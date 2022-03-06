Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:3
Конец матча
Стадион: Гоффертштадион
0:1
8' ГолКарлссон Йеспер
42' Желтая карточкаВиндаль-Йенсен Петер
1:1
44' ГолГут Родриго
1:2
70' ГолКарлссон Йеспер
1:3
76' ГолЭвьен Хэкон
Ход матча
8'
44'
1:1
70'
1:2
76'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
4 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 7
-
4 Угловые 6
-
3 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
28
Ван
Рой
Барт
26
Одентал
Кас
20
Шоне
Лассе
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
-
32 Nils Rossen
-
Главный тренер: Rogier Meijer
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
-
20 Класи ЙордиПолузащитник
-
18 Эвьен ХэконПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Реус БоВратарь
-
26 Керкез МилошЗащитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Pascal Jansen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
НЕК Неймеген
АЗ Алкмаар
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
21 матч
28.6%
28.6%
42.8%
6 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
19%
52.4%
28.6%
4 победы 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окита Жонатан
|5
|0.2
|Брюин Джорди
|5 (1)
|0.2
|Тавшан Элаис
|5
|0.2
|Ali Akman
|5
|0.2
|Маттссон Магнус
|3
|0.12
|Шоне Лассе
|1
|0.04
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.04
|Вет Хавьер
|1
|0.04
|Вердонк Калвин
|1
|0.04
|Баррето Эдгар
|1
|0.04
|Одентал Кас
|1
|0.04
|Гут Родриго
|1
|0.04
|Ван Рой Барт
|0
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлссон Йеспер III
|13 (4)
|0.52
|Павлидис Вангелис
|9
|0.36
|Де Вит Дани
|7
|0.28
|Гудмундссон Альберт
|4 (1)
|0.16
|Рейндерс Тиджани
|3
|0.12
|Абухлал Закария
|3
|0.12
|Бёкема Сэм
|3
|0.12
|Вайндал Оуэн
|1
|0.04
|Сугавара Юкинари
|1
|0.04
|Инди Мартинс
|1
|0.04
|Витри Аслак Фонн
|1
|0.04
|Эвьен Хэкон
|1
|0.04
|Павлидис Василис
|1
|0.04
|Класи Йорди
|1
|0.04
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|Сова Камаль
|0
|0
|Поку Эрнест
|0
|0
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Иван
|5
|1
|Шоне Лассе
|5
|0
|Одентал Кас
|4
|0
|Баррето Эдгар
|3
|0
|Окита Жонатан
|3
|0
|Ван Рой Барт
|3
|0
|Тавшан Элаис
|3
|0
|Вет Хавьер
|2
|0
|Вердонк Калвин
|2
|0
|Пропер Дирк
|2
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|2
|0
|Мейер Роджер
|1
|0
|Брандерхорст Маттейс
|1
|0
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Ali Akman
|1
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мидтше Фредрик
|5
|0
|Хацидиакос Пантелис
|5
|0
|Вайндал Оуэн
|5
|0
|Павлидис Вангелис
|4
|0
|Гудмундссон Альберт
|4
|0
|Класи Йорди
|2
|1
|Инди Мартинс
|3
|0
|Де Вит Дани
|3
|0
|Сугавара Юкинари
|3
|0
|Карлссон Йеспер III
|2
|0
|Летсерт Тимо
|1
|0
|Виндаль-Йенсен Петер
|1
|0
|Абухлал Закария
|1
|0
|Рейндерс Тиджани
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
22
8 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
2
17%
3
14%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
5
42%
5
23%
31-45
2
17%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
17%
5
23%
76-90
Пропущено
18
17
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
2
11%
2
12%
1-15
3
17%
4
24%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
5
28%
4
24%
61-75
5
28%
4
24%
76-90
Забито
19
27
13 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 6
12 Не забивали 15
2
11%
5
19%
1-15
6
32%
5
19%
16-30
5
26%
4
15%
31-45
4
21%
5
19%
46-60
1
5%
1
4%
61-75
1
5%
7
26%
76-90
Пропущено
20
13
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
15%
5
38%
1-15
4
20%
1
8%
16-30
3
15%
2
15%
31-45
3
15%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
7
35%
3
23%
76-90
Забито
31
49
21 В 1-м тайме 25
10 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 11
4 Не забивали 6
4
13%
8
16%
1-15
7
23%
8
16%
16-30
10
32%
9
18%
31-45
6
19%
8
16%
46-60
1
3%
4
8%
61-75
3
10%
12
24%
76-90
Пропущено
38
30
16 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 21
5
13%
7
23%
1-15
7
18%
5
17%
16-30
4
11%
5
17%
31-45
5
13%
1
3%
46-60
5
13%
5
17%
61-75
12
32%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Витесс - НЕК Неймеген 4:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2
ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Капелле - НЕК Неймеген 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Витесс 0:1
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4
Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:0 Яблонец - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|25
|19
|3
|3
|74 - 9
|60
|2.
|ПСВ
|25
|19
|1
|5
|62 - 31
|58
|3.
|Фейеноорд
|25
|16
|4
|5
|57 - 23
|52
|4.
|АЗ Алкмаар
|25
|16
|3
|6
|50 - 29
|51
|5.
|Твенте
|25
|14
|6
|5
|39 - 30
|48
|6.
|Витесс
|24
|12
|4
|8
|32 - 39
|40
|7.
|Утрехт
|25
|11
|7
|7
|43 - 32
|40
|8.
|Камбюр
|25
|10
|3
|12
|41 - 52
|33
|9.
|НЕК Неймеген
|25
|8
|7
|10
|30 - 39
|31
|10.
|Гронинген
|25
|7
|9
|9
|28 - 33
|30
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|25
|7
|6
|12
|27 - 42
|27
|12.
|Херенвен
|25
|7
|5
|13
|22 - 36
|26
|13.
|Хераклес
|25
|7
|5
|13
|27 - 35
|26
|14.
|Ваалвейк
|25
|5
|8
|12
|28 - 42
|23
|15.
|Виллем II
|25
|6
|4
|15
|21 - 43
|22
|16.
|Фортуна Ситтард
|23
|5
|4
|14
|25 - 52
|19
|17.
|Спарта Роттердам
|23
|3
|8
|12
|19 - 37
|17
|18.
|ПЕК Зволле
|24
|4
|5
|15
|18 - 39
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|13
|10
|1
|2
|49 - 5
|31
|2.
|ПСВ
|13
|10
|0
|3
|35 - 18
|30
|3.
|Фейеноорд
|13
|9
|2
|2
|32 - 12
|29
|4.
|АЗ Алкмаар
|12
|9
|2
|1
|28 - 12
|29
|5.
|Твенте
|12
|7
|4
|1
|18 - 8
|25
|6.
|Утрехт
|12
|7
|4
|1
|27 - 13
|25
|7.
|Хераклес
|13
|7
|3
|3
|19 - 13
|24
|8.
|Витесс
|12
|5
|2
|5
|15 - 23
|17
|9.
|Камбюр
|12
|5
|1
|6
|23 - 26
|16
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|5
|1
|7
|17 - 21
|16
|11.
|Гронинген
|12
|3
|6
|3
|10 - 9
|15
|12.
|Виллем II
|13
|4
|2
|7
|10 - 18
|14
|13.
|Ваалвейк
|12
|4
|1
|7
|11 - 21
|13
|14.
|Херенвен
|13
|3
|2
|8
|12 - 21
|11
|15.
|Спарта Роттердам
|13
|2
|5
|6
|11 - 19
|11
|16.
|Фортуна Ситтард
|10
|3
|2
|5
|13 - 23
|11
|17.
|НЕК Неймеген
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|18.
|ПЕК Зволле
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|12
|9
|2
|1
|25 - 4
|29
|2.
|ПСВ
|12
|9
|1
|2
|27 - 13
|28
|3.
|Твенте
|13
|7
|2
|4
|21 - 22
|23
|4.
|Витесс
|12
|7
|2
|3
|17 - 16
|23
|5.
|Фейеноорд
|12
|7
|2
|3
|25 - 11
|23
|6.
|АЗ Алкмаар
|13
|7
|1
|5
|22 - 17
|22
|7.
|НЕК Неймеген
|13
|6
|3
|4
|18 - 21
|21
|8.
|Камбюр
|13
|5
|2
|6
|18 - 26
|17
|9.
|Утрехт
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|10.
|Херенвен
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|11.
|Гронинген
|13
|4
|3
|6
|18 - 24
|15
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|12
|2
|5
|5
|10 - 21
|11
|13.
|Ваалвейк
|13
|1
|7
|5
|17 - 21
|10
|14.
|Фортуна Ситтард
|13
|2
|2
|9
|12 - 29
|8
|15.
|Виллем II
|12
|2
|2
|8
|11 - 25
|8
|16.
|ПЕК Зволле
|12
|2
|1
|9
|10 - 26
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
|18.
|Хераклес
|12
|0
|2
|10
|8 - 22
|2