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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
НЕК Неймеген
1:3
Конец матча

Стадион:
АЗ Алкмаар
0'
0:1
8' Гол
Карлссон Йеспер
42' Желтая карточка
Виндаль-Йенсен Петер
1:1
44' Гол
Гут Родриго
1:2
70' Гол
Карлссон Йеспер
1:3
76' Гол
Эвьен Хэкон
90'+5

Ход матча

8'
0:1
Карлссон Йеспер
(Витри Аслак Фонн)
23'
Вердонк Калвин
Дуэлунд Миккель
 
42'
 
Виндаль-Йенсен Петер
44'
Гут Родриго
(Шоне Лассе)
1:1
64'
 
Павлидис Вангелис
Де Вит Дани
64'
 
Сова Камаль
Абухлал Закария
70'
Пропер Дирк
Баррето Эдгар
 
70'
1:2
Карлссон Йеспер
(Сова Камаль)
76'
1:3
Эвьен Хэкон
83'
Де Вольф Матиас
Маттссон Магнус
 
83'
Бронкхорст Илиас
Ali Akman
 
87'
 
Бёкема Сэм
Карлссон Йеспер

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 6
  • 3 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

1
Брандерхорст
Маттейс
28
Ван
Рой
Барт
26
Одентал
Кас
5
Гут
Родриго
16
Эль-Каруани
Суфьян
20
Шоне
Лассе
14
Дуэлунд
Миккель
8
Баррето
Эдгар
11
Маттссон
Магнус
9
Ali
Akman
10
Окита
Жонатан
1
Виндаль-Йенсен
Петер
2
Сугавара
Юкинари
3
Хацидиакос
Пантелис
4
Инди
Мартинс
15
Витри
Аслак
Фонн
24
Рейндерс
Тиджани
10
Де
Вит
Дани
20
Класи
Йорди
18
Эвьен
Хэкон
9
Павлидис
Вангелис
11
Карлссон
Йеспер
III
НЕК Неймеген
4-3-3
АЗ Алкмаар
4-4-2

История личных встреч

НЕК Неймеген
АЗ Алкмаар

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

21 матч

28.6%
28.6%
42.8%
6 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

19%
52.4%
28.6%
4 победы 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

Э
1:1
ТМК
4:1
Э
2:1
Э
2:0
Э
0:3
Э
2:4
К
2:1
Э
1:1
Э
3:2
Э
1:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
4:0
Э
2:2
Э
0:1
Э
0:0
Э
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
5:2
ПЛ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 5 0.2
Брюин Джорди 5 (1) 0.2
Тавшан Элаис 5 0.2
Ali Akman 5 0.2
Маттссон Магнус 3 0.12
Шоне Лассе 1 0.04
Дуэлунд Миккель 1 0.04
Вет Хавьер 1 0.04
Вердонк Калвин 1 0.04
Баррето Эдгар 1 0.04
Одентал Кас 1 0.04
Гут Родриго 1 0.04
Ван Рой Барт 0 0
Эль-Каруани Суфьян 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлссон Йеспер III 13 (4) 0.52
Павлидис Вангелис 9 0.36
Де Вит Дани 7 0.28
Гудмундссон Альберт 4 (1) 0.16
Рейндерс Тиджани 3 0.12
Абухлал Закария 3 0.12
Бёкема Сэм 3 0.12
Вайндал Оуэн 1 0.04
Сугавара Юкинари 1 0.04
Инди Мартинс 1 0.04
Витри Аслак Фонн 1 0.04
Эвьен Хэкон 1 0.04
Павлидис Василис 1 0.04
Класи Йорди 1 0.04
Мидтше Фредрик 0 0
Сова Камаль 0 0
Поку Эрнест 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Иван 5 1
Шоне Лассе 5 0
Одентал Кас 4 0
Баррето Эдгар 3 0
Окита Жонатан 3 0
Ван Рой Барт 3 0
Тавшан Элаис 3 0
Вет Хавьер 2 0
Вердонк Калвин 2 0
Пропер Дирк 2 0
Эль-Каруани Суфьян 2 0
Мейер Роджер 1 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Брюин Джорди 1 0
Ali Akman 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мидтше Фредрик 5 0
Хацидиакос Пантелис 5 0
Вайндал Оуэн 5 0
Павлидис Вангелис 4 0
Гудмундссон Альберт 4 0
Класи Йорди 2 1
Инди Мартинс 3 0
Де Вит Дани 3 0
Сугавара Юкинари 3 0
Карлссон Йеспер III 2 0
Летсерт Тимо 1 0
Виндаль-Йенсен Петер 1 0
Абухлал Закария 1 0
Рейндерс Тиджани 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
22
8 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
2
17%
3
14%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
5
42%
5
23%
31-45
2
17%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
17%
5
23%
76-90

Пропущено

18
17
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
2
11%
2
12%
1-15
3
17%
4
24%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
5
28%
4
24%
61-75
5
28%
4
24%
76-90

Забито

19
27
13 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 6
12 Не забивали 15
2
11%
5
19%
1-15
6
32%
5
19%
16-30
5
26%
4
15%
31-45
4
21%
5
19%
46-60
1
5%
1
4%
61-75
1
5%
7
26%
76-90

Пропущено

20
13
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
15%
5
38%
1-15
4
20%
1
8%
16-30
3
15%
2
15%
31-45
3
15%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
7
35%
3
23%
76-90

Забито

31
49
21 В 1-м тайме 25
10 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 11
4 Не забивали 6
4
13%
8
16%
1-15
7
23%
8
16%
16-30
10
32%
9
18%
31-45
6
19%
8
16%
46-60
1
3%
4
8%
61-75
3
10%
12
24%
76-90

Пропущено

38
30
16 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 21
5
13%
7
23%
1-15
7
18%
5
17%
16-30
4
11%
5
17%
31-45
5
13%
1
3%
46-60
5
13%
5
17%
61-75
12
32%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Витесс - НЕК Неймеген 4:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2
ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Капелле - НЕК Неймеген 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Витесс 0:1
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4
Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:0 Яблонец - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 25 19 3 3 74 - 9 60
2. ПСВ 25 19 1 5 62 - 31 58
3. Фейеноорд 25 16 4 5 57 - 23 52
4. АЗ Алкмаар 25 16 3 6 50 - 29 51
5. Твенте 25 14 6 5 39 - 30 48
6. Витесс 24 12 4 8 32 - 39 40
7. Утрехт 25 11 7 7 43 - 32 40
8. Камбюр 25 10 3 12 41 - 52 33
9. НЕК Неймеген 25 8 7 10 30 - 39 31
10. Гронинген 25 7 9 9 28 - 33 30
11. Гоу Эхед Иглс 25 7 6 12 27 - 42 27
12. Херенвен 25 7 5 13 22 - 36 26
13. Хераклес 25 7 5 13 27 - 35 26
14. Ваалвейк 25 5 8 12 28 - 42 23
15. Виллем II 25 6 4 15 21 - 43 22
16. Фортуна Ситтард 23 5 4 14 25 - 52 19
17. Спарта Роттердам 23 3 8 12 19 - 37 17
18. ПЕК Зволле 24 4 5 15 18 - 39 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 1 2 49 - 5 31
2. ПСВ 13 10 0 3 35 - 18 30
3. Фейеноорд 13 9 2 2 32 - 12 29
4. АЗ Алкмаар 12 9 2 1 28 - 12 29
5. Твенте 12 7 4 1 18 - 8 25
6. Утрехт 12 7 4 1 27 - 13 25
7. Хераклес 13 7 3 3 19 - 13 24
8. Витесс 12 5 2 5 15 - 23 17
9. Камбюр 12 5 1 6 23 - 26 16
10. Гоу Эхед Иглс 13 5 1 7 17 - 21 16
11. Гронинген 12 3 6 3 10 - 9 15
12. Виллем II 13 4 2 7 10 - 18 14
13. Ваалвейк 12 4 1 7 11 - 21 13
14. Херенвен 13 3 2 8 12 - 21 11
15. Спарта Роттердам 13 2 5 6 11 - 19 11
16. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
17. НЕК Неймеген 12 2 4 6 12 - 18 10
18. ПЕК Зволле 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 12 9 2 1 25 - 4 29
2. ПСВ 12 9 1 2 27 - 13 28
3. Твенте 13 7 2 4 21 - 22 23
4. Витесс 12 7 2 3 17 - 16 23
5. Фейеноорд 12 7 2 3 25 - 11 23
6. АЗ Алкмаар 13 7 1 5 22 - 17 22
7. НЕК Неймеген 13 6 3 4 18 - 21 21
8. Камбюр 13 5 2 6 18 - 26 17
9. Утрехт 13 4 3 6 16 - 19 15
10. Херенвен 12 4 3 5 10 - 15 15
11. Гронинген 13 4 3 6 18 - 24 15
12. Гоу Эхед Иглс 12 2 5 5 10 - 21 11
13. Ваалвейк 13 1 7 5 17 - 21 10
14. Фортуна Ситтард 13 2 2 9 12 - 29 8
15. Виллем II 12 2 2 8 11 - 25 8
16. ПЕК Зволле 12 2 1 9 10 - 26 7
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 8 - 18 6
18. Хераклес 12 0 2 10 8 - 22 2
  • До матча
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