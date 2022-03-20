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  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Брюгге
3:1
Конец матча

Стадион:
Генк
0'
1:0
4' Гол
Ванакен Ханс
21' Желтая карточка
Пресиадо Анхело
1:1
39' Гол
Ито Дзюнъя
41' Желтая карточка
Артеага Херардо
2:1
49' Гол
Де Кетеларе Шарль
52' Желтая карточка
Нсоки Стенли
55' Желтая карточка
Ито Дзюнъя
64' Красная карточка
Садик Муджаид
3:1
74' Гол
Адамян Саркис
83' Желтая карточка
Пейнтсил Джозеф
90'+5
22
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
44
Мехеле
Брэндон
4
Нсоки
Стенли
7
Ольсен
Сков
Андреас
6
Одои
Денис
20
Ванакен
Ханс
26
Ритс
Матс
17
Бушанан
Тажон
90
Де
Кетеларе
Шарль
9
Адамян
Саркис
26
Вандервоордт
Маартен
77
Пресиадо
Анхело
33
Лукуми
Джон
3
Садик
Муджаид
46
Куэста
Карлос
5
Артеага
Херардо
42
Торстведт
Кристиан
8
Хейнен
Бриан
4
Мохаммед
Азиз
7
Ито
Дзюнъя
28
Пейнтсил
Джозеф
Брюгге
3-5-2
Генк
5-3-2

История личных встреч

Брюгге
Генк

27 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

37%
37%
26%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
25.9%
7.4%
18 побед 7 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 16 побед

47 матчей

44.7%
19.1%
36.2%
21 победа 9 ничьих 17 побед

Первый тайм

21.3%
51.1%
27.6%
10 побед 24 ничьи 13 побед

Второй тайм

38.3%
27.7%
34%
18 побед 13 ничьих 16 побед

История матчей

К
3:3
ПДА
2:3
С
3:2
ПОЗЧТ
1:2
ПОЗЧТ
3:0
ПДА
3:2
ПДА
1:2
ПДА
1:2
ПДА
1:1
ПОЗЧТ
3:2
ПОЗЧТ
3:1
ПДА
3:1
ПДА
1:1
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ПДА
2:2
ПДА
2:0
ЛП
2:1
ЛП
1:1
ЛП
3:1
ЛП
4:2
ЛП
3:2
ЛП
1:0
ЛЖ
4:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:2
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:3
ЛЖ
0:2
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:2
ЛЖ
4:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
4:5
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:6
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Кетеларе Шарль 13 0.41
Дост Бас 12 (2) 0.38
Ванакен Ханс 9 (1) 0.28
Ланг Ноа 6 0.19
Ритс Матс 5 0.16
Вормер Руд 5 0.16
Адамян Саркис 5 0.16
Ольсен Сков Андреас 3 0.09
Соболь Эдуард 1 0.03
Мата Клинтон 1 0.03
Баланта Эдер 1 0.03
Одои Денис 1 0.03
Рикка Федерико 1 0.03
Персин Тибо 1 0.03
Сандра Сиссе 1 0.03
Сова Камаль 0 0
Бушанан Тажон 0 0
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 16 (4) 0.5
Бонгонда Тео 10 (1) 0.31
Ито Дзюнъя 6 0.19
Грошовски Патрик 5 0.16
Торстведт Кристиан 4 0.13
Хейнен Бриан 4 0.13
Угбо Ике 3 0.09
Муньос Даниэль 2 0.06
Пейнтсил Джозеф 2 0.06
Ойен Люка 2 0.06
Садик Муджаид 2 0.06
Лукуми Джон 1 0.03
Немет Ондраш 1 0.03
Ндайишимий Майк 0 0
Артеага Херардо 0 0
Пресиадо Анхело 0 0
Дессерс Сириль 0 0
Эйтинг Карел 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ланг Ноа 7 1
Нсоки Стенли 4 2
Соболь Эдуард 5 1
Баланта Эдер 5 1
Мата Клинтон 5 0
Де Кетеларе Шарль 4 0
Одои Денис 3 0
Ритс Матс 3 0
Ван дер Бремпт Игнасе 1 1
Вормер Руд 2 0
Мехеле Брэндон 2 0
Перес Даниэль 2 0
Мбамба Ноа 2 0
Дост Бас 1 0
Миньоле Симон 1 0
Ванакен Ханс 1 0
Адамян Саркис 1 0
Рикка Федерико 1 0
Персин Тибо 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Артеага Херардо 4 1
Торстведт Кристиан 4 1
Муньос Даниэль 5 0
Хейнен Бриан 3 1
Грошовски Патрик 4 0
Ито Дзюнъя 4 0
Онуачу Пол 3 0
Эйтинг Карел 3 0
Лукуми Джон 3 0
Садик Муджаид 1 1
Бонгонда Тео 2 0
Куэста Карлос 2 0
Пресиадо Анхело 2 0
Пейнтсил Джозеф 2 0
Маккензи Марк 2 0
Угбо Ике 1 0
Мохаммед Азиз 1 0

Голы по времени матча

Забито

34
25
18 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 5
17 Не забивали 20
5
15%
5
20%
1-15
5
15%
1
4%
16-30
8
24%
4
16%
31-45
7
21%
6
24%
46-60
4
12%
2
8%
61-75
5
15%
7
28%
76-90

Пропущено

16
29
8 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 15
0
0%
3
10%
1-15
1
6%
5
17%
16-30
7
44%
6
21%
31-45
2
13%
4
14%
46-60
2
13%
4
14%
61-75
4
25%
7
24%
76-90

Забито

32
33
12 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 10
17 Не забивали 18
4
13%
2
6%
1-15
3
9%
5
15%
16-30
5
16%
7
21%
31-45
5
16%
6
18%
46-60
8
25%
4
12%
61-75
7
22%
9
27%
76-90

Пропущено

21
19
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
3
14%
6
32%
31-45
3
14%
3
16%
46-60
7
33%
1
5%
61-75
3
14%
7
37%
76-90

Забито

66
58
30 В 1-м тайме 24
36 Во 2-м тайме 34
24 Забивали первыми 15
2 Не забивали 6
9
14%
7
12%
1-15
8
12%
6
10%
16-30
13
20%
11
19%
31-45
12
18%
12
21%
46-60
12
18%
6
10%
61-75
12
18%
16
28%
76-90

Пропущено

37
48
16 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 26
7 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 26
3
8%
3
6%
1-15
3
8%
7
15%
16-30
10
27%
12
25%
31-45
5
14%
7
15%
46-60
9
24%
5
10%
61-75
7
19%
14
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Остенде - Брюгге 1:3 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Брюгге - Гент 0:3 Брюгге - Антверпен 4:1
Эйпен - Брюгге 1:3 Брюгге - Шарлеруа 2:0 Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Кортрейк - Брюгге 0:1 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Стандард - Брюгге 2:2 Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Брюгге - Пушкаш-Академия 1:0 Карлсруэ - Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Брюгге - АХ Лёвен 4:1 Брюгге - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 ПСЖ - Брюгге 4:1
Генк
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Генк - Сент-Трейден 0:1 Серкль Брюгге - Генк 2:2 Генк - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Генк 2:0
Генк - Мехелен 4:1 Генк - Стандард 2:0 АХ Лёвен - Генк 2:1 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Остенде - Генк 0:4 Генк - Антверпен 1:1 Генк - Шарлеруа 4:2 Гент - Генк 1:0 Генк - Рапид Вена 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Динамо Загреб - Генк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 32 22 5 5 72 - 26 71
2. Брюгге 32 19 9 4 67 - 36 66
3. Антверпен 32 18 5 9 53 - 37 59
4. Андерлехт 31 16 10 5 65 - 33 58
5. Гент 31 16 7 8 48 - 28 55
6. Шарлеруа 32 14 9 9 52 - 42 51
7. Мехелен 31 14 7 10 54 - 52 49
8. Генк 32 13 6 13 59 - 47 45
9. Серкль Брюгге 32 12 7 13 47 - 43 43
10. Сент-Трейден 31 12 6 13 34 - 38 42
11. АХ Лёвен 31 9 11 11 42 - 52 38
12. Кортрейк 0:0 32 9 11 12 39 - 41 38
13. Стандард 0:0 32 8 10 14 30 - 45 34
14. Остенде 32 9 6 17 30 - 59 33
15. Зульте-Варегем 32 8 8 16 42 - 64 32
16. Эйпен 32 8 8 16 37 - 54 32
17. Серен Юнайтед 32 8 3 21 28 - 66 27
18. Беерсхот-Вильрейк 31 4 4 23 30 - 66 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 16 9 6 1 34 - 16 33
2. Андерлехт 16 9 5 2 37 - 19 32
3. Мехелен 16 9 4 3 33 - 22 31
4. Унион Сент-Жиллуаз 16 9 3 4 27 - 14 30
5. Антверпен 16 9 3 4 29 - 18 30
6. Гент 15 9 3 3 31 - 16 30
7. Генк 16 9 3 4 34 - 18 30
8. Шарлеруа 16 6 5 5 21 - 16 23
9. АХ Лёвен 15 6 4 5 20 - 24 22
10. Серкль Брюгге 16 6 3 7 21 - 18 21
11. Кортрейк 0:0 16 5 5 6 21 - 20 20
12. Зульте-Варегем 16 5 4 7 23 - 30 19
13. Серен Юнайтед 16 5 3 8 16 - 30 18
14. Сент-Трейден 15 5 3 7 20 - 21 18
15. Остенде 16 5 2 9 17 - 35 17
16. Эйпен 16 4 4 8 18 - 27 16
17. Стандард 0:0 16 3 5 8 14 - 23 14
18. Беерсхот-Вильрейк 16 4 1 11 15 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 16 13 2 1 45 - 12 41
2. Брюгге 16 10 3 3 33 - 20 33
3. Антверпен 16 9 2 5 24 - 19 29
4. Шарлеруа 16 8 4 4 31 - 26 28
5. Андерлехт 15 7 5 3 28 - 14 26
6. Гент 16 7 4 5 17 - 12 25
7. Сент-Трейден 16 7 3 6 14 - 17 24
8. Серкль Брюгге 16 6 4 6 26 - 25 22
9. Стандард 0:0 16 5 5 6 16 - 22 20
10. Мехелен 15 5 3 7 21 - 30 18
11. Кортрейк 0:0 16 4 6 6 18 - 21 18
12. АХ Лёвен 16 3 7 6 22 - 28 16
13. Остенде 16 4 4 8 13 - 24 16
14. Эйпен 16 4 4 8 19 - 27 16
15. Генк 16 4 3 9 25 - 29 15
16. Зульте-Варегем 16 3 4 9 19 - 34 13
17. Серен Юнайтед 16 3 0 13 12 - 36 9
18. Беерсхот-Вильрейк 15 0 3 12 15 - 35 3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Артеага Херардо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Ито Дзюнъя бьет в цель!
  • Желтая карточка
    21'
    Пресиадо Анхело получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Ванакен Ханс бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Брюгге 3:1 Генк онлайн

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