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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Унион Сент-Жиллуаз
1:1
Конец матча

Стадион:
Остенде
0'
0:1
9' Гол
Д'Арпино Максим
14' Желтая карточка
Макгихан Кэмерон
15' Желтая карточка
Роша Кенни
24' Желтая карточка
Козловски Кацпер
44' Желтая карточка
Гейе Махтар
1:1
83' Гол
Deniz Undav
89' Желтая карточка
Д'Арпино Максим
90' Желтая карточка
Амаде Альфонс
90'+8
49
Морис
Антони
4
Багер
Йонас
16
Бёрджесс
Кристиан
44
Siebe
van
der
Heyden
2
Ниукоп
Барт
6
Casper
Nielsen2
8
Амани
Жан
17
Теума
Тедди
94
Loic
Lapoussin
64
Козловски
Кацпер
9
Deniz
Undav
1
Схерпен
Кьелл
5
Урогиде
Осазе
33
Танье
Антон
3
Медли
Зех
99
Альбанезе
Алессандро
8
Макгихан
Кэмерон
10
Роша
Кенни
6
Д'Арпино
Максим
18
Сакамото
Тацухиро
68
Амброз
Тьерри
9
Гейе
Махтар
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2
Остенде
3-5-2

История личных встреч

Унион Сент-Жиллуаз
Остенде

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПДА
1:7
ТМК
1:2
К
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Deniz Undav 25 (3) 0.78
Ванзейр Данте 15 (1) 0.47
Casper Nielsen2 6 0.19
Теума Тедди 5 (2) 0.16
Митома Каору 5 0.16
Бёрджесс Кристиан 4 0.13
Ниукоп Барт 2 0.06
Loic Lapoussin 2 0.06
Амани Жан 2 0.06
Senne Lynen 1 0.03
Ismael Kandouss 1 0.03
Matthew Sorinola 1 0.03
Франсуа Гийом 0 0
Багер Йонас 0 0
Матида Коки 0 0
Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 11 (1) 0.34
Амброз Тьерри 5 0.16
Д'Арпино Максим 3 0.09
Якель Фредерик 3 0.09
Бэтцнер Ник 2 0.06
Амаде Альфонс 2 0.06
Роша Кенни 1 0.03
Квасина Марко 1 0.03
Капон Брехт 1 0.03
Медли Зех 1 0.03
Матам Тео Ндика 0 0
Макгихан Кэмерон 0 0
Д'Хасе Робби 0 0
Сакамото Тацухиро 0 0

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Siebe van der Heyden 11 0
Ниукоп Барт 8 0
Бёрджесс Кристиан 7 0
Амани Жан 5 1
Багер Йонас 1 3
Deniz Undav 6 0
Ismael Kandouss 5 0
Casper Nielsen2 5 0
Ванзейр Данте 3 1
Теума Тедди 4 0
Loic Lapoussin 4 0
Франсуа Гийом 3 0
Matthew Sorinola 3 0
Авенатти Фелипе 2 0
Пуэртас Кэмерон 2 0
Митома Каору 2 0
Марк Дамьен 1 0
Морис Антони 1 0
Пирар Люка 1 0
Козловски Кацпер 1 0
Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Махтар 9 0
Амаде Альфонс 7 1
Фортес Стивен 4 2
Матам Тео Ндика 6 0
Танье Антон 5 0
Козьелло Венсан 3 1
Макгихан Кэмерон 4 0
Амброз Тьерри 4 0
Роша Кенни 4 0
Бэтцнер Ник 4 0
Квасина Марко 3 0
Д'Арпино Максим 3 0
Якель Фредерик 3 0
Теате Артур 1 1
Капон Брехт 2 0
Хендри Джек 2 0
Д'Хасе Робби 2 0
Медли Зех 2 0
Атанга Давид 1 0
Боонен Инди 1 0
Данкан Кайл 1 0
Урогиде Осазе 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
13
10 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
20 Не забивали 25
2
8%
2
15%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
5
20%
3
23%
31-45
7
28%
4
31%
46-60
3
12%
2
15%
61-75
5
20%
2
15%
76-90

Пропущено

16
24
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
3
19%
3
13%
31-45
1
6%
6
25%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
6
38%
8
33%
76-90

Забито

43
18
20 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 5
17 Не забивали 21
8
19%
3
17%
1-15
6
14%
4
22%
16-30
6
14%
0
0%
31-45
7
16%
3
17%
46-60
7
16%
5
28%
61-75
9
21%
3
17%
76-90

Пропущено

12
34
5 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
3
25%
6
18%
1-15
1
8%
3
9%
16-30
1
8%
7
21%
31-45
1
8%
4
12%
46-60
3
25%
6
18%
61-75
3
25%
8
24%
76-90

Забито

68
31
30 В 1-м тайме 12
38 Во 2-м тайме 19
20 Забивали первыми 9
5 Не забивали 14
10
15%
5
16%
1-15
9
13%
4
13%
16-30
11
16%
3
10%
31-45
14
21%
7
23%
46-60
10
15%
7
23%
61-75
14
21%
5
16%
76-90

Пропущено

28
58
12 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 36
9 Пропускали первыми 21
18 Не пропускали 26
6
21%
6
10%
1-15
2
7%
6
10%
16-30
4
14%
10
17%
31-45
2
7%
10
17%
46-60
5
18%
10
17%
61-75
9
32%
16
28%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:3
Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2
Остенде
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Остенде - Брюгге 1:3 Андерлехт - Остенде 3:0 Остенде - Сент-Трейден 0:0 Остенде - Стандард 1:0
Мехелен - Остенде 3:0 Зульте-Варегем - Остенде 0:0 Остенде - АХ Лёвен 1:3 Серкль Брюгге - Остенде 0:1 Гент - Остенде 1:1 Остенде - Антверпен 1:2 Остенде - Генк 0:4 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Остенде - Кортрейк 0:2 Шарлеруа - Остенде 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Остенде - Дейнзе 4:4 АХ Лёвен - Остенде 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 32 22 5 5 72 - 26 71
2. Брюгге 31 18 9 4 64 - 35 63
3. Андерлехт 31 16 10 5 65 - 33 58
4. Антверпен 31 17 5 9 52 - 37 56
5. Гент 31 16 7 8 48 - 28 55
6. Мехелен 30 14 6 10 53 - 51 48
7. Шарлеруа 31 13 9 9 47 - 42 48
8. Генк 31 13 6 12 58 - 44 45
9. Серкль Брюгге 31 12 7 12 47 - 38 43
10. Сент-Трейден 31 12 6 13 34 - 38 42
11. АХ Лёвен 30 9 10 11 41 - 51 37
12. Кортрейк 31 9 10 12 39 - 41 37
13. Стандард 31 8 9 14 30 - 45 33
14. Остенде 32 9 6 17 30 - 59 33
15. Зульте-Варегем 31 8 8 15 42 - 63 32
16. Эйпен 31 8 7 16 36 - 53 31
17. Серен Юнайтед 31 8 2 21 27 - 65 26
18. Беерсхот-Вильрейк 31 4 4 23 30 - 66 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт 16 9 5 2 37 - 19 32
2. Мехелен 16 9 4 3 33 - 22 31
3. Унион Сент-Жиллуаз 16 9 3 4 27 - 14 30
4. Гент 15 9 3 3 31 - 16 30
5. Брюгге 15 8 6 1 31 - 15 30
6. Генк 16 9 3 4 34 - 18 30
7. Антверпен 15 8 3 4 28 - 18 27
8. АХ Лёвен 15 6 4 5 20 - 24 22
9. Серкль Брюгге 16 6 3 7 21 - 18 21
10. Шарлеруа 15 5 5 5 16 - 16 20
11. Кортрейк 15 5 4 6 21 - 20 19
12. Зульте-Варегем 16 5 4 7 23 - 30 19
13. Сент-Трейден 15 5 3 7 20 - 21 18
14. Остенде 16 5 2 9 17 - 35 17
15. Серен Юнайтед 15 5 2 8 15 - 29 17
16. Эйпен 15 4 3 8 17 - 26 15
17. Стандард 16 3 5 8 14 - 23 14
18. Беерсхот-Вильрейк 16 4 1 11 15 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 16 13 2 1 45 - 12 41
2. Брюгге 16 10 3 3 33 - 20 33
3. Антверпен 16 9 2 5 24 - 19 29
4. Шарлеруа 16 8 4 4 31 - 26 28
5. Андерлехт 15 7 5 3 28 - 14 26
6. Гент 16 7 4 5 17 - 12 25
7. Сент-Трейден 16 7 3 6 14 - 17 24
8. Серкль Брюгге 15 6 4 5 26 - 20 22
9. Стандард 15 5 4 6 16 - 22 19
10. Кортрейк 16 4 6 6 18 - 21 18
11. Мехелен 14 5 2 7 20 - 29 17
12. Остенде 16 4 4 8 13 - 24 16
13. Эйпен 16 4 4 8 19 - 27 16
14. Генк 15 4 3 8 24 - 26 15
15. АХ Лёвен 15 3 6 6 21 - 27 15
16. Зульте-Варегем 15 3 4 8 19 - 33 13
17. Серен Юнайтед 16 3 0 13 12 - 36 9
18. Беерсхот-Вильрейк 15 0 3 12 15 - 35 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Гейе Махтар получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Козловски Кацпер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Роша Кенни получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Макгихан Кэмерон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Д'Арпино Максим бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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