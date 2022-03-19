Франция: Лига 1 2021-2022
3:1
Второй тайм: 65'
Стадион: Боллар-Делелис
0:1
9' ГолРашани Эльбасан
1:1
39' ГолДансо Кевин
2:1
45' ГолСотока Флориан
3:1
58' ГолАйдара Массадио
Ход матча
9'
0:1
39'
1:1
45'
2:1
58'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
6 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
28
Дукуре
Шейк
20
Кошта
Давид
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
21
Ожье
Флоран
36
Сейду
Алиду
25
Гастьен
Йоан
27
Байо
Мохамед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кошта ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
-
22 Саид УэслиПолузащитник
-
15 Мюинга АрноНападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
40 Джоко УпаринВратарь
-
20 Зедатка АкимЗащитник
- Защитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Байо МохамедНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Менди АриалЗащитник
-
23 Фожо ЖеромЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Доссу ЖодельНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pascal Gastien
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Ланс
Клермон
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
80%
2 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 2 победы
20 матчей
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы
Первый тайм
10%
70%
20%
2 победы 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
30%
60%
10%
6 побед 12 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Секо
|7
|0.24
|Мюинга Арно
|7 (1)
|0.24
|Сотока Флориан
|5 (2)
|0.17
|Саид Уэсли
|5
|0.17
|Клаусс Жонатан
|4
|0.14
|Франковски Пшемыслав
|4
|0.14
|Какута Гаэль
|3 (1)
|0.1
|Ганаго Игнатиус
|3
|0.1
|Кошта Давид
|1
|0.03
|Банза Симон
|1
|0.03
|Дансо Кевин
|1
|0.03
|Медина Факундо
|1
|0.03
|Дукуре Шейк
|0
|0
|Айдара Массадио
|0
|0
|Вух Кристофер
|0
|0
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байо Мохамед
|10 (1)
|0.34
|Рашани Эльбасан
|7
|0.24
|Бертомье Жезон
|1
|0.03
|Н'Симба Виталь
|1
|0.03
|Аллевина Джим
|1
|0.03
|Доссу Жодель
|1
|0.03
|Телль Жордан
|1
|0.03
|Ожье Флоран
|1
|0.03
|Унтонджи Седрик
|1
|0.03
|Маньен Йоанн
|1
|0.03
|Да Кунья Лукас
|1
|0.03
|Зедатка Аким
|0
|0
|Гастьен Йоан
|0
|0
Карточки
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Медина Факундо
|9
|0
|Дансо Кевин
|6
|1
|Дукуре Шейк
|5
|1
|Сотока Флориан
|6
|0
|Гради Жонатан
|5
|0
|Айдара Массадио
|4
|0
|Франковски Пшемыслав
|4
|0
|Лека Жан-Луи
|3
|0
|Клаусс Жонатан
|3
|0
|Мюинга Арно
|1
|1
|Жан Корентен
|2
|0
|Саид Уэсли
|2
|0
|Вух Кристофер
|2
|0
|Ганаго Игнатиус
|2
|0
|Каюзак Янник
|0
|1
|Какута Гаэль
|1
|0
|Фофана Секо
|1
|0
|Мачадо Дейвер
|1
|0
|Кошта Давид
|1
|0
|Франк Эз
|1
|0
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абдул-Самед Салис
|8
|2
|Гастьен Йоан
|6
|2
|Сейду Алиду
|3
|1
|Pascal Gastien
|2
|1
|Ожье Флоран
|3
|0
|Зедатка Аким
|3
|0
|Yadaly Diaby
|1
|1
|Рашани Эльбасан
|2
|0
|Унтонджи Седрик
|2
|0
|Доссу Жодель
|2
|0
|Н'Симба Виталь
|2
|0
|Амель Пьер-Ив
|2
|0
|Хауи Саиф-Эдин
|1
|0
|Киэ Грежон
|1
|0
|Менди Ариал
|1
|0
|Биллонг Жан-Клод
|1
|0
|Телль Жордан
|1
|0
|Маньен Йоанн
|1
|0
|Аллевина Джим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
12
12 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
4
17%
2
17%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
4
17%
2
17%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
4
17%
7
58%
76-90
Пропущено
14
30
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
7%
3
10%
1-15
1
7%
3
10%
16-30
6
43%
6
20%
31-45
2
14%
5
17%
46-60
2
14%
5
17%
61-75
2
14%
8
27%
76-90
Забито
17
16
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
3
18%
2
13%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
2
12%
4
25%
31-45
2
12%
3
19%
46-60
2
12%
4
25%
61-75
5
29%
29%
1
6%
76-90
Пропущено
25
17
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
4
16%
2
12%
1-15
1
4%
3
18%
16-30
7
28%
2
12%
31-45
5
20%
3
18%
46-60
4
16%
2
12%
61-75
4
16%
5
29%
29%
76-90
Забито
40
28
20 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 12
7 Не забивали 9
7
18%
4
14%
1-15
7
18%
2
7%
16-30
6
15%
4
14%
31-45
6
15%
5
18%
46-60
5
13%
5
18%
61-75
9
23%
8
29%
76-90
Пропущено
39
47
20 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 21
5
13%
5
11%
1-15
2
5%
6
13%
16-30
13
33%
8
17%
31-45
7
18%
8
17%
46-60
6
15%
7
15%
61-75
6
15%
13
28%
76-90
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Метц - Ланс 0:0 Ланс - Брест 0:1 Анже - Ланс 1:2 Ланс - Лион 1:1
Ланс - Бордо 3:2 Лорьян - Ланс 2:0 Ланс - Монако 2:4 Ланс - Марсель 0:2 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Ланс - Ренн 1:0 Ланс - Лилль 2:2 Ницца - Ланс 2:1 Пуатье - Ланс 0:1 Нант - Ланс 3:2 Ланс - ПСЖ 1:1 Клермон - Ланс 2:2 Ланс - Анже 2:2 Брест - Ланс 4:0 Ланс - Труа 4:0 Лион - Ланс 2:1
Клермон
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Клермон - Лорьян 0:2 Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Бордо 1:1 Марсель - Клермон 0:2
Клермон - Сент-Этьен 1:2 Ницца - Клермон 0:1 Клермон - Ренн 2:1 Клермон - Страсбург 0:2 Монако - Клермон 4:0 Клермон - Реймс 0:0 Бастия - Клермон 2:0 ЖС Чемин Бас д'Авигнон - Клермон 0:4 Анже - Клермон 0:1 Монпелье - Клермон 1:0 Клермон - Ланс 2:2 Реймс - Клермон 1:0 Клермон - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Клермон - Марсель 0:1 Нант - Клермон 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|28
|20
|5
|3
|59 - 24
|65
|2.
|Ницца
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|39 - 21
|50
|3.
|Марсель
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|43 - 27
|50
|4.
|Ренн
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|57 - 27
|49
|5.
|Страсбург
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|50 - 32
|47
|6.
|Ланс
|3:1 Заявка
|29
|12
|8
|9
|45 - 39
|44
|7.
|Лилль
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|37 - 35
|43
|8.
|Лион
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|40 - 37
|42
|9.
|Нант
|Заявка
|28
|12
|6
|10
|36 - 30
|42
|10.
|Монако
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|40 - 30
|41
|11.
|Монпелье
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|41 - 40
|38
|12.
|Брест
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|36 - 42
|35
|13.
|Реймс
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|32 - 31
|35
|14.
|Анже
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|31 - 41
|29
|15.
|Труа
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|27 - 42
|29
|16.
|Клермон
|1:3 Заявка
|29
|7
|7
|15
|28 - 51
|28
|17.
|Лорьян
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|24 - 43
|27
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|29 - 51
|27
|19.
|Метц
|Заявка
|28
|4
|11
|13
|25 - 46
|23
|20.
|Бордо
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|38 - 68
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|34 - 7
|40
|2.
|Ренн
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|33 - 9
|31
|3.
|Нант
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 13
|29
|4.
|Страсбург
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 13
|27
|5.
|Лион
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|25 - 18
|26
|6.
|Ланс
|3:1 Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 16
|26
|7.
|Монако
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 13
|25
|8.
|Лилль
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|19 - 16
|24
|9.
|Монпелье
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 18
|24
|10.
|Ницца
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|23
|11.
|Марсель
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 16
|20
|12.
|Брест
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|13.
|Реймс
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 13
|17
|14.
|Анже
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|15 - 18
|16
|15.
|Лорьян
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 14
|16
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 27
|15
|17.
|Труа
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 14
|15
|18.
|Клермон
|1:3 Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 19
|14
|19.
|Бордо
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|20 - 27
|11
|20.
|Метц
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|15 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|21 - 11
|30
|2.
|Ницца
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 7
|27
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 17
|25
|4.
|Страсбург
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 19
|20
|5.
|Лилль
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|6.
|Ланс
|3:1 Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 23
|18
|7.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 18
|18
|8.
|Ренн
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 18
|18
|9.
|Брест
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 20
|17
|10.
|Лион
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 19
|16
|11.
|Монако
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|12.
|Труа
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 28
|14
|13.
|Монпелье
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 22
|14
|14.
|Метц
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 21
|14
|15.
|Клермон
|1:3 Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 32
|14
|16.
|Нант
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 17
|13
|17.
|Анже
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|16 - 23
|13
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 24
|12
|19.
|Бордо
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|18 - 41
|11
|20.
|Лорьян
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 29
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
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- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Ланс 3:1 Клермон
Исход игры
Ланс
92% (104)
Ничья
7.1% (8)
Клермон
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
40.18% (45)
Меньше
59.82% (67)
Обе команды забьют
Да
42.86% (48)
Нет
57.14% (64)
Популярный счёт
2:1 Ланс
35.4% (40)
1:0 Ланс
33.6% (38)
2:0 Ланс
18.6% (21)
1:1 Ничья
5.3% (6)
4:0 Ланс
1.8% (2)
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