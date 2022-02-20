Олимпиада 2022
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ЦСКА Москва
1:0
Перерыв
Рубин
0'
1:0
17' Гол
Дивеев Игорь
33' Вторая желтая карточка
Карраскаль Хорхе
ЦСКА Москва
Рубин

История личных встреч

ЦСКА Москва
Рубин

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.6%
47.4%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

33 матча

48.5%
21.2%
30.3%
16 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

30.3%
57.6%
12.1%
10 побед 19 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.4%
39.4%
24.2%
12 побед 13 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ТМК
4:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
С
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
К
0:1
С
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
0:0

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Мурсия 3:0 ЦСКА Москва - Люнгбю 3:2 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 ЦСКА Москва - Виборг 3:2
ЦСКА Москва - Дюделанж 0:1 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 ЦСКА Москва - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Урал - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Зенит-Ижевск - ЦСКА Москва 0:4 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0
Рубин
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 5:0 Рубин - Динамо Батуми 2:2 Химки - Рубин 0:0
Рубин - Висла Плоцк 0:0 Рубин - Факел 4:4 Крылья Советов - Рубин 2:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:3 Сочи - Рубин 1:2 Ростов - Рубин 5:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Рубин 1:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Краснодар - Рубин 2:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Зенит 1:3 Рубин - Урал 4:0 Рубин - Краснодар 1:3
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. ЦСКА ведёт 1:0, хотя "Рубин" нанёс больше ударов по воротам.
  • 45'
    "Рубиновая" диагональ в правую часть штрафной, скидка Дрейра - и не добирается до мяча Лисакович.
  • Дополнительное время
    45'
    +2 минуты.
  • Фол, нарушение
    45'
    Кварацхелия и Кучаев на чужой половине завалили на газон Мухина.
  • Фол, нарушение
    45'
    Лисакович недоволен тем, что судья зафиксировал его фол в центре поля против Медины.
  • 44'
    Язиджи навесил с корнера - первым на мяче был игрок казанцев, совершивший головой вынос.
  • Угловой
    44'
    Обляков навесил слева на Заболотного, и заработала "армейская" команда правофланговый угловой.  
  • Фол, нарушение
    43'
    Мусаев на своей половине прихватил Язиджи за футболку - это нарушение правил.
  • 42'
    "Армейцы" владеют мячом в центре поля, но не особенно понимают, как стоит двигать его вперёд.
  • 41'
    Лисакович отправил вперёд низом потенциально классный, но по факту безадресный проникающий пас.
  • 40'
    Эджуке легко потерял мяч в центре поля, и пошла ответная атака "Рубина", в которой подуставший Хвича не оставил мяч в поле, но аут вбросит Ломовицкий.
  • 39'
    Дальний удар Лисаковича заблокирован. Команда Слуцкого делает ставку на дистанционные выстрелы. 
  • 38'
    Хакшабанович с подступов к штрафной послал сферу выше и правее цели.
  • Фол, нарушение
    38'
    Леон Мусаев заработал на себе "армейский" фол в центре поля.
  • 38'
    Дрейер нанёс сильный дальний удар с подбора - мяч полетел значительно выше створа.
  • 37'
    Хвича не имел особо перспективного продолжения в чужой штрафной, но зато добился углового.
  • Офсайд
    37'
    Офсайд у Юсуфа Язиджи. Нарушена атака ЦСКА таким образом.
  • Угловой
    36'
    Кучаев заработал угловой заблокированным ударом, и подачу углового замкнул вторым этажом Мусаев в руки Акинфеева.
  • Замена
    36'
    Удалённого Карраскаля в составе ЦСКА заменил Эджуке. В некоторых товарищеских матчак так можно.
  • 35'
    Хвича снова вошёл в штрафную с левой стороны, а вот в подыгрыше Дрейеру Кварацхелия сработал неудачно, не вложив мяч в ноги датскому партнёру.
  • Судья
    34'
    Обслуживает матч, кстати, российский арбитр Роман Галимов.
  • Жёлтая и сразу красная
    33'
    Карраскаль получил вторую жёлтую карточку за фол в середине поля. Удаление новичка ЦСКА в его дебютном матче за клуб.
  • 32'
    Хакшабанович навесил со стандарта, и эту подачу снял головой Бийол.
  • Фол, нарушение
    32'
    Карраскаль уронил Кучаева на правом фланге обороны. Соответственно, штрафной исполнят казанцы.
  • 31'
    Очередной выстрел Хвичи заблокирован, на этот раз удар наносился из пределов штрафной.
  • 31'
    Набабкин с правого края отдал чёткий низовой пас Дюпину. Но рассчитывал Кирилл, наверное, на другое.
  • 30'
    Кварацхелия протащил мяч почти до чужой штрафной и нанёс заблокированный удар.
  • 29'
    Хакшабанович со штрафного попал в стенку, контратаки у ЦСКА не получилось.
  • Желтая карточка
    28'
    Обляков получил предупреждение за нарушение на левом оборонительном фланге.
  • 27'
    Самошников вбросит "рубиновый" аут на чужую половину поля.
  • Угловой
    26'
    Язиджи навесил слева с углового, после эпизода борьбы Дивеева и Уремовича мяч отскочил к Заболотному, и Антон ткнул сферу выше створа.
  • 25'
    Прозвучал свисток судьи, команды вернулись в игру.
  • 24'
    Пауза на водопой и своеобразный тайм-аут для главных тренеров.
  • Офсайд
    23'
    Два подряд корнера исполнили казанцы, всё закончилось офсайдом Хакшабановича.
  • Угловой
    22'
    Кучаев подобрался в штрафной и выстрелил в правый нижний угол, который закрыл Акинфеев. Будет угловой.
  • 22'
    Лисакович сделал проникающий пас на Дрейера не в ту сторону, в какую было надо. Снаряд забрал Акинфеев.
  • Фол, нарушение
    21'
    Зафиксирован фол Самошникова в штрафной ЦСКА в борьбе за мяч. Игрок "Рубина" не согласен.
  • Угловой
    20'
    Медина пытался нанести опасный удар с нескольких метров, однако от Тальби мяч ушёл на угловой. Этот корнер не принёс опасности воротам "Рубина". 
  • 19'
    Дрейер подкараулил ошибку Язиджи, но не смог прокинуть мяч в чужую штрафную - по правилам ему помешал Бийол.
  • 18'
    Хвича на левом фланге увёл мяч от Набабкина и то ли прострелил, то ли пробил в дальний угол - мяч проследовал за лицевую. 
  • Описание гола
    17'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Игорь Дивеев!
    Язиджи подал корнер с левого края, и выигравший воздух Дивеев переправил мяч в левый угол.
  • Угловой
    16'
    Обляков прострелил с левого края, и Уремович выбил мяч на угловой.
  • Желтая карточка
    15'
    Хакшабанович навесил справа с углового на ближнюю штангу, где Уремович нарушил правила в единоборстве с Заболотным, за что получил жёлтую карточку.
  • 14'
    Прострел Щенникова с левого края оказался остановлен Тальби.
  • Фол, нарушение
    14'
    Заболотный заработал на себе фол на левом фланге. "Красно-синие" разыграли мяч и стали владеть им в центре поля.
  • 13'
    Кучаев отдал влево на Хвичу, у которого мяч сорвался с ноги, полетев отнюдь не створ.
  • 12'
    Дальний удар "армейцев" был заблокирован, и Дюпин зафиксировал снаряд после рикошета.
  • 11'
    Лисакович попытал счастье издали низовым ударом - опытный страж ворот ЦСКА на месте.
  • Опасный момент
    11'
    Дрейер перехватил мяч на половине соперника и отдал чуть влево Хвиче, чей удар в ближний угол был вытащен Акинфеевым.
  • 10'
    Кварацхелия открылся в чужой штрафной под вброс аута из-за правой бровки, но мяч ушёл за лицевую и Хвиче не достался.
  • 9'
    Набабкин подал в штрафную с правого края, и Заболотный не сумел одновременно и справиться с Тальби, и пробить по воротам.
  • 8'
    "Армейцы" выбрались в позиционную атаку, завершившуюся бесхитростным навесом с левого фланга в руки Дюпина.
  • 7'
    Разыграв корнер на левом краю, казанцы через Кучаева довели мяч до Дрейра, и тот размашистым ударом с дистанции послал мяч над створом.
  • Угловой
    7'
    Дрейер не решился на удар с дальней дистанции, а чуть позже до него не дошёл мяч от пасовавшего Хакшабановича, но будет угловой.
  • Фол, нарушение
    6'
    Карраскаль на правом фланге обороны уложил на газон Хвичу.
  • Угловой
    6'
    Хакшабанович простреливал с левой стороны, и Бийол прервал эту передачу соперника на угловой.
  • 4'
    Хорхе Карраскаль дебютирует за "армейский клуб". Также против ЦСКА играет арендованный "Рубином" Кучаев, а тренирует казанцев принёсший "красно-синим" три золота РПЛ Леонид Слуцкий.
  • 3'
    Карраскаль получил прострел с левого стороны, однако стал подбрабатывать себе мяч и упустил момент для удара.
  • 3'
    Кварацхелия с левого полуфланга с 16 метров кручёным выстрелом послал мяч немного выше перекладины.
  • 2'
    Заболотный оказался на газоне рядом с центральным кругом, но медпомощь ему не понадобилась, а фола зафиксировано не было.
  • 1'
    ЦСКА вышел в белой форме, "Рубин" - в бордовой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Место проведения игры - Белек, Анталья, Турция.
  • Добрый день, уважаемые любители футбола! В одном из последних товарищеских матчей российских клубов на зимних сборах казанский "Рубин" сыграет с московским ЦСКА. Текстовая трансляция этой встречи будет доступна на LiveResult.Ru, проведёт её Кирилл Иванцов. Составы команд добавлены в одноимённую вкладку.
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ЦСКА Москва
Рубин

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