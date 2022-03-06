Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:0
20' ГолВерман Йоэй
Ход матча
20'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 0
-
6 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
16
Дроммел
Йоэл
17
Жуниор
Мауро
31
Макс
Филипп
10
Мадуэке
Нони
27
Гётце
Марио
23
Верман
Йоэй
26
Букер
Кун
23
Фадига
Ноа
13
Кнустер
Матс
30
Уахим
Анас
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мадуэке НониПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
-
23 Верман ЙоэйПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Гакпо КодиПолузащитник
-
25 Доан РицуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
26 Букер КунВратарь
-
23 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
- Защитник
-
30 Уахим АнасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Ялвинг РобинВратарь
- Защитник
-
12 Роскен РубенЗащитник
- Защитник
-
25 Поллей РобинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сзоке АдрианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Timo Jansink
-
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
ПСВ
Хераклес
25 матчей
96%
4%
24 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
72%
12%
16%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
92%
12%
23 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
29 матчей
82.8%
13.8%
3.4%
24 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
62.1%
24.1%
13.8%
18 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
79.3%
17.2%
3.5%
23 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|7 (1)
|0.28
|Вертессен Йорбе
|6
|0.24
|Винисиус Карлос
|5
|0.2
|Захави Эран
|5
|0.2
|Брума Арминду
|5
|0.2
|Доан Рицу
|5
|0.2
|Верман Йоэй
|3
|0.12
|Гётце Марио
|3
|0.12
|Мадуэке Нони
|3
|0.12
|Рамальо Андре
|3
|0.12
|Мвене Филипп
|3
|0.12
|Сангаре Ибрахим
|3
|0.12
|Боскальи Оливье
|3
|0.12
|Жуниор Мауро
|2
|0.08
|Ван Гинкел Марко
|1
|0.04
|Прёппер Дэви
|1
|0.04
|Томас Райан
|1
|0.04
|Обиспо Армандо
|1
|0.04
|Тезе Джордан
|0
|0
|Гутьеррес Эрик
|0
|0
|Ромеро Максимильяно
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сирхейс Кай
|4
|0.16
|Бюргзорг Делано
|4
|0.16
|Аззауи Исмаил
|3
|0.12
|Бакыш Синан
|3
|0.12
|Лаурсен Николай
|3
|0.12
|Влут Рай
|3 (1)
|0.12
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0.08
|Басачикоглу Билал
|1
|0.04
|Де ла Торре Лука
|1
|0.04
|Ренте Марко
|1
|0.04
|Кваглиата Джакомо
|0
|0
|Уахим Анас
|0
|0
|Роскен Рубен
|0
|0
|Сиерра Элиас
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Обиспо Армандо
|4
|0
|Гётце Марио
|3
|0
|Ван Гинкел Марко
|3
|0
|Макс Филипп
|3
|0
|Сангаре Ибрахим
|3
|0
|Тезе Джордан
|3
|0
|Рамальо Андре
|2
|0
|Гутьеррес Эрик
|2
|0
|Винисиус Карлос
|2
|0
|Жуниор Мауро
|2
|0
|Брума Арминду
|1
|0
|Боскальи Оливье
|1
|0
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кваглиата Джакомо
|8
|0
|Фадига Ноа
|6
|0
|Ренте Марко
|5
|0
|Де ла Торре Лука
|4
|0
|Влут Рай
|3
|0
|Басачикоглу Билал
|3
|0
|Кнустер Матс
|3
|0
|Бюргзорг Делано
|3
|0
|Бакбоорд Навайо
|3
|0
|Бакыш Синан
|1
|1
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0
|Сирхейс Кай
|2
|0
|Бласвих Янис
|1
|0
|Лаурсен Николай
|1
|0
|Схоофс Лукас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
9
13 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 17
4
13%
1
11%
1-15
7
23%
1
11%
16-30
2
6%
2
22%
31-45
8
26%
1
11%
46-60
2
6%
1
11%
61-75
8
26%
3
33%
76-90
Пропущено
18
17
11 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
4
22%
1
6%
1-15
2
11%
4
24%
16-30
5
28%
3
18%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
4
22%
3
18%
61-75
3
17%
2
12%
76-90
Забито
29
18
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
5
17%
1
6%
1-15
4
14%
2
11%
16-30
3
10%
5
28%
31-45
4
14%
3
17%
46-60
6
21%
2
11%
61-75
7
24%
5
28%
76-90
Пропущено
11
14
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
9%
2
14%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
2
18%
2
14%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
4
36%
5
36%
76-90
Забито
60
27
25 В 1-м тайме 12
35 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 9
2 Не забивали 8
9
15%
2
7%
1-15
11
18%
3
11%
16-30
5
8%
7
26%
31-45
12
20%
4
15%
46-60
8
13%
3
11%
61-75
15
25%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
29
31
14 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 18
5
17%
3
10%
1-15
3
10%
5
16%
16-30
6
21%
4
13%
31-45
2
7%
6
19%
46-60
6
21%
6
19%
61-75
7
24%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Маккаби Тель-Авив - ПСВ 1:1 ПСВ - Херенвен 3:1
ПСВ - Маккаби Тель-Авив 1:0 Витесс - ПСВ 0:5 ПСВ - НАК Бреда 4:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 ПСВ - Аякс 1:2 ПСВ - Телстар 2:1 Гронинген - ПСВ 0:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Ваалвейк - ПСВ 1:4 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Херенвен - ПСВ 1:1 ПСВ - Штурм 2:0 ПСВ - Витесс 2:0
Хераклес
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хераклес - ПЕК Зволле 2:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Хераклес - Утрехт 1:0 Аякс - Хераклес 3:0
Камбюр - Хераклес 0:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Хераклес - Камбюр 1:1 Хераклес - Гронинген 4:2 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Витесс - Хераклес 2:1 Хераклес - Херенвен 0:1 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна - Хераклес 2:1 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Аякс 0:0 АСВХ - Хераклес 1:3 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|1:0
|25
|19
|1
|5
|60 - 30
|58
|2.
|Аякс
|24
|18
|3
|3
|71 - 7
|57
|3.
|Фейеноорд
|25
|16
|4
|5
|57 - 23
|52
|4.
|АЗ Алкмаар
|24
|15
|3
|6
|47 - 28
|48
|5.
|Твенте
|24
|13
|6
|5
|38 - 30
|45
|6.
|Витесс
|24
|12
|4
|8
|32 - 39
|40
|7.
|Утрехт
|25
|11
|7
|7
|43 - 32
|40
|8.
|Камбюр
|24
|10
|3
|11
|41 - 51
|33
|9.
|НЕК Неймеген
|24
|8
|7
|9
|29 - 36
|31
|10.
|Гронинген
|25
|7
|9
|9
|28 - 33
|30
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|25
|7
|6
|12
|27 - 42
|27
|12.
|Херенвен
|25
|7
|5
|13
|22 - 36
|26
|13.
|Хераклес
|0:1
|25
|7
|5
|13
|26 - 33
|26
|14.
|Ваалвейк
|24
|5
|8
|11
|26 - 39
|23
|15.
|Виллем II
|25
|6
|4
|15
|21 - 43
|22
|16.
|Фортуна Ситтард
|23
|5
|4
|14
|25 - 52
|19
|17.
|Спарта Роттердам
|23
|3
|8
|12
|19 - 37
|17
|18.
|ПЕК Зволле
|24
|4
|5
|15
|18 - 39
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|1:0
|13
|10
|0
|3
|33 - 17
|30
|2.
|Фейеноорд
|13
|9
|2
|2
|32 - 12
|29
|3.
|АЗ Алкмаар
|12
|9
|2
|1
|28 - 12
|29
|4.
|Аякс
|12
|9
|1
|2
|46 - 3
|28
|5.
|Утрехт
|12
|7
|4
|1
|27 - 13
|25
|6.
|Хераклес
|0:1
|13
|7
|3
|3
|19 - 13
|24
|7.
|Твенте
|11
|6
|4
|1
|17 - 8
|22
|8.
|Витесс
|12
|5
|2
|5
|15 - 23
|17
|9.
|Камбюр
|12
|5
|1
|6
|23 - 26
|16
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|5
|1
|7
|17 - 21
|16
|11.
|Гронинген
|12
|3
|6
|3
|10 - 9
|15
|12.
|Виллем II
|13
|4
|2
|7
|10 - 18
|14
|13.
|Ваалвейк
|12
|4
|1
|7
|11 - 21
|13
|14.
|Херенвен
|13
|3
|2
|8
|12 - 21
|11
|15.
|Спарта Роттердам
|13
|2
|5
|6
|11 - 19
|11
|16.
|Фортуна Ситтард
|10
|3
|2
|5
|13 - 23
|11
|17.
|НЕК Неймеген
|11
|2
|4
|5
|11 - 15
|10
|18.
|ПЕК Зволле
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|12
|9
|2
|1
|25 - 4
|29
|2.
|ПСВ
|1:0
|12
|9
|1
|2
|27 - 13
|28
|3.
|Твенте
|13
|7
|2
|4
|21 - 22
|23
|4.
|Витесс
|12
|7
|2
|3
|17 - 16
|23
|5.
|Фейеноорд
|12
|7
|2
|3
|25 - 11
|23
|6.
|НЕК Неймеген
|13
|6
|3
|4
|18 - 21
|21
|7.
|АЗ Алкмаар
|12
|6
|1
|5
|19 - 16
|19
|8.
|Камбюр
|12
|5
|2
|5
|18 - 25
|17
|9.
|Утрехт
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|10.
|Херенвен
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|11.
|Гронинген
|13
|4
|3
|6
|18 - 24
|15
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|12
|2
|5
|5
|10 - 21
|11
|13.
|Ваалвейк
|12
|1
|7
|4
|15 - 18
|10
|14.
|Фортуна Ситтард
|13
|2
|2
|9
|12 - 29
|8
|15.
|Виллем II
|12
|2
|2
|8
|11 - 25
|8
|16.
|ПЕК Зволле
|12
|2
|1
|9
|10 - 26
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
|18.
|Хераклес
|0:1
|12
|0
|2
|10
|7 - 20
|2