15%
4
27%
76-90

Пропущено

11
22
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 14
0
0%
3
14%
1-15
2
18%
2
9%
16-30
5
45%
2
9%
31-45
1
9%
6
27%
46-60
2
18%
3
14%
61-75
1
9%
6
27%
76-90

Забито

56
35
32 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 9
1 Не забивали 8
9
16%
3
9%
1-15
11
20%
3
9%
16-30
12
21%
8
23%
31-45
10
18%
4
11%
46-60
6
11%
7
20%
61-75
8
14%
10
29%
76-90

Пропущено

23
49
16 В 1-м тайме 19
7 Во 2-м тайме 30
10 Пропускали первыми 20
18 Не пропускали 28
1
4%
6
12%
1-15
5
22%
3
6%
16-30
10
43%
10
20%
31-45
1
4%
13
27%
46-60
4
17%
6
12%
61-75
2
9%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Трабзонспор
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Фенербахче - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Антальяспор 2:0 Трабзонспор - Кайсериспор 3:2 Аланьяспор - Трабзонспор 0:4
Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Денизлиспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Касымпаша 1:0 Галатасарай - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Гиресунспор 1:1 Сивасспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Малатьяспор 1:0 Трабзонспор - Болуспор 1:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Алтай - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Антальяспор - Трабзонспор 2:1 Трабзонспор - Адана Демирспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:2 Трабзонспор - Газиантеп 3:0 Бешикташ - Трабзонспор 1:2
Гёзтепе
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гёзтепе - Касымпаша 2:3 Гиресунспор - Гёзтепе 3:1 Гёзтепе - Галатасарай 2:3 Хатайспор - Гёзтепе 2:1
Бешикташ - Гёзтепе 0:0 Гёзтепе - Алтай 0:2 Гёзтепе - Алтынорду 1:0 Истанбул Башакшехир - Гёзтепе 1:2 Гёзтепе - Сивасспор 2:1 Малатьяспор - Гёзтепе 1:2 Гёзтепе - Антальяспор 4:0 Гёзтепе - Самсунспор 1:0 Гёзтепе - Адана Демирспор 1:1 Бешикташ - Гёзтепе 2:1 Гёзтепе - Фатих Карагюмрюк 0:1 Ризеспор - Гёзтепе 3:1 Гёзтепе - Газиантеп 2:1 Гёзтепе - Кяхта 02 Спор 5:0 Гёзтепе - Фенербахче 1:1 Кайсериспор - Гёзтепе 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 29 21 7 1 56 - 23 70
2. Коньяспор 28 15 7 6 44 - 29 52
3. Истанбул Башакшехир 28 14 5 9 41 - 28 47
4. Фенербахче 28 13 8 7 43 - 32 47
5. Аланьяспор 28 13 7 8 51 - 42 46
6. Хатайспор 29 14 4 11 47 - 45 46
7. Адана Демирспор 28 12 9 7 42 - 28 45
8. Бешикташ 28 12 9 7 42 - 36 45
9. Фатих Карагюмрюк 29 11 7 11 33 - 43 40
10. Кайсериспор 28 10 8 10 41 - 42 38
11. Газиантеп 0:0 29 10 8 11 36 - 39 38
12. Касымпаша 29 9 8 12 43 - 43 35
13. Галатасарай 28 9 8 11 37 - 41 35
14. Антальяспор 28 9 8 11 29 - 35 35
15. Сивасспор 28 8 10 10 35 - 35 34
16. Гиресунспор 28 9 5 14 29 - 32 32
17. Алтай 29 8 5 16 30 - 41 29
18. Гёзтепе 29 7 6 16 36 - 48 27
19. Ризеспор 29 6 5 18 26 - 53 23
20. Малатьяспор 0:0 30 5 6 19 23 - 49 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 15 11 4 0 29 - 12 37
2. Коньяспор 15 10 4 1 25 - 11 34
3. Газиантеп 0:0 15 9 5 1 28 - 14 32
4. Бешикташ 14 9 3 2 25 - 16 30
5. Кайсериспор 14 9 3 2 24 - 11 30
6. Хатайспор 14 9 2 3 30 - 17 29
7. Истанбул Башакшехир 14 9 1 4 23 - 13 28
8. Фенербахче 14 7 4 3 24 - 14 25
9. Антальяспор 14 7 4 3 21 - 13 25
10. Адана Демирспор 13 6 5 2 19 - 7 23
11. Фатих Карагюмрюк 14 6 5 3 18 - 13 23
12. Аланьяспор 14 6 4 4 29 - 21 22
13. Касымпаша 15 6 4 5 26 - 21 22
14. Галатасарай 14 6 3 5 20 - 17 21
15. Ризеспор 15 6 2 7 18 - 20 20
16. Сивасспор 14 4 8 2 22 - 14 20
17. Гиресунспор 14 5 2 7 16 - 17 17
18. Алтай 14 5 2 7 15 - 18 17
19. Гёзтепе 15 4 2 9 16 - 21 14
20. Малатьяспор 0:0 14 3 3 8 17 - 29 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 14 10 3 1 27 - 11 33
2. Аланьяспор 14 7 3 4 22 - 21 24
3. Адана Демирспор 15 6 4 5 23 - 21 22
4. Фенербахче 14 6 4 4 19 - 18 22
5. Истанбул Башакшехир 14 5 4 5 18 - 15 19
6. Коньяспор 13 5 3 5 19 - 18 18
7. Хатайспор 15 5 2 8 17 - 28 17
8. Фатих Карагюмрюк 15 5 2 8 15 - 30 17
9. Гиресунспор 14 4 3 7 13 - 15 15
10. Бешикташ 14 3 6 5 17 - 20 15
11. Сивасспор 14 4 2 8 13 - 21 14
12. Галатасарай 14 3 5 6 17 - 24 14
13. Касымпаша 14 3 4 7 17 - 22 13
14. Гёзтепе 14 3 4 7 20 - 27 13
15. Алтай 15 3 3 9 15 - 23 12
16. Антальяспор 14 2 4 8 8 - 22 10
17. Малатьяспор 0:0 16 2 3 11 6 - 20 9
18. Кайсериспор 14 1 5 8 17 - 31 8
19. Газиантеп 0:0 14 1 3 10 8 - 25 6
20. Ризеспор 14 0 3 11 8 - 33 3
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