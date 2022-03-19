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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ланс
3:1
Конец матча

Стадион:
Клермон
0'
0:1
9' Гол
Рашани Эльбасан
1:1
39' Гол
Дансо Кевин
2:1
45' Гол
Сотока Флориан
3:1
58' Гол
Айдара Массадио
82' Желтая карточка
Айдара Массадио
90'+5

Ход матча

9'
0:1
Рашани Эльбасан
39'
Дансо Кевин
1:1
45'
Сотока Флориан
2:1
58'
Айдара Массадио
3:1
64'
 
Хауи Саиф-Эдин
Бертомье Жезон
64'
 
Киэ Грежон
Байо Мохамед
64'
 
Доссу Жодель
Да Кунья Лукас
65'
Мюинга Арно
Ганаго Игнатиус
 
76'
Какута Гаэль
Кошта Давид
 
76'
Берг Патрик
Фофана Секо
 
82'
Айдара Массадио
 
83'
 
Амель Пьер-Ив
Рашани Эльбасан
89'
Саид Уэсли
Сотока Флориан
 
89'
Мачадо Дейвер
Клаусс Жонатан
 
90'
 
Менди Ариал
Сейду Алиду

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 113
Ланс 92% (104)
X 7.1% (8)
Клермон 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Фариньес
Вилькер
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
21
Айдара
Массадио
11
Клаусс
Жонатан
28
Дукуре
Шейк
8
Фофана
Секо
29
Франковски
Пшемыслав
20
Кошта
Давид
7
Сотока
Флориан
9
Ганаго
Игнатиус
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
4
Унтонджи
Седрик
21
Ожье
Флоран
36
Сейду
Алиду
7
Маньен
Йоанн
25
Гастьен
Йоан
8
Бертомье
Жезон
10
Да
Кунья
Лукас
27
Байо
Мохамед
18
Рашани
Эльбасан
Ланс
3-4-1-2
Клермон
4-3-3

История личных встреч

Ланс
Клермон

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
2 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 2 победы

20 матчей

35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

10%
70%
20%
2 победы 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
60%
10%
6 побед 12 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
2:2
Л2
1:1
КЛ
2:2
Л2
1:1
Л2
1:0
Л2
0:0
Л2
0:1
Л2
1:0
Л2
3:1
Л2
1:1
Л2
1:1
Л2
2:2
Л2
1:1
Л2
0:0
Л2
1:0
Л2
2:1
Л2
2:0
КЛ
3:0
Л2
1:2
Л2
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Секо 7 0.24
Мюинга Арно 7 (1) 0.24
Сотока Флориан 5 (2) 0.17
Саид Уэсли 5 0.17
Клаусс Жонатан 4 0.14
Франковски Пшемыслав 4 0.14
Какута Гаэль 3 (1) 0.1
Ганаго Игнатиус 3 0.1
Айдара Массадио 1 0.03
Кошта Давид 1 0.03
Банза Симон 1 0.03
Дансо Кевин 1 0.03
Медина Факундо 1 0.03
Дукуре Шейк 0 0
Вух Кристофер 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байо Мохамед 10 (1) 0.34
Рашани Эльбасан 7 0.24
Бертомье Жезон 1 0.03
Н'Симба Виталь 1 0.03
Аллевина Джим 1 0.03
Доссу Жодель 1 0.03
Телль Жордан 1 0.03
Ожье Флоран 1 0.03
Унтонджи Седрик 1 0.03
Маньен Йоанн 1 0.03
Да Кунья Лукас 1 0.03
Зедатка Аким 0 0
Гастьен Йоан 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 9 0
Дансо Кевин 6 1
Дукуре Шейк 5 1
Сотока Флориан 6 0
Айдара Массадио 5 0
Гради Жонатан 5 0
Франковски Пшемыслав 4 0
Лека Жан-Луи 3 0
Клаусс Жонатан 3 0
Мюинга Арно 1 1
Жан Корентен 2 0
Саид Уэсли 2 0
Вух Кристофер 2 0
Ганаго Игнатиус 2 0
Каюзак Янник 0 1
Какута Гаэль 1 0
Фофана Секо 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Кошта Давид 1 0
Франк Эз 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абдул-Самед Салис 8 2
Гастьен Йоан 6 2
Сейду Алиду 3 1
Pascal Gastien 2 1
Ожье Флоран 3 0
Зедатка Аким 3 0
Yadaly Diaby 1 1
Рашани Эльбасан 2 0
Унтонджи Седрик 2 0
Доссу Жодель 2 0
Н'Симба Виталь 2 0
Амель Пьер-Ив 2 0
Хауи Саиф-Эдин 1 0
Киэ Грежон 1 0
Менди Ариал 1 0
Биллонг Жан-Клод 1 0
Телль Жордан 1 0
Маньен Йоанн 1 0
Аллевина Джим 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
13
14 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
17 Не забивали 20
4
15%
3
23%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
6
23%
0
0%
31-45
5
19%
2
15%
46-60
3
12%
1
8%
61-75
4
15%
7
54%
76-90

Пропущено

15
33
9 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
13%
3
9%
1-15
1
7%
3
9%
16-30
6
40%
8
24%
31-45
2
13%
6
18%
46-60
2
13%
5
15%
61-75
2
13%
8
24%
76-90

Забито

17
16
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
3
18%
2
13%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
2
12%
4
25%
31-45
2
12%
3
19%
46-60
2
12%
4
25%
61-75
5
29%
29%
1
6%
76-90

Пропущено

25
17
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
4
16%
2
12%
1-15
1
4%
3
18%
16-30
7
28%
2
12%
31-45
5
20%
3
18%
46-60
4
16%
2
12%
61-75
4
16%
5
29%
29%
76-90

Забито

43
29
22 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 13
7 Не забивали 9
7
16%
5
17%
1-15
7
16%
2
7%
16-30
8
19%
4
14%
31-45
7
16%
5
17%
46-60
5
12%
5
17%
61-75
9
21%
8
28%
76-90

Пропущено

40
50
21 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 29
14 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 22
6
15%
5
10%
1-15
2
5%
6
12%
16-30
13
33%
10
20%
31-45
7
18%
9
18%
46-60
6
15%
7
14%
61-75
6
15%
13
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Метц - Ланс 0:0 Ланс - Брест 0:1 Анже - Ланс 1:2 Ланс - Лион 1:1
Ланс - Бордо 3:2 Лорьян - Ланс 2:0 Ланс - Монако 2:4 Ланс - Марсель 0:2 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Ланс - Ренн 1:0 Ланс - Лилль 2:2 Ницца - Ланс 2:1 Пуатье - Ланс 0:1 Нант - Ланс 3:2 Ланс - ПСЖ 1:1 Клермон - Ланс 2:2 Ланс - Анже 2:2 Брест - Ланс 4:0 Ланс - Труа 4:0 Лион - Ланс 2:1
Клермон
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Клермон - Лорьян 0:2 Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Бордо 1:1 Марсель - Клермон 0:2
Клермон - Сент-Этьен 1:2 Ницца - Клермон 0:1 Клермон - Ренн 2:1 Клермон - Страсбург 0:2 Монако - Клермон 4:0 Клермон - Реймс 0:0 Бастия - Клермон 2:0 ЖС Чемин Бас д'Авигнон - Клермон 0:4 Анже - Клермон 0:1 Монпелье - Клермон 1:0 Клермон - Ланс 2:2 Реймс - Клермон 1:0 Клермон - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Клермон - Марсель 0:1 Нант - Клермон 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 28 20 5 3 59 - 24 65
2. Ницца Заявка 28 15 6 7 39 - 21 50
3. Марсель Заявка 28 14 8 6 43 - 27 50
4. Ренн Заявка 28 15 4 9 57 - 27 49
5. Страсбург Заявка 28 13 8 7 50 - 32 47
6. Ланс Заявка 29 12 8 9 45 - 39 44
7. Лилль Заявка 28 11 10 7 37 - 35 43
8. Лион Заявка 28 11 9 8 40 - 37 42
9. Нант Заявка 28 12 6 10 36 - 30 42
10. Монако Заявка 28 11 8 9 40 - 30 41
11. Монпелье Заявка 28 11 5 12 41 - 40 38
12. Брест Заявка 28 9 8 11 36 - 42 35
13. Реймс Заявка 28 8 11 9 32 - 31 35
14. Анже Заявка 28 7 8 13 31 - 41 29
15. Труа Заявка 29 7 8 14 27 - 42 29
16. Клермон Заявка 29 7 7 15 28 - 51 28
17. Лорьян Заявка 28 6 9 13 24 - 43 27
18. Сент-Этьен Заявка 29 6 9 14 29 - 51 27
19. Метц Заявка 28 4 11 13 25 - 46 23
20. Бордо Заявка 28 4 10 14 38 - 68 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 13 1 0 34 - 7 40
2. Ренн Заявка 14 10 1 3 33 - 9 31
3. Нант Заявка 14 9 2 3 24 - 13 29
4. Страсбург Заявка 14 8 3 3 28 - 13 27
5. Лион Заявка 15 7 5 3 25 - 18 26
6. Ланс Заявка 15 7 5 3 26 - 16 26
7. Монако Заявка 14 7 4 3 26 - 13 25
8. Лилль Заявка 14 6 6 2 19 - 16 24
9. Монпелье Заявка 15 7 3 5 24 - 18 24
10. Ницца Заявка 14 7 3 4 19 - 14 23
11. Марсель Заявка 14 5 5 4 22 - 16 20
12. Брест Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
13. Реймс Заявка 13 4 5 4 18 - 13 17
14. Анже Заявка 14 5 1 8 15 - 18 16
15. Лорьян Заявка 13 4 4 5 11 - 14 16
16. Сент-Этьен Заявка 15 3 6 6 18 - 27 15
17. Труа Заявка 14 3 6 5 13 - 14 15
18. Клермон Заявка 14 3 5 6 14 - 19 14
19. Бордо Заявка 14 2 5 7 20 - 27 11
20. Метц Заявка 14 1 6 7 15 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 14 9 3 2 21 - 11 30
2. Ницца Заявка 14 8 3 3 20 - 7 27
3. ПСЖ Заявка 14 7 4 3 25 - 17 25
4. Страсбург Заявка 14 5 5 4 22 - 19 20
5. Лилль Заявка 14 5 4 5 18 - 19 19
6. Ланс Заявка 14 5 3 6 19 - 23 18
7. Реймс Заявка 15 4 6 5 14 - 18 18
8. Ренн Заявка 14 5 3 6 24 - 18 18
9. Брест Заявка 14 4 5 5 15 - 20 17
10. Лион Заявка 13 4 4 5 15 - 19 16
11. Монако Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
12. Труа Заявка 15 4 2 9 14 - 28 14
13. Монпелье Заявка 13 4 2 7 17 - 22 14
14. Метц Заявка 14 3 5 6 10 - 21 14
15. Клермон Заявка 15 4 2 9 14 - 32 14
16. Нант Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
17. Анже Заявка 14 2 7 5 16 - 23 13
18. Сент-Этьен Заявка 14 3 3 8 11 - 24 12
19. Бордо Заявка 14 2 5 7 18 - 41 11
20. Лорьян Заявка 15 2 5 8 13 - 29 11
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  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 113
Ланс 92% (104)
X 7.1% (8)
Клермон 0.9% (1)
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Где смотреть матч Ланс 3:1 Клермон онлайн

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Прогнозы на матч Ланс 3:1 Клермон

Исход игры
Ланс
92% (104)
Ничья
7.1% (8)
Клермон
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
40.18% (45)
Меньше
59.82% (67)
Обе команды забьют
Да
42.86% (48)
Нет
57.14% (64)
Популярный счёт
2:1 Ланс
35.4% (40)
1:0 Ланс
33.6% (38)
2:0 Ланс
18.6% (21)
1:1 Ничья
5.3% (6)
4:0 Ланс
1.8% (2)
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