Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

88' Койта Абубакари получил желтую карточку от судьи

87' Г О О О О Л - Койта Абубакари бьет в цель!

79' Рокко Райц уходит с поля. Кагава Синдзи выходит вместо него

67' Г О О О О Л - Stipe Radic бьет в цель!

58' Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!

48' Stipe Radic получил желтую карточку от судьи

46' Судзуки Мусаси получил желтую карточку от судьи