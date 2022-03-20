  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Сент-Трейден
2:1
Перерыв

Стадион:
Беерсхот-Вильрейк
0'
1:0
13' Гол
Брюлс Кристиан
1:1
24' Гол
Судзуки Мусаси
2:1
30' Гол
Хара Таити

Ход матча

13'
Брюлс Кристиан
(Хасиока Даики)
1:0
24'
1:1
Судзуки Мусаси
(Вака Рамиро)
30'
Хара Таити
(Хасиока Даики)
2:1
Лучшие коэффициенты
Сент-Трейден
Ничья
Беерсхот-Вильрейк
1.66
4.25
5.90
Все Коэффициенты
21
Шмидт
Даниэль
3
Аль-Дахиль
Амин
37
Ляйстнер
Тони
20
Бауэр
Роберт
4
Хасиока
Даики
8
Райтц
Рокко
27
Лавале
Димитри
22
Янсенс
Вольке
44
Брюлс
Кристиан
18
Хара
Таити
15
Хаяси
Даити
72
Лежоли
Антуан
27
Халемия
Мохамед
Реда
55
Stipe
Radic
15
Бурден
Пьер
29
Де
Смет
Тибо
16
Питермат
Том
18
Сануси
Райан
10
Судзуки
Мусаси
35
Риго
Данте
11
Вака
Рамиро
17
Шенклэнд
Лоуренс
Сент-Трейден
3-4-1-2
Беерсхот-Вильрейк
4-2-3-1

История личных встреч

Сент-Трейден
Беерсхот-Вильрейк

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
6:3
ТМК
0:0
ПДАТЗПВЛЕПО
2:2
ПДАТЗПВЛЕПО
1:2
ПДА
3:2
ПДА
1:3
ТМК
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брюлс Кристиан 7 (4) 0.22
Хара Таити 7 0.22
Хаяси Даити 6 0.19
Судзуки Юма 2 0.06
Конате Мори 2 0.06
Койта Абубакари 2 0.06
Де Риддер Стив 1 0.03
Ляйстнер Тони 1 0.03
Номбе Мбойо 1 0.03
Райтц Рокко 1 0.03
Бауэр Роберт 1 0.03
Лавале Димитри 1 0.03
Балонго Нельсон 1 0.03
Хасиока Даики 0 0
Дуркин Кристофер 0 0
Мацубара Ко 0 0
Янсенс Вольке 0 0
Беерсхот-Вильрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дом Джорен 5 0.16
Шенклэнд Лоуренс 4 0.13
Нубисси Мариус 4 0.13
Хольцхаузер Рафаэль 3 (1) 0.09
Ilias Sebaoui 3 (1) 0.09
Берг Ян 2 0.06
Судзуки Мусаси 1 0.03
Авенатти Фелипе 1 0.03
Кайседо Мойсес 1 0.03
Сануси Райан 1 0.03
Лемос Маурисио 1 0.03
Саньянг Абдулия 1 0.03
Сумаре Исса 1 0.03
Константопулос Апостолос 1 0.03
Бурден Пьер 0 0
Вака Рамиро 0 0
Исмаила Кулибали 0 0
Ванхамел Майк 0 0
Де Смет Тибо 0 0

Карточки

Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавале Димитри 10 0
Ляйстнер Тони 6 1
Хара Таити 6 0
Бауэр Роберт 4 1
Дуркин Кристофер 5 0
Конате Мори 5 0
Судзуки Юма 4 0
Хасиока Даики 4 0
Тейшейра Жорже 3 0
Янсенс Вольке 3 0
Шмидт Даниэль 3 0
Кофрие Максимилиано 3 0
Койта Абубакари 3 0
Хаяси Даити 3 0
Брюлс Кристиан 2 0
Де Риддер Стив 2 0
Клаусс Жоао 2 0
Какаче Либерато 2 0
Пий Джуниор 2 0
Райтц Рокко 0 1
Аль-Дахиль Амин 1 0
Ван Дессел Стан 1 0
Беерсхот-Вильрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Смет Тибо 9 3
Хольцхаузер Рафаэль 7 1
Берг Ян 7 1
Stipe Radic 3 2
Бурден Пьер 6 0
Питермат Том 5 0
Дом Джорен 4 0
Исмаила Кулибали 4 0
Халемия Мохамед Реда 4 0
Франс Фредерик 2 1
Авенатти Фелипе 3 0
Сумаре Исса 3 0
Нубисси Мариус 1 1
Сануси Райан 2 0
Шенклэнд Лоуренс 2 0
Лемос Маурисио 2 0
Риго Данте 2 0
Вака Рамиро 2 0
Кайседо Мойсес 2 0
Ilias Sebaoui 2 0
Бибаув Ваутер 1 0
Ванхамел Майк 1 0
Константопулос Апостолос 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
14
8 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 2
19 Не забивали 21
1
5%
0
0%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
4
21%
2
14%
31-45
3
16%
5
36%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
5
26%
6
43%
76-90

Пропущено

22
36
7 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 14
4
18%
6
17%
1-15
0
0%
6
17%
16-30
3
14%
7
19%
31-45
5
23%
5
14%
46-60
4
18%
4
11%
61-75
6
27%
8
22%
76-90

Забито

13
16
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
21 Не забивали 25
2
15%
2
13%
1-15
1
8%
4
25%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
3
23%
5
31%
76-90

Пропущено

18
29
7 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 14
1
6%
5
17%
1-15
3
17%
4
14%
16-30
3
17%
8
28%
31-45
3
17%
4
14%
46-60
5
28%
6
21%
61-75
3
17%
2
7%
76-90

Забито

32
30
13 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 5
9 Не забивали 15
3
9%
2
7%
1-15
4
13%
4
13%
16-30
6
19%
4
13%
31-45
6
19%
6
20%
46-60
5
16%
3
10%
61-75
8
25%
11
37%
76-90

Пропущено

40
65
14 В 1-м тайме 36
26 Во 2-м тайме 29
18 Пропускали первыми 25
23 Не пропускали 28
5
13%
11
17%
1-15
3
8%
10
15%
16-30
6
15%
15
23%
31-45
8
20%
9
14%
46-60
9
23%
10
15%
61-75
9
23%
10
15%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Трейден
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Генк - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Мехелен 1:1 Остенде - Сент-Трейден 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0
Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:3 Сент-Трейден - Шарлеруа 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Эйпен 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:1 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Брюгге 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:2 Антверпен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Шарлеруа 2:3
Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 2:1 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3 Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Хайденхайм - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 32 22 5 5 72 - 26 71
2. Брюгге 32 19 9 4 67 - 36 66
3. Антверпен 32 18 5 9 53 - 37 59
4. Гент 32 17 7 8 49 - 28 58
5. Андерлехт 32 16 10 6 65 - 34 58
6. Шарлеруа 32 14 9 9 52 - 42 51
7. Мехелен 31 14 7 10 54 - 52 49
8. Генк 32 13 6 13 59 - 47 45
9. Сент-Трейден 2:1 32 13 6 13 36 - 39 45
10. Серкль Брюгге 32 12 7 13 47 - 43 43
11. АХ Лёвен 31 9 11 11 42 - 52 38
12. Кортрейк 32 9 10 13 39 - 42 37
13. Стандард 32 9 9 14 31 - 45 36
14. Остенде 32 9 6 17 30 - 59 33
15. Зульте-Варегем 32 8 8 16 42 - 64 32
16. Эйпен 32 8 8 16 37 - 54 32
17. Серен Юнайтед 32 8 3 21 28 - 66 27
18. Беерсхот-Вильрейк 1:2 32 4 4 24 31 - 68 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 16 10 3 3 32 - 16 33
2. Брюгге 16 9 6 1 34 - 16 33
3. Андерлехт 16 9 5 2 37 - 19 32
4. Мехелен 16 9 4 3 33 - 22 31
5. Унион Сент-Жиллуаз 16 9 3 4 27 - 14 30
6. Антверпен 16 9 3 4 29 - 18 30
7. Генк 16 9 3 4 34 - 18 30
8. Шарлеруа 16 6 5 5 21 - 16 23
9. АХ Лёвен 15 6 4 5 20 - 24 22
10. Серкль Брюгге 16 6 3 7 21 - 18 21
11. Сент-Трейден 2:1 16 6 3 7 22 - 22 21
12. Кортрейк 16 5 4 7 21 - 21 19
13. Зульте-Варегем 16 5 4 7 23 - 30 19
14. Серен Юнайтед 16 5 3 8 16 - 30 18
15. Остенде 16 5 2 9 17 - 35 17
16. Эйпен 16 4 4 8 18 - 27 16
17. Стандард 16 3 5 8 14 - 23 14
18. Беерсхот-Вильрейк 1:2 16 4 1 11 15 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 16 13 2 1 45 - 12 41
2. Брюгге 16 10 3 3 33 - 20 33
3. Антверпен 16 9 2 5 24 - 19 29
4. Шарлеруа 16 8 4 4 31 - 26 28
5. Андерлехт 16 7 5 4 28 - 15 26
6. Гент 16 7 4 5 17 - 12 25
7. Сент-Трейден 2:1 16 7 3 6 14 - 17 24
8. Серкль Брюгге 16 6 4 6 26 - 25 22
9. Стандард 16 6 4 6 17 - 22 22
10. Мехелен 15 5 3 7 21 - 30 18
11. Кортрейк 16 4 6 6 18 - 21 18
12. Остенде 16 4 4 8 13 - 24 16
13. Эйпен 16 4 4 8 19 - 27 16
14. АХ Лёвен 16 3 7 6 22 - 28 16
15. Генк 16 4 3 9 25 - 29 15
16. Зульте-Варегем 16 3 4 9 19 - 34 13
17. Серен Юнайтед 16 3 0 13 12 - 36 9
18. Беерсхот-Вильрейк 1:2 16 0 3 13 16 - 37 3
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Хара Таити бьет в цель!
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Судзуки Мусаси бьет в цель!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Брюлс Кристиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сент-Трейден
Ничья
Беерсхот-Вильрейк
1.66
4.25
5.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сент-Трейден 2:1 Беерсхот-Вильрейк онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 