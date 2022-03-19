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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ланс
3:1
Второй тайм: 65'

Стадион:
Клермон
0'
0:1
9' Гол
Рашани Эльбасан
1:1
39' Гол
Дансо Кевин
2:1
45' Гол
Сотока Флориан
3:1
58' Гол
Айдара Массадио
65'

Ход матча

9'
0:1
Рашани Эльбасан
(Байо Мохамед)
39'
Дансо Кевин
1:1
45'
Сотока Флориан
2:1
58'
Айдара Массадио
3:1
64'
 
Хауи Саиф-Эдин
Бертомье Жезон
64'
 
Киэ Грежон
Байо Мохамед
64'
 
Доссу Жодель
Да Кунья Лукас

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 113
Ланс 92% (104)
X 7.1% (8)
Клермон 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ланс
Ничья
Клермон
1.76
4.00
5.27
Все Коэффициенты
Новости
1
Фариньес
Вилькер
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
21
Айдара
Массадио
11
Клаусс
Жонатан
28
Дукуре
Шейк
8
Фофана
Секо
29
Франковски
Пшемыслав
20
Кошта
Давид
7
Сотока
Флориан
9
Ганаго
Игнатиус
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
4
Унтонджи
Седрик
21
Ожье
Флоран
36
Сейду
Алиду
25
Гастьен
Йоан
10
Да
Кунья
Лукас
7
Маньен
Йоанн
8
Бертомье
Жезон
18
Рашани
Эльбасан
27
Байо
Мохамед
Ланс
3-4-1-2
Клермон
4-1-4-1

История личных встреч

Ланс
Клермон

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
2 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 2 победы

20 матчей

35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

10%
70%
20%
2 победы 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
60%
10%
6 побед 12 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
2:2
Л2
1:1
КЛ
2:2
Л2
1:1
Л2
1:0
Л2
0:0
Л2
0:1
Л2
1:0
Л2
3:1
Л2
1:1
Л2
1:1
Л2
2:2
Л2
1:1
Л2
0:0
Л2
1:0
Л2
2:1
Л2
2:0
КЛ
3:0
Л2
1:2
Л2
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Секо 7 0.24
Мюинга Арно 7 (1) 0.24
Сотока Флориан 5 (2) 0.17
Саид Уэсли 5 0.17
Клаусс Жонатан 4 0.14
Франковски Пшемыслав 4 0.14
Какута Гаэль 3 (1) 0.1
Ганаго Игнатиус 3 0.1
Кошта Давид 1 0.03
Банза Симон 1 0.03
Дансо Кевин 1 0.03
Медина Факундо 1 0.03
Дукуре Шейк 0 0
Айдара Массадио 0 0
Вух Кристофер 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байо Мохамед 10 (1) 0.34
Рашани Эльбасан 7 0.24
Бертомье Жезон 1 0.03
Н'Симба Виталь 1 0.03
Аллевина Джим 1 0.03
Доссу Жодель 1 0.03
Телль Жордан 1 0.03
Ожье Флоран 1 0.03
Унтонджи Седрик 1 0.03
Маньен Йоанн 1 0.03
Да Кунья Лукас 1 0.03
Зедатка Аким 0 0
Гастьен Йоан 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 9 0
Дансо Кевин 6 1
Дукуре Шейк 5 1
Сотока Флориан 6 0
Гради Жонатан 5 0
Айдара Массадио 4 0
Франковски Пшемыслав 4 0
Лека Жан-Луи 3 0
Клаусс Жонатан 3 0
Мюинга Арно 1 1
Жан Корентен 2 0
Саид Уэсли 2 0
Вух Кристофер 2 0
Ганаго Игнатиус 2 0
Каюзак Янник 0 1
Какута Гаэль 1 0
Фофана Секо 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Кошта Давид 1 0
Франк Эз 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абдул-Самед Салис 8 2
Гастьен Йоан 6 2
Сейду Алиду 3 1
Pascal Gastien 2 1
Ожье Флоран 3 0
Зедатка Аким 3 0
Yadaly Diaby 1 1
Рашани Эльбасан 2 0
Унтонджи Седрик 2 0
Доссу Жодель 2 0
Н'Симба Виталь 2 0
Амель Пьер-Ив 2 0
Хауи Саиф-Эдин 1 0
Киэ Грежон 1 0
Менди Ариал 1 0
Биллонг Жан-Клод 1 0
Телль Жордан 1 0
Маньен Йоанн 1 0
Аллевина Джим 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
12
12 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
4
17%
2
17%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
4
17%
2
17%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
4
17%
7
58%
76-90

Пропущено

14
30
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
7%
3
10%
1-15
1
7%
3
10%
16-30
6
43%
6
20%
31-45
2
14%
5
17%
46-60
2
14%
5
17%
61-75
2
14%
8
27%
76-90

Забито

17
16
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
3
18%
2
13%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
2
12%
4
25%
31-45
2
12%
3
19%
46-60
2
12%
4
25%
61-75
5
29%
29%
1
6%
76-90

Пропущено

25
17
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
4
16%
2
12%
1-15
1
4%
3
18%
16-30
7
28%
2
12%
31-45
5
20%
3
18%
46-60
4
16%
2
12%
61-75
4
16%
5
29%
29%
76-90

Забито

40
28
20 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 12
7 Не забивали 9
7
18%
4
14%
1-15
7
18%
2
7%
16-30
6
15%
4
14%
31-45
6
15%
5
18%
46-60
5
13%
5
18%
61-75
9
23%
8
29%
76-90

Пропущено

39
47
20 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 21
5
13%
5
11%
1-15
2
5%
6
13%
16-30
13
33%
8
17%
31-45
7
18%
8
17%
46-60
6
15%
7
15%
61-75
6
15%
13
28%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Метц - Ланс 0:0 Ланс - Брест 0:1 Анже - Ланс 1:2 Ланс - Лион 1:1
Ланс - Бордо 3:2 Лорьян - Ланс 2:0 Ланс - Монако 2:4 Ланс - Марсель 0:2 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Ланс - Ренн 1:0 Ланс - Лилль 2:2 Ницца - Ланс 2:1 Пуатье - Ланс 0:1 Нант - Ланс 3:2 Ланс - ПСЖ 1:1 Клермон - Ланс 2:2 Ланс - Анже 2:2 Брест - Ланс 4:0 Ланс - Труа 4:0 Лион - Ланс 2:1
Клермон
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Клермон - Лорьян 0:2 Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Бордо 1:1 Марсель - Клермон 0:2
Клермон - Сент-Этьен 1:2 Ницца - Клермон 0:1 Клермон - Ренн 2:1 Клермон - Страсбург 0:2 Монако - Клермон 4:0 Клермон - Реймс 0:0 Бастия - Клермон 2:0 ЖС Чемин Бас д'Авигнон - Клермон 0:4 Анже - Клермон 0:1 Монпелье - Клермон 1:0 Клермон - Ланс 2:2 Реймс - Клермон 1:0 Клермон - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Клермон - Марсель 0:1 Нант - Клермон 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 28 20 5 3 59 - 24 65
2. Ницца Заявка 28 15 6 7 39 - 21 50
3. Марсель Заявка 28 14 8 6 43 - 27 50
4. Ренн Заявка 28 15 4 9 57 - 27 49
5. Страсбург Заявка 28 13 8 7 50 - 32 47
6. Ланс 3:1 Заявка 29 12 8 9 45 - 39 44
7. Лилль Заявка 28 11 10 7 37 - 35 43
8. Лион Заявка 28 11 9 8 40 - 37 42
9. Нант Заявка 28 12 6 10 36 - 30 42
10. Монако Заявка 28 11 8 9 40 - 30 41
11. Монпелье Заявка 28 11 5 12 41 - 40 38
12. Брест Заявка 28 9 8 11 36 - 42 35
13. Реймс Заявка 28 8 11 9 32 - 31 35
14. Анже Заявка 28 7 8 13 31 - 41 29
15. Труа Заявка 29 7 8 14 27 - 42 29
16. Клермон 1:3 Заявка 29 7 7 15 28 - 51 28
17. Лорьян Заявка 28 6 9 13 24 - 43 27
18. Сент-Этьен Заявка 29 6 9 14 29 - 51 27
19. Метц Заявка 28 4 11 13 25 - 46 23
20. Бордо Заявка 28 4 10 14 38 - 68 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 13 1 0 34 - 7 40
2. Ренн Заявка 14 10 1 3 33 - 9 31
3. Нант Заявка 14 9 2 3 24 - 13 29
4. Страсбург Заявка 14 8 3 3 28 - 13 27
5. Лион Заявка 15 7 5 3 25 - 18 26
6. Ланс 3:1 Заявка 15 7 5 3 26 - 16 26
7. Монако Заявка 14 7 4 3 26 - 13 25
8. Лилль Заявка 14 6 6 2 19 - 16 24
9. Монпелье Заявка 15 7 3 5 24 - 18 24
10. Ницца Заявка 14 7 3 4 19 - 14 23
11. Марсель Заявка 14 5 5 4 22 - 16 20
12. Брест Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
13. Реймс Заявка 13 4 5 4 18 - 13 17
14. Анже Заявка 14 5 1 8 15 - 18 16
15. Лорьян Заявка 13 4 4 5 11 - 14 16
16. Сент-Этьен Заявка 15 3 6 6 18 - 27 15
17. Труа Заявка 14 3 6 5 13 - 14 15
18. Клермон 1:3 Заявка 14 3 5 6 14 - 19 14
19. Бордо Заявка 14 2 5 7 20 - 27 11
20. Метц Заявка 14 1 6 7 15 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 14 9 3 2 21 - 11 30
2. Ницца Заявка 14 8 3 3 20 - 7 27
3. ПСЖ Заявка 14 7 4 3 25 - 17 25
4. Страсбург Заявка 14 5 5 4 22 - 19 20
5. Лилль Заявка 14 5 4 5 18 - 19 19
6. Ланс 3:1 Заявка 14 5 3 6 19 - 23 18
7. Реймс Заявка 15 4 6 5 14 - 18 18
8. Ренн Заявка 14 5 3 6 24 - 18 18
9. Брест Заявка 14 4 5 5 15 - 20 17
10. Лион Заявка 13 4 4 5 15 - 19 16
11. Монако Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
12. Труа Заявка 15 4 2 9 14 - 28 14
13. Монпелье Заявка 13 4 2 7 17 - 22 14
14. Метц Заявка 14 3 5 6 10 - 21 14
15. Клермон 1:3 Заявка 15 4 2 9 14 - 32 14
16. Нант Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
17. Анже Заявка 14 2 7 5 16 - 23 13
18. Сент-Этьен Заявка 14 3 3 8 11 - 24 12
19. Бордо Заявка 14 2 5 7 18 - 41 11
20. Лорьян Заявка 15 2 5 8 13 - 29 11
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 113
Ланс 92% (104)
X 7.1% (8)
Клермон 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ланс
Ничья
Клермон
1.76
4.00
5.27
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Где смотреть матч Ланс 3:1 Клермон онлайн

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Прогнозы на матч Ланс 3:1 Клермон

Исход игры
Ланс
92% (104)
Ничья
7.1% (8)
Клермон
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
40.18% (45)
Меньше
59.82% (67)
Обе команды забьют
Да
42.86% (48)
Нет
57.14% (64)
Популярный счёт
2:1 Ланс
35.4% (40)
1:0 Ланс
33.6% (38)
2:0 Ланс
18.6% (21)
1:1 Ничья
5.3% (6)
4:0 Ланс
1.8% (2)
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