Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Баррето Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Игрок из команды АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

43' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

43' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Судье надоело, что Виндаль-Йенсен Петер тянет время и он наказал его горчичником

39' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Ван Рой Барт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Одентал Кас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Вердонк Калвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Эвьен Хэкон не смог попасть в створ ударом издали

30' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

27' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

24' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Матч возобновлен

19' Дуэлунд Миккель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Матч возобновлен

16' Ох, нехорошо это выглядит. Дуэлунд Миккель получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Дуэлунд Миккель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Шоне Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Игрок из команды АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

13' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол АЗ Алкмаар будет все-таки засчитан.

9' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

8' Г О О О О Л - Карлссон Йеспер III забивает с правой ноги!

8' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Хорошую попытку сделал Дуэлунд Миккель . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Хацидиакос Пантелис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола