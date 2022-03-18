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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Сент-Этьен
1:1
Конец матча

Стадион:
Труа
0'
0:1
18' Гол
Мотиба Лебо
62' Желтая карточка
Мангала Эльяким
65' Желтая карточка
Палмер-Браун Эрик
65' Желтая карточка
Шавалерин Ксавье
1:1
67' Пенальти
Будебуз Риад
69' Желтая карточка
Хазри Вахби
90'+6

Ход матча

11'
Мукуди Ароль
Сако Фалае
 
18'
0:1
Мотиба Лебо
(Конте Абду)
55'
 
Тузгар Йоанн
Мотиба Лебо
62'
Мангала Эльяким
 
63'
 
Ларуси Яссер
Конте Абду
63'
 
Дингом Тристан
Угбо Ике
65'
 
Палмер-Браун Эрик
65'
 
Шавалерин Ксавье
67'
Будебуз Риад
1:1
69'
Хазри Вахби
 
73'
Норден Арно
Тиуб Сада
 
83'
Аушиш Адиль
Хазри Вахби
 
83'
Муэффек Аймен
Наде Микаэль
 
88'
 
Рами Адиль
Эль-Хаджам Уалид

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 116
Сент-Этьен 83.6% (97)
X 15.5% (18)
Труа 0.9% (1)
+1
выиграет Сент-Этьен, со счетом 1:0
Скорее всего, эта дуэль пройдет при максимальной концентрации соперников в обороне, ведь в созидании... Ещё
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости
50
Бернардони
Поль
14
Сако
Фалае
22
Мангала
Эльяким
3
Наде
Микаэль
9
Тиуб
Сада
8
Камара
Махди
6
Гурна-Дуат
Люка
5
Колодзейчак
Тимоти
7
Будебуз
Риад
10
Хазри
Вахби
20
Буанга
Денис
30
Галлон
Готье
19
Эль-Хаджам
Уалид
17
Сальмье
Йоанн
2
Палмер-Браун
Эрик
3
Коне
Юссуф
12
Конте
Абду
26
Мотиба
Лебо
10
Тардьё
Флориан
6
Н'Гессан
Куаме
24
Шавалерин
Ксавье
13
Угбо
Ике
Сент-Этьен
3-4-1-2
Труа
5-4-1

История личных встреч

Сент-Этьен
Труа

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
2:1
К
1:1
Л1
2:1
Л1
1:0
К
1:2
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хазри Вахби 9 (3) 0.31
Буанга Денис 4 0.14
Будебуз Риад 3 (1) 0.1
Норден Арно 2 0.07
Колодзейчак Тимоти 2 0.07
Соу Саиду 2 0.07
Амума Ромен 1 0.03
Крассо Жан-Филипп 1 0.03
Трауко Мигель 1 0.03
Наде Микаэль 1 0.03
Камара Махди 1 0.03
Аушиш Адиль 0 0
Тиуб Сада 0 0
Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шавалерин Ксавье 5 0.17
Бальде Мама 3 0.1
Рами Адиль 3 0.1
Тузгар Йоанн 3 0.1
Дингом Тристан 2 0.07
Угбо Ике 2 0.07
Мотиба Лебо 2 (1) 0.07
Н'Гессан Куаме 1 0.03
Рипар Рено 1 0.03
Эль-Хаджам Уалид 1 0.03
Родригес Жерсон 1 0.03
Домингес Брэндон 1 0.03
Бьянкон Жулиан 0 0
Тардьё Флориан 0 0
Коне Юссуф 0 0
Сальмье Йоанн 0 0
Конте Абду 0 0
Шамбос Дилан 0 0
Каборе Исса 0 0

Карточки

Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Махди 7 0
Масон Иван 5 0
Гурна-Дуат Люка 5 0
Колодзейчак Тимоти 3 1
Буанга Денис 3 1
Юссуф Зейду 3 1
Хазри Вахби 4 0
Мангала Эльяким 4 0
Норден Арно 3 0
Грин Этьен 1 1
Будебуз Риад 2 0
Амума Ромен 2 0
Трауко Мигель 2 0
Мукуди Ароль 2 0
Наде Микаэль 2 0
Аушиш Адиль 2 0
Соу Саиду 2 0
Сильва Габриэль 1 0
Тиуб Сада 1 0
Неу Иван 1 0
Муэффек Аймен 1 0
Сиссоко Альфа 1 0
Сабан Матис 1 0
Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянкон Жулиан 9 0
Каборе Исса 5 1
Родригес Жерсон 6 0
Жиродон Джимми 4 1
Тардьё Флориан 5 0
Сальмье Йоанн 5 0
Шавалерин Ксавье 4 0
Коне Юссуф 2 1
Батлле Лоран 3 0
Н'Гессан Куаме 3 0
Мулен Жесси 1 1
Дингом Тристан 2 0
Азамум Карим 2 0
Галлон Готье 2 0
Эль-Хаджам Уалид 2 0
Конте Абду 2 0
Рами Адиль 1 0
Палмер-Браун Эрик 1 0
Бальде Мама 1 0
Нассим Шадли 1 0
Зукру Танги 1 0
Bruno Irles 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
14
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
1
5%
2
14%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
3
16%
4
29%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
4
21%
2
14%
61-75
9
47%
3
21%
76-90

Пропущено

26
28
12 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
3
12%
4
14%
1-15
6
23%
5
18%
16-30
3
12%
2
7%
31-45
5
19%
6
21%
46-60
1
4%
7
25%
61-75
8
31%
4
14%
76-90

Забито

10
13
7 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 7
21 Не забивали 19
1
10%
3
23%
1-15
2
20%
3
23%
16-30
4
40%
5
38%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
2
15%
76-90

Пропущено

24
14
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
2
8%
2
14%
1-15
4
17%
3
21%
16-30
5
21%
2
14%
31-45
3
13%
4
29%
46-60
6
25%
1
7%
61-75
4
17%
2
14%
76-90

Забито

29
27
12 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 14
8 Не забивали 8
2
7%
5
19%
1-15
3
10%
5
19%
16-30
7
24%
9
33%
31-45
2
7%
1
4%
46-60
5
17%
2
7%
61-75
10
34%
5
19%
76-90

Пропущено

50
42
23 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 24
21 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 23
5
10%
6
14%
1-15
10
20%
8
19%
16-30
8
16%
4
10%
31-45
8
16%
10
24%
46-60
7
14%
8
19%
61-75
12
24%
6
14%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Этьен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лилль - Сент-Этьен 0:0 Сент-Этьен - Метц 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Страсбург 2:2
Клермон - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Бержерак - Сент-Этьен 1:0 Анже - Сент-Этьен 0:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Юра Сюд - Сент-Этьен 1:4 Сент-Этьен - Нант 0:1 Лион-Дюшер - Сент-Этьен 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Брест - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Труа - Сент-Этьен 0:1 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Метц - Сент-Этьен 1:1
Труа
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Труа - Нант 1:0 Бордо - Труа 0:2 Труа - Марсель 1:1 Ренн - Труа 4:1
Брест - Труа 5:1 Труа - Метц 0:0 Анже - Труа 2:1 Монпелье - Труа 0:1 Труа - Лион 0:1 Труа - Брест 1:1 Труа - Нанси 1:1 Труа - Бордо 1:2 Лилль - Труа 2:1 Труа - Лорьян 2:0 Марсель - Труа 1:0 Труа - Сент-Этьен 0:1 Ланс - Труа 4:0 Труа - Ренн 2:2 Реймс - Труа 1:2 Труа - Ницца 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 28 20 5 3 59 - 24 65
2. Ницца Заявка 28 15 6 7 39 - 21 50
3. Марсель Заявка 28 14 8 6 43 - 27 50
4. Ренн Заявка 28 15 4 9 57 - 27 49
5. Страсбург Заявка 28 13 8 7 50 - 32 47
6. Лилль Заявка 28 11 10 7 37 - 35 43
7. Лион Заявка 28 11 9 8 40 - 37 42
8. Нант Заявка 28 12 6 10 36 - 30 42
9. Ланс Заявка 28 11 8 9 42 - 38 41
10. Монако Заявка 28 11 8 9 40 - 30 41
11. Монпелье Заявка 28 11 5 12 41 - 40 38
12. Брест Заявка 28 9 8 11 36 - 42 35
13. Реймс Заявка 28 8 11 9 32 - 31 35
14. Анже Заявка 28 7 8 13 31 - 41 29
15. Труа Заявка 29 7 8 14 27 - 42 29
16. Клермон Заявка 28 7 7 14 27 - 48 28
17. Лорьян Заявка 28 6 9 13 24 - 43 27
18. Сент-Этьен Заявка 29 6 9 14 29 - 51 27
19. Метц Заявка 28 4 11 13 25 - 46 23
20. Бордо Заявка 28 4 10 14 38 - 68 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 13 1 0 34 - 7 40
2. Ренн Заявка 14 10 1 3 33 - 9 31
3. Нант Заявка 14 9 2 3 24 - 13 29
4. Страсбург Заявка 14 8 3 3 28 - 13 27
5. Лион Заявка 15 7 5 3 25 - 18 26
6. Монако Заявка 14 7 4 3 26 - 13 25
7. Лилль Заявка 14 6 6 2 19 - 16 24
8. Монпелье Заявка 15 7 3 5 24 - 18 24
9. Ницца Заявка 14 7 3 4 19 - 14 23
10. Ланс Заявка 14 6 5 3 23 - 15 23
11. Марсель Заявка 14 5 5 4 22 - 16 20
12. Брест Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
13. Реймс Заявка 13 4 5 4 18 - 13 17
14. Анже Заявка 14 5 1 8 15 - 18 16
15. Лорьян Заявка 13 4 4 5 11 - 14 16
16. Сент-Этьен Заявка 15 3 6 6 18 - 27 15
17. Труа Заявка 14 3 6 5 13 - 14 15
18. Клермон Заявка 14 3 5 6 14 - 19 14
19. Бордо Заявка 14 2 5 7 20 - 27 11
20. Метц Заявка 14 1 6 7 15 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 14 9 3 2 21 - 11 30
2. Ницца Заявка 14 8 3 3 20 - 7 27
3. ПСЖ Заявка 14 7 4 3 25 - 17 25
4. Страсбург Заявка 14 5 5 4 22 - 19 20
5. Лилль Заявка 14 5 4 5 18 - 19 19
6. Ланс Заявка 14 5 3 6 19 - 23 18
7. Реймс Заявка 15 4 6 5 14 - 18 18
8. Ренн Заявка 14 5 3 6 24 - 18 18
9. Брест Заявка 14 4 5 5 15 - 20 17
10. Лион Заявка 13 4 4 5 15 - 19 16
11. Монако Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
12. Труа Заявка 15 4 2 9 14 - 28 14
13. Монпелье Заявка 13 4 2 7 17 - 22 14
14. Метц Заявка 14 3 5 6 10 - 21 14
15. Клермон Заявка 14 4 2 8 13 - 29 14
16. Нант Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
17. Анже Заявка 14 2 7 5 16 - 23 13
18. Сент-Этьен Заявка 14 3 3 8 11 - 24 12
19. Бордо Заявка 14 2 5 7 18 - 41 11
20. Лорьян Заявка 15 2 5 8 13 - 29 11
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Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 116
Сент-Этьен 83.6% (97)
X 15.5% (18)
Труа 0.9% (1)
+1
выиграет Сент-Этьен, со счетом 1:0
Скорее всего, эта дуэль пройдет при максимальной концентрации соперников в обороне, ведь в созидании... Ещё
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Прогнозы на матч Сент-Этьен 1:1 Труа

Исход игры
Сент-Этьен
83.6% (97)
Ничья
15.5% (18)
Труа
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
30.97% (35)
Меньше
69.03% (78)
Обе команды забьют
Да
42.48% (48)
Нет
57.52% (65)
Популярный счёт
1:0 Сент-Этьен
40.5% (47)
2:1 Сент-Этьен
25% (29)
1:1 Ничья
12.1% (14)
2:0 Сент-Этьен
11.2% (13)
0:0 Ничья
2.6% (3)
3:1 Сент-Этьен
2.6% (3)
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