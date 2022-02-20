Лисакович недоволен тем, что судья зафиксировал его фол в центре поля против Медины.

Кварацхелия и Кучаев на чужой половине завалили на газон Мухина.

"Рубиновая" диагональ в правую часть штрафной, скидка Дрейра - и не добирается до мяча Лисакович.

Свисток на перерыв. ЦСКА ведёт 1:0, хотя "Рубин" нанёс больше ударов по воротам.

44' Язиджи навесил с корнера - первым на мяче был игрок казанцев, совершивший головой вынос.

44' Обляков навесил слева на Заболотного, и заработала "армейская" команда правофланговый угловой.

43' Мусаев на своей половине прихватил Язиджи за футболку - это нарушение правил.

42' "Армейцы" владеют мячом в центре поля, но не особенно понимают, как стоит двигать его вперёд.

41' Лисакович отправил вперёд низом потенциально классный, но по факту безадресный проникающий пас.

40' Эджуке легко потерял мяч в центре поля, и пошла ответная атака "Рубина", в которой подуставший Хвича не оставил мяч в поле, но аут вбросит Ломовицкий.

39' Дальний удар Лисаковича заблокирован. Команда Слуцкого делает ставку на дистанционные выстрелы.

38' Хакшабанович с подступов к штрафной послал сферу выше и правее цели.

38' Леон Мусаев заработал на себе "армейский" фол в центре поля.

38' Дрейер нанёс сильный дальний удар с подбора - мяч полетел значительно выше створа.

37' Хвича не имел особо перспективного продолжения в чужой штрафной, но зато добился углового.

37' Офсайд у Юсуфа Язиджи. Нарушена атака ЦСКА таким образом.

36' Кучаев заработал угловой заблокированным ударом, и подачу углового замкнул вторым этажом Мусаев в руки Акинфеева.

36' Удалённого Карраскаля в составе ЦСКА заменил Эджуке. В некоторых товарищеских матчак так можно.

35' Хвича снова вошёл в штрафную с левой стороны, а вот в подыгрыше Дрейеру Кварацхелия сработал неудачно, не вложив мяч в ноги датскому партнёру.

34' Обслуживает матч, кстати, российский арбитр Роман Галимов.

33' Карраскаль получил вторую жёлтую карточку за фол в середине поля. Удаление новичка ЦСКА в его дебютном матче за клуб.

32' Хакшабанович навесил со стандарта, и эту подачу снял головой Бийол.

32' Карраскаль уронил Кучаева на правом фланге обороны. Соответственно, штрафной исполнят казанцы.

31' Очередной выстрел Хвичи заблокирован, на этот раз удар наносился из пределов штрафной.

31' Набабкин с правого края отдал чёткий низовой пас Дюпину. Но рассчитывал Кирилл, наверное, на другое.

30' Кварацхелия протащил мяч почти до чужой штрафной и нанёс заблокированный удар.

29' Хакшабанович со штрафного попал в стенку, контратаки у ЦСКА не получилось.

28' Обляков получил предупреждение за нарушение на левом оборонительном фланге.

27' Самошников вбросит "рубиновый" аут на чужую половину поля.

26' Язиджи навесил слева с углового, после эпизода борьбы Дивеева и Уремовича мяч отскочил к Заболотному, и Антон ткнул сферу выше створа.

25' Прозвучал свисток судьи, команды вернулись в игру.

24' Пауза на водопой и своеобразный тайм-аут для главных тренеров.

23' Два подряд корнера исполнили казанцы, всё закончилось офсайдом Хакшабановича.

22' Кучаев подобрался в штрафной и выстрелил в правый нижний угол, который закрыл Акинфеев. Будет угловой.

22' Лисакович сделал проникающий пас на Дрейера не в ту сторону, в какую было надо. Снаряд забрал Акинфеев.

21' Зафиксирован фол Самошникова в штрафной ЦСКА в борьбе за мяч. Игрок "Рубина" не согласен.

20' Медина пытался нанести опасный удар с нескольких метров, однако от Тальби мяч ушёл на угловой. Этот корнер не принёс опасности воротам "Рубина".

19' Дрейер подкараулил ошибку Язиджи, но не смог прокинуть мяч в чужую штрафную - по правилам ему помешал Бийол.

18' Хвича на левом фланге увёл мяч от Набабкина и то ли прострелил, то ли пробил в дальний угол - мяч проследовал за лицевую.

17' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Игорь Дивеев!

Язиджи подал корнер с левого края, и выигравший воздух Дивеев переправил мяч в левый угол.

16' Обляков прострелил с левого края, и Уремович выбил мяч на угловой.

15' Хакшабанович навесил справа с углового на ближнюю штангу, где Уремович нарушил правила в единоборстве с Заболотным, за что получил жёлтую карточку.

14' Прострел Щенникова с левого края оказался остановлен Тальби.

14' Заболотный заработал на себе фол на левом фланге. "Красно-синие" разыграли мяч и стали владеть им в центре поля.

13' Кучаев отдал влево на Хвичу, у которого мяч сорвался с ноги, полетев отнюдь не створ.

12' Дальний удар "армейцев" был заблокирован, и Дюпин зафиксировал снаряд после рикошета.

11' Лисакович попытал счастье издали низовым ударом - опытный страж ворот ЦСКА на месте.

11' Дрейер перехватил мяч на половине соперника и отдал чуть влево Хвиче, чей удар в ближний угол был вытащен Акинфеевым.

10' Кварацхелия открылся в чужой штрафной под вброс аута из-за правой бровки, но мяч ушёл за лицевую и Хвиче не достался.

9' Набабкин подал в штрафную с правого края, и Заболотный не сумел одновременно и справиться с Тальби, и пробить по воротам.

8' "Армейцы" выбрались в позиционную атаку, завершившуюся бесхитростным навесом с левого фланга в руки Дюпина.

7' Разыграв корнер на левом краю, казанцы через Кучаева довели мяч до Дрейра, и тот размашистым ударом с дистанции послал мяч над створом.

7' Дрейер не решился на удар с дальней дистанции, а чуть позже до него не дошёл мяч от пасовавшего Хакшабановича, но будет угловой.

6' Карраскаль на правом фланге обороны уложил на газон Хвичу.

6' Хакшабанович простреливал с левой стороны, и Бийол прервал эту передачу соперника на угловой.

4' Хорхе Карраскаль дебютирует за "армейский клуб". Также против ЦСКА играет арендованный "Рубином" Кучаев, а тренирует казанцев принёсший "красно-синим" три золота РПЛ Леонид Слуцкий.

3' Карраскаль получил прострел с левого стороны, однако стал подбрабатывать себе мяч и упустил момент для удара.

3' Кварацхелия с левого полуфланга с 16 метров кручёным выстрелом послал мяч немного выше перекладины.

2' Заболотный оказался на газоне рядом с центральным кругом, но медпомощь ему не понадобилась, а фола зафиксировано не было.

1' ЦСКА вышел в белой форме, "Рубин" - в бордовой.