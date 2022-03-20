Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
2:1
Перерыв
Стадион: Стааен
1:0
13' ГолБрюлс Кристиан
1:1
24' ГолСудзуки Мусаси
2:1
30' ГолХара Таити
Ход матча
13'
1:0
24'
1:1
30'
2:1
20
Бауэр
Роберт
18
Хара
Таити
15
Хаяси
Даити
55
Stipe
Radic
15
Бурден
Пьер
29
Де
Смет
Тибо
16
Питермат
Том
18
Сануси
Райан
35
Риго
Данте
11
Вака
Рамиро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Бауэр РобертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хара ТаитиНападающий
-
15 Хаяси ДаитиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
85 Arnaud Dony
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Stipe RadicЗащитник
-
15 Бурден ПьерЗащитник
-
29 Де Смет ТибоЗащитник
-
16 Питермат ТомПолузащитник
-
18 Сануси РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Риго ДантеПолузащитник
-
11 Вака РамироПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
26 Kobe Hosten
-
Главный тренер: Gregoire Vanderidt
История личных встреч
Сент-Трейден
Беерсхот-Вильрейк
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брюлс Кристиан
|7 (4)
|0.22
|Хара Таити
|7
|0.22
|Хаяси Даити
|6
|0.19
|Судзуки Юма
|2
|0.06
|Конате Мори
|2
|0.06
|Койта Абубакари
|2
|0.06
|Де Риддер Стив
|1
|0.03
|Ляйстнер Тони
|1
|0.03
|Номбе Мбойо
|1
|0.03
|Райтц Рокко
|1
|0.03
|Бауэр Роберт
|1
|0.03
|Лавале Димитри
|1
|0.03
|Балонго Нельсон
|1
|0.03
|Хасиока Даики
|0
|0
|Дуркин Кристофер
|0
|0
|Мацубара Ко
|0
|0
|Янсенс Вольке
|0
|0
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дом Джорен
|5
|0.16
|Шенклэнд Лоуренс
|4
|0.13
|Нубисси Мариус
|4
|0.13
|Хольцхаузер Рафаэль
|3 (1)
|0.09
|Ilias Sebaoui
|3 (1)
|0.09
|Берг Ян
|2
|0.06
|Судзуки Мусаси
|1
|0.03
|Авенатти Фелипе
|1
|0.03
|Кайседо Мойсес
|1
|0.03
|Сануси Райан
|1
|0.03
|Лемос Маурисио
|1
|0.03
|Саньянг Абдулия
|1
|0.03
|Сумаре Исса
|1
|0.03
|Константопулос Апостолос
|1
|0.03
|Бурден Пьер
|0
|0
|Вака Рамиро
|0
|0
|Исмаила Кулибали
|0
|0
|Ванхамел Майк
|0
|0
|Де Смет Тибо
|0
|0
Карточки
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавале Димитри
|10
|0
|Ляйстнер Тони
|6
|1
|Хара Таити
|6
|0
|Бауэр Роберт
|4
|1
|Дуркин Кристофер
|5
|0
|Конате Мори
|5
|0
|Судзуки Юма
|4
|0
|Хасиока Даики
|4
|0
|Тейшейра Жорже
|3
|0
|Янсенс Вольке
|3
|0
|Шмидт Даниэль
|3
|0
|Кофрие Максимилиано
|3
|0
|Койта Абубакари
|3
|0
|Хаяси Даити
|3
|0
|Брюлс Кристиан
|2
|0
|Де Риддер Стив
|2
|0
|Клаусс Жоао
|2
|0
|Какаче Либерато
|2
|0
|Пий Джуниор
|2
|0
|Райтц Рокко
|0
|1
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0
|Ван Дессел Стан
|1
|0
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Смет Тибо
|9
|3
|Хольцхаузер Рафаэль
|7
|1
|Берг Ян
|7
|1
|Stipe Radic
|3
|2
|Бурден Пьер
|6
|0
|Питермат Том
|5
|0
|Дом Джорен
|4
|0
|Исмаила Кулибали
|4
|0
|Халемия Мохамед Реда
|4
|0
|Франс Фредерик
|2
|1
|Авенатти Фелипе
|3
|0
|Сумаре Исса
|3
|0
|Нубисси Мариус
|1
|1
|Сануси Райан
|2
|0
|Шенклэнд Лоуренс
|2
|0
|Лемос Маурисио
|2
|0
|Риго Данте
|2
|0
|Вака Рамиро
|2
|0
|Кайседо Мойсес
|2
|0
|Ilias Sebaoui
|2
|0
|Бибаув Ваутер
|1
|0
|Ванхамел Майк
|1
|0
|Константопулос Апостолос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
14
8 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 2
19 Не забивали 21
1
5%
0
0%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
4
21%
2
14%
31-45
3
16%
5
36%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
5
26%
6
43%
76-90
Пропущено
22
36
7 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 14
4
18%
6
17%
1-15
0
0%
6
17%
16-30
3
14%
7
19%
31-45
5
23%
5
14%
46-60
4
18%
4
11%
61-75
6
27%
8
22%
76-90
Забито
13
16
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
21 Не забивали 25
2
15%
2
13%
1-15
1
8%
4
25%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
3
23%
5
31%
76-90
Пропущено
18
29
7 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 14
1
6%
5
17%
1-15
3
17%
4
14%
16-30
3
17%
8
28%
31-45
3
17%
4
14%
46-60
5
28%
6
21%
61-75
3
17%
2
7%
76-90
Забито
32
30
13 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 5
9 Не забивали 15
3
9%
2
7%
1-15
4
13%
4
13%
16-30
6
19%
4
13%
31-45
6
19%
6
20%
46-60
5
16%
3
10%
61-75
8
25%
11
37%
76-90
Пропущено
40
65
14 В 1-м тайме 36
26 Во 2-м тайме 29
18 Пропускали первыми 25
23 Не пропускали 28
5
13%
11
17%
1-15
3
8%
10
15%
16-30
6
15%
15
23%
31-45
8
20%
9
14%
46-60
9
23%
10
15%
61-75
9
23%
10
15%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Трейден
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Генк - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Мехелен 1:1 Остенде - Сент-Трейден 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0
Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:3 Сент-Трейден - Шарлеруа 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Эйпен 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:1 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Брюгге 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:2 Антверпен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Шарлеруа 2:3
Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 2:1 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3 Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Хайденхайм - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|32
|22
|5
|5
|72 - 26
|71
|2.
|Брюгге
|32
|19
|9
|4
|67 - 36
|66
|3.
|Антверпен
|32
|18
|5
|9
|53 - 37
|59
|4.
|Гент
|32
|17
|7
|8
|49 - 28
|58
|5.
|Андерлехт
|32
|16
|10
|6
|65 - 34
|58
|6.
|Шарлеруа
|32
|14
|9
|9
|52 - 42
|51
|7.
|Мехелен
|31
|14
|7
|10
|54 - 52
|49
|8.
|Генк
|32
|13
|6
|13
|59 - 47
|45
|9.
|Сент-Трейден
|2:1
|32
|13
|6
|13
|36 - 39
|45
|10.
|Серкль Брюгге
|32
|12
|7
|13
|47 - 43
|43
|11.
|АХ Лёвен
|31
|9
|11
|11
|42 - 52
|38
|12.
|Кортрейк
|32
|9
|10
|13
|39 - 42
|37
|13.
|Стандард
|32
|9
|9
|14
|31 - 45
|36
|14.
|Остенде
|32
|9
|6
|17
|30 - 59
|33
|15.
|Зульте-Варегем
|32
|8
|8
|16
|42 - 64
|32
|16.
|Эйпен
|32
|8
|8
|16
|37 - 54
|32
|17.
|Серен Юнайтед
|32
|8
|3
|21
|28 - 66
|27
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|1:2
|32
|4
|4
|24
|31 - 68
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|16
|10
|3
|3
|32 - 16
|33
|2.
|Брюгге
|16
|9
|6
|1
|34 - 16
|33
|3.
|Андерлехт
|16
|9
|5
|2
|37 - 19
|32
|4.
|Мехелен
|16
|9
|4
|3
|33 - 22
|31
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|9
|3
|4
|27 - 14
|30
|6.
|Антверпен
|16
|9
|3
|4
|29 - 18
|30
|7.
|Генк
|16
|9
|3
|4
|34 - 18
|30
|8.
|Шарлеруа
|16
|6
|5
|5
|21 - 16
|23
|9.
|АХ Лёвен
|15
|6
|4
|5
|20 - 24
|22
|10.
|Серкль Брюгге
|16
|6
|3
|7
|21 - 18
|21
|11.
|Сент-Трейден
|2:1
|16
|6
|3
|7
|22 - 22
|21
|12.
|Кортрейк
|16
|5
|4
|7
|21 - 21
|19
|13.
|Зульте-Варегем
|16
|5
|4
|7
|23 - 30
|19
|14.
|Серен Юнайтед
|16
|5
|3
|8
|16 - 30
|18
|15.
|Остенде
|16
|5
|2
|9
|17 - 35
|17
|16.
|Эйпен
|16
|4
|4
|8
|18 - 27
|16
|17.
|Стандард
|16
|3
|5
|8
|14 - 23
|14
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|1:2
|16
|4
|1
|11
|15 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|13
|2
|1
|45 - 12
|41
|2.
|Брюгге
|16
|10
|3
|3
|33 - 20
|33
|3.
|Антверпен
|16
|9
|2
|5
|24 - 19
|29
|4.
|Шарлеруа
|16
|8
|4
|4
|31 - 26
|28
|5.
|Андерлехт
|16
|7
|5
|4
|28 - 15
|26
|6.
|Гент
|16
|7
|4
|5
|17 - 12
|25
|7.
|Сент-Трейден
|2:1
|16
|7
|3
|6
|14 - 17
|24
|8.
|Серкль Брюгге
|16
|6
|4
|6
|26 - 25
|22
|9.
|Стандард
|16
|6
|4
|6
|17 - 22
|22
|10.
|Мехелен
|15
|5
|3
|7
|21 - 30
|18
|11.
|Кортрейк
|16
|4
|6
|6
|18 - 21
|18
|12.
|Остенде
|16
|4
|4
|8
|13 - 24
|16
|13.
|Эйпен
|16
|4
|4
|8
|19 - 27
|16
|14.
|АХ Лёвен
|16
|3
|7
|6
|22 - 28
|16
|15.
|Генк
|16
|4
|3
|9
|25 - 29
|15
|16.
|Зульте-Варегем
|16
|3
|4
|9
|19 - 34
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|16
|3
|0
|13
|12 - 36
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|1:2
|16
|0
|3
|13
|16 - 37
|3