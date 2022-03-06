Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Хорошую попытку сделал Винисиус Карлос . Удар в створ, но вратарь начеку

88' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Гакпо Коди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Сангаре Ибрахим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Джакомо Квальята навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Макс Филипп получил желтую карточку от судьи

86' Удар от ворот произведет ПСВ

85' Игрок команды Хераклес делает подачу своему товарищу по команде.

85' Элиас Сиерра из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

85' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Удар от ворот произведет Хераклес

84' Тактическая замена. Уахим Анас уходит с поля и его заменяет Элиас Сиерра

83' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

81' Гакпо Коди из команды ПСВ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

81' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Матч возобновлен

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Букер Кун взял и забрал мяч на выходе

75' Судья подбегает и показывает Уахим Анас из команды Хераклес отложенную желтую карточку за фол.

75' Гакпо Коди пробует нанести удар издали, но Коэн Бакер держит все под контролем

72' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Отличные скиллы показывает Гётце Марио , обводя своих соперников

69' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе

64' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Ох, нехорошо это выглядит. Кнустер Матс получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Кнустер Матс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' После проверки VAR рефери не стал менять решения - ПСВ пробьет пенальти!

61' Гакпо Коди нанес удар, мяч был парирован, но Коэн Бакер не удержал его в руках.

61' Гётце Марио нанес удар, мяч был парирован, но Коэн Бакер не удержал его в руках.

60' Удар от ворот произведет Хераклес

59' Удар от ворот произведет Хераклес

58' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

58' Басачикоглу Билал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Хераклес выполняет удар от ворот.

55' Г О О О О Л - Захави Эран первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

54' Мадуэке Нони из команды ПСВ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

52' Хорошую попытку сделал Мадуэке Нони . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Гутьеррес Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Боскальи Оливье предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Удар от ворот произведет Хераклес

47' Удар от ворот произведет Хераклес

47' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.