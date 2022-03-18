Франция: Лига 1 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Жоффруа Гишар
0:1
18' ГолМотиба Лебо
62' Желтая карточкаМангала Эльяким
65' Желтая карточкаПалмер-Браун Эрик
65' Желтая карточкаШавалерин Ксавье
1:1
67' ПенальтиБудебуз Риад
69' Желтая карточкаХазри Вахби
Ход матча
18'
0:1
62'
65'
67'
1:1
69'
73'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
14
Сако
Фалае
10
Хазри
Вахби
20
Буанга
Денис
30
Галлон
Готье
12
Конте
Абду
26
Мотиба
Лебо
13
Угбо
Ике
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Сако ФалаеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хазри ВахбиНападающий
-
20 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
40 Грин ЭтьенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Диуссе АссанПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
17 Аушиш АдильПолузащитник
-
18 Норден АрноПолузащитник
-
26 Сако БакариНападающий
-
Главный тренер: Дюпре Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Галлон ГотьеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Конте АбдуЗащитник
-
26 Мотиба ЛебоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Угбо ИкеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Ларуси ЯссерЗащитник
-
23 Рами АдильЗащитник
-
14 Шамбос ДиланПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Рипар РеноПолузащитник
- Нападающий
-
37 Eric N'jo
-
Главный тренер: Bruno Irles
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Сент-Этьен
Труа
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Этьен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хазри Вахби
|9 (3)
|0.31
|Буанга Денис
|4
|0.14
|Будебуз Риад
|3 (1)
|0.1
|Норден Арно
|2
|0.07
|Колодзейчак Тимоти
|2
|0.07
|Соу Саиду
|2
|0.07
|Амума Ромен
|1
|0.03
|Крассо Жан-Филипп
|1
|0.03
|Трауко Мигель
|1
|0.03
|Наде Микаэль
|1
|0.03
|Камара Махди
|1
|0.03
|Аушиш Адиль
|0
|0
|Тиуб Сада
|0
|0
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шавалерин Ксавье
|5
|0.17
|Бальде Мама
|3
|0.1
|Рами Адиль
|3
|0.1
|Тузгар Йоанн
|3
|0.1
|Дингом Тристан
|2
|0.07
|Угбо Ике
|2
|0.07
|Мотиба Лебо
|2 (1)
|0.07
|Н'Гессан Куаме
|1
|0.03
|Рипар Рено
|1
|0.03
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0.03
|Родригес Жерсон
|1
|0.03
|Домингес Брэндон
|1
|0.03
|Бьянкон Жулиан
|0
|0
|Тардьё Флориан
|0
|0
|Коне Юссуф
|0
|0
|Сальмье Йоанн
|0
|0
|Конте Абду
|0
|0
|Шамбос Дилан
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Карточки
Сент-Этьен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Махди
|7
|0
|Масон Иван
|5
|0
|Гурна-Дуат Люка
|5
|0
|Колодзейчак Тимоти
|3
|1
|Буанга Денис
|3
|1
|Юссуф Зейду
|3
|1
|Хазри Вахби
|4
|0
|Мангала Эльяким
|4
|0
|Норден Арно
|3
|0
|Грин Этьен
|1
|1
|Будебуз Риад
|2
|0
|Амума Ромен
|2
|0
|Трауко Мигель
|2
|0
|Мукуди Ароль
|2
|0
|Наде Микаэль
|2
|0
|Аушиш Адиль
|2
|0
|Соу Саиду
|2
|0
|Сильва Габриэль
|1
|0
|Тиуб Сада
|1
|0
|Неу Иван
|1
|0
|Муэффек Аймен
|1
|0
|Сиссоко Альфа
|1
|0
|Сабан Матис
|1
|0
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьянкон Жулиан
|9
|0
|Каборе Исса
|5
|1
|Родригес Жерсон
|6
|0
|Жиродон Джимми
|4
|1
|Тардьё Флориан
|5
|0
|Сальмье Йоанн
|5
|0
|Шавалерин Ксавье
|4
|0
|Коне Юссуф
|2
|1
|Батлле Лоран
|3
|0
|Н'Гессан Куаме
|3
|0
|Мулен Жесси
|1
|1
|Дингом Тристан
|2
|0
|Азамум Карим
|2
|0
|Галлон Готье
|2
|0
|Эль-Хаджам Уалид
|2
|0
|Конте Абду
|2
|0
|Рами Адиль
|1
|0
|Палмер-Браун Эрик
|1
|0
|Бальде Мама
|1
|0
|Нассим Шадли
|1
|0
|Зукру Танги
|1
|0
|Bruno Irles
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
14
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
1
5%
2
14%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
3
16%
4
29%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
4
21%
2
14%
61-75
9
47%
3
21%
76-90
Пропущено
26
28
12 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
3
12%
4
14%
1-15
6
23%
5
18%
16-30
3
12%
2
7%
31-45
5
19%
6
21%
46-60
1
4%
7
25%
61-75
8
31%
4
14%
76-90
Забито
10
13
7 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 7
21 Не забивали 19
1
10%
3
23%
1-15
2
20%
3
23%
16-30
4
40%
5
38%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
2
15%
76-90
Пропущено
24
14
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
2
8%
2
14%
1-15
4
17%
3
21%
16-30
5
21%
2
14%
31-45
3
13%
4
29%
46-60
6
25%
1
7%
61-75
4
17%
2
14%
76-90
Забито
29
27
12 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 14
8 Не забивали 8
2
7%
5
19%
1-15
3
10%
5
19%
16-30
7
24%
9
33%
31-45
2
7%
1
4%
46-60
5
17%
2
7%
61-75
10
34%
5
19%
76-90
Пропущено
50
42
23 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 24
21 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 23
5
10%
6
14%
1-15
10
20%
8
19%
16-30
8
16%
4
10%
31-45
8
16%
10
24%
46-60
7
14%
8
19%
61-75
12
24%
6
14%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Этьен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лилль - Сент-Этьен 0:0 Сент-Этьен - Метц 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Страсбург 2:2
Клермон - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Бержерак - Сент-Этьен 1:0 Анже - Сент-Этьен 0:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Юра Сюд - Сент-Этьен 1:4 Сент-Этьен - Нант 0:1 Лион-Дюшер - Сент-Этьен 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Брест - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Труа - Сент-Этьен 0:1 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Метц - Сент-Этьен 1:1
Труа
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Труа - Нант 1:0 Бордо - Труа 0:2 Труа - Марсель 1:1 Ренн - Труа 4:1
Брест - Труа 5:1 Труа - Метц 0:0 Анже - Труа 2:1 Монпелье - Труа 0:1 Труа - Лион 0:1 Труа - Брест 1:1 Труа - Нанси 1:1 Труа - Бордо 1:2 Лилль - Труа 2:1 Труа - Лорьян 2:0 Марсель - Труа 1:0 Труа - Сент-Этьен 0:1 Ланс - Труа 4:0 Труа - Ренн 2:2 Реймс - Труа 1:2 Труа - Ницца 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|28
|20
|5
|3
|59 - 24
|65
|2.
|Ницца
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|39 - 21
|50
|3.
|Марсель
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|43 - 27
|50
|4.
|Ренн
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|57 - 27
|49
|5.
|Страсбург
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|50 - 32
|47
|6.
|Лилль
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|37 - 35
|43
|7.
|Лион
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|40 - 37
|42
|8.
|Нант
|Заявка
|28
|12
|6
|10
|36 - 30
|42
|9.
|Ланс
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|42 - 38
|41
|10.
|Монако
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|40 - 30
|41
|11.
|Монпелье
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|41 - 40
|38
|12.
|Брест
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|36 - 42
|35
|13.
|Реймс
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|32 - 31
|35
|14.
|Анже
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|31 - 41
|29
|15.
|Труа
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|27 - 42
|29
|16.
|Клермон
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|27 - 48
|28
|17.
|Лорьян
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|24 - 43
|27
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|29 - 51
|27
|19.
|Метц
|Заявка
|28
|4
|11
|13
|25 - 46
|23
|20.
|Бордо
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|38 - 68
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|34 - 7
|40
|2.
|Ренн
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|33 - 9
|31
|3.
|Нант
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 13
|29
|4.
|Страсбург
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 13
|27
|5.
|Лион
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|25 - 18
|26
|6.
|Монако
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 13
|25
|7.
|Лилль
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|19 - 16
|24
|8.
|Монпелье
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 18
|24
|9.
|Ницца
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|23
|10.
|Ланс
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 15
|23
|11.
|Марсель
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 16
|20
|12.
|Брест
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|13.
|Реймс
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 13
|17
|14.
|Анже
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|15 - 18
|16
|15.
|Лорьян
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 14
|16
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 27
|15
|17.
|Труа
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 14
|15
|18.
|Клермон
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 19
|14
|19.
|Бордо
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|20 - 27
|11
|20.
|Метц
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|15 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|21 - 11
|30
|2.
|Ницца
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 7
|27
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 17
|25
|4.
|Страсбург
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 19
|20
|5.
|Лилль
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|6.
|Ланс
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 23
|18
|7.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 18
|18
|8.
|Ренн
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 18
|18
|9.
|Брест
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 20
|17
|10.
|Лион
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 19
|16
|11.
|Монако
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|12.
|Труа
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 28
|14
|13.
|Монпелье
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 22
|14
|14.
|Метц
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 21
|14
|15.
|Клермон
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 29
|14
|16.
|Нант
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 17
|13
|17.
|Анже
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|16 - 23
|13
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 24
|12
|19.
|Бордо
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|18 - 41
|11
|20.
|Лорьян
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 29
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Сент-Этьен 1:1 Труа
Исход игры
Сент-Этьен
83.6% (97)
Ничья
15.5% (18)
Труа
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
30.97% (35)
Меньше
69.03% (78)
Обе команды забьют
Да
42.48% (48)
Нет
57.52% (65)
Популярный счёт
1:0 Сент-Этьен
40.5% (47)
2:1 Сент-Этьен
25% (29)
1:1 Ничья
12.1% (14)
2:0 Сент-Этьен
11.2% (13)
0:0 Ничья
2.6% (3)
3:1 Сент-Этьен
2.6% (3)
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