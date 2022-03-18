Аргентина: Лига професиональ 2022
Позже
История личных встреч
Ривер Плейт
Бока Хуниорс
27 матчей
81.5%
18.5%
22 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.4%
22.2%
7.4%
19 побед 6 ничьих 0 побед
27 матчей
29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед
Первый тайм
63%
37%
0 побед 17 ничьих 16 побед
Второй тайм
51.9%
48.1%
0 побед 14 ничьих 15 побед
54 матча
40.7%
24.1%
35.2%
22 победы 13 ничьих 19 побед
Первый тайм
27.8%
42.6%
29.6%
15 побед 23 ничьи 16 побед
Второй тайм
35.2%
37%
27.8%
19 побед 20 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Хулиан
|4 (1)
|0.67
|Кинтеро Хуан
|3 (2)
|0.5
|Зидан Энцо
|1 (1)
|0.17
|Барко Эсекьель
|1
|0.17
|Ромеро Брайан
|1
|0.17
|Диас Пауло
|1
|0.17
|Де ла Крус Николас
|1
|0.17
|Рохас Роберт
|1
|0.17
|Симон Сантьяго
|0
|0
|Почеттино Томас
|0
|0
|Marcelo Herrera2
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенедетто Дарио
|3 (1)
|0.5
|Вилья Себастьян
|2
|0.33
|Адвинкула Луис
|1
|0.17
|Искиэрдос Карлос
|1
|0.17
|Фабра Франк
|1
|0.17
|Кампусано Хорман
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирес Леандро
|2
|0
|Elias Gomez
|2
|0
|Каско Милтон
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Диас Пауло
|1
|0
|Зидан Энцо
|1
|0
|Барко Эсекьель
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Альварес Хулиан
|1
|0
|Парадела Хосе
|1
|0
|Мартинес Эктор II
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабра Франк
|3
|1
|Pol Fernandez
|3
|0
|Адвинкула Луис
|2
|0
|Рохо Маркос
|2
|0
|Вилья Себастьян
|2
|0
|Себальос Эсекиэль
|2
|0
|Молинас Аарон
|2
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Росси Агустин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
5
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
2
40%
16-30
3
27%
1
20%
31-45
1
9%
2
40%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
14
8
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
3
38%
16-30
4
29%
1
13%
31-45
1
7%
3
38%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
1
13%
76-90
Пропущено
3
6
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
4
67%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Депортиво Насьональ - Ривер Плейт 5:0 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 4:0 Ривер Плейт - Лаферрере 5:0 Ривер Плейт - Британния 1:0
Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2 Каравел - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Патронато Парана 4:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Бубали 5:1 Ривер Плейт - ФК Юнайтед 2:3 СВ Ла Фама - Ривер Плейт 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 2:3 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 1:1 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 2:2 Дакота - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 4:0 Атлетико Платенсе - Ривер Плейт 0:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Эстудиантес Ла Плата - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Уракан 0:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2
Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Колон 1:1 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 8:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1 Уракан - Бока Хуниорс 0:3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дефенса и Хустисия
|6
|4
|1
|1
|13 - 10
|13
|2.
|Унион Санта-Фе
|6
|4
|1
|1
|6 - 3
|13
|3.
|Ривер Плейт
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|4.
|Расинг Авельянеда
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|5.
|Сармиенто
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|7.
|Банфилд
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|9.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|1
|2
|3
|5 - 13
|5
|11.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|1
|1
|4
|3 - 12
|4
|13.
|Патронато Парана
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|14.
|Тальерес Кордоба
|6
|0
|2
|4
|1 - 5
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|2.
|Колон
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|3.
|Бока Хуниорс
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|4.
|Уракан
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|5.
|Тигре
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|6.
|Годой Крус
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|7.
|Альдосиви
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|8.
|Росарио Сентраль
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|10.
|Ланус
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|11.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|12.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|14.
|Барракас Централь
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|Сармиенто
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|3.
|Расинг Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|Ривер Плейт
|3
|2
|1
|0
|10 - 3
|7
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|6.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|7.
|Дефенса и Хустисия
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|8.
|Банфилд
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|12.
|Тальерес Кордоба
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Патронато Парана
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|14.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|2.
|Колон
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|4.
|Уракан
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|5.
|Велес Сарсфилд
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|Ланус
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|Тигре
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Альдосиви
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Барракас Централь
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Годой Крус
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дефенса и Хустисия
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|2.
|Ривер Плейт
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|3.
|Расинг Авельянеда
|3
|1
|2
|0
|8 - 4
|5
|4.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|5.
|Банфилд
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|8.
|Сармиенто
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|Патронато Парана
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|10.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Атлетико Платенсе
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Тальерес Кордоба
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|14.
|Атлетико Тукуман
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Годой Крус
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|3.
|Тигре
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|4.
|Колон
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Уракан
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Альдосиви
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|9.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|10.
|Барракас Централь
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|12.
|Ланус
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|13.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|14.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Прогнозы на матч Ривер Плейт - Бока Хуниорс
Исход игры
Ривер Плейт
81.6% (31)
Ничья
13.2% (5)
Бока Хуниорс
5.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
71.05% (27)
Меньше
28.95% (11)
Обе команды забьют
Да
81.58% (31)
Нет
18.42% (7)
Популярный счёт
2:1 Ривер Плейт
55.3% (21)
1:0 Ривер Плейт
18.4% (7)
1:1 Ничья
10.5% (4)
3:2 Ривер Плейт
7.9% (3)
1:2 Бока Хуниорс
5.3% (2)
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