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  4. Лига професиональ 2022

Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Ривер Плейт
 
Позже
Бока Хуниорс
Прогнозы 38
Ривер Плейт 81.6% (31)
X 13.2% (5)
Бока Хуниорс 5.3% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ривер Плейт
Ничья
Бока Хуниорс
2.10
3.25
3.85
Все Коэффициенты

История личных встреч

Ривер Плейт
Бока Хуниорс

27 матчей

81.5%
18.5%
22 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.4%
22.2%
7.4%
19 побед 6 ничьих 0 побед

27 матчей

29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед

Первый тайм

63%
37%
0 побед 17 ничьих 16 побед

Второй тайм

51.9%
48.1%
0 побед 14 ничьих 15 побед

54 матча

40.7%
24.1%
35.2%
22 победы 13 ничьих 19 побед

Первый тайм

27.8%
42.6%
29.6%
15 побед 23 ничьи 16 побед

Второй тайм

35.2%
37%
27.8%
19 побед 20 ничьих 15 побед

История матчей

ЛП
2:1
К
0:0
ЛП
1:1
ЛП
1:1
КДМЭП
2:2
КЛ
1:0
КЛ
2:0
С
0:0
КЛ
3:1
КЛ
2:2
С
0:2
С
0:2
ТМК
0:1
С
1:2
ТМК
0:1
П
1:3
ТМК
0:2
П
2:4
П
0:0
П
0:0
ТМК
0:1
ТМК
0:1
ТМК
0:1
П
0:1
КЛ
0:3
КЛ
1:0
П
2:0
ТМК
5:0
ТМК
1:0
КС
1:0
КС
0:0
П
1:1
ТМС
1:1
П
1:2
ТМ(
0:2
ТМ(
1:1
П
0:1
П
1:1
ТМ(
1:2
ТМ(
0:0
ТМ(
0:2
П
2:2
ПА
2:0
ПА
1:0
ПА
2:0
TPDV
1:3
ПА
1:1
ПА
1:1
TPDV
2:0
TPDV
2:1
ПА
0:1
ПА
1:0
TPDV
2:3
TPDV
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Хулиан 4 (1) 0.67
Кинтеро Хуан 3 (2) 0.5
Зидан Энцо 1 (1) 0.17
Барко Эсекьель 1 0.17
Ромеро Брайан 1 0.17
Диас Пауло 1 0.17
Де ла Крус Николас 1 0.17
Рохас Роберт 1 0.17
Симон Сантьяго 0 0
Почеттино Томас 0 0
Marcelo Herrera2 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенедетто Дарио 3 (1) 0.5
Вилья Себастьян 2 0.33
Адвинкула Луис 1 0.17
Искиэрдос Карлос 1 0.17
Фабра Франк 1 0.17
Кампусано Хорман 0 0
Молинас Аарон 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирес Леандро 2 0
Elias Gomez 2 0
Каско Милтон 1 0
Армани Франко 1 0
Диас Пауло 1 0
Зидан Энцо 1 0
Барко Эсекьель 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Альварес Хулиан 1 0
Парадела Хосе 1 0
Мартинес Эктор II 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабра Франк 3 1
Pol Fernandez 3 0
Адвинкула Луис 2 0
Рохо Маркос 2 0
Вилья Себастьян 2 0
Себальос Эсекиэль 2 0
Молинас Аарон 2 0
Искиэрдос Карлос 1 0
Орсини Николас 1 0
Росси Агустин 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
5
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
2
40%
16-30
3
27%
1
20%
31-45
1
9%
2
40%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

14
8
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
3
38%
16-30
4
29%
1
13%
31-45
1
7%
3
38%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
1
13%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
4
67%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Депортиво Насьональ - Ривер Плейт 5:0 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 4:0 Ривер Плейт - Лаферрере 5:0 Ривер Плейт - Британния 1:0
Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2 Каравел - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Патронато Парана 4:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Бубали 5:1 Ривер Плейт - ФК Юнайтед 2:3 СВ Ла Фама - Ривер Плейт 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 2:3 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 1:1 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 2:2 Дакота - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 4:0 Атлетико Платенсе - Ривер Плейт 0:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Эстудиантес Ла Плата - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Уракан 0:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2
Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Колон 1:1 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 8:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1 Уракан - Бока Хуниорс 0:3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дефенса и Хустисия 6 4 1 1 13 - 10 13
2. Унион Санта-Фе 6 4 1 1 6 - 3 13
3. Ривер Плейт 6 4 1 1 13 - 4 13
4. Расинг Авельянеда 6 3 3 0 12 - 4 12
5. Сармиенто 6 3 2 1 8 - 7 11
6. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 9 - 8 10
7. Банфилд 6 2 2 2 10 - 7 8
8. Аргентинос Хуниорс 6 2 2 2 7 - 7 8
9. Атлетико Платенсе 6 2 1 3 6 - 6 7
10. Химнасия Ла-Плата 6 1 2 3 5 - 13 5
11. Сан-Лоренсо 6 1 2 3 5 - 7 5
12. Атлетико Тукуман 6 1 1 4 3 - 12 4
13. Патронато Парана 6 1 1 4 3 - 8 4
14. Тальерес Кордоба 6 0 2 4 1 - 5 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 6 4 1 1 11 - 8 13
2. Колон 6 3 2 1 9 - 5 11
3. Бока Хуниорс 6 3 2 1 8 - 6 11
4. Уракан 6 3 0 3 8 - 8 9
5. Тигре 6 2 3 1 5 - 3 9
6. Годой Крус 6 2 2 2 10 - 11 8
7. Альдосиви 6 2 1 3 5 - 6 7
8. Росарио Сентраль 6 2 1 3 6 - 8 7
9. Индепендьенте Авельянеда 6 1 4 1 8 - 8 7
10. Ланус 6 1 3 2 6 - 6 6
11. Арсенал Саранди 6 1 3 2 7 - 8 6
12. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 3 - 4 6
13. Сентраль Кордоба Росарио 6 1 3 2 5 - 6 6
14. Барракас Централь 6 2 0 4 7 - 11 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 4 4 0 0 5 - 1 12
2. Сармиенто 4 2 2 0 7 - 5 8
3. Расинг Авельянеда 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Ривер Плейт 3 2 1 0 10 - 3 7
5. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 0 1 5 - 2 6
6. Атлетико Платенсе 4 2 0 2 4 - 3 6
7. Дефенса и Хустисия 2 1 1 0 5 - 4 4
8. Банфилд 3 1 1 1 6 - 3 4
9. Аргентинос Хуниорс 3 1 1 1 4 - 2 4
10. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Атлетико Тукуман 3 1 1 1 3 - 6 4
12. Тальерес Кордоба 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Патронато Парана 3 0 1 2 0 - 2 1
14. Сан-Лоренсо 2 0 0 2 3 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 4 3 0 1 7 - 5 9
2. Колон 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Арсенал Саранди 4 1 3 0 5 - 4 6
4. Уракан 4 2 0 2 6 - 6 6
5. Велес Сарсфилд 3 1 2 0 3 - 1 5
6. Ланус 3 1 2 0 3 - 1 5
7. Индепендьенте Авельянеда 3 1 2 0 4 - 3 5
8. Тигре 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Бока Хуниорс 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Альдосиви 3 1 1 1 2 - 2 4
11. Барракас Централь 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Росарио Сентраль 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Годой Крус 3 0 2 1 4 - 6 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дефенса и Хустисия 4 3 0 1 8 - 6 9
2. Ривер Плейт 3 2 0 1 3 - 1 6
3. Расинг Авельянеда 3 1 2 0 8 - 4 5
4. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 2 - 2 5
5. Банфилд 3 1 1 1 4 - 4 4
6. Аргентинос Хуниорс 3 1 1 1 3 - 5 4
7. Ньюэллс Олд Бойз 3 1 1 1 4 - 6 4
8. Сармиенто 2 1 0 1 1 - 2 3
9. Патронато Парана 3 1 0 2 3 - 6 3
10. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Атлетико Платенсе 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Тальерес Кордоба 3 0 1 2 0 - 2 1
13. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 11 1
14. Атлетико Тукуман 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Годой Крус 3 2 0 1 6 - 5 6
3. Тигре 4 1 2 1 3 - 2 5
4. Колон 4 1 2 1 4 - 3 5
5. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Росарио Сентраль 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Уракан 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Альдосиви 3 1 0 2 3 - 4 3
9. Сентраль Кордоба Росарио 3 0 3 0 2 - 2 3
10. Барракас Централь 4 1 0 3 5 - 8 3
11. Индепендьенте Авельянеда 3 0 2 1 4 - 5 2
12. Ланус 3 0 1 2 3 - 5 1
13. Велес Сарсфилд 3 0 1 2 0 - 3 1
14. Арсенал Саранди 2 0 0 2 2 - 4 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ривер Плейт - Бока Хуниорс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 марта 2022, осталось 2 дня 12 часов 4 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Ривер Плейт 81.6% (31)
    X 13.2% (5)
    Бока Хуниорс 5.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ривер Плейт
    Ничья
    Бока Хуниорс
    2.10
    3.25
    3.85
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ривер Плейт - Бока Хуниорс онлайн

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    Прогнозы на матч Ривер Плейт - Бока Хуниорс

    Исход игры
    Ривер Плейт
    81.6% (31)
    Ничья
    13.2% (5)
    Бока Хуниорс
    5.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.05% (27)
    Меньше
    28.95% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    81.58% (31)
    Нет
    18.42% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Ривер Плейт
    55.3% (21)
    1:0 Ривер Плейт
    18.4% (7)
    1:1 Ничья
    10.5% (4)
    3:2 Ривер Плейт
    7.9% (3)
    1:2 Бока Хуниорс
    5.3% (2)
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