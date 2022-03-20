Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
3:1
Конец матча
Стадион: Ян Брейдель
1:0
4' ГолВанакен Ханс
21' Желтая карточкаПресиадо Анхело
1:1
39' ГолИто Дзюнъя
41' Желтая карточкаАртеага Херардо
2:1
49' ГолДе Кетеларе Шарль
52' Желтая карточкаНсоки Стенли
55' Желтая карточкаИто Дзюнъя
64' Красная карточкаСадик Муджаид
3:1
74' ГолАдамян Саркис
83' Желтая карточкаПейнтсил Джозеф
Ход матча
4'
1:0
21'
39'
1:1
41'
49'
52'
55'
64'
74'
3:1
83'
77
Мата
Клинтон
20
Ванакен
Ханс
26
Ритс
Матс
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Нуса АнтониоНападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
-
29 Дост БасНападающий
-
98 Сандра СиссеНападающий
-
Главный тренер: Схрёдер Альфред
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
-
24 Ойен ЛюкаНападающий
-
35 Немет ОндрашНападающий
-
-
Главный тренер: Шторк Бернд
История личных встреч
Брюгге
Генк
27 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
37%
37%
26%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
25.9%
7.4%
18 побед 7 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 14 ничьих 13 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 16 побед
47 матчей
44.7%
19.1%
36.2%
21 победа 9 ничьих 17 побед
Первый тайм
21.3%
51.1%
27.6%
10 побед 24 ничьи 13 побед
Второй тайм
38.3%
27.7%
34%
18 побед 13 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Кетеларе Шарль
|13
|0.41
|Дост Бас
|12 (2)
|0.38
|Ванакен Ханс
|9 (1)
|0.28
|Ланг Ноа
|6
|0.19
|Ритс Матс
|5
|0.16
|Вормер Руд
|5
|0.16
|Адамян Саркис
|5
|0.16
|Ольсен Сков Андреас
|3
|0.09
|Соболь Эдуард
|1
|0.03
|Мата Клинтон
|1
|0.03
|Баланта Эдер
|1
|0.03
|Одои Денис
|1
|0.03
|Рикка Федерико
|1
|0.03
|Персин Тибо
|1
|0.03
|Сандра Сиссе
|1
|0.03
|Сова Камаль
|0
|0
|Бушанан Тажон
|0
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|16 (4)
|0.5
|Бонгонда Тео
|10 (1)
|0.31
|Ито Дзюнъя
|6
|0.19
|Грошовски Патрик
|5
|0.16
|Торстведт Кристиан
|4
|0.13
|Хейнен Бриан
|4
|0.13
|Угбо Ике
|3
|0.09
|Муньос Даниэль
|2
|0.06
|Пейнтсил Джозеф
|2
|0.06
|Ойен Люка
|2
|0.06
|Садик Муджаид
|2
|0.06
|Лукуми Джон
|1
|0.03
|Немет Ондраш
|1
|0.03
|Ндайишимий Майк
|0
|0
|Артеага Херардо
|0
|0
|Пресиадо Анхело
|0
|0
|Дессерс Сириль
|0
|0
|Эйтинг Карел
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ланг Ноа
|7
|1
|Нсоки Стенли
|4
|2
|Соболь Эдуард
|5
|1
|Баланта Эдер
|5
|1
|Мата Клинтон
|5
|0
|Де Кетеларе Шарль
|4
|0
|Одои Денис
|3
|0
|Ритс Матс
|3
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|1
|1
|Вормер Руд
|2
|0
|Мехеле Брэндон
|2
|0
|Перес Даниэль
|2
|0
|Мбамба Ноа
|2
|0
|Дост Бас
|1
|0
|Миньоле Симон
|1
|0
|Ванакен Ханс
|1
|0
|Адамян Саркис
|1
|0
|Рикка Федерико
|1
|0
|Персин Тибо
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Артеага Херардо
|4
|1
|Торстведт Кристиан
|4
|1
|Муньос Даниэль
|5
|0
|Хейнен Бриан
|3
|1
|Грошовски Патрик
|4
|0
|Ито Дзюнъя
|4
|0
|Онуачу Пол
|3
|0
|Эйтинг Карел
|3
|0
|Лукуми Джон
|3
|0
|Садик Муджаид
|1
|1
|Бонгонда Тео
|2
|0
|Куэста Карлос
|2
|0
|Пресиадо Анхело
|2
|0
|Пейнтсил Джозеф
|2
|0
|Маккензи Марк
|2
|0
|Угбо Ике
|1
|0
|Мохаммед Азиз
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
34
25
18 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 5
17 Не забивали 20
5
15%
5
20%
1-15
5
15%
1
4%
16-30
8
24%
4
16%
31-45
7
21%
6
24%
46-60
4
12%
2
8%
61-75
5
15%
7
28%
76-90
Пропущено
16
29
8 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 15
0
0%
3
10%
1-15
1
6%
5
17%
16-30
7
44%
6
21%
31-45
2
13%
4
14%
46-60
2
13%
4
14%
61-75
4
25%
7
24%
76-90
Забито
32
33
12 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 10
17 Не забивали 18
4
13%
2
6%
1-15
3
9%
5
15%
16-30
5
16%
7
21%
31-45
5
16%
6
18%
46-60
8
25%
4
12%
61-75
7
22%
9
27%
76-90
Пропущено
21
19
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
3
14%
6
32%
31-45
3
14%
3
16%
46-60
7
33%
1
5%
61-75
3
14%
7
37%
76-90
Забито
66
58
30 В 1-м тайме 24
36 Во 2-м тайме 34
24 Забивали первыми 15
2 Не забивали 6
9
14%
7
12%
1-15
8
12%
6
10%
16-30
13
20%
11
19%
31-45
12
18%
12
21%
46-60
12
18%
6
10%
61-75
12
18%
16
28%
76-90
Пропущено
37
48
16 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 26
7 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 26
3
8%
3
6%
1-15
3
8%
7
15%
16-30
10
27%
12
25%
31-45
5
14%
7
15%
46-60
9
24%
5
10%
61-75
7
19%
14
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Остенде - Брюгге 1:3 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Брюгге - Гент 0:3 Брюгге - Антверпен 4:1
Эйпен - Брюгге 1:3 Брюгге - Шарлеруа 2:0 Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Кортрейк - Брюгге 0:1 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Стандард - Брюгге 2:2 Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Брюгге - Пушкаш-Академия 1:0 Карлсруэ - Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Брюгге - АХ Лёвен 4:1 Брюгге - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 ПСЖ - Брюгге 4:1
Генк
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Генк - Сент-Трейден 0:1 Серкль Брюгге - Генк 2:2 Генк - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Генк 2:0
Генк - Мехелен 4:1 Генк - Стандард 2:0 АХ Лёвен - Генк 2:1 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Остенде - Генк 0:4 Генк - Антверпен 1:1 Генк - Шарлеруа 4:2 Гент - Генк 1:0 Генк - Рапид Вена 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Динамо Загреб - Генк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|32
|22
|5
|5
|72 - 26
|71
|2.
|Брюгге
|32
|19
|9
|4
|67 - 36
|66
|3.
|Антверпен
|32
|18
|5
|9
|53 - 37
|59
|4.
|Андерлехт
|31
|16
|10
|5
|65 - 33
|58
|5.
|Гент
|31
|16
|7
|8
|48 - 28
|55
|6.
|Шарлеруа
|32
|14
|9
|9
|52 - 42
|51
|7.
|Мехелен
|31
|14
|7
|10
|54 - 52
|49
|8.
|Генк
|32
|13
|6
|13
|59 - 47
|45
|9.
|Серкль Брюгге
|32
|12
|7
|13
|47 - 43
|43
|10.
|Сент-Трейден
|31
|12
|6
|13
|34 - 38
|42
|11.
|АХ Лёвен
|31
|9
|11
|11
|42 - 52
|38
|12.
|Кортрейк
|0:0
|32
|9
|11
|12
|39 - 41
|38
|13.
|Стандард
|0:0
|32
|8
|10
|14
|30 - 45
|34
|14.
|Остенде
|32
|9
|6
|17
|30 - 59
|33
|15.
|Зульте-Варегем
|32
|8
|8
|16
|42 - 64
|32
|16.
|Эйпен
|32
|8
|8
|16
|37 - 54
|32
|17.
|Серен Юнайтед
|32
|8
|3
|21
|28 - 66
|27
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|31
|4
|4
|23
|30 - 66
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|16
|9
|6
|1
|34 - 16
|33
|2.
|Андерлехт
|16
|9
|5
|2
|37 - 19
|32
|3.
|Мехелен
|16
|9
|4
|3
|33 - 22
|31
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|9
|3
|4
|27 - 14
|30
|5.
|Антверпен
|16
|9
|3
|4
|29 - 18
|30
|6.
|Гент
|15
|9
|3
|3
|31 - 16
|30
|7.
|Генк
|16
|9
|3
|4
|34 - 18
|30
|8.
|Шарлеруа
|16
|6
|5
|5
|21 - 16
|23
|9.
|АХ Лёвен
|15
|6
|4
|5
|20 - 24
|22
|10.
|Серкль Брюгге
|16
|6
|3
|7
|21 - 18
|21
|11.
|Кортрейк
|0:0
|16
|5
|5
|6
|21 - 20
|20
|12.
|Зульте-Варегем
|16
|5
|4
|7
|23 - 30
|19
|13.
|Серен Юнайтед
|16
|5
|3
|8
|16 - 30
|18
|14.
|Сент-Трейден
|15
|5
|3
|7
|20 - 21
|18
|15.
|Остенде
|16
|5
|2
|9
|17 - 35
|17
|16.
|Эйпен
|16
|4
|4
|8
|18 - 27
|16
|17.
|Стандард
|0:0
|16
|3
|5
|8
|14 - 23
|14
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|16
|4
|1
|11
|15 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|13
|2
|1
|45 - 12
|41
|2.
|Брюгге
|16
|10
|3
|3
|33 - 20
|33
|3.
|Антверпен
|16
|9
|2
|5
|24 - 19
|29
|4.
|Шарлеруа
|16
|8
|4
|4
|31 - 26
|28
|5.
|Андерлехт
|15
|7
|5
|3
|28 - 14
|26
|6.
|Гент
|16
|7
|4
|5
|17 - 12
|25
|7.
|Сент-Трейден
|16
|7
|3
|6
|14 - 17
|24
|8.
|Серкль Брюгге
|16
|6
|4
|6
|26 - 25
|22
|9.
|Стандард
|0:0
|16
|5
|5
|6
|16 - 22
|20
|10.
|Мехелен
|15
|5
|3
|7
|21 - 30
|18
|11.
|Кортрейк
|0:0
|16
|4
|6
|6
|18 - 21
|18
|12.
|АХ Лёвен
|16
|3
|7
|6
|22 - 28
|16
|13.
|Остенде
|16
|4
|4
|8
|13 - 24
|16
|14.
|Эйпен
|16
|4
|4
|8
|19 - 27
|16
|15.
|Генк
|16
|4
|3
|9
|25 - 29
|15
|16.
|Зульте-Варегем
|16
|3
|4
|9
|19 - 34
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|16
|3
|0
|13
|12 - 36
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|0
|3
|12
|15 - 35
|3