Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
19' Желтая карточкаМагальян Лисандро
29' Желтая карточкаГомес Серхио
1:0
81' ГолТиссудали Тарик
Ход матча
29'
81'
1:0
33
Руф
Дави
24
Кумс
Свен
17
Гомес
Серхио
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гомес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
55 Кана МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vincent Kompany
История личных встреч
Гент
Андерлехт
17 матчей
41.2%
58.8%
7 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.3%
70.6%
6 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
58.8%
13 побед 10 ничьих 0 побед
34 матча
23.5%
76.5%
0 побед 8 ничьих 26 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 12 ничьих 21 победа
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 8 ничьих 20 побед
51 матч
13.7%
35.3%
51%
7 побед 18 ничьих 26 побед
Первый тайм
11.8%
47.1%
41.1%
6 побед 24 ничьи 21 победа
Второй тайм
25.5%
35.3%
39.2%
13 побед 18 ничьих 20 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|15
|0.47
|Депуатр Лоран
|9
|0.28
|Де Сар Жюльен
|4 (1)
|0.13
|Кастро-Монтес Алессио
|3
|0.09
|Безус Роман
|3 (1)
|0.09
|Фортуна Нуриу
|2
|0.06
|Самуаз Матисс
|2
|0.06
|Юльсагер Эндрю
|2
|0.06
|Лемайич Дарко
|2
|0.06
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0.03
|Нгадеу Майкл
|1
|0.03
|Бруно Джанни
|1
|0.03
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.03
|Чакветадзе Георгий
|0
|0
|Опери Кристофер
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|13
|0.41
|Рафаэлов Лиор
|12 (3)
|0.38
|Раман Бенито
|9 (1)
|0.28
|Версхарен Яри
|7
|0.22
|Куаме Кристиан
|6
|0.19
|Гомес Серхио
|5 (3)
|0.16
|Амузу Френсис
|4
|0.13
|Ашимеру Маджид
|3
|0.09
|Мурильо Микаэль
|1
|0.03
|Телин Исаак
|1
|0.03
|Худт Уэсли
|1
|0.03
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.03
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Магальян Лисандро
|0
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Сар Жюльен
|11
|0
|Самуаз Матисс
|5
|1
|Кастро-Монтес Алессио
|5
|0
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|3
|1
|Кумс Свен
|4
|0
|Безус Роман
|4
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|4
|0
|Нгадеу Майкл
|4
|0
|Болат Синан
|3
|0
|Годо Бруно
|3
|0
|Тиссудали Тарик
|3
|0
|Юльсагер Эндрю
|2
|0
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|Овусу Элиша
|2
|0
|Чакветадзе Георгий
|0
|1
|Номбе Мбойо
|1
|0
|Лемайич Дарко
|1
|0
|Торунарига Джордан
|1
|0
|Окуму Джозеф
|1
|0
|Опери Кристофер
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурильо Микаэль
|7
|2
|Худт Уэсли
|5
|1
|Амузу Френсис
|6
|0
|Ашимеру Маджид
|4
|1
|Олссон Кристоффер
|5
|0
|Куаме Кристиан
|3
|1
|Гомес Серхио
|4
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|4
|0
|Раман Бенито
|2
|1
|Магальян Лисандро
|3
|0
|Каллен Джош
|3
|0
|Рафаэлов Лиор
|2
|0
|Зиркзее Джошуа
|2
|0
|Версхарен Яри
|1
|0
|Сарделла Киллиан
|1
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
|Zeno Debast
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
28
15 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
18 Не забивали 20
4
13%
3
11%
1-15
7
23%
6
21%
16-30
4
13%
5
18%
31-45
4
13%
2
7%
46-60
8
27%
7
25%
61-75
3
10%
5
18%
76-90
Пропущено
17
14
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
5
29%
29%
4
29%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
2
12%
1
7%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
4
24%
2
14%
61-75
4
24%
5
36%
76-90
Забито
17
35
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 9
21 Не забивали 17
3
18%
2
6%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
5
29%
29%
6
17%
31-45
3
18%
6
17%
46-60
4
24%
7
20%
61-75
2
12%
10
29%
76-90
Пропущено
12
21
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
2
17%
4
19%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
8%
4
19%
31-45
3
25%
3
14%
46-60
3
25%
3
14%
61-75
3
25%
5
24%
76-90
Забито
47
63
23 В 1-м тайме 26
24 Во 2-м тайме 37
19 Забивали первыми 17
8 Не забивали 6
7
15%
5
8%
1-15
7
15%
10
16%
16-30
9
19%
11
17%
31-45
7
15%
8
13%
46-60
12
26%
14
22%
61-75
5
11%
15
24%
76-90
Пропущено
29
35
11 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 22
7
24%
8
23%
1-15
1
3%
3
9%
16-30
3
10%
5
14%
31-45
4
14%
4
11%
46-60
7
24%
5
14%
61-75
7
24%
10
29%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гент - ПАОК 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:2 ПАОК - Гент 1:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1
Брюгге - Гент 0:3 Стандард - Гент 0:1 Гент - Серен Юнайтед 4:0 Эйпен - Гент 0:1 Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Гент - Антверпен 0:1 Гент - Остенде 1:1 Шарлеруа - Гент 0:0 Гент - Кортрейк 2:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Гент - Стандард 3:1 Гент - Сент-Трейден 2:1 Мехелен - Гент 4:3 Гент - Генк 1:0
Андерлехт
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Андерлехт - Антверпен 2:1 Андерлехт - Остенде 3:0 Андерлехт - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0
Андерлехт - Генк 2:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Стандард 1:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Вестерло 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Андерлехт - Кортрейк 3:0 Брюгге - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|32
|22
|5
|5
|72 - 26
|71
|2.
|Брюгге
|32
|19
|9
|4
|67 - 36
|66
|3.
|Антверпен
|32
|18
|5
|9
|53 - 37
|59
|4.
|Гент
|1:0
|32
|17
|7
|8
|49 - 28
|58
|5.
|Андерлехт
|0:1
|32
|16
|10
|6
|65 - 34
|58
|6.
|Шарлеруа
|32
|14
|9
|9
|52 - 42
|51
|7.
|Мехелен
|31
|14
|7
|10
|54 - 52
|49
|8.
|Генк
|32
|13
|6
|13
|59 - 47
|45
|9.
|Серкль Брюгге
|32
|12
|7
|13
|47 - 43
|43
|10.
|Сент-Трейден
|31
|12
|6
|13
|34 - 38
|42
|11.
|АХ Лёвен
|31
|9
|11
|11
|42 - 52
|38
|12.
|Кортрейк
|32
|9
|10
|13
|39 - 42
|37
|13.
|Стандард
|32
|9
|9
|14
|31 - 45
|36
|14.
|Остенде
|32
|9
|6
|17
|30 - 59
|33
|15.
|Зульте-Варегем
|32
|8
|8
|16
|42 - 64
|32
|16.
|Эйпен
|32
|8
|8
|16
|37 - 54
|32
|17.
|Серен Юнайтед
|32
|8
|3
|21
|28 - 66
|27
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|31
|4
|4
|23
|30 - 66
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|1:0
|16
|10
|3
|3
|32 - 16
|33
|2.
|Брюгге
|16
|9
|6
|1
|34 - 16
|33
|3.
|Андерлехт
|0:1
|16
|9
|5
|2
|37 - 19
|32
|4.
|Мехелен
|16
|9
|4
|3
|33 - 22
|31
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|9
|3
|4
|27 - 14
|30
|6.
|Антверпен
|16
|9
|3
|4
|29 - 18
|30
|7.
|Генк
|16
|9
|3
|4
|34 - 18
|30
|8.
|Шарлеруа
|16
|6
|5
|5
|21 - 16
|23
|9.
|АХ Лёвен
|15
|6
|4
|5
|20 - 24
|22
|10.
|Серкль Брюгге
|16
|6
|3
|7
|21 - 18
|21
|11.
|Кортрейк
|16
|5
|4
|7
|21 - 21
|19
|12.
|Зульте-Варегем
|16
|5
|4
|7
|23 - 30
|19
|13.
|Серен Юнайтед
|16
|5
|3
|8
|16 - 30
|18
|14.
|Сент-Трейден
|15
|5
|3
|7
|20 - 21
|18
|15.
|Остенде
|16
|5
|2
|9
|17 - 35
|17
|16.
|Эйпен
|16
|4
|4
|8
|18 - 27
|16
|17.
|Стандард
|16
|3
|5
|8
|14 - 23
|14
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|16
|4
|1
|11
|15 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|13
|2
|1
|45 - 12
|41
|2.
|Брюгге
|16
|10
|3
|3
|33 - 20
|33
|3.
|Антверпен
|16
|9
|2
|5
|24 - 19
|29
|4.
|Шарлеруа
|16
|8
|4
|4
|31 - 26
|28
|5.
|Андерлехт
|0:1
|16
|7
|5
|4
|28 - 15
|26
|6.
|Гент
|1:0
|16
|7
|4
|5
|17 - 12
|25
|7.
|Сент-Трейден
|16
|7
|3
|6
|14 - 17
|24
|8.
|Серкль Брюгге
|16
|6
|4
|6
|26 - 25
|22
|9.
|Стандард
|16
|6
|4
|6
|17 - 22
|22
|10.
|Мехелен
|15
|5
|3
|7
|21 - 30
|18
|11.
|Кортрейк
|16
|4
|6
|6
|18 - 21
|18
|12.
|АХ Лёвен
|16
|3
|7
|6
|22 - 28
|16
|13.
|Остенде
|16
|4
|4
|8
|13 - 24
|16
|14.
|Эйпен
|16
|4
|4
|8
|19 - 27
|16
|15.
|Генк
|16
|4
|3
|9
|25 - 29
|15
|16.
|Зульте-Варегем
|16
|3
|4
|9
|19 - 34
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|16
|3
|0
|13
|12 - 36
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|0
|3
|12
|15 - 35
|3