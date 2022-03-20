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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Росарио Сентраль
0:1
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
12' Желтая карточка
Martin Luciano
41' Желтая карточка
Перес Пабло
0:1
51' Гол
Juan Manuel Garcia
61' Желтая карточка
Julian Fernandez II
72' Желтая карточка
Luciano Ferreyra
73' Желтая карточка
Gaspar Servio
76' Желтая карточка
Marco Campagnaro
90'+6
23
Gaspar
Servio
4
Damian
Alberto
Martinez
32
Facundo
Almada
6
Комар
Хуан
3
Lautaro
Blanco
5
Pedro
Ojeda
8
Монтойя
Вальтер
27
Gino
Infantino
10
Emiliano
Vecchio
9
Рубен
Марко
28
Lucas
Emanuel
Gamba
12
Ramiro
Macagno
14
Armando
Mendez
2
Лема
Кристиан
4
Willer
Ditta
3
Martin
Luciano
7
Juan
Fernando
Garro
8
Перес
Пабло
II
20
Julian
Fernandez
II
44
Francisco
Gonzalez2
9
Juan
Manuel
Garcia
10
Nicolas
Castro
Росарио Сентраль
4-1-2-1-2
Ньюэллс Олд Бойз
4-4-2

История личных встреч

Росарио Сентраль
Ньюэллс Олд Бойз

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

20 матчей

45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
60%
15%
5 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
65%
5%
6 побед 13 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
3:0
С
1:1
С
0:0
К
1:2
С
1:0
П
1:3
П
0:1
П
0:0
П
2:0
П
0:0
П
0:1
П
2:0
П
0:1
П
2:1
ПА
1:1
ПА
2:2
ПА
1:1
ПА
1:0
ПАК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубен Марко 2 (1) 0.29
Facundo Almada 2 0.29
Christian Baez 1 0.14
Luca Martinez Dupuy 1 0.14
Emiliano Vecchio 0 0
Fernando Torrent 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Manuel Garcia 2 0.29
Nicolas Castro 2 0.29
Francisco Gonzalez2 1 0.14
Juan Fernando Garro 1 0.14
Ramiro Sordo 1 0.14
Juan Sforza 1 0.14
Nazareno Funez 1 0.14
Лема Кристиан 1 (1) 0.14
Реаско Джоркаефф 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mateo Tanlongo 3 0
Рубен Марко 2 0
Gaspar Servio 2 0
Lautaro Blanco 2 0
Emiliano Vecchio 1 0
Christian Baez 1 0
Монтойя Вальтер 1 0
Damian Alberto Martinez 1 0
Pedro Ojeda 1 0
Luciano Ferreyra 1 0
Gino Infantino 1 0
Facundo Buonanotte 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Пабло II 5 0
Julian Fernandez II 5 0
Willer Ditta 3 0
Juan Manuel Garcia 2 0
Juan Sforza 2 0
Martin Luciano 2 0
Juan Fernando Garro 1 0
Лема Кристиан 1 0
Justo Giani 1 0
Armando Mendez 1 0
Marco Campagnaro 1 0
Guillermo Balzi 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
1
20%
3
50%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
2
33%
3
33%
61-75
1
17%
1
11%
76-90

Пропущено

8
8
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
1
13%
46-60
1
13%
4
50%
61-75
3
38%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1
Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:4 Ланус - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 2:2 Колон - Росарио Сентраль 1:4 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 3:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Патронато Парана 3:2 Эстудиантес Ла Плата - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2
Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 0:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 14 - 5 15
2. Унион Санта-Фе 7 4 2 1 6 - 3 14
3. Ривер Плейт 6 4 1 1 13 - 4 13
4. Ньюэллс Олд Бойз 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Дефенса и Хустисия 6 4 1 1 13 - 10 13
6. Банфилд 7 3 2 2 11 - 7 11
7. Сармиенто 7 3 2 2 9 - 9 11
8. Аргентинос Хуниорс 6 2 2 2 7 - 7 8
9. Атлетико Платенсе 7 2 1 4 6 - 10 7
10. Химнасия Ла-Плата 0:0 7 1 3 3 5 - 13 6
11. Сан-Лоренсо 7 1 3 3 5 - 7 6
12. Атлетико Тукуман 6 1 1 4 3 - 12 4
13. Патронато Парана 7 1 1 5 4 - 11 4
14. Тальерес Кордоба 6 0 2 4 1 - 5 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 0:0 7 4 2 1 11 - 8 14
2. Тигре 7 3 3 1 9 - 3 12
3. Колон 7 3 3 1 9 - 5 12
4. Бока Хуниорс 6 3 2 1 8 - 6 11
5. Альдосиви 7 3 1 3 8 - 7 10
6. Уракан 7 3 1 3 8 - 8 10
7. Барракас Централь 7 3 0 4 9 - 12 9
8. Годой Крус 6 2 2 2 10 - 11 8
9. Росарио Сентраль 7 2 1 4 6 - 9 7
10. Индепендьенте Авельянеда 7 1 4 2 9 - 10 7
11. Ланус 7 1 3 3 6 - 7 6
12. Арсенал Саранди 6 1 3 2 7 - 8 6
13. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 3 - 4 6
14. Сентраль Кордоба Росарио 6 1 3 2 5 - 6 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 4 4 0 0 5 - 1 12
2. Сармиенто 4 2 2 0 7 - 5 8
3. Расинг Авельянеда 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Ривер Плейт 3 2 1 0 10 - 3 7
5. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 0 1 5 - 2 6
6. Атлетико Платенсе 4 2 0 2 4 - 3 6
7. Химнасия Ла-Плата 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Дефенса и Хустисия 2 1 1 0 5 - 4 4
9. Банфилд 3 1 1 1 6 - 3 4
10. Аргентинос Хуниорс 3 1 1 1 4 - 2 4
11. Атлетико Тукуман 3 1 1 1 3 - 6 4
12. Сан-Лоренсо 3 0 1 2 3 - 5 1
13. Тальерес Кордоба 3 0 1 2 1 - 3 1
14. Патронато Парана 3 0 1 2 0 - 2 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 0:0 4 3 0 1 7 - 5 9
2. Альдосиви 4 2 1 1 5 - 3 7
3. Тигре 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Колон 3 2 1 0 5 - 2 7
5. Барракас Централь 3 2 0 1 4 - 4 6
6. Арсенал Саранди 4 1 3 0 5 - 4 6
7. Уракан 4 2 0 2 6 - 6 6
8. Велес Сарсфилд 3 1 2 0 3 - 1 5
9. Ланус 4 1 2 1 3 - 2 5
10. Индепендьенте Авельянеда 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Бока Хуниорс 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Росарио Сентраль 4 1 0 3 3 - 6 3
13. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Годой Крус 3 0 2 1 4 - 6 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дефенса и Хустисия 4 3 0 1 8 - 6 9
2. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 10 - 5 8
3. Банфилд 4 2 1 1 5 - 4 7
4. Ньюэллс Олд Бойз 4 2 1 1 5 - 6 7
5. Ривер Плейт 3 2 0 1 3 - 1 6
6. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 2 - 2 5
7. Аргентинос Хуниорс 3 1 1 1 3 - 5 4
8. Сармиенто 3 1 0 2 2 - 4 3
9. Патронато Парана 4 1 0 3 4 - 9 3
10. Унион Санта-Фе 3 0 2 1 1 - 2 2
11. Атлетико Платенсе 3 0 1 2 2 - 7 1
12. Тальерес Кордоба 3 0 1 2 0 - 2 1
13. Химнасия Ла-Плата 0:0 4 0 1 3 2 - 11 1
14. Атлетико Тукуман 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Годой Крус 3 2 0 1 6 - 5 6
3. Эстудиантес Ла Плата 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
4. Тигре 4 1 2 1 3 - 2 5
5. Колон 4 1 2 1 4 - 3 5
6. Росарио Сентраль 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Уракан 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Барракас Централь 4 1 0 3 5 - 8 3
9. Альдосиви 3 1 0 2 3 - 4 3
10. Сентраль Кордоба Росарио 3 0 3 0 2 - 2 3
11. Индепендьенте Авельянеда 3 0 2 1 4 - 5 2
12. Ланус 3 0 1 2 3 - 5 1
13. Велес Сарсфилд 3 0 1 2 0 - 3 1
14. Арсенал Саранди 2 0 0 2 2 - 4 0
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Перес Пабло II получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Martin Luciano получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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