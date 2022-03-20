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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Кортрейк
0:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Стандард
0'
13' Желтая карточка
Тапсоба Абдул
33'

Ход матча

13'
 
Тапсоба Абдул
Лучшие коэффициенты
Кортрейк
Ничья
Стандард
2.78
3.40
2.78
Все Коэффициенты
31
Илич
Марко
4
Ватанабэ
Цуёси
5
Сейнсбери
Трент
66
Радованович
Александар
25
Nayel
Mehssatou
14
Сиссоко
Самбу
II
26
Вандандриш
Кевин
7
Мбайо
Дилан
18
Abdelkahar
Kadri
29
Марлос
Морено
39
Charles-Jesaja
Herrmann
30
Хенкинет
Лоран
33
Nathan
Ngoy
20
Бокади
Мервей
6
Дюссенн
Ноэ
2
Девале
Жиль
28
Бастьен
Самюэль
8
Цимирот
Гойко
31
Калут
Александро
24
Кафаро
Матьё
23
Тапсоба
Абдул
18
Эмон
Рено
Кортрейк
4-2-3-1
Стандард
3-4-1-2

История личных встреч

Кортрейк
Стандард

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

28 матчей

32.1%
17.9%
50%
9 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

21.4%
50%
28.6%
6 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
8 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

ПДА
1:1
К
1:1
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ТМС
3:2
ПДА
3:1
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
0:2
ПДА
2:1
ПДА
3:1
ЛП
0:3
ЛП
3:3
ЛП
1:0
ЛП
1:1
К
2:0
ЛП
1:1
ЛП
2:1
ЛЖ
4:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
0:2
ЛЖ
2:3
ЛЖ
1:5
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:1
ЛЖ
2:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селемани Фаиз 13 (5) 0.41
Гейе Папе Хабиб 5 0.16
Д'Эне Кристоф 3 0.09
Сейнсбери Трент 3 0.09
Вандандриш Кевин 2 0.06
Мбайо Дилан 2 0.06
Шевалье Тедди 2 0.06
Марлос Морено 2 0.06
Ружо Лукас 1 0.03
Палаверса Анте 1 0.03
Алиуи Рашид 1 0.03
Бадамоси Мохамед 1 0.03
Billel Messaoudi 1 0.03
Abdelkahar Kadri 1 0.03
Оканси Эрик 1 0.03
Abdelhak Kadri 0 0
Mathias Fixelles 0 0
Энен Давид 0 0
Радованович Александар 0 0
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 6 0.19
Клаусс Жоао 2 (1) 0.06
Доннум Арон 2 0.06
Амалла Селим 2 (1) 0.06
Кафаро Матьё 2 0.06
Тапсоба Абдул 2 0.06
Лайфис Константинос 2 0.06
Эмон Рено 2 0.06
Мулека Джексон 2 0.06
Раскин Николас 1 0.03
Карсела-Гонсалес Мехди 1 0.03
Фаи Коллинс 1 0.03
Николя Гавори 1 0.03
Бастьен Самюэль 1 0.03
Бокади Мервей 1 0.03
Дюссенн Ноэ 1 (1) 0.03
Цимирот Гойко 0 0
Сике Уго 0 0

Карточки

Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Д'Эне Кристоф 9 0
Вандандриш Кевин 8 0
Палаверса Анте 6 1
Сейнсбери Трент 7 0
Ружо Лукас 7 0
Mathias Fixelles 4 1
Радованович Александар 4 1
Марлос Морено 5 0
Мбайо Дилан 5 0
Девале Жиль 4 0
Селемани Фаиз 4 0
Гейе Папе Хабиб 4 0
Бадамоси Мохамед 4 0
Сиссоко Самбу II 3 0
Abdelkahar Kadri 1 1
Дерейк Тимоти 2 0
Илич Марко 2 0
Ватанабэ Цуёси 2 0
Шевалье Тедди 1 0
Йонкхеере Михил 1 0
Алиуи Рашид 1 0
Торп Виктор 1 0
Abdelhak Kadri 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раскин Николас 9 0
Дюссенн Ноэ 7 1
Сиссако Мусса 6 1
Клаусс Жоао 7 0
Амалла Селим 6 0
Аль-Дахиль Амин 4 1
Фаи Коллинс 2 2
Доннум Арон 5 0
Сике Уго 5 0
Нкунку Нильс 5 0
Павлович Дамьян 3 1
Эмон Рено 4 0
Бастьен Самюэль 4 0
Бокади Мервей 4 0
Тапсоба Абдул 4 0
Лайфис Константинос 3 0
Кафаро Матьё 3 0
Петерс Дауда 3 0
Мулека Джексон 3 0
Рафья Хамза 3 0
Лестьенн Максим 2 0
Цимирот Гойко 2 0
Драгус Денис 2 0
Карсела-Гонсалес Мехди 1 0
Николя Гавори 1 0
Бодар Арно 1 0
Калут Александро 1 0
Nathan Ngoy 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
17
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
2
10%
1
6%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
4
19%
2
12%
31-45
3
14%
4
24%
46-60
5
24%
2
12%
61-75
5
24%
7
41%
76-90

Пропущено

19
21
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
16%
4
19%
1-15
4
21%
5
24%
16-30
1
5%
5
24%
31-45
3
16%
2
10%
46-60
4
21%
4
19%
61-75
4
21%
1
5%
76-90

Забито

19
13
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 7
19 Не забивали 21
4
21%
1
8%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
11%
4
31%
31-45
6
32%
4
31%
46-60
3
16%
1
8%
61-75
3
16%
3
23%
76-90

Пропущено

20
24
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
2
10%
2
8%
1-15
5
25%
1
4%
16-30
4
20%
5
21%
31-45
4
20%
8
33%
46-60
1
5%
2
8%
61-75
4
20%
6
25%
76-90

Забито

40
30
15 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 13
7 Не забивали 10
6
15%
2
7%
1-15
3
8%
1
3%
16-30
6
15%
6
20%
31-45
9
23%
8
27%
46-60
8
20%
3
10%
61-75
8
20%
10
33%
76-90

Пропущено

39
45
19 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 25
5
13%
6
13%
1-15
9
23%
6
13%
16-30
5
13%
10
22%
31-45
7
18%
10
22%
46-60
5
13%
6
13%
61-75
8
21%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Кортрейк
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Генк - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0
Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:3 Кортрейк - Антверпен 0:2 Кортрейк - Брюгге 0:1 Шарлеруа - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:1 Гент - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 3:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Остенде - Кортрейк 0:2 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Кортрейк - Остенде 1:0 Эйпен - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1
Стандард
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Шарлеруа - Стандард 0:0 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Стандард - Гент 0:1
Остенде - Стандард 1:0 Генк - Стандард 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Стандард - Мехелен 1:2 Эйпен - Стандард 0:2 Стандард - Брюгге 2:2 Андерлехт - Стандард 1:1 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Гент - Стандард 3:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 Антверпен - Стандард 2:3 Стандард - Шарлеруа 0:3 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Эйпен 1:0 Брюгге - Стандард 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 32 22 5 5 72 - 26 71
2. Брюгге 32 19 9 4 67 - 36 66
3. Антверпен 32 18 5 9 53 - 37 59
4. Андерлехт 31 16 10 5 65 - 33 58
5. Гент 31 16 7 8 48 - 28 55
6. Шарлеруа 32 14 9 9 52 - 42 51
7. Мехелен 31 14 7 10 54 - 52 49
8. Генк 32 13 6 13 59 - 47 45
9. Серкль Брюгге 32 12 7 13 47 - 43 43
10. Сент-Трейден 31 12 6 13 34 - 38 42
11. АХ Лёвен 31 9 11 11 42 - 52 38
12. Кортрейк 0:0 32 9 11 12 39 - 41 38
13. Стандард 0:0 32 8 10 14 30 - 45 34
14. Остенде 32 9 6 17 30 - 59 33
15. Зульте-Варегем 32 8 8 16 42 - 64 32
16. Эйпен 32 8 8 16 37 - 54 32
17. Серен Юнайтед 32 8 3 21 28 - 66 27
18. Беерсхот-Вильрейк 31 4 4 23 30 - 66 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 16 9 6 1 34 - 16 33
2. Андерлехт 16 9 5 2 37 - 19 32
3. Мехелен 16 9 4 3 33 - 22 31
4. Унион Сент-Жиллуаз 16 9 3 4 27 - 14 30
5. Антверпен 16 9 3 4 29 - 18 30
6. Гент 15 9 3 3 31 - 16 30
7. Генк 16 9 3 4 34 - 18 30
8. Шарлеруа 16 6 5 5 21 - 16 23
9. АХ Лёвен 15 6 4 5 20 - 24 22
10. Серкль Брюгге 16 6 3 7 21 - 18 21
11. Кортрейк 0:0 16 5 5 6 21 - 20 20
12. Зульте-Варегем 16 5 4 7 23 - 30 19
13. Серен Юнайтед 16 5 3 8 16 - 30 18
14. Сент-Трейден 15 5 3 7 20 - 21 18
15. Остенде 16 5 2 9 17 - 35 17
16. Эйпен 16 4 4 8 18 - 27 16
17. Стандард 0:0 16 3 5 8 14 - 23 14
18. Беерсхот-Вильрейк 16 4 1 11 15 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 16 13 2 1 45 - 12 41
2. Брюгге 16 10 3 3 33 - 20 33
3. Антверпен 16 9 2 5 24 - 19 29
4. Шарлеруа 16 8 4 4 31 - 26 28
5. Андерлехт 15 7 5 3 28 - 14 26
6. Гент 16 7 4 5 17 - 12 25
7. Сент-Трейден 16 7 3 6 14 - 17 24
8. Серкль Брюгге 16 6 4 6 26 - 25 22
9. Стандард 0:0 16 5 5 6 16 - 22 20
10. Мехелен 15 5 3 7 21 - 30 18
11. Кортрейк 0:0 16 4 6 6 18 - 21 18
12. АХ Лёвен 16 3 7 6 22 - 28 16
13. Остенде 16 4 4 8 13 - 24 16
14. Эйпен 16 4 4 8 19 - 27 16
15. Генк 16 4 3 9 25 - 29 15
16. Зульте-Варегем 16 3 4 9 19 - 34 13
17. Серен Юнайтед 16 3 0 13 12 - 36 9
18. Беерсхот-Вильрейк 15 0 3 12 15 - 35 3
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    13'
    Тапсоба Абдул получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кортрейк
Ничья
Стандард
2.78
3.40
2.78
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Где смотреть матч Кортрейк 0:0 Стандард онлайн

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