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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Росарио Сентраль
0:0
Первый тайм: 25'
Ньюэллс Олд Бойз
0'
12' Желтая карточка
Martin Luciano
25'

Ход матча

12'
 
Martin Luciano
Лучшие коэффициенты
Росарио Сентраль
Ничья
Ньюэллс Олд Бойз
2.15
3.54
3.50
Все Коэффициенты
23
Gaspar
Servio
4
Damian
Alberto
Martinez
32
Facundo
Almada
6
Комар
Хуан
3
Lautaro
Blanco
5
Pedro
Ojeda
8
Монтойя
Вальтер
27
Gino
Infantino
10
Emiliano
Vecchio
9
Рубен
Марко
28
Lucas
Emanuel
Gamba
12
Ramiro
Macagno
14
Armando
Mendez
2
Лема
Кристиан
4
Willer
Ditta
3
Martin
Luciano
7
Juan
Fernando
Garro
8
Перес
Пабло
II
20
Julian
Fernandez
II
44
Francisco
Gonzalez2
9
Juan
Manuel
Garcia
10
Nicolas
Castro
Росарио Сентраль
4-1-2-1-2
Ньюэллс Олд Бойз
4-4-2

История личных встреч

Росарио Сентраль
Ньюэллс Олд Бойз

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

20 матчей

45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
60%
15%
5 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
65%
5%
6 побед 13 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
3:0
С
1:1
С
0:0
К
1:2
С
1:0
П
1:3
П
0:1
П
0:0
П
2:0
П
0:0
П
0:1
П
2:0
П
0:1
П
2:1
ПА
1:1
ПА
2:2
ПА
1:1
ПА
1:0
ПАК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубен Марко 2 (1) 0.29
Facundo Almada 2 0.29
Christian Baez 1 0.14
Luca Martinez Dupuy 1 0.14
Emiliano Vecchio 0 0
Fernando Torrent 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Castro 2 0.29
Francisco Gonzalez2 1 0.14
Juan Manuel Garcia 1 0.14
Juan Fernando Garro 1 0.14
Ramiro Sordo 1 0.14
Juan Sforza 1 0.14
Nazareno Funez 1 0.14
Лема Кристиан 1 (1) 0.14
Реаско Джоркаефф 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mateo Tanlongo 3 0
Рубен Марко 2 0
Lautaro Blanco 2 0
Emiliano Vecchio 1 0
Christian Baez 1 0
Монтойя Вальтер 1 0
Gaspar Servio 1 0
Damian Alberto Martinez 1 0
Pedro Ojeda 1 0
Gino Infantino 1 0
Facundo Buonanotte 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Пабло II 4 0
Julian Fernandez II 4 0
Willer Ditta 3 0
Juan Manuel Garcia 2 0
Juan Sforza 2 0
Martin Luciano 2 0
Juan Fernando Garro 1 0
Лема Кристиан 1 0
Justo Giani 1 0
Armando Mendez 1 0
Guillermo Balzi 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
1
20%
3
50%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
2
33%
3
33%
61-75
1
17%
1
11%
76-90

Пропущено

8
8
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
1
13%
46-60
1
13%
4
50%
61-75
3
38%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1
Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:4 Ланус - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 2:2 Колон - Росарио Сентраль 1:4 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 3:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Патронато Парана 3:2 Эстудиантес Ла Плата - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2
Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 0:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 14 - 5 15
2. Унион Санта-Фе 7 4 2 1 6 - 3 14
3. Ривер Плейт 6 4 1 1 13 - 4 13
4. Дефенса и Хустисия 6 4 1 1 13 - 10 13
5. Банфилд 7 3 2 2 11 - 7 11
6. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 7 3 2 2 9 - 8 11
7. Сармиенто 7 3 2 2 9 - 9 11
8. Аргентинос Хуниорс 6 2 2 2 7 - 7 8
9. Атлетико Платенсе 7 2 1 4 6 - 10 7
10. Сан-Лоренсо 7 1 3 3 5 - 7 6
11. Химнасия Ла-Плата 6 1 2 3 5 - 13 5
12. Атлетико Тукуман 6 1 1 4 3 - 12 4
13. Патронато Парана 7 1 1 5 4 - 11 4
14. Тальерес Кордоба 6 0 2 4 1 - 5 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 6 4 1 1 11 - 8 13
2. Тигре 7 3 3 1 9 - 3 12
3. Колон 7 3 3 1 9 - 5 12
4. Бока Хуниорс 6 3 2 1 8 - 6 11
5. Альдосиви 7 3 1 3 8 - 7 10
6. Уракан 7 3 1 3 8 - 8 10
7. Барракас Централь 7 3 0 4 9 - 12 9
8. Годой Крус 6 2 2 2 10 - 11 8
9. Росарио Сентраль 0:0 7 2 2 3 6 - 8 8
10. Индепендьенте Авельянеда 7 1 4 2 9 - 10 7
11. Ланус 7 1 3 3 6 - 7 6
12. Арсенал Саранди 6 1 3 2 7 - 8 6
13. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 3 - 4 6
14. Сентраль Кордоба Росарио 6 1 3 2 5 - 6 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 4 4 0 0 5 - 1 12
2. Сармиенто 4 2 2 0 7 - 5 8
3. Расинг Авельянеда 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Ривер Плейт 3 2 1 0 10 - 3 7
5. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 3 2 0 1 5 - 2 6
6. Атлетико Платенсе 4 2 0 2 4 - 3 6
7. Дефенса и Хустисия 2 1 1 0 5 - 4 4
8. Банфилд 3 1 1 1 6 - 3 4
9. Аргентинос Хуниорс 3 1 1 1 4 - 2 4
10. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Атлетико Тукуман 3 1 1 1 3 - 6 4
12. Сан-Лоренсо 3 0 1 2 3 - 5 1
13. Тальерес Кордоба 3 0 1 2 1 - 3 1
14. Патронато Парана 3 0 1 2 0 - 2 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 4 3 0 1 7 - 5 9
2. Альдосиви 4 2 1 1 5 - 3 7
3. Тигре 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Колон 3 2 1 0 5 - 2 7
5. Барракас Централь 3 2 0 1 4 - 4 6
6. Арсенал Саранди 4 1 3 0 5 - 4 6
7. Уракан 4 2 0 2 6 - 6 6
8. Велес Сарсфилд 3 1 2 0 3 - 1 5
9. Ланус 4 1 2 1 3 - 2 5
10. Индепендьенте Авельянеда 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Бока Хуниорс 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Росарио Сентраль 0:0 4 1 1 2 3 - 5 4
13. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Годой Крус 3 0 2 1 4 - 6 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дефенса и Хустисия 4 3 0 1 8 - 6 9
2. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 10 - 5 8
3. Банфилд 4 2 1 1 5 - 4 7
4. Ривер Плейт 3 2 0 1 3 - 1 6
5. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 2 - 2 5
6. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 4 1 2 1 4 - 6 5
7. Аргентинос Хуниорс 3 1 1 1 3 - 5 4
8. Сармиенто 3 1 0 2 2 - 4 3
9. Патронато Парана 4 1 0 3 4 - 9 3
10. Унион Санта-Фе 3 0 2 1 1 - 2 2
11. Атлетико Платенсе 3 0 1 2 2 - 7 1
12. Тальерес Кордоба 3 0 1 2 0 - 2 1
13. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 11 1
14. Атлетико Тукуман 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Годой Крус 3 2 0 1 6 - 5 6
3. Тигре 4 1 2 1 3 - 2 5
4. Колон 4 1 2 1 4 - 3 5
5. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Росарио Сентраль 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Уракан 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Барракас Централь 4 1 0 3 5 - 8 3
9. Альдосиви 3 1 0 2 3 - 4 3
10. Сентраль Кордоба Росарио 3 0 3 0 2 - 2 3
11. Индепендьенте Авельянеда 3 0 2 1 4 - 5 2
12. Ланус 3 0 1 2 3 - 5 1
13. Велес Сарсфилд 3 0 1 2 0 - 3 1
14. Арсенал Саранди 2 0 0 2 2 - 4 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    12'
    Martin Luciano получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Росарио Сентраль
Ничья
Ньюэллс Олд Бойз
2.15
3.54
3.50
Все Коэффициенты
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