Турция: Суперлига 2021-2022
3:2
Конец матча
Стадион: Caykur Didi Stadyumu
39' Желтая карточкаПонк Карлуш
0:1
48' ГолЭмюр Абдулкадир
1:1
59' ПенальтиПохьянпало Йоэль
63' Желтая карточкаДенсвил Стефано
2:1
64' ПенальтиПохьянпало Йоэль
2:2
70' ГолДжанини Жорже
75' Желтая карточкаПерес Бруно
89' Желтая карточкаСертель Джемали
90' Желтая карточкаКардешлер Эрдже
3:2
90' ПенальтиПохьянпало Йоэль
Ход матча
39'
48'
0:1
59'
1:1
63'
64'
2:1
70'
2:2
75'
85'
89'
90'
90'
3:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 3
-
6 Угловые 9
-
1 Офсайды 3
-
18 Нарушения правил 16
-
39 Владение мячом, % 61
23
Аккан
Гёкхан
52
Сабо
Эрик
16
Понк
Карлуш
33
Перес
Бруно
18
Вишча
Эдин
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
-
52 Сабо ЭрикЗащитник
- Защитник
-
16 Понк КарлушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Генюл ГёкханЗащитник
- Защитник
-
18 Сари ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Умар АминуПолузащитник
- Нападающий
-
19 Хуммет ДенисНападающий
-
Главный тренер: Булнет Коркмаз
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Перес БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Вишча ЭдинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
59 Акбулут АрдаВратарь
-
99 Асан СерканЗащитник
- Защитник
-
77 Куасси ЖанПолузащитник
-
20 Эрдоган ЮсуфПолузащитник
-
29 Малли ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Авджи Абдулла
История личных встреч
Ризеспор
Трабзонспор
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
17 матчей
5.9%
17.6%
76.5%
1 победа 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|12 (5)
|0.4
|Ай Селим
|4
|0.13
|Джокович Дамьян
|4 (3)
|0.13
|Болдрин Фернандо
|1
|0.03
|Фернандеш Жедсон
|1
|0.03
|Сабо Эрик
|1
|0.03
|Бойд Тайлер
|1
|0.03
|Сертель Джемали
|1
|0.03
|Генюл Гёкхан
|1
|0.03
|Боласье Янник
|1
|0.03
|Хуммет Денис
|1
|0.03
|Сиссе Паписс
|0
|0
|Дабо Брайан
|0
|0
|Фири Лебоганг
|0
|0
|Умар Амину
|0
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корнелиус Андреас
|12
|0.4
|Нвакаеме Энтони
|11 (1)
|0.37
|Бакасетас Тасос
|8 (3)
|0.27
|Джанини Жорже
|8 (3)
|0.27
|Эмюр Абдулкадир
|7
|0.23
|Гамшик Марек
|2
|0.07
|Жервиньо Куасси
|2
|0.07
|Сари Юсуф
|2
|0.07
|Токёз Дорукхан
|1
|0.03
|Койта Бенгали-Фоде
|0
|0
|Денсвил Стефано
|0
|0
|Перес Бруно
|0
|0
|Сиопис Манолис
|0
|0
|Vitor Hugo III2
|0
|0
Карточки
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантос Фабрисио
|8
|3
|Боласье Янник
|6
|0
|Ай Селим
|6
|0
|Хольмен Себастьян
|6
|0
|Генюл Гёкхан
|3
|1
|Сабо Эрик
|4
|0
|Болдрин Фернандо
|4
|0
|Потук Алпер
|2
|1
|Бойд Тайлер
|2
|1
|Дабо Брайан
|3
|0
|Умар Амину
|3
|0
|Понк Карлуш
|3
|0
|Фири Лебоганг
|2
|0
|Сертель Джемали
|2
|0
|Пехливан Ясин
|1
|0
|Сиссе Паписс
|1
|0
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Фернандеш Жедсон
|1
|0
|Топчу Эмир Хан
|1
|0
|Сари Юсуф
|1
|0
|Четин Тарык
|1
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Бруно
|5
|1
|Тюркмен Хюсейин
|5
|1
|Ие Эдгар
|6
|0
|Чакыр Угурджан
|4
|1
|Vitor Hugo III2
|2
|1
|Денсвил Стефано
|3
|0
|Нвакаеме Энтони
|3
|0
|Джанини Жорже
|3
|0
|Бакасетас Тасос
|3
|0
|Гамшик Марек
|2
|0
|Сиопис Манолис
|2
|0
|Кардешлер Эрдже
|2
|0
|Токёз Дорукхан
|2
|0
|Оздемир Берат
|2
|0
|Вишча Эдин
|1
|0
|Койта Бенгали-Фоде
|1
|0
|Кейбаши Исмаил
|1
|0
|Малли Юнус
|1
|0
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|Трондсен Андерс
|1
|0
|Эрдоган Юсуф
|1
|0
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
29
7 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 12
18 Не забивали 15
3
14%
6
21%
1-15
2
10%
6
21%
16-30
2
10%
4
14%
31-45
4
19%
5
17%
46-60
3
14%
4
14%
61-75
7
33%
4
14%
76-90
Пропущено
22
14
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
1
5%
0
0%
1-15
2
9%
2
14%
16-30
6
27%
5
36%
31-45
4
18%
2
14%
46-60
6
27%
3
21%
61-75
3
14%
2
14%
76-90
Забито
9
29
2 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
23 Не забивали 16
1
11%
3
10%
1-15
1
11%
5
17%
16-30
0
0%
8
28%
31-45
2
22%
6
21%
46-60
4
44%
3
10%
61-75
1
11%
4
14%
76-90
Пропущено
32
12
11 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
3
9%
1
8%
1-15
3
9%
3
25%
16-30
5
16%
5
42%
31-45
3
9%
0
0%
46-60
10
31%
2
17%
61-75
8
25%
1
8%
76-90
Забито
30
58
9 В 1-м тайме 32
21 Во 2-м тайме 26
9 Забивали первыми 19
11 Не забивали 1
4
13%
9
16%
1-15
3
10%
11
19%
16-30
2
7%
12
21%
31-45
6
20%
11
19%
46-60
7
23%
7
12%
61-75
8
27%
8
14%
76-90
Пропущено
54
26
20 В 1-м тайме 16
34 Во 2-м тайме 10
18 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 19
4
7%
1
4%
1-15
5
9%
5
19%
16-30
11
20%
10
38%
31-45
7
13%
2
8%
46-60
16
30%
30%
5
19%
61-75
11
20%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Ризеспор
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Касымпаша - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Гиресунспор 1:2 Галатасарай - Ризеспор 4:2 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2
Алтай - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Адана Демирспор 1:3 Хатайспор - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Антальяспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Бешикташ 2:2 Ризеспор - Газиантеп 0:1 Сивасспор - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Малатьяспор 1:0 Ризеспор - Гёзтепе 3:1 Фенербахче - Ризеспор 4:0 Ризеспор - Османлыспор 0:1 Ризеспор - Кайсериспор 1:0 Коньяспор - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Эрзурумспор 1:4 Ризеспор - Аланьяспор 2:0
Трабзонспор
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Трабзонспор - Гёзтепе 4:2 Фенербахче - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Антальяспор 2:0 Трабзонспор - Кайсериспор 3:2
Аланьяспор - Трабзонспор 0:4 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Денизлиспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Касымпаша 1:0 Галатасарай - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Гиресунспор 1:1 Сивасспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Малатьяспор 1:0 Трабзонспор - Болуспор 1:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Алтай - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Антальяспор - Трабзонспор 2:1 Трабзонспор - Адана Демирспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:2 Трабзонспор - Газиантеп 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|30
|21
|7
|2
|58 - 26
|70
|2.
|Коньяспор
|29
|16
|7
|6
|47 - 31
|55
|3.
|Фенербахче
|29
|14
|8
|7
|48 - 34
|50
|4.
|Истанбул Башакшехир
|29
|14
|5
|10
|41 - 29
|47
|5.
|Аланьяспор
|29
|13
|7
|9
|53 - 47
|46
|6.
|Хатайспор
|29
|14
|4
|11
|47 - 45
|46
|7.
|Адана Демирспор
|29
|12
|9
|8
|44 - 31
|45
|8.
|Бешикташ
|29
|12
|9
|8
|43 - 38
|45
|9.
|Фатих Карагюмрюк
|30
|12
|7
|11
|36 - 43
|43
|10.
|Кайсериспор
|30
|10
|8
|12
|43 - 48
|38
|11.
|Галатасарай
|29
|10
|8
|11
|39 - 42
|38
|12.
|Газиантеп
|0:0
|30
|10
|8
|12
|37 - 41
|38
|13.
|Антальяспор
|29
|10
|8
|11
|30 - 35
|38
|14.
|Сивасспор
|29
|9
|10
|10
|38 - 37
|37
|15.
|Касымпаша
|29
|9
|8
|12
|43 - 43
|35
|16.
|Гиресунспор
|29
|10
|5
|14
|31 - 33
|35
|17.
|Алтай
|29
|8
|5
|16
|30 - 41
|29
|18.
|Гёзтепе
|29
|7
|6
|16
|36 - 48
|27
|19.
|Ризеспор
|30
|7
|5
|18
|29 - 55
|26
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|30
|5
|6
|19
|23 - 49
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|15
|11
|4
|0
|29 - 12
|37
|2.
|Коньяспор
|15
|10
|4
|1
|25 - 11
|34
|3.
|Газиантеп
|0:0
|15
|9
|5
|1
|28 - 14
|32
|4.
|Бешикташ
|14
|9
|3
|2
|25 - 16
|30
|5.
|Кайсериспор
|15
|9
|3
|3
|26 - 14
|30
|6.
|Хатайспор
|14
|9
|2
|3
|30 - 17
|29
|7.
|Истанбул Башакшехир
|15
|9
|1
|5
|23 - 14
|28
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|15
|7
|5
|3
|21 - 13
|26
|9.
|Фенербахче
|14
|7
|4
|3
|24 - 14
|25
|10.
|Антальяспор
|14
|7
|4
|3
|21 - 13
|25
|11.
|Галатасарай
|15
|7
|3
|5
|22 - 18
|24
|12.
|Адана Демирспор
|14
|6
|5
|3
|21 - 10
|23
|13.
|Ризеспор
|16
|7
|2
|7
|21 - 22
|23
|14.
|Аланьяспор
|15
|6
|4
|5
|31 - 26
|22
|15.
|Касымпаша
|15
|6
|4
|5
|26 - 21
|22
|16.
|Сивасспор
|14
|4
|8
|2
|22 - 14
|20
|17.
|Гиресунспор
|15
|6
|2
|7
|18 - 18
|20
|18.
|Алтай
|14
|5
|2
|7
|15 - 18
|17
|19.
|Гёзтепе
|15
|4
|2
|9
|16 - 21
|14
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|14
|3
|3
|8
|17 - 29
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|15
|10
|3
|2
|29 - 14
|33
|2.
|Фенербахче
|15
|7
|4
|4
|24 - 20
|25
|3.
|Аланьяспор
|14
|7
|3
|4
|22 - 21
|24
|4.
|Адана Демирспор
|15
|6
|4
|5
|23 - 21
|22
|5.
|Коньяспор
|14
|6
|3
|5
|22 - 20
|21
|6.
|Истанбул Башакшехир
|14
|5
|4
|5
|18 - 15
|19
|7.
|Сивасспор
|15
|5
|2
|8
|16 - 23
|17
|8.
|Хатайспор
|15
|5
|2
|8
|17 - 28
|17
|9.
|Фатих Карагюмрюк
|15
|5
|2
|8
|15 - 30
|17
|10.
|Гиресунспор
|14
|4
|3
|7
|13 - 15
|15
|11.
|Бешикташ
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|12.
|Галатасарай
|14
|3
|5
|6
|17 - 24
|14
|13.
|Касымпаша
|14
|3
|4
|7
|17 - 22
|13
|14.
|Гёзтепе
|14
|3
|4
|7
|20 - 27
|13
|15.
|Антальяспор
|15
|3
|4
|8
|9 - 22
|13
|16.
|Алтай
|15
|3
|3
|9
|15 - 23
|12
|17.
|Малатьяспор
|0:0
|16
|2
|3
|11
|6 - 20
|9
|18.
|Кайсериспор
|15
|1
|5
|9
|17 - 34
|8
|19.
|Газиантеп
|0:0
|15
|1
|3
|11
|9 - 27
|6
|20.
|Ризеспор
|14
|0
|3
|11
|8 - 33
|3