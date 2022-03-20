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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Химнасия Ла-Плата
1:1
Конец матча
Эстудиантес Ла Плата
0'
38' Желтая карточка
Nery Leyes
0:1
43' Гол
Leonardo Godoy
47' Желтая карточка
Leonardo Morales
47' Желтая карточка
Leandro Diaz III
57' Желтая карточка
Erik Ramirez
65' Желтая карточка
Пеллегрини Матиас
67' Желтая карточка
Алеман Брайн
67' Желтая карточка
Сукуи Фернандо
79' Желтая карточка
Bautista Kociubinski
82' Желтая карточка
Ногера Фабьян
86' Желтая карточка
Jorge Rodriguez I
90' Желтая карточка
Guillermo Enrique
1:1
90' Гол
Erik Ramirez
90'+8
17
Рей
Родриго
6
Guillermo
Enrique
4
Leonardo
Morales
2
Guillermo
Fratta
24
German
Guiffrey
11
Ramon
Sosa
33
Nery
Leyes
10
Алеман
Брайн
7
Карбонеро
Йохан
15
Сольдано
Франко
25
Cristian
Alberto
Tarragona
21
Андухар
Марьяно
3
Рохель
Агустин
2
Муньос
Эсекьель
18
Ногера
Фабьян
29
Leonardo
Godoy
8
Сукуи
Фернандо
30
Jorge
Rodriguez
I
6
Мас
Эмануэль
10
Gustavo
Del
Prete
7
Пеллегрини
Матиас
9
Leandro
Diaz
III
Химнасия Ла-Плата
4-4-2
Эстудиантес Ла Плата
3-4-2-1

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Эстудиантес Ла Плата

8 матчей

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
87.5%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
87.5%
2 победы 7 ничьих 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 12 побед

28 матчей

7.1%
39.3%
53.6%
2 победы 11 ничьих 15 побед

Первый тайм

21.4%
39.3%
39.3%
6 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

7.1%
50%
42.9%
2 победы 14 ничьих 12 побед

История матчей

ЛП
4:4
ЛП
0:0
С
0:1
С
1:0
С
0:0
П
1:0
П
0:0
П
0:0
П
3:0
ТМК
1:0
П
1:1
П
1:3
ТМК
3:3
П
0:0
КС
1:0
КС
0:0
П
0:1
ТМ(
0:1
ТМ(
1:1
П
1:1
ПА
0:2
ПА
2:0
ПА
3:1
ПА
3:0
ПА
1:1
ПА
3:1
ПА
1:2
ПА
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Alberto Tarragona 2 0.29
Алеман Брайн 2 (1) 0.29
Erik Ramirez 1 0.14
Карбонеро Йохан 0 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leandro Diaz III 4 0.57
Боселли Мауро 4 (1) 0.57
Leonardo Godoy 1 0.14
Сукуи Фернандо 1 0.14
Рохель Агустин 1 0.14
Пеллегрини Матиас 1 0.14
Gustavo Del Prete 0 0
Морель Хорхе 0 0
Кастро Мануэль 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеман Брайн 6 0
Чеккини Эмануэль 3 0
Guillermo Fratta 3 0
Leonardo Morales 2 0
Nery Leyes 2 0
Карбонеро Йохан 2 0
Francisco Gerometta 2 0
Erik Ramirez 1 0
Cristian Alberto Tarragona 1 0
Agustin Cardozo 1 0
German Guiffrey 1 0
Ramon Sosa 1 0
Guillermo Enrique 1 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морель Хорхе 4 1
Leandro Diaz III 3 0
Пеллегрини Матиас 3 0
Ногера Фабьян 2 0
Gustavo Del Prete 2 0
Сукуи Фернандо 1 0
Leonardo Godoy 1 0
Jorge Rodriguez I 1 0
Carlo Lattanzio 1 0
Bautista Kociubinski 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
2
50%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

1
7
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

12
5
5 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
2
40%
46-60
3
25%
2
40%
61-75
3
25%
1
20%
76-90

Забито

5
12
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
17%
31-45
2
40%
5
42%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
20%
2
17%
76-90

Пропущено

15
9
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
2
13%
1
11%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
1
11%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
3
20%
2
22%
61-75
3
20%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0
Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 4:4 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 5:2 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Хухуй 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Эвертон Кильота 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Бока Хуниорс 0:1 Альмиранте Браун - Эстудиантес Ла Плата 1:0
Эвертон Кильота - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Вилья Дальмине 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Аудакс Итальяно 2:0 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Арсенал Саранди 3:2 Аудакс Итальяно - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Депортиво Риестра 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 2:1 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Атлетико Гуэмес - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:3 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 4:4 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 1:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 1:3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 14 - 5 15
2. Унион Санта-Фе 7 4 2 1 6 - 3 14
3. Ривер Плейт 0:0 7 4 2 1 13 - 4 14
4. Ньюэллс Олд Бойз 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Дефенса и Хустисия 6 4 1 1 13 - 10 13
6. Банфилд 7 3 2 2 11 - 7 11
7. Сармиенто 7 3 2 2 9 - 9 11
8. Аргентинос Хуниорс 6 2 2 2 7 - 7 8
9. Атлетико Платенсе 7 2 1 4 6 - 10 7
10. Химнасия Ла-Плата 7 1 3 3 6 - 14 6
11. Сан-Лоренсо 7 1 3 3 5 - 7 6
12. Атлетико Тукуман 6 1 1 4 3 - 12 4
13. Патронато Парана 7 1 1 5 4 - 11 4
14. Тальерес Кордоба 6 0 2 4 1 - 5 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 7 4 2 1 12 - 9 14
2. Тигре 7 3 3 1 9 - 3 12
3. Колон 7 3 3 1 9 - 5 12
4. Бока Хуниорс 0:0 7 3 3 1 8 - 6 12
5. Альдосиви 7 3 1 3 8 - 7 10
6. Уракан 7 3 1 3 8 - 8 10
7. Барракас Централь 7 3 0 4 9 - 12 9
8. Годой Крус 6 2 2 2 10 - 11 8
9. Росарио Сентраль 7 2 1 4 6 - 9 7
10. Индепендьенте Авельянеда 7 1 4 2 9 - 10 7
11. Ланус 7 1 3 3 6 - 7 6
12. Арсенал Саранди 6 1 3 2 7 - 8 6
13. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 3 - 4 6
14. Сентраль Кордоба Росарио 6 1 3 2 5 - 6 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 4 4 0 0 5 - 1 12
2. Ривер Плейт 0:0 4 2 2 0 10 - 3 8
3. Сармиенто 4 2 2 0 7 - 5 8
4. Расинг Авельянеда 3 2 1 0 4 - 0 7
5. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 0 1 5 - 2 6
6. Атлетико Платенсе 4 2 0 2 4 - 3 6
7. Химнасия Ла-Плата 3 1 2 0 4 - 3 5
8. Дефенса и Хустисия 2 1 1 0 5 - 4 4
9. Банфилд 3 1 1 1 6 - 3 4
10. Аргентинос Хуниорс 3 1 1 1 4 - 2 4
11. Атлетико Тукуман 3 1 1 1 3 - 6 4
12. Сан-Лоренсо 3 0 1 2 3 - 5 1
13. Тальерес Кордоба 3 0 1 2 1 - 3 1
14. Патронато Парана 3 0 1 2 0 - 2 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 4 3 0 1 7 - 5 9
2. Альдосиви 4 2 1 1 5 - 3 7
3. Тигре 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Колон 3 2 1 0 5 - 2 7
5. Барракас Централь 3 2 0 1 4 - 4 6
6. Арсенал Саранди 4 1 3 0 5 - 4 6
7. Уракан 4 2 0 2 6 - 6 6
8. Велес Сарсфилд 3 1 2 0 3 - 1 5
9. Ланус 4 1 2 1 3 - 2 5
10. Индепендьенте Авельянеда 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Бока Хуниорс 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Росарио Сентраль 4 1 0 3 3 - 6 3
13. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Годой Крус 3 0 2 1 4 - 6 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дефенса и Хустисия 4 3 0 1 8 - 6 9
2. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 10 - 5 8
3. Банфилд 4 2 1 1 5 - 4 7
4. Ньюэллс Олд Бойз 4 2 1 1 5 - 6 7
5. Ривер Плейт 0:0 3 2 0 1 3 - 1 6
6. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 2 - 2 5
7. Аргентинос Хуниорс 3 1 1 1 3 - 5 4
8. Сармиенто 3 1 0 2 2 - 4 3
9. Патронато Парана 4 1 0 3 4 - 9 3
10. Унион Санта-Фе 3 0 2 1 1 - 2 2
11. Атлетико Платенсе 3 0 1 2 2 - 7 1
12. Тальерес Кордоба 3 0 1 2 0 - 2 1
13. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 11 1
14. Атлетико Тукуман 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 0:0 4 2 2 0 5 - 3 8
2. Годой Крус 3 2 0 1 6 - 5 6
3. Эстудиантес Ла Плата 3 1 2 0 5 - 4 5
4. Тигре 4 1 2 1 3 - 2 5
5. Колон 4 1 2 1 4 - 3 5
6. Росарио Сентраль 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Уракан 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Барракас Централь 4 1 0 3 5 - 8 3
9. Альдосиви 3 1 0 2 3 - 4 3
10. Сентраль Кордоба Росарио 3 0 3 0 2 - 2 3
11. Индепендьенте Авельянеда 3 0 2 1 4 - 5 2
12. Ланус 3 0 1 2 3 - 5 1
13. Велес Сарсфилд 3 0 1 2 0 - 3 1
14. Арсенал Саранди 2 0 0 2 2 - 4 0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Леонардо Годой бьет в цель!
  • Желтая карточка
    38'
    Нери Лейес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Химнасия Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата онлайн

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