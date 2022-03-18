Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Тактическая замена. Микаэль Наде уходит с поля и его заменяет Аймен Муффек

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

52' Команда Труа имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

52' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

52' Хазри Вахби навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' После штрафного удара,который нанес Хазри Вахби мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

49' Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе

49' Микаэль Наде делает длинную передачу вперед

48' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Коне Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Труа

45' Матч возобновлен

44' Галлон Готье на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Колодзейчак Тимоти не смог попасть в створ ударом издали

44' Галлон Готье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Будебуз Риад нанес удар издали, а Готье Галлон отбил его обратно в игру!

42' Плохо сыграл Палмер-Браун Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

41' Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе

40' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Матч возобновлен

35' Хазри Вахби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Палмер-Браун Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

32' Мангала Эльяким предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Шавалерин Ксавье навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Команда Труа довольна результатом к этому моменту.

25' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Матч возобновлен

25' Ох, нехорошо это выглядит. Шавалерин Ксавье получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Шавалерин Ксавье на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Опасность предотвращена - Микаэль Наде из команды Сент-Этьен вступил в отбор удачно

24' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Удар от ворот произведет Труа

21' Удар от ворот произведет Труа

21' Команда Труа забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

18' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Поль Бернардони не дал случится голу! Угбо Ике должен был забивать, но Поль Бернардони сделал отличный сейв

18' Плохо сыграл Мангала Эльяким - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

18' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Хазри Вахби из команды Сент-Этьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

15' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Матч возобновлен

13' Хазри Вахби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Галлон Готье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Матч возобновлен

10' Сако Фалае на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Коне Юссуф пробует нанести удар издали, но Поль Бернардони держит все под контролем

9' Колодзейчак Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Матч возобновлен

8' Ох, нехорошо это выглядит. Сако Фалае получил травму и медбригада забирает его с поля.

7' Сако Фалае на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Труа выполняет удар от ворот.

3' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сент-Этьен начинает с центра поля