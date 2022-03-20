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  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Гент
1:0
Конец матча

Стадион:
Андерлехт
0'
19' Желтая карточка
Магальян Лисандро
29' Желтая карточка
Гомес Серхио
1:0
81' Гол
Тиссудали Тарик
90'+8
33
Руф
Дави
2
Окуму
Джозеф
5
Нгадеу
Майкл
20
Торунарига
Джордан
18
Самуаз
Матисс
24
Кумс
Свен
17
Юльсагер
Эндрю
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
14
Кастро-Монтес
Алессио
29
Депуатр
Лоран
34
Тиссудали
Тарик
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
62
Мурильо
Микаэль
2
Магальян
Лисандро
4
Худт
Уэсли
17
Гомес
Серхио
10
Версхарен
Яри
8
Каллен
Джош
18
Ашимеру
Маджид
11
Рафаэлов
Лиор
99
Куаме
Кристиан
23
Зиркзее
Джошуа
Гент
3-5-2
Андерлехт
4-4-2

История личных встреч

Гент
Андерлехт

17 матчей

41.2%
58.8%
7 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.3%
70.6%
6 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
58.8%
13 побед 10 ничьих 0 побед

34 матча

23.5%
76.5%
0 побед 8 ничьих 26 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 12 ничьих 21 победа

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 8 ничьих 20 побед

51 матч

13.7%
35.3%
51%
7 побед 18 ничьих 26 побед

Первый тайм

11.8%
47.1%
41.1%
6 побед 24 ничьи 21 победа

Второй тайм

25.5%
35.3%
39.2%
13 побед 18 ничьих 20 побед

История матчей

ПДА
1:1
ТМК
0:0
ПДА
0:0
ПДА
1:1
ПДА
1:1
ПДА
3:3
ПОЗЧТ
2:1
ПОЗЧТ
0:0
ПДА
1:0
ПДА
2:0
ПДА
1:0
ПДА
0:2
ПДА
1:0
ПДА
0:0
ЛППОЧГ
0:0
ЛППОЧГ
0:0
ЛП
2:3
ЛП
2:2
ЛП
2:0
ЛП
1:1
ЛП
2:0
ЛП
1:1
ЛЖ
2:1
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:2
КБ
3:0
КБ
0:2
ЛЖ
0:2
ЛЖ
1:2
ЛЖ
4:1
ЛЖ
1:1
КБ
1:0
КБ
1:1
ЛЖ
5:0
ЛЖ
1:0
ПЛ
1:4
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
С
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
К
2:3
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссудали Тарик 15 0.47
Депуатр Лоран 9 0.28
Де Сар Жюльен 4 (1) 0.13
Кастро-Монтес Алессио 3 0.09
Безус Роман 3 (1) 0.09
Фортуна Нуриу 2 0.06
Самуаз Матисс 2 0.06
Юльсагер Эндрю 2 0.06
Лемайич Дарко 2 0.06
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0.03
Нгадеу Майкл 1 0.03
Бруно Джанни 1 0.03
Ханше-Ольсен Андреас 1 0.03
Чакветадзе Георгий 0 0
Кумс Свен 0 0
Опери Кристофер 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 13 0.41
Рафаэлов Лиор 12 (3) 0.38
Раман Бенито 9 (1) 0.28
Версхарен Яри 7 0.22
Куаме Кристиан 6 0.19
Гомес Серхио 5 (3) 0.16
Амузу Френсис 4 0.13
Ашимеру Маджид 3 0.09
Мурильо Микаэль 1 0.03
Телин Исаак 1 0.03
Худт Уэсли 1 0.03
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.03
Олссон Кристоффер 0 0
Магальян Лисандро 0 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Сар Жюльен 11 0
Самуаз Матисс 5 1
Кастро-Монтес Алессио 5 0
Вадис Оджиджа-Офоэ 3 1
Кумс Свен 4 0
Безус Роман 4 0
Ханше-Ольсен Андреас 4 0
Нгадеу Майкл 4 0
Болат Синан 3 0
Годо Бруно 3 0
Тиссудали Тарик 3 0
Юльсагер Эндрю 2 0
Фортуна Нуриу 2 0
Овусу Элиша 2 0
Чакветадзе Георгий 0 1
Номбе Мбойо 1 0
Лемайич Дарко 1 0
Торунарига Джордан 1 0
Окуму Джозеф 1 0
Опери Кристофер 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурильо Микаэль 7 2
Худт Уэсли 5 1
Амузу Френсис 6 0
Ашимеру Маджид 4 1
Олссон Кристоффер 5 0
Куаме Кристиан 3 1
Гомес Серхио 4 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 4 0
Раман Бенито 2 1
Магальян Лисандро 3 0
Каллен Джош 3 0
Рафаэлов Лиор 2 0
Зиркзее Джошуа 2 0
Версхарен Яри 1 0
Сарделла Киллиан 1 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
Zeno Debast 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
28
15 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
18 Не забивали 21
4
13%
3
11%
1-15
7
23%
6
21%
16-30
4
13%
5
18%
31-45
4
13%
2
7%
46-60
8
26%
7
25%
61-75
4
13%
5
18%
76-90

Пропущено

17
15
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
5
29%
29%
4
27%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
2
12%
1
7%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
4
24%
6
40%
76-90

Забито

17
35
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 9
22 Не забивали 18
3
18%
2
6%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
5
29%
29%
6
17%
31-45
3
18%
6
17%
46-60
4
24%
7
20%
61-75
2
12%
10
29%
76-90

Пропущено

12
21
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
2
17%
4
19%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
8%
4
19%
31-45
3
25%
3
14%
46-60
3
25%
3
14%
61-75
3
25%
5
24%
76-90

Забито

48
63
23 В 1-м тайме 26
25 Во 2-м тайме 37
20 Забивали первыми 17
8 Не забивали 7
7
15%
5
8%
1-15
7
15%
10
16%
16-30
9
19%
11
17%
31-45
7
15%
8
13%
46-60
12
25%
14
22%
61-75
6
13%
15
24%
76-90

Пропущено

29
36
11 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 23
7
24%
8
22%
1-15
1
3%
3
8%
16-30
3
10%
5
14%
31-45
4
14%
4
11%
46-60
7
24%
5
14%
61-75
7
24%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гент - ПАОК 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:2 ПАОК - Гент 1:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1
Брюгге - Гент 0:3 Стандард - Гент 0:1 Гент - Серен Юнайтед 4:0 Эйпен - Гент 0:1 Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Гент - Антверпен 0:1 Гент - Остенде 1:1 Шарлеруа - Гент 0:0 Гент - Кортрейк 2:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Гент - Стандард 3:1 Гент - Сент-Трейден 2:1 Мехелен - Гент 4:3 Гент - Генк 1:0
Андерлехт
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Андерлехт - Антверпен 2:1 Андерлехт - Остенде 3:0 Андерлехт - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0
Андерлехт - Генк 2:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Стандард 1:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Вестерло 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Андерлехт - Кортрейк 3:0 Брюгге - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 32 22 5 5 72 - 26 71
2. Брюгге 32 19 9 4 67 - 36 66
3. Антверпен 32 18 5 9 53 - 37 59
4. Гент 32 17 7 8 49 - 28 58
5. Андерлехт 32 16 10 6 65 - 34 58
6. Шарлеруа 32 14 9 9 52 - 42 51
7. Мехелен 31 14 7 10 54 - 52 49
8. Генк 32 13 6 13 59 - 47 45
9. Сент-Трейден 2:1 32 13 6 13 36 - 39 45
10. Серкль Брюгге 32 12 7 13 47 - 43 43
11. АХ Лёвен 31 9 11 11 42 - 52 38
12. Кортрейк 32 9 10 13 39 - 42 37
13. Стандард 32 9 9 14 31 - 45 36
14. Остенде 32 9 6 17 30 - 59 33
15. Зульте-Варегем 32 8 8 16 42 - 64 32
16. Эйпен 32 8 8 16 37 - 54 32
17. Серен Юнайтед 32 8 3 21 28 - 66 27
18. Беерсхот-Вильрейк 1:2 32 4 4 24 31 - 68 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 16 10 3 3 32 - 16 33
2. Брюгге 16 9 6 1 34 - 16 33
3. Андерлехт 16 9 5 2 37 - 19 32
4. Мехелен 16 9 4 3 33 - 22 31
5. Унион Сент-Жиллуаз 16 9 3 4 27 - 14 30
6. Антверпен 16 9 3 4 29 - 18 30
7. Генк 16 9 3 4 34 - 18 30
8. Шарлеруа 16 6 5 5 21 - 16 23
9. АХ Лёвен 15 6 4 5 20 - 24 22
10. Серкль Брюгге 16 6 3 7 21 - 18 21
11. Сент-Трейден 2:1 16 6 3 7 22 - 22 21
12. Кортрейк 16 5 4 7 21 - 21 19
13. Зульте-Варегем 16 5 4 7 23 - 30 19
14. Серен Юнайтед 16 5 3 8 16 - 30 18
15. Остенде 16 5 2 9 17 - 35 17
16. Эйпен 16 4 4 8 18 - 27 16
17. Стандард 16 3 5 8 14 - 23 14
18. Беерсхот-Вильрейк 1:2 16 4 1 11 15 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 16 13 2 1 45 - 12 41
2. Брюгге 16 10 3 3 33 - 20 33
3. Антверпен 16 9 2 5 24 - 19 29
4. Шарлеруа 16 8 4 4 31 - 26 28
5. Андерлехт 16 7 5 4 28 - 15 26
6. Гент 16 7 4 5 17 - 12 25
7. Сент-Трейден 2:1 16 7 3 6 14 - 17 24
8. Серкль Брюгге 16 6 4 6 26 - 25 22
9. Стандард 16 6 4 6 17 - 22 22
10. Мехелен 15 5 3 7 21 - 30 18
11. Кортрейк 16 4 6 6 18 - 21 18
12. Остенде 16 4 4 8 13 - 24 16
13. Эйпен 16 4 4 8 19 - 27 16
14. АХ Лёвен 16 3 7 6 22 - 28 16
15. Генк 16 4 3 9 25 - 29 15
16. Зульте-Варегем 16 3 4 9 19 - 34 13
17. Серен Юнайтед 16 3 0 13 12 - 36 9
18. Беерсхот-Вильрейк 1:2 16 0 3 13 16 - 37 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    29'
    Гомес Серхио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Магальян Лисандро получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Вадис Оджиджа-Офоэ бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Гент 1:0 Андерлехт онлайн

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