Первый тайм

27' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

24' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Матч возобновлен

19' Дуэлунд Миккель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Матч возобновлен

16' Ох, нехорошо это выглядит. Дуэлунд Миккель получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Дуэлунд Миккель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Шоне Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Игрок из команды АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

13' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол АЗ Алкмаар будет все-таки засчитан.

9' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

8' Г О О О О Л - Карлссон Йеспер III забивает с правой ноги!

8' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Хацидиакос Пантелис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола