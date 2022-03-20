Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Гульденспоренстадион
13' Желтая карточкаТапсоба Абдул
72' Желтая карточкаКафаро Матьё
0:1
77' ГолАмалла Селим
84' Желтая карточкаЦимирот Гойко
Ход матча
13'
72'
77'
0:1
84'
31
Илич
Марко
33
Nathan
Ngoy
24
Кафаро
Матьё
18
Эмон
Рено
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Деман МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Беншаиб АминПолузащитник
-
77 Энен ДавидНападающий
-
-
-
Главный тренер: Karim Belhocine
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Nathan NgoyЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
- Нападающий
-
18 Эмон РеноНападающий
- Запасные игроки
-
16 Бодар АрноВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Амалла СелимПолузащитник
-
11 Доннум АронПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
История личных встреч
Кортрейк
Стандард
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
28 матчей
32.1%
17.9%
50%
9 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
21.4%
50%
28.6%
6 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
28.6%
35.7%
35.7%
8 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селемани Фаиз
|13 (5)
|0.41
|Гейе Папе Хабиб
|5
|0.16
|Д'Эне Кристоф
|3
|0.09
|Сейнсбери Трент
|3
|0.09
|Вандандриш Кевин
|2
|0.06
|Мбайо Дилан
|2
|0.06
|Шевалье Тедди
|2
|0.06
|Марлос Морено
|2
|0.06
|Ружо Лукас
|1
|0.03
|Палаверса Анте
|1
|0.03
|Алиуи Рашид
|1
|0.03
|Бадамоси Мохамед
|1
|0.03
|Billel Messaoudi
|1
|0.03
|Abdelkahar Kadri
|1
|0.03
|Оканси Эрик
|1
|0.03
|Abdelhak Kadri
|0
|0
|Mathias Fixelles
|0
|0
|Энен Давид
|0
|0
|Радованович Александар
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|6
|0.19
|Амалла Селим
|3 (1)
|0.09
|Клаусс Жоао
|2 (1)
|0.06
|Кафаро Матьё
|2
|0.06
|Доннум Арон
|2
|0.06
|Тапсоба Абдул
|2
|0.06
|Лайфис Константинос
|2
|0.06
|Эмон Рено
|2
|0.06
|Мулека Джексон
|2
|0.06
|Раскин Николас
|1
|0.03
|Карсела-Гонсалес Мехди
|1
|0.03
|Фаи Коллинс
|1
|0.03
|Николя Гавори
|1
|0.03
|Бастьен Самюэль
|1
|0.03
|Бокади Мервей
|1
|0.03
|Дюссенн Ноэ
|1 (1)
|0.03
|Цимирот Гойко
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
Карточки
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Д'Эне Кристоф
|9
|0
|Вандандриш Кевин
|8
|0
|Палаверса Анте
|6
|1
|Сейнсбери Трент
|7
|0
|Ружо Лукас
|7
|0
|Mathias Fixelles
|4
|1
|Радованович Александар
|4
|1
|Марлос Морено
|5
|0
|Мбайо Дилан
|5
|0
|Девале Жиль
|4
|0
|Селемани Фаиз
|4
|0
|Гейе Папе Хабиб
|4
|0
|Бадамоси Мохамед
|4
|0
|Сиссоко Самбу II
|3
|0
|Abdelkahar Kadri
|1
|1
|Дерейк Тимоти
|2
|0
|Илич Марко
|2
|0
|Ватанабэ Цуёси
|2
|0
|Шевалье Тедди
|1
|0
|Йонкхеере Михил
|1
|0
|Алиуи Рашид
|1
|0
|Торп Виктор
|1
|0
|Abdelhak Kadri
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раскин Николас
|9
|0
|Дюссенн Ноэ
|7
|1
|Сиссако Мусса
|6
|1
|Клаусс Жоао
|7
|0
|Амалла Селим
|6
|0
|Аль-Дахиль Амин
|4
|1
|Фаи Коллинс
|2
|2
|Доннум Арон
|5
|0
|Сике Уго
|5
|0
|Нкунку Нильс
|5
|0
|Павлович Дамьян
|3
|1
|Эмон Рено
|4
|0
|Бастьен Самюэль
|4
|0
|Бокади Мервей
|4
|0
|Кафаро Матьё
|4
|0
|Тапсоба Абдул
|4
|0
|Цимирот Гойко
|3
|0
|Лайфис Константинос
|3
|0
|Петерс Дауда
|3
|0
|Мулека Джексон
|3
|0
|Рафья Хамза
|3
|0
|Лестьенн Максим
|2
|0
|Драгус Денис
|2
|0
|Карсела-Гонсалес Мехди
|1
|0
|Николя Гавори
|1
|0
|Бодар Арно
|1
|0
|Калут Александро
|1
|0
|Nathan Ngoy
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
18
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
20 Не забивали 20
2
10%
1
6%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
4
19%
2
11%
31-45
3
14%
4
22%
46-60
5
24%
2
11%
61-75
5
24%
8
44%
76-90
Пропущено
20
21
8 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
3
15%
4
19%
1-15
4
20%
5
24%
16-30
1
5%
5
24%
31-45
3
15%
2
10%
46-60
4
20%
4
19%
61-75
5
25%
1
5%
76-90
Забито
19
13
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 7
20 Не забивали 22
4
21%
1
8%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
11%
4
31%
31-45
6
32%
4
31%
46-60
3
16%
1
8%
61-75
3
16%
3
23%
76-90
Пропущено
20
24
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
2
10%
2
8%
1-15
5
25%
1
4%
16-30
4
20%
5
21%
31-45
4
20%
8
33%
46-60
1
5%
2
8%
61-75
4
20%
6
25%
76-90
Забито
40
31
15 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 22
18 Забивали первыми 14
8 Не забивали 10
6
15%
2
6%
1-15
3
8%
1
3%
16-30
6
15%
6
19%
31-45
9
23%
8
26%
46-60
8
20%
3
10%
61-75
8
20%
11
35%
76-90
Пропущено
40
45
19 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 25
5
13%
6
13%
1-15
9
23%
6
13%
16-30
5
13%
10
22%
31-45
7
18%
10
22%
46-60
5
13%
6
13%
61-75
9
23%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Кортрейк
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Генк - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0
Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:3 Кортрейк - Антверпен 0:2 Кортрейк - Брюгге 0:1 Шарлеруа - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:1 Гент - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 3:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Остенде - Кортрейк 0:2 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Кортрейк - Остенде 1:0 Эйпен - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1
Стандард
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Шарлеруа - Стандард 0:0 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Стандард - Гент 0:1
Остенде - Стандард 1:0 Генк - Стандард 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Стандард - Мехелен 1:2 Эйпен - Стандард 0:2 Стандард - Брюгге 2:2 Андерлехт - Стандард 1:1 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Гент - Стандард 3:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 Антверпен - Стандард 2:3 Стандард - Шарлеруа 0:3 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Эйпен 1:0 Брюгге - Стандард 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|32
|22
|5
|5
|72 - 26
|71
|2.
|Брюгге
|32
|19
|9
|4
|67 - 36
|66
|3.
|Антверпен
|32
|18
|5
|9
|53 - 37
|59
|4.
|Андерлехт
|31
|16
|10
|5
|65 - 33
|58
|5.
|Гент
|31
|16
|7
|8
|48 - 28
|55
|6.
|Шарлеруа
|32
|14
|9
|9
|52 - 42
|51
|7.
|Мехелен
|31
|14
|7
|10
|54 - 52
|49
|8.
|Генк
|32
|13
|6
|13
|59 - 47
|45
|9.
|Серкль Брюгге
|32
|12
|7
|13
|47 - 43
|43
|10.
|Сент-Трейден
|31
|12
|6
|13
|34 - 38
|42
|11.
|АХ Лёвен
|31
|9
|11
|11
|42 - 52
|38
|12.
|Кортрейк
|32
|9
|10
|13
|39 - 42
|37
|13.
|Стандард
|32
|9
|9
|14
|31 - 45
|36
|14.
|Остенде
|32
|9
|6
|17
|30 - 59
|33
|15.
|Зульте-Варегем
|32
|8
|8
|16
|42 - 64
|32
|16.
|Эйпен
|32
|8
|8
|16
|37 - 54
|32
|17.
|Серен Юнайтед
|32
|8
|3
|21
|28 - 66
|27
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|31
|4
|4
|23
|30 - 66
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|16
|9
|6
|1
|34 - 16
|33
|2.
|Андерлехт
|16
|9
|5
|2
|37 - 19
|32
|3.
|Мехелен
|16
|9
|4
|3
|33 - 22
|31
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|9
|3
|4
|27 - 14
|30
|5.
|Антверпен
|16
|9
|3
|4
|29 - 18
|30
|6.
|Гент
|15
|9
|3
|3
|31 - 16
|30
|7.
|Генк
|16
|9
|3
|4
|34 - 18
|30
|8.
|Шарлеруа
|16
|6
|5
|5
|21 - 16
|23
|9.
|АХ Лёвен
|15
|6
|4
|5
|20 - 24
|22
|10.
|Серкль Брюгге
|16
|6
|3
|7
|21 - 18
|21
|11.
|Кортрейк
|16
|5
|4
|7
|21 - 21
|19
|12.
|Зульте-Варегем
|16
|5
|4
|7
|23 - 30
|19
|13.
|Серен Юнайтед
|16
|5
|3
|8
|16 - 30
|18
|14.
|Сент-Трейден
|15
|5
|3
|7
|20 - 21
|18
|15.
|Остенде
|16
|5
|2
|9
|17 - 35
|17
|16.
|Эйпен
|16
|4
|4
|8
|18 - 27
|16
|17.
|Стандард
|16
|3
|5
|8
|14 - 23
|14
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|16
|4
|1
|11
|15 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|13
|2
|1
|45 - 12
|41
|2.
|Брюгге
|16
|10
|3
|3
|33 - 20
|33
|3.
|Антверпен
|16
|9
|2
|5
|24 - 19
|29
|4.
|Шарлеруа
|16
|8
|4
|4
|31 - 26
|28
|5.
|Андерлехт
|15
|7
|5
|3
|28 - 14
|26
|6.
|Гент
|16
|7
|4
|5
|17 - 12
|25
|7.
|Сент-Трейден
|16
|7
|3
|6
|14 - 17
|24
|8.
|Серкль Брюгге
|16
|6
|4
|6
|26 - 25
|22
|9.
|Стандард
|16
|6
|4
|6
|17 - 22
|22
|10.
|Мехелен
|15
|5
|3
|7
|21 - 30
|18
|11.
|Кортрейк
|16
|4
|6
|6
|18 - 21
|18
|12.
|АХ Лёвен
|16
|3
|7
|6
|22 - 28
|16
|13.
|Остенде
|16
|4
|4
|8
|13 - 24
|16
|14.
|Эйпен
|16
|4
|4
|8
|19 - 27
|16
|15.
|Генк
|16
|4
|3
|9
|25 - 29
|15
|16.
|Зульте-Варегем
|16
|3
|4
|9
|19 - 34
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|16
|3
|0
|13
|12 - 36
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|0
|3
|12
|15 - 35
|3