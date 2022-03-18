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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ризеспор
3:2
Конец матча

Стадион:
Трабзонспор
0'
39' Желтая карточка
Понк Карлуш
0:1
48' Гол
Эмюр Абдулкадир
1:1
59' Пенальти
Похьянпало Йоэль
63' Желтая карточка
Денсвил Стефано
2:1
64' Пенальти
Похьянпало Йоэль
2:2
70' Гол
Джанини Жорже
75' Желтая карточка
Перес Бруно
89' Желтая карточка
Сертель Джемали
90' Желтая карточка
Кардешлер Эрдже
3:2
90' Пенальти
Похьянпало Йоэль
90'+8
23
Аккан
Гёкхан
52
Сабо
Эрик
3
Хольмен
Себастьян
16
Понк
Карлуш
88
Сертель
Джемали
83
Фернандеш
Жедсон
21
Фири
Лебоганг
9
Бойд
Тайлер
10
Болдрин
Фернандо
4
Потук
Алпер
2
Сиссе
Паписс
16
Кардешлер
Эрдже
33
Перес
Бруно
24
Денсвил
Стефано
70
Каплан
Ахметджан
23
Кейбаши
Исмаил
8
Токёз
Дорукхан
6
Сиопис
Манолис
18
Вишча
Эдин
10
Эмюр
Абдулкадир
9
Нвакаеме
Энтони
21
Джанини
Жорже
Ризеспор
4-2-3-1
Трабзонспор
4-2-3-1

История личных встреч

Ризеспор
Трабзонспор

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

17 матчей

5.9%
17.6%
76.5%
1 победа 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед

История матчей

С
2:1
С
0:0
С
2:1
ТМС
3:4
С
5:2
С
1:2
С
2:3
С
4:1
С
0:1
С
2:2
С
6:0
С
3:0
С
0:2
С
3:2
С
0:0
С
2:1
С
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 12 (5) 0.4
Ай Селим 4 0.13
Джокович Дамьян 4 (3) 0.13
Болдрин Фернандо 1 0.03
Фернандеш Жедсон 1 0.03
Сабо Эрик 1 0.03
Бойд Тайлер 1 0.03
Сертель Джемали 1 0.03
Генюл Гёкхан 1 0.03
Боласье Янник 1 0.03
Хуммет Денис 1 0.03
Сиссе Паписс 0 0
Дабо Брайан 0 0
Фири Лебоганг 0 0
Умар Амину 0 0
Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корнелиус Андреас 12 0.4
Нвакаеме Энтони 11 (1) 0.37
Бакасетас Тасос 8 (3) 0.27
Джанини Жорже 8 (3) 0.27
Эмюр Абдулкадир 7 0.23
Гамшик Марек 2 0.07
Жервиньо Куасси 2 0.07
Сари Юсуф 2 0.07
Токёз Дорукхан 1 0.03
Койта Бенгали-Фоде 0 0
Денсвил Стефано 0 0
Перес Бруно 0 0
Сиопис Манолис 0 0
Vitor Hugo III2 0 0

Карточки

Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантос Фабрисио 8 3
Боласье Янник 6 0
Ай Селим 6 0
Хольмен Себастьян 6 0
Генюл Гёкхан 3 1
Сабо Эрик 4 0
Болдрин Фернандо 4 0
Потук Алпер 2 1
Бойд Тайлер 2 1
Дабо Брайан 3 0
Умар Амину 3 0
Понк Карлуш 3 0
Фири Лебоганг 2 0
Сертель Джемали 2 0
Пехливан Ясин 1 0
Сиссе Паписс 1 0
Джокович Дамьян 1 0
Фернандеш Жедсон 1 0
Топчу Эмир Хан 1 0
Сари Юсуф 1 0
Четин Тарык 1 0
Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Бруно 5 1
Тюркмен Хюсейин 5 1
Ие Эдгар 6 0
Чакыр Угурджан 4 1
Vitor Hugo III2 2 1
Денсвил Стефано 3 0
Нвакаеме Энтони 3 0
Джанини Жорже 3 0
Бакасетас Тасос 3 0
Гамшик Марек 2 0
Сиопис Манолис 2 0
Кардешлер Эрдже 2 0
Токёз Дорукхан 2 0
Оздемир Берат 2 0
Вишча Эдин 1 0
Койта Бенгали-Фоде 1 0
Кейбаши Исмаил 1 0
Малли Юнус 1 0
Корнелиус Андреас 1 0
Трондсен Андерс 1 0
Эрдоган Юсуф 1 0
Эмюр Абдулкадир 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
29
7 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 12
18 Не забивали 15
3
14%
6
21%
1-15
2
10%
6
21%
16-30
2
10%
4
14%
31-45
4
19%
5
17%
46-60
3
14%
4
14%
61-75
7
33%
4
14%
76-90

Пропущено

22
14
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
1
5%
0
0%
1-15
2
9%
2
14%
16-30
6
27%
5
36%
31-45
4
18%
2
14%
46-60
6
27%
3
21%
61-75
3
14%
2
14%
76-90

Забито

9
29
2 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
23 Не забивали 16
1
11%
3
10%
1-15
1
11%
5
17%
16-30
0
0%
8
28%
31-45
2
22%
6
21%
46-60
4
44%
3
10%
61-75
1
11%
4
14%
76-90

Пропущено

32
12
11 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
3
9%
1
8%
1-15
3
9%
3
25%
16-30
5
16%
5
42%
31-45
3
9%
0
0%
46-60
10
31%
2
17%
61-75
8
25%
1
8%
76-90

Забито

30
58
9 В 1-м тайме 32
21 Во 2-м тайме 26
9 Забивали первыми 19
11 Не забивали 1
4
13%
9
16%
1-15
3
10%
11
19%
16-30
2
7%
12
21%
31-45
6
20%
11
19%
46-60
7
23%
7
12%
61-75
8
27%
8
14%
76-90

Пропущено

54
26
20 В 1-м тайме 16
34 Во 2-м тайме 10
18 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 19
4
7%
1
4%
1-15
5
9%
5
19%
16-30
11
20%
10
38%
31-45
7
13%
2
8%
46-60
16
30%
30%
5
19%
61-75
11
20%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Ризеспор
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Касымпаша - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Гиресунспор 1:2 Галатасарай - Ризеспор 4:2 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2
Алтай - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Адана Демирспор 1:3 Хатайспор - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Антальяспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Бешикташ 2:2 Ризеспор - Газиантеп 0:1 Сивасспор - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Малатьяспор 1:0 Ризеспор - Гёзтепе 3:1 Фенербахче - Ризеспор 4:0 Ризеспор - Османлыспор 0:1 Ризеспор - Кайсериспор 1:0 Коньяспор - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Эрзурумспор 1:4 Ризеспор - Аланьяспор 2:0
Трабзонспор
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Трабзонспор - Гёзтепе 4:2 Фенербахче - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Антальяспор 2:0 Трабзонспор - Кайсериспор 3:2
Аланьяспор - Трабзонспор 0:4 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Денизлиспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Касымпаша 1:0 Галатасарай - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Гиресунспор 1:1 Сивасспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Малатьяспор 1:0 Трабзонспор - Болуспор 1:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Алтай - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Антальяспор - Трабзонспор 2:1 Трабзонспор - Адана Демирспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:2 Трабзонспор - Газиантеп 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 30 21 7 2 58 - 26 70
2. Коньяспор 29 16 7 6 47 - 31 55
3. Фенербахче 29 14 8 7 48 - 34 50
4. Истанбул Башакшехир 29 14 5 10 41 - 29 47
5. Аланьяспор 29 13 7 9 53 - 47 46
6. Хатайспор 29 14 4 11 47 - 45 46
7. Адана Демирспор 29 12 9 8 44 - 31 45
8. Бешикташ 29 12 9 8 43 - 38 45
9. Фатих Карагюмрюк 30 12 7 11 36 - 43 43
10. Кайсериспор 30 10 8 12 43 - 48 38
11. Галатасарай 29 10 8 11 39 - 42 38
12. Газиантеп 0:0 30 10 8 12 37 - 41 38
13. Антальяспор 29 10 8 11 30 - 35 38
14. Сивасспор 29 9 10 10 38 - 37 37
15. Касымпаша 29 9 8 12 43 - 43 35
16. Гиресунспор 29 10 5 14 31 - 33 35
17. Алтай 29 8 5 16 30 - 41 29
18. Гёзтепе 29 7 6 16 36 - 48 27
19. Ризеспор 30 7 5 18 29 - 55 26
20. Малатьяспор 0:0 30 5 6 19 23 - 49 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 15 11 4 0 29 - 12 37
2. Коньяспор 15 10 4 1 25 - 11 34
3. Газиантеп 0:0 15 9 5 1 28 - 14 32
4. Бешикташ 14 9 3 2 25 - 16 30
5. Кайсериспор 15 9 3 3 26 - 14 30
6. Хатайспор 14 9 2 3 30 - 17 29
7. Истанбул Башакшехир 15 9 1 5 23 - 14 28
8. Фатих Карагюмрюк 15 7 5 3 21 - 13 26
9. Фенербахче 14 7 4 3 24 - 14 25
10. Антальяспор 14 7 4 3 21 - 13 25
11. Галатасарай 15 7 3 5 22 - 18 24
12. Адана Демирспор 14 6 5 3 21 - 10 23
13. Ризеспор 16 7 2 7 21 - 22 23
14. Аланьяспор 15 6 4 5 31 - 26 22
15. Касымпаша 15 6 4 5 26 - 21 22
16. Сивасспор 14 4 8 2 22 - 14 20
17. Гиресунспор 15 6 2 7 18 - 18 20
18. Алтай 14 5 2 7 15 - 18 17
19. Гёзтепе 15 4 2 9 16 - 21 14
20. Малатьяспор 0:0 14 3 3 8 17 - 29 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 15 10 3 2 29 - 14 33
2. Фенербахче 15 7 4 4 24 - 20 25
3. Аланьяспор 14 7 3 4 22 - 21 24
4. Адана Демирспор 15 6 4 5 23 - 21 22
5. Коньяспор 14 6 3 5 22 - 20 21
6. Истанбул Башакшехир 14 5 4 5 18 - 15 19
7. Сивасспор 15 5 2 8 16 - 23 17
8. Хатайспор 15 5 2 8 17 - 28 17
9. Фатих Карагюмрюк 15 5 2 8 15 - 30 17
10. Гиресунспор 14 4 3 7 13 - 15 15
11. Бешикташ 15 3 6 6 18 - 22 15
12. Галатасарай 14 3 5 6 17 - 24 14
13. Касымпаша 14 3 4 7 17 - 22 13
14. Гёзтепе 14 3 4 7 20 - 27 13
15. Антальяспор 15 3 4 8 9 - 22 13
16. Алтай 15 3 3 9 15 - 23 12
17. Малатьяспор 0:0 16 2 3 11 6 - 20 9
18. Кайсериспор 15 1 5 9 17 - 34 8
19. Газиантеп 0:0 15 1 3 11 9 - 27 6
20. Ризеспор 14 0 3 11 8 - 33 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Понк Карлуш получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ризеспор 3:2 Трабзонспор онлайн

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