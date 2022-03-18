Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Stade Joseph Marien
0:1
9' ГолД'Арпино Максим
14' Желтая карточкаМакгихан Кэмерон
15' Желтая карточкаРоша Кенни
24' Желтая карточкаКозловски Кацпер
44' Желтая карточкаГейе Махтар
1:1
83' ГолDeniz Undav
89' Желтая карточкаД'Арпино Максим
90' Желтая карточкаАмаде Альфонс
Ход матча
9'
14'
15'
24'
44'
60'
83'
1:1
89'
90'
49
Морис
Антони
17
Теума
Тедди
33
Танье
Антон
10
Роша
Кенни
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Теума ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
-
28 Матида КокиЗащитник
-
18 Митома КаоруПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Марк ДамьенПолузащитник
- Нападающий
-
24 Ilyes Ziani
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Танье АнтонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Роша КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Д'Хасе РоббиНападающий
-
34 Бэтцнер НикНападающий
-
36 Siebe Wylin
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
История личных встреч
Унион Сент-Жиллуаз
Остенде
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Deniz Undav
|25 (3)
|0.78
|Ванзейр Данте
|15 (1)
|0.47
|Casper Nielsen2
|6
|0.19
|Теума Тедди
|5 (2)
|0.16
|Митома Каору
|5
|0.16
|Бёрджесс Кристиан
|4
|0.13
|Ниукоп Барт
|2
|0.06
|Loic Lapoussin
|2
|0.06
|Амани Жан
|2
|0.06
|Senne Lynen
|1
|0.03
|Ismael Kandouss
|1
|0.03
|Matthew Sorinola
|1
|0.03
|Франсуа Гийом
|0
|0
|Багер Йонас
|0
|0
|Матида Коки
|0
|0
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|11 (1)
|0.34
|Амброз Тьерри
|5
|0.16
|Д'Арпино Максим
|3
|0.09
|Якель Фредерик
|3
|0.09
|Бэтцнер Ник
|2
|0.06
|Амаде Альфонс
|2
|0.06
|Роша Кенни
|1
|0.03
|Квасина Марко
|1
|0.03
|Капон Брехт
|1
|0.03
|Медли Зех
|1
|0.03
|Матам Тео Ндика
|0
|0
|Макгихан Кэмерон
|0
|0
|Д'Хасе Робби
|0
|0
|Сакамото Тацухиро
|0
|0
Карточки
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Siebe van der Heyden
|11
|0
|Ниукоп Барт
|8
|0
|Бёрджесс Кристиан
|7
|0
|Амани Жан
|5
|1
|Багер Йонас
|1
|3
|Deniz Undav
|6
|0
|Ismael Kandouss
|5
|0
|Casper Nielsen2
|5
|0
|Ванзейр Данте
|3
|1
|Теума Тедди
|4
|0
|Loic Lapoussin
|4
|0
|Франсуа Гийом
|3
|0
|Matthew Sorinola
|3
|0
|Авенатти Фелипе
|2
|0
|Пуэртас Кэмерон
|2
|0
|Митома Каору
|2
|0
|Марк Дамьен
|1
|0
|Морис Антони
|1
|0
|Пирар Люка
|1
|0
|Козловски Кацпер
|1
|0
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Махтар
|9
|0
|Амаде Альфонс
|7
|1
|Фортес Стивен
|4
|2
|Матам Тео Ндика
|6
|0
|Танье Антон
|5
|0
|Козьелло Венсан
|3
|1
|Макгихан Кэмерон
|4
|0
|Амброз Тьерри
|4
|0
|Роша Кенни
|4
|0
|Бэтцнер Ник
|4
|0
|Квасина Марко
|3
|0
|Д'Арпино Максим
|3
|0
|Якель Фредерик
|3
|0
|Теате Артур
|1
|1
|Капон Брехт
|2
|0
|Хендри Джек
|2
|0
|Д'Хасе Робби
|2
|0
|Медли Зех
|2
|0
|Атанга Давид
|1
|0
|Боонен Инди
|1
|0
|Данкан Кайл
|1
|0
|Урогиде Осазе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
13
10 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
20 Не забивали 25
2
8%
2
15%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
5
20%
3
23%
31-45
7
28%
4
31%
46-60
3
12%
2
15%
61-75
5
20%
2
15%
76-90
Пропущено
16
24
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
3
19%
3
13%
31-45
1
6%
6
25%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
6
38%
8
33%
76-90
Забито
43
18
20 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 5
17 Не забивали 21
8
19%
3
17%
1-15
6
14%
4
22%
16-30
6
14%
0
0%
31-45
7
16%
3
17%
46-60
7
16%
5
28%
61-75
9
21%
3
17%
76-90
Пропущено
12
34
5 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
3
25%
6
18%
1-15
1
8%
3
9%
16-30
1
8%
7
21%
31-45
1
8%
4
12%
46-60
3
25%
6
18%
61-75
3
25%
8
24%
76-90
Забито
68
31
30 В 1-м тайме 12
38 Во 2-м тайме 19
20 Забивали первыми 9
5 Не забивали 14
10
15%
5
16%
1-15
9
13%
4
13%
16-30
11
16%
3
10%
31-45
14
21%
7
23%
46-60
10
15%
7
23%
61-75
14
21%
5
16%
76-90
Пропущено
28
58
12 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 36
9 Пропускали первыми 21
18 Не пропускали 26
6
21%
6
10%
1-15
2
7%
6
10%
16-30
4
14%
10
17%
31-45
2
7%
10
17%
46-60
5
18%
10
17%
61-75
9
32%
16
28%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:3
Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2
Остенде
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Остенде - Брюгге 1:3 Андерлехт - Остенде 3:0 Остенде - Сент-Трейден 0:0 Остенде - Стандард 1:0
Мехелен - Остенде 3:0 Зульте-Варегем - Остенде 0:0 Остенде - АХ Лёвен 1:3 Серкль Брюгге - Остенде 0:1 Гент - Остенде 1:1 Остенде - Антверпен 1:2 Остенде - Генк 0:4 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Остенде - Кортрейк 0:2 Шарлеруа - Остенде 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Остенде - Дейнзе 4:4 АХ Лёвен - Остенде 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|32
|22
|5
|5
|72 - 26
|71
|2.
|Брюгге
|31
|18
|9
|4
|64 - 35
|63
|3.
|Андерлехт
|31
|16
|10
|5
|65 - 33
|58
|4.
|Антверпен
|31
|17
|5
|9
|52 - 37
|56
|5.
|Гент
|31
|16
|7
|8
|48 - 28
|55
|6.
|Мехелен
|30
|14
|6
|10
|53 - 51
|48
|7.
|Шарлеруа
|31
|13
|9
|9
|47 - 42
|48
|8.
|Генк
|31
|13
|6
|12
|58 - 44
|45
|9.
|Серкль Брюгге
|31
|12
|7
|12
|47 - 38
|43
|10.
|Сент-Трейден
|31
|12
|6
|13
|34 - 38
|42
|11.
|АХ Лёвен
|30
|9
|10
|11
|41 - 51
|37
|12.
|Кортрейк
|31
|9
|10
|12
|39 - 41
|37
|13.
|Стандард
|31
|8
|9
|14
|30 - 45
|33
|14.
|Остенде
|32
|9
|6
|17
|30 - 59
|33
|15.
|Зульте-Варегем
|31
|8
|8
|15
|42 - 63
|32
|16.
|Эйпен
|31
|8
|7
|16
|36 - 53
|31
|17.
|Серен Юнайтед
|31
|8
|2
|21
|27 - 65
|26
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|31
|4
|4
|23
|30 - 66
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|16
|9
|5
|2
|37 - 19
|32
|2.
|Мехелен
|16
|9
|4
|3
|33 - 22
|31
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|9
|3
|4
|27 - 14
|30
|4.
|Гент
|15
|9
|3
|3
|31 - 16
|30
|5.
|Брюгге
|15
|8
|6
|1
|31 - 15
|30
|6.
|Генк
|16
|9
|3
|4
|34 - 18
|30
|7.
|Антверпен
|15
|8
|3
|4
|28 - 18
|27
|8.
|АХ Лёвен
|15
|6
|4
|5
|20 - 24
|22
|9.
|Серкль Брюгге
|16
|6
|3
|7
|21 - 18
|21
|10.
|Шарлеруа
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|11.
|Кортрейк
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|12.
|Зульте-Варегем
|16
|5
|4
|7
|23 - 30
|19
|13.
|Сент-Трейден
|15
|5
|3
|7
|20 - 21
|18
|14.
|Остенде
|16
|5
|2
|9
|17 - 35
|17
|15.
|Серен Юнайтед
|15
|5
|2
|8
|15 - 29
|17
|16.
|Эйпен
|15
|4
|3
|8
|17 - 26
|15
|17.
|Стандард
|16
|3
|5
|8
|14 - 23
|14
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|16
|4
|1
|11
|15 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|13
|2
|1
|45 - 12
|41
|2.
|Брюгге
|16
|10
|3
|3
|33 - 20
|33
|3.
|Антверпен
|16
|9
|2
|5
|24 - 19
|29
|4.
|Шарлеруа
|16
|8
|4
|4
|31 - 26
|28
|5.
|Андерлехт
|15
|7
|5
|3
|28 - 14
|26
|6.
|Гент
|16
|7
|4
|5
|17 - 12
|25
|7.
|Сент-Трейден
|16
|7
|3
|6
|14 - 17
|24
|8.
|Серкль Брюгге
|15
|6
|4
|5
|26 - 20
|22
|9.
|Стандард
|15
|5
|4
|6
|16 - 22
|19
|10.
|Кортрейк
|16
|4
|6
|6
|18 - 21
|18
|11.
|Мехелен
|14
|5
|2
|7
|20 - 29
|17
|12.
|Остенде
|16
|4
|4
|8
|13 - 24
|16
|13.
|Эйпен
|16
|4
|4
|8
|19 - 27
|16
|14.
|Генк
|15
|4
|3
|8
|24 - 26
|15
|15.
|АХ Лёвен
|15
|3
|6
|6
|21 - 27
|15
|16.
|Зульте-Варегем
|15
|3
|4
|8
|19 - 33
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|16
|3
|0
|13
|12 - 36
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|0
|3
|12
|15 - 35
|3