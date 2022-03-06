  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
ПСВ
1:0
Перерыв

Стадион:
Хераклес
0'
1:0
20' Гол
Верман Йоэй

Ход матча

20'
Верман Йоэй
(Мадуэке Нони)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Хераклес
1.21
7.20
50.00
Все Коэффициенты
16
Дроммел
Йоэл
17
Жуниор
Мауро
3
Тезе
Джордан
18
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
15
Гутьеррес
Эрик
6
Сангаре
Ибрахим
10
Мадуэке
Нони
27
Гётце
Марио
23
Верман
Йоэй
7
Захави
Эран
26
Букер
Кун
23
Фадига
Ноа
4
Sven
Sonnenberg
13
Кнустер
Матс
3
Кваглиата
Джакомо
30
Уахим
Анас
21
Хоогма
Джастин
14
Де
ла
Торре
Лука
11
Лаурсен
Николай
9
Бакыш
Синан
7
Басачикоглу
Билал
ПСВ
4-2-3-1
Хераклес
4-3-3

История личных встреч

ПСВ
Хераклес

25 матчей

96%
4%
24 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72%
12%
16%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

92%
12%
23 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

29 матчей

82.8%
13.8%
3.4%
24 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

62.1%
24.1%
13.8%
18 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

79.3%
17.2%
3.5%
23 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

Э
0:2
Э
3:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
3:1
Э
0:4
Э
1:2
Э
3:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
2:0
К
2:3
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:5
Э
4:0
К
3:0
Э
1:1
Э
4:1
Э
0:2
Э
5:2
Э
0:1
Э
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 7 (1) 0.28
Вертессен Йорбе 6 0.24
Винисиус Карлос 5 0.2
Захави Эран 5 0.2
Брума Арминду 5 0.2
Доан Рицу 5 0.2
Верман Йоэй 3 0.12
Гётце Марио 3 0.12
Мадуэке Нони 3 0.12
Рамальо Андре 3 0.12
Мвене Филипп 3 0.12
Сангаре Ибрахим 3 0.12
Боскальи Оливье 3 0.12
Жуниор Мауро 2 0.08
Ван Гинкел Марко 1 0.04
Прёппер Дэви 1 0.04
Томас Райан 1 0.04
Обиспо Армандо 1 0.04
Тезе Джордан 0 0
Гутьеррес Эрик 0 0
Ромеро Максимильяно 0 0
Макс Филипп 0 0
Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сирхейс Кай 4 0.16
Бюргзорг Делано 4 0.16
Аззауи Исмаил 3 0.12
Бакыш Синан 3 0.12
Лаурсен Николай 3 0.12
Влут Рай 3 (1) 0.12
Киомурцоглу Орестис 2 0.08
Басачикоглу Билал 1 0.04
Де ла Торре Лука 1 0.04
Ренте Марко 1 0.04
Кваглиата Джакомо 0 0
Уахим Анас 0 0
Роскен Рубен 0 0
Сиерра Элиас 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Обиспо Армандо 4 0
Гётце Марио 3 0
Ван Гинкел Марко 3 0
Макс Филипп 3 0
Сангаре Ибрахим 3 0
Тезе Джордан 3 0
Рамальо Андре 2 0
Гутьеррес Эрик 2 0
Винисиус Карлос 2 0
Жуниор Мауро 2 0
Брума Арминду 1 0
Боскальи Оливье 1 0
Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кваглиата Джакомо 8 0
Фадига Ноа 6 0
Ренте Марко 5 0
Де ла Торре Лука 4 0
Влут Рай 3 0
Басачикоглу Билал 3 0
Кнустер Матс 3 0
Бюргзорг Делано 3 0
Бакбоорд Навайо 3 0
Бакыш Синан 1 1
Киомурцоглу Орестис 2 0
Сирхейс Кай 2 0
Бласвих Янис 1 0
Лаурсен Николай 1 0
Схоофс Лукас 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
9
13 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 17
4
13%
1
11%
1-15
7
23%
1
11%
16-30
2
6%
2
22%
31-45
8
26%
1
11%
46-60
2
6%
1
11%
61-75
8
26%
3
33%
76-90

Пропущено

18
17
11 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
4
22%
1
6%
1-15
2
11%
4
24%
16-30
5
28%
3
18%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
4
22%
3
18%
61-75
3
17%
2
12%
76-90

Забито

29
18
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
5
17%
1
6%
1-15
4
14%
2
11%
16-30
3
10%
5
28%
31-45
4
14%
3
17%
46-60
6
21%
2
11%
61-75
7
24%
5
28%
76-90

Пропущено

11
14
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
9%
2
14%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
2
18%
2
14%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
4
36%
5
36%
76-90

Забито

60
27
25 В 1-м тайме 12
35 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 9
2 Не забивали 8
9
15%
2
7%
1-15
11
18%
3
11%
16-30
5
8%
7
26%
31-45
12
20%
4
15%
46-60
8
13%
3
11%
61-75
15
25%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

29
31
14 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 18
5
17%
3
10%
1-15
3
10%
5
16%
16-30
6
21%
4
13%
31-45
2
7%
6
19%
46-60
6
21%
6
19%
61-75
7
24%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Маккаби Тель-Авив - ПСВ 1:1 ПСВ - Херенвен 3:1
ПСВ - Маккаби Тель-Авив 1:0 Витесс - ПСВ 0:5 ПСВ - НАК Бреда 4:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 ПСВ - Аякс 1:2 ПСВ - Телстар 2:1 Гронинген - ПСВ 0:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Ваалвейк - ПСВ 1:4 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Херенвен - ПСВ 1:1 ПСВ - Штурм 2:0 ПСВ - Витесс 2:0
Хераклес
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хераклес - ПЕК Зволле 2:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Хераклес - Утрехт 1:0 Аякс - Хераклес 3:0
Камбюр - Хераклес 0:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Хераклес - Камбюр 1:1 Хераклес - Гронинген 4:2 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Витесс - Хераклес 2:1 Хераклес - Херенвен 0:1 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна - Хераклес 2:1 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Аякс 0:0 АСВХ - Хераклес 1:3 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1:0 25 19 1 5 60 - 30 58
2. Аякс 24 18 3 3 71 - 7 57
3. Фейеноорд 25 16 4 5 57 - 23 52
4. АЗ Алкмаар 24 15 3 6 47 - 28 48
5. Твенте 24 13 6 5 38 - 30 45
6. Витесс 24 12 4 8 32 - 39 40
7. Утрехт 25 11 7 7 43 - 32 40
8. Камбюр 24 10 3 11 41 - 51 33
9. НЕК Неймеген 24 8 7 9 29 - 36 31
10. Гронинген 25 7 9 9 28 - 33 30
11. Гоу Эхед Иглс 25 7 6 12 27 - 42 27
12. Херенвен 25 7 5 13 22 - 36 26
13. Хераклес 0:1 25 7 5 13 26 - 33 26
14. Ваалвейк 24 5 8 11 26 - 39 23
15. Виллем II 25 6 4 15 21 - 43 22
16. Фортуна Ситтард 23 5 4 14 25 - 52 19
17. Спарта Роттердам 23 3 8 12 19 - 37 17
18. ПЕК Зволле 24 4 5 15 18 - 39 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1:0 13 10 0 3 33 - 17 30
2. Фейеноорд 13 9 2 2 32 - 12 29
3. АЗ Алкмаар 12 9 2 1 28 - 12 29
4. Аякс 12 9 1 2 46 - 3 28
5. Утрехт 12 7 4 1 27 - 13 25
6. Хераклес 0:1 13 7 3 3 19 - 13 24
7. Твенте 11 6 4 1 17 - 8 22
8. Витесс 12 5 2 5 15 - 23 17
9. Камбюр 12 5 1 6 23 - 26 16
10. Гоу Эхед Иглс 13 5 1 7 17 - 21 16
11. Гронинген 12 3 6 3 10 - 9 15
12. Виллем II 13 4 2 7 10 - 18 14
13. Ваалвейк 12 4 1 7 11 - 21 13
14. Херенвен 13 3 2 8 12 - 21 11
15. Спарта Роттердам 13 2 5 6 11 - 19 11
16. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
17. НЕК Неймеген 11 2 4 5 11 - 15 10
18. ПЕК Зволле 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 12 9 2 1 25 - 4 29
2. ПСВ 1:0 12 9 1 2 27 - 13 28
3. Твенте 13 7 2 4 21 - 22 23
4. Витесс 12 7 2 3 17 - 16 23
5. Фейеноорд 12 7 2 3 25 - 11 23
6. НЕК Неймеген 13 6 3 4 18 - 21 21
7. АЗ Алкмаар 12 6 1 5 19 - 16 19
8. Камбюр 12 5 2 5 18 - 25 17
9. Утрехт 13 4 3 6 16 - 19 15
10. Херенвен 12 4 3 5 10 - 15 15
11. Гронинген 13 4 3 6 18 - 24 15
12. Гоу Эхед Иглс 12 2 5 5 10 - 21 11
13. Ваалвейк 12 1 7 4 15 - 18 10
14. Фортуна Ситтард 13 2 2 9 12 - 29 8
15. Виллем II 12 2 2 8 11 - 25 8
16. ПЕК Зволле 12 2 1 9 10 - 26 7
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 8 - 18 6
18. Хераклес 0:1 12 0 2 10 7 - 20 2
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 45'
    Контроль мяча: ПСВ: 73%, Хераклес: 27%.
  • 45'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 44'
    Хорошую попытку сделал Макс Филипп. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 44'
    Мадуэке Нони из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 44'
    Басачикоглу Билал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    44'
    Макс Филипп из команды ПСВ подал угловой слева.
  • 44'
    Верман Йоэй нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 44'
    Отличный пас сделал Мадуэке Нони из команды ПСВ. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • Фол, нарушение
    43'
    Уахим Анас наказан за толчок Гутьеррес Эрик
  • 42'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 42'
    Букер Кун взял и забрал мяч на выходе
  • 42'
    Верман Йоэй из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    41'
    Верман Йоэй из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
  • 41'
    Коэн Бакер отбил мяч на угловой после удара Мадуэке Нони из штрафной площади.
  • 41'
    Отличные скиллы показывает Мадуэке Нони, обводя своих соперников
  • 41'
    Верман Йоэй нанес удар, мяч был парирован, но Коэн Бакер не удержал его в руках.
  • 41'
    Верман Йоэй из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 41'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 40'
    Контроль мяча: ПСВ: 71%, Хераклес: 29%.
  • 39'
    Захави Эран нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 39'
    Захави Эран нанес удар, мяч был парирован, но Коэн Бакер не удержал его в руках.
  • 38'
    Хераклес выполняет удар от ворот.
  • 38'
    Мадуэке Нони из команды ПСВ наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 38'
    Макс Филипп из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Макс Филипп из команды ПСВ отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 37'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 36'
    Гутьеррес Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 35'
    Контроль мяча: ПСВ: 71%, Хераклес: 29%.
  • 35'
    Мадуэке Нони имел все шансы забить, но Коэн Бакер сделал отличный сейв!
  • 35'
    ШАНС! Мадуэке Нони вышел один на один с голкипером...
  • 35'
    Захави Эран из команды ПСВ увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
  • 35'
    Контроль мяча: ПСВ: 72%, Хераклес: 28%.
  • 34'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Хераклес контролирует мяч.
  • 33'
    ПСВ контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Гутьеррес Эрик из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Басачикоглу Билал
  • 31'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Хераклес контролирует мяч.
  • 30'
    Букер Кун взял и забрал мяч на выходе
  • 30'
    Верман Йоэй из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Контроль мяча: ПСВ: 69%, Хераклес: 31%.
  • 30'
    Хераклес контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    29'
    Назначен штрафной. Пострадал Джакомо Квальята, его свалил Гутьеррес Эрик.
  • 29'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 28'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Удар от ворот произведет Хераклес
  • 25'
    Контроль мяча: ПСВ: 69%, Хераклес: 31%.
  • 24'
    Хераклес контролирует мяч.
  • 23'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 23'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 22'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Контроль мяча: ПСВ: 68%, Хераклес: 32%.
  • 20'
    Мадуэке Нони сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Верман Йоэй из команды ПСВ правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
  • 20'
    Мадуэке Нони из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 20'
    Мадуэке Нони из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 20'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    ПСВ выполняет удар от ворот.
  • 19'
    Бакыш Синан не смог попасть в створ ударом издали
  • 19'
    Захави Эран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Басачикоглу Билал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Гутьеррес Эрик из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Бакыш Синан
  • 18'
    Удар от ворот произведет Хераклес
  • 17'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 16'
    Верман Йоэй из команды ПСВ отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 16'
    Контроль мяча: ПСВ: 66%, Хераклес: 34%.
  • Фол, нарушение
    15'
    Бакыш Синан из команды Хераклес заходит слишком далеко, он валит Сангаре Ибрахим.
  • 15'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Хераклес контролирует мяч.
  • 14'
    Букер Кун взял и забрал мяч на выходе
  • 14'
    Гётце Марио из команды ПСВ сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 14'
    Отличные скиллы показывает Гётце Марио, обводя своих соперников
  • 13'
    Макс Филипп из команды ПСВ пасует в штрафную, но Букер Кун выходит и ловит мяч.
  • 13'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 12'
    Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 11'
    Захави Эран из команды ПСВ наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 10'
    Макс Филипп из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Контроль мяча: ПСВ: 73%, Хераклес: 27%.
  • 9'
    Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Хераклес выполняет удар от ворот.
  • 8'
    Гётце Марио из команды ПСВ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 8'
    Макс Филипп из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    7'
    Уахим Анас из команды Хераклес заходит слишком далеко, он валит Макс Филипп.
  • 7'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Контроль мяча: ПСВ: 83%, Хераклес: 17%.
  • 6'
    Букер Кун взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    6'
    Верман Йоэй из команды ПСВ подал угловой слева.
  • 5'
    Свен Сонненберг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    5'
    Верман Йоэй из команды ПСВ подал угловой слева.
  • 5'
    Должен был быть гол! Мадуэке Нони имел отличный шанс, но Коэн Бакер не дал голу состоятся!
  • 5'
    Верман Йоэй из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 5'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Хоогма Джастин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    4'
    Верман Йоэй из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 4'
    Свен Сонненберг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    4'
    Верман Йоэй из команды ПСВ подал угловой слева.
  • 3'
    Гётце Марио из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 3'
    Свен Сонненберг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Макс Филипп из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 1'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    ПСВ начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Хераклес
1.21
7.20
50.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ПСВ 1:0 Хераклес онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
ПСВ
Хераклес

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 