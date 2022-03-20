И ещё один фол, "Бока Хуниорс" исполнит штрафной в середине поля.

Вилья залез во "вне игры" на левом фланге, лайнсмен всё видел.

Альварес подал угловой с левого края, а Росси надёжно сыграл на выходе, выбив мяч в аут.

Падение Барко рядом с чужой штрафной, судья фола не усматривает.

32' Адвинкула подтолкнул Барко, и арбитр не забыл выписать нарушителю "горчичник".

31' Сумбур в центре поля - мяч кочует от одной команды к другой.

30' По опасным или полуопасным моментам гости пока что отстают.

30' Альварес прорвался на свободное пространство на левом полуфланге, но не переиграл Росси, сделавшего сэйв ногой.

28' Молинас лежит на газоне. Ему попал ногой по бедру Энцо Перес, получивший жёлтую карточку.

27' Игра не искрит яркими моментами, но напряжение чувствуется, ещё бы.

26' Здорово действует в подкате Адвинкула, выбивая мяч за боковую из-под ног Каско.

25' Армани зафиксировал в своих перчатках прострел соперника с левого фланга.

24' Каксо вышел на ударную позицию и с линии штрафной послал мяч низом в руки Росси.

23' Контратака "Ривер Плейта". Рохо сыграл хорошо, выбив мяч в аут.

22' Повторюсь, нарушений много, и это вполне логично, учитывая вывеску.

21' Адвинкула пострадал от фола Каско на половине поля "Боки".

20' Вилья упустил мяч за лицевую на левом фланге перед тем, как сделал прострел.

19' То и дело зарабатывают гости ауты на левом фланге.

18' Сейчас отрезок атакующей активности "Боки Хуниорс".

17' Де ла Крус, кажется толкнул Хуана Рамиреса перед своей штрафной. Судья же показал, что ничего криминального не было. Как говорится, допуск борьбы высокий.

16' Левым флангом атаковала "Бока" и ничего интересного не добилась.

15' Возле центрального круга лежит Молинас, которому помог упасть Энцо Перес.

14' Адвинкула в жёстком подкате выбил мяч в аут из-под ног де ла Круса без фола.

14' Учитывая принципиальность матча, обилие нарушений не должно удивлять.

13' Ещё одно нарушение - Медина отметился им на фланге.

12' Самбрано уронил Барко в центре поля, судья пока обходится без карточек.

12' Фол гостей в атаке во время подачи штрафного - от толчка пострадал Энцо Перес.

11' На Бенедетто сфолили в середине поля.

10' Росси не спешил вводить мяч в игру, а затем выбил в центр поля, где после серии взаимных потерь его забрали хозяева.

9' Альварес пробовал прорваться в штрафную по зоне правого инсайда, но не пропустили его защитники "Боки".

8' Сначала некое территориальное преимущество было у гостей, теперь оно у хозяев.

7' А вот и первое подобие опасного момента! Альварес сходу пробил после прострела с правого фланга, получилось мимо створа.

6' "Ривер Плейт" проводит позиционную атаку, заброс вперёд - в руки вратаря.

5' Хулиан Альварес поспешно пробил с правого полуфланга - несильно и левее створа.

4' Адвинкула заработал штрафной на правом фланге. Гости разыграли его, и пошла позиционная атака.

3' Де ла Крус делал проникающий пас вперёд по левому полуфлангу, но защита "Боки Хуниорс" прервала его.

2' Пока присматриваются команды друг к другу.

1' "Ривер Плейт" вышел в белых футболках с красной диагональной полосой, в чёрных трусах и белых гетрах, а "Бока" в жёлтых футболках и гетрах и в синих трусах.