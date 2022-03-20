Аргентина: Лига професиональ 2022
0:1
Второй тайм: 85'
38' Желтая карточкаNery Leyes
0:1
43' ГолLeonardo Godoy
47' Желтая карточкаLeonardo Morales
47' Желтая карточкаLeandro Diaz III
57' Желтая карточкаErik Ramirez
65' Желтая карточкаПеллегрини Матиас
66' Желтая карточкаАлеман Брайн
67' Желтая карточкаСукуи Фернандо
79' Желтая карточкаBautista Kociubinski
82' Желтая карточкаНогера Фабьян
Ход матча
38'
43'
47'
47'
57'
66'
67'
82'
17
Рей
Родриго
11
Ramon
Sosa
33
Nery
Leyes
10
Алеман
Брайн
- Основной состав
-
17 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ramon SosaПолузащитник
-
33 Nery LeyesПолузащитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
43 Erik RamirezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
28 Tomas Muro
-
-
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Толедо ЭрнанПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
История личных встреч
Химнасия Ла-Плата
Эстудиантес Ла Плата
8 матчей
25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
87.5%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
87.5%
2 победы 7 ничьих 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 12 побед
28 матчей
7.1%
39.3%
53.6%
2 победы 11 ничьих 15 побед
Первый тайм
21.4%
39.3%
39.3%
6 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
7.1%
50%
42.9%
2 победы 14 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Alberto Tarragona
|2
|0.29
|Алеман Брайн
|2 (1)
|0.29
|Карбонеро Йохан
|0
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Diaz III
|4
|0.57
|Боселли Мауро
|4 (1)
|0.57
|Leonardo Godoy
|1
|0.14
|Сукуи Фернандо
|1
|0.14
|Рохель Агустин
|1
|0.14
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.14
|Gustavo Del Prete
|0
|0
|Морель Хорхе
|0
|0
|Кастро Мануэль
|0
|0
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алеман Брайн
|6
|0
|Чеккини Эмануэль
|3
|0
|Guillermo Fratta
|3
|0
|Leonardo Morales
|2
|0
|Nery Leyes
|2
|0
|Карбонеро Йохан
|2
|0
|Francisco Gerometta
|2
|0
|Erik Ramirez
|1
|0
|Cristian Alberto Tarragona
|1
|0
|Agustin Cardozo
|1
|0
|German Guiffrey
|1
|0
|Ramon Sosa
|1
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морель Хорхе
|4
|1
|Leandro Diaz III
|3
|0
|Пеллегрини Матиас
|3
|0
|Ногера Фабьян
|2
|0
|Gustavo Del Prete
|2
|0
|Сукуи Фернандо
|1
|0
|Leonardo Godoy
|1
|0
|Carlo Lattanzio
|1
|0
|Bautista Kociubinski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
7
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
12
5
5 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
2
40%
46-60
3
25%
2
40%
61-75
3
25%
1
20%
76-90
Забито
4
11
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
9%
31-45
2
50%
5
45%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
14
8
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
2
14%
1
13%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
1
13%
31-45
2
14%
2
25%
46-60
3
21%
2
25%
61-75
3
21%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0
Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 4:4 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 5:2 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Хухуй 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Эвертон Кильота 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Бока Хуниорс 0:1 Альмиранте Браун - Эстудиантес Ла Плата 1:0
Эвертон Кильота - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Вилья Дальмине 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Аудакс Итальяно 2:0 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Арсенал Саранди 3:2 Аудакс Итальяно - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Депортиво Риестра 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 2:1 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Атлетико Гуэмес - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:3 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 4:4 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 1:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 1:3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|14 - 5
|15
|2.
|Унион Санта-Фе
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|3.
|Ривер Плейт
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Дефенса и Хустисия
|6
|4
|1
|1
|13 - 10
|13
|6.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|7.
|Сармиенто
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|9.
|Атлетико Платенсе
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|10.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|0:1
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|1
|1
|4
|3 - 12
|4
|13.
|Патронато Парана
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|14.
|Тальерес Кордоба
|6
|0
|2
|4
|1 - 5
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|1:0
|7
|5
|1
|1
|12 - 8
|16
|2.
|Тигре
|7
|3
|3
|1
|9 - 3
|12
|3.
|Колон
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|4.
|Бока Хуниорс
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|5.
|Альдосиви
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|6.
|Уракан
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|7.
|Барракас Централь
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|8.
|Годой Крус
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|9.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|1
|4
|2
|9 - 10
|7
|11.
|Ланус
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|12.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|13.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|Сармиенто
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|3.
|Расинг Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|Ривер Плейт
|3
|2
|1
|0
|10 - 3
|7
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|6.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|7.
|Дефенса и Хустисия
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|8.
|Банфилд
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|12.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|13.
|Тальерес Кордоба
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|14.
|Патронато Парана
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|1:0
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|2.
|Альдосиви
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|3.
|Тигре
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Колон
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Барракас Централь
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|6.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|7.
|Уракан
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Велес Сарсфилд
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|9.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Росарио Сентраль
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Годой Крус
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дефенса и Хустисия
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|2.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|3.
|Банфилд
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|5.
|Ривер Плейт
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|8.
|Сармиенто
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|9.
|Патронато Парана
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|10.
|Унион Санта-Фе
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|11.
|Атлетико Платенсе
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|12.
|Тальерес Кордоба
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|0:1
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|14.
|Атлетико Тукуман
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|1:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Годой Крус
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|4.
|Тигре
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|5.
|Колон
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|6.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Барракас Централь
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|9.
|Альдосиви
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|12.
|Ланус
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|13.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|14.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0