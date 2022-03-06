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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
ПСВ
3:1
Конец матча

Стадион:
Хераклес
0'
1:0
20' Гол
Верман Йоэй
2:0
55' Гол
Захави Эран
2:1
69' Гол
Арментерос Самуэль
3:1
71' Гол
Гакпо Коди
75' Желтая карточка
Уахим Анас
86' Желтая карточка
Макс Филипп
90'+4

Ход матча

20'
Верман Йоэй
(Мадуэке Нони)
1:0
55'
Захави Эран
2:0
59'
Винисиус Карлос
Захави Эран
 
59'
Гакпо Коди
Мадуэке Нони
 
63'
 
Арментерос Самуэль
Бакыш Синан
64'
 
Ханссон Эмиль
Басачикоглу Билал
69'
2:1
Арментерос Самуэль
(Ханссон Эмиль)
71'
Гакпо Коди
(Гётце Марио)
3:1
75'
 
Уахим Анас
83'
Доан Рицу
Гётце Марио
 
83'
Обиспо Армандо
Жуниор Мауро
 
84'
 
Сиерра Элиас
Уахим Анас
84'
 
Лундинг Каспер
Лаурсен Николай
86'
Макс Филипп
 
90'
Бакайоко Жоан
Верман Йоэй
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 2
  • 14 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

16
Дроммел
Йоэл
17
Жуниор
Мауро
3
Тезе
Джордан
18
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
15
Гутьеррес
Эрик
6
Сангаре
Ибрахим
10
Мадуэке
Нони
27
Гётце
Марио
23
Верман
Йоэй
7
Захави
Эран
26
Букер
Кун
23
Фадига
Ноа
4
Sven
Sonnenberg
13
Кнустер
Матс
3
Кваглиата
Джакомо
30
Уахим
Анас
21
Хоогма
Джастин
14
Де
ла
Торре
Лука
11
Лаурсен
Николай
9
Бакыш
Синан
7
Басачикоглу
Билал
ПСВ
4-2-3-1
Хераклес
4-3-3

История личных встреч

ПСВ
Хераклес

25 матчей

96%
4%
24 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72%
12%
16%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

92%
12%
23 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

29 матчей

82.8%
13.8%
3.4%
24 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

62.1%
24.1%
13.8%
18 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

79.3%
17.2%
3.5%
23 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

Э
0:2
Э
3:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
3:1
Э
0:4
Э
1:2
Э
3:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
2:0
К
2:3
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:5
Э
4:0
К
3:0
Э
1:1
Э
4:1
Э
0:2
Э
5:2
Э
0:1
Э
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 8 (1) 0.32
Захави Эран 6 0.24
Вертессен Йорбе 6 0.24
Винисиус Карлос 5 0.2
Брума Арминду 5 0.2
Доан Рицу 5 0.2
Гётце Марио 3 0.12
Верман Йоэй 3 0.12
Мадуэке Нони 3 0.12
Рамальо Андре 3 0.12
Мвене Филипп 3 0.12
Сангаре Ибрахим 3 0.12
Боскальи Оливье 3 0.12
Жуниор Мауро 2 0.08
Ван Гинкел Марко 1 0.04
Прёппер Дэви 1 0.04
Томас Райан 1 0.04
Обиспо Армандо 1 0.04
Тезе Джордан 0 0
Гутьеррес Эрик 0 0
Ромеро Максимильяно 0 0
Макс Филипп 0 0
Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сирхейс Кай 4 0.16
Бюргзорг Делано 4 0.16
Аззауи Исмаил 3 0.12
Бакыш Синан 3 0.12
Лаурсен Николай 3 0.12
Влут Рай 3 (1) 0.12
Киомурцоглу Орестис 2 0.08
Басачикоглу Билал 1 0.04
Арментерос Самуэль 1 0.04
Де ла Торре Лука 1 0.04
Ренте Марко 1 0.04
Кваглиата Джакомо 0 0
Ханссон Эмиль 0 0
Уахим Анас 0 0
Роскен Рубен 0 0
Сиерра Элиас 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макс Филипп 4 0
Обиспо Армандо 4 0
Гётце Марио 3 0
Ван Гинкел Марко 3 0
Сангаре Ибрахим 3 0
Тезе Джордан 3 0
Рамальо Андре 2 0
Гутьеррес Эрик 2 0
Винисиус Карлос 2 0
Жуниор Мауро 2 0
Брума Арминду 1 0
Боскальи Оливье 1 0
Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кваглиата Джакомо 8 0
Фадига Ноа 6 0
Ренте Марко 5 0
Де ла Торре Лука 4 0
Влут Рай 3 0
Басачикоглу Билал 3 0
Кнустер Матс 3 0
Бюргзорг Делано 3 0
Бакбоорд Навайо 3 0
Бакыш Синан 1 1
Киомурцоглу Орестис 2 0
Сирхейс Кай 2 0
Бласвих Янис 1 0
Лаурсен Николай 1 0
Схоофс Лукас 1 0
Уахим Анас 1 0

Голы по времени матча

Забито

34
10
14 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
13 Не забивали 17
4
12%
1
10%
1-15
8
24%
1
10%
16-30
2
6%
2
20%
31-45
9
26%
1
10%
46-60
3
9%
2
20%
61-75
8
24%
3
30%
76-90

Пропущено

19
20
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
4
21%
1
5%
1-15
2
11%
5
25%
16-30
5
26%
3
15%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
5
26%
4
20%
61-75
3
16%
2
10%
76-90

Забито

29
18
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
5
17%
1
6%
1-15
4
14%
2
11%
16-30
3
10%
5
28%
31-45
4
14%
3
17%
46-60
6
21%
2
11%
61-75
7
24%
5
28%
76-90

Пропущено

11
14
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
9%
2
14%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
2
18%
2
14%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
4
36%
5
36%
76-90

Забито

63
28
26 В 1-м тайме 12
37 Во 2-м тайме 16
17 Забивали первыми 9
2 Не забивали 8
9
14%
2
7%
1-15
12
19%
3
11%
16-30
5
8%
7
25%
31-45
13
21%
4
14%
46-60
9
14%
4
14%
61-75
15
24%
8
29%
76-90

Пропущено

30
34
14 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 19
5
17%
3
9%
1-15
3
10%
6
18%
16-30
6
20%
4
12%
31-45
2
7%
7
21%
46-60
7
23%
7
21%
61-75
7
23%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Маккаби Тель-Авив - ПСВ 1:1 ПСВ - Херенвен 3:1
ПСВ - Маккаби Тель-Авив 1:0 Витесс - ПСВ 0:5 ПСВ - НАК Бреда 4:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 ПСВ - Аякс 1:2 ПСВ - Телстар 2:1 Гронинген - ПСВ 0:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Ваалвейк - ПСВ 1:4 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Херенвен - ПСВ 1:1 ПСВ - Штурм 2:0 ПСВ - Витесс 2:0
Хераклес
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хераклес - ПЕК Зволле 2:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Хераклес - Утрехт 1:0 Аякс - Хераклес 3:0
Камбюр - Хераклес 0:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Хераклес - Камбюр 1:1 Хераклес - Гронинген 4:2 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Витесс - Хераклес 2:1 Хераклес - Херенвен 0:1 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна - Хераклес 2:1 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Аякс 0:0 АСВХ - Хераклес 1:3 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 25 19 1 5 62 - 31 58
2. Аякс 24 18 3 3 71 - 7 57
3. Фейеноорд 25 16 4 5 57 - 23 52
4. АЗ Алкмаар 24 15 3 6 47 - 28 48
5. Твенте 0:0 25 13 7 5 38 - 30 46
6. Витесс 24 12 4 8 32 - 39 40
7. Утрехт 25 11 7 7 43 - 32 40
8. Камбюр 0:0 25 10 4 11 41 - 51 34
9. НЕК Неймеген 24 8 7 9 29 - 36 31
10. Гронинген 25 7 9 9 28 - 33 30
11. Гоу Эхед Иглс 25 7 6 12 27 - 42 27
12. Херенвен 25 7 5 13 22 - 36 26
13. Хераклес 25 7 5 13 27 - 35 26
14. Ваалвейк 24 5 8 11 26 - 39 23
15. Виллем II 25 6 4 15 21 - 43 22
16. Фортуна Ситтард 23 5 4 14 25 - 52 19
17. Спарта Роттердам 23 3 8 12 19 - 37 17
18. ПЕК Зволле 24 4 5 15 18 - 39 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 13 10 0 3 35 - 18 30
2. Фейеноорд 13 9 2 2 32 - 12 29
3. АЗ Алкмаар 12 9 2 1 28 - 12 29
4. Аякс 12 9 1 2 46 - 3 28
5. Утрехт 12 7 4 1 27 - 13 25
6. Хераклес 13 7 3 3 19 - 13 24
7. Твенте 0:0 12 6 5 1 17 - 8 23
8. Витесс 12 5 2 5 15 - 23 17
9. Камбюр 0:0 12 5 1 6 23 - 26 16
10. Гоу Эхед Иглс 13 5 1 7 17 - 21 16
11. Гронинген 12 3 6 3 10 - 9 15
12. Виллем II 13 4 2 7 10 - 18 14
13. Ваалвейк 12 4 1 7 11 - 21 13
14. Херенвен 13 3 2 8 12 - 21 11
15. Спарта Роттердам 13 2 5 6 11 - 19 11
16. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
17. НЕК Неймеген 11 2 4 5 11 - 15 10
18. ПЕК Зволле 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 12 9 2 1 25 - 4 29
2. ПСВ 12 9 1 2 27 - 13 28
3. Твенте 0:0 13 7 2 4 21 - 22 23
4. Витесс 12 7 2 3 17 - 16 23
5. Фейеноорд 12 7 2 3 25 - 11 23
6. НЕК Неймеген 13 6 3 4 18 - 21 21
7. АЗ Алкмаар 12 6 1 5 19 - 16 19
8. Камбюр 0:0 13 5 3 5 18 - 25 18
9. Утрехт 13 4 3 6 16 - 19 15
10. Херенвен 12 4 3 5 10 - 15 15
11. Гронинген 13 4 3 6 18 - 24 15
12. Гоу Эхед Иглс 12 2 5 5 10 - 21 11
13. Ваалвейк 12 1 7 4 15 - 18 10
14. Фортуна Ситтард 13 2 2 9 12 - 29 8
15. Виллем II 12 2 2 8 11 - 25 8
16. ПЕК Зволле 12 2 1 9 10 - 26 7
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 8 - 18 6
18. Хераклес 12 0 2 10 8 - 22 2
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 45'
    Контроль мяча: ПСВ: 73%, Хераклес: 27%.
  • 45'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 44'
    Хорошую попытку сделал Макс Филипп. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 44'
    Мадуэке Нони из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 44'
    Басачикоглу Билал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    44'
    Макс Филипп из команды ПСВ подал угловой слева.
  • 44'
    Верман Йоэй нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 44'
    Отличный пас сделал Мадуэке Нони из команды ПСВ. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • Фол, нарушение
    43'
    Уахим Анас наказан за толчок Гутьеррес Эрик
  • 42'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 42'
    Букер Кун взял и забрал мяч на выходе
  • 42'
    Верман Йоэй из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    41'
    Верман Йоэй из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
  • 41'
    Коэн Бакер отбил мяч на угловой после удара Мадуэке Нони из штрафной площади.
  • 41'
    Отличные скиллы показывает Мадуэке Нони, обводя своих соперников
  • 41'
    Верман Йоэй нанес удар, мяч был парирован, но Коэн Бакер не удержал его в руках.
  • 41'
    Верман Йоэй из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 41'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 40'
    Контроль мяча: ПСВ: 71%, Хераклес: 29%.
  • 39'
    Захави Эран нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 39'
    Захави Эран нанес удар, мяч был парирован, но Коэн Бакер не удержал его в руках.
  • 38'
    Хераклес выполняет удар от ворот.
  • 38'
    Мадуэке Нони из команды ПСВ наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 38'
    Макс Филипп из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Макс Филипп из команды ПСВ отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 37'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 36'
    Гутьеррес Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 35'
    Контроль мяча: ПСВ: 71%, Хераклес: 29%.
  • 35'
    Мадуэке Нони имел все шансы забить, но Коэн Бакер сделал отличный сейв!
  • 35'
    ШАНС! Мадуэке Нони вышел один на один с голкипером...
  • 35'
    Захави Эран из команды ПСВ увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
  • 35'
    Контроль мяча: ПСВ: 72%, Хераклес: 28%.
  • 34'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Хераклес контролирует мяч.
  • 33'
    ПСВ контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Гутьеррес Эрик из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Басачикоглу Билал
  • 31'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Хераклес контролирует мяч.
  • 30'
    Букер Кун взял и забрал мяч на выходе
  • 30'
    Верман Йоэй из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Контроль мяча: ПСВ: 69%, Хераклес: 31%.
  • 30'
    Хераклес контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    29'
    Назначен штрафной. Пострадал Джакомо Квальята, его свалил Гутьеррес Эрик.
  • 29'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 28'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Удар от ворот произведет Хераклес
  • 25'
    Контроль мяча: ПСВ: 69%, Хераклес: 31%.
  • 24'
    Хераклес контролирует мяч.
  • 23'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 23'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 22'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Контроль мяча: ПСВ: 68%, Хераклес: 32%.
  • 20'
    Мадуэке Нони сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Верман Йоэй из команды ПСВ правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
  • 20'
    Мадуэке Нони из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 20'
    Мадуэке Нони из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 20'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    ПСВ выполняет удар от ворот.
  • 19'
    Бакыш Синан не смог попасть в створ ударом издали
  • 19'
    Захави Эран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Басачикоглу Билал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Гутьеррес Эрик из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Бакыш Синан
  • 18'
    Удар от ворот произведет Хераклес
  • 17'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 16'
    Верман Йоэй из команды ПСВ отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 16'
    Контроль мяча: ПСВ: 66%, Хераклес: 34%.
  • Фол, нарушение
    15'
    Бакыш Синан из команды Хераклес заходит слишком далеко, он валит Сангаре Ибрахим.
  • 15'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Хераклес контролирует мяч.
  • 14'
    Букер Кун взял и забрал мяч на выходе
  • 14'
    Гётце Марио из команды ПСВ сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 14'
    Отличные скиллы показывает Гётце Марио, обводя своих соперников
  • 13'
    Макс Филипп из команды ПСВ пасует в штрафную, но Букер Кун выходит и ловит мяч.
  • 13'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 12'
    Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 11'
    Захави Эран из команды ПСВ наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 10'
    Макс Филипп из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Контроль мяча: ПСВ: 73%, Хераклес: 27%.
  • 9'
    Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Хераклес выполняет удар от ворот.
  • 8'
    Гётце Марио из команды ПСВ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 8'
    Макс Филипп из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    7'
    Уахим Анас из команды Хераклес заходит слишком далеко, он валит Макс Филипп.
  • 7'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Контроль мяча: ПСВ: 83%, Хераклес: 17%.
  • 6'
    Букер Кун взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    6'
    Верман Йоэй из команды ПСВ подал угловой слева.
  • 5'
    Свен Сонненберг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    5'
    Верман Йоэй из команды ПСВ подал угловой слева.
  • 5'
    Должен был быть гол! Мадуэке Нони имел отличный шанс, но Коэн Бакер не дал голу состоятся!
  • 5'
    Верман Йоэй из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 5'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Хоогма Джастин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    4'
    Верман Йоэй из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 4'
    Свен Сонненберг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    4'
    Верман Йоэй из команды ПСВ подал угловой слева.
  • 3'
    Гётце Марио из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 3'
    Свен Сонненберг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Макс Филипп из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 1'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    ПСВ начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч ПСВ 3:1 Хераклес онлайн

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