Давид Коста нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Г О О О О Л - Сотока Флориан из команды Ланс правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

49' Джоко Упарин взял и забрал мяч на выходе

49' Игрок команды Ланс делает подачу своему товарищу по команде.

49' Клаусс Жонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Рашани Эльбасан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Унтонджи Седрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Ланс выполняет удар от ворот.

45' Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Бертомье Жезон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Удар от ворот произведет Клермон

44' Гради Жонатан из команды Ланс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

44' Джоко Упарин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Давид Коста пробует нанести удар издали, но Упарин Джоко держит все под контролем

43' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Ланс выполняет удар от ворот.

41' Бертомье Жезон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Г О О О О Л - Дансо Кевин забивает ударом с правой ноги!

39' Унтонджи Седрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Удар от ворот произведет Клермон

37' Ожье Флоран предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Зедатка Аким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Давид Коста из команды Ланс отдал передачу, которая была заблокирована.

33' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Ох, нехорошо это выглядит. Клаусс Жонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Сейду Алиду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Клаусс Жонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Клермон

23' Как он промахнулся? Франковски Пшемыслав имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

22' Фариньес Вилькер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Гради Жонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Матч возобновлен

17' Ох, нехорошо это выглядит. Маньен Йоанн получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Маньен Йоанн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Дукуре Шейк пробует нанести удар издали, но Упарин Джоко держит все под контролем

13' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Удар от ворот произведет Клермон

11' Игрок Сотока Флориан из команды Ланс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

11' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Клермон будет все-таки засчитан.

10' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

9' Г О О О О О Л - Рашани Эльбасан из команды Клермон легко справляется с задачей отправить мяч левой ногой в пустые ворота!

9' Байо Мохамед нанес удар, мяч был парирован, но Вилькер Фаринеc не удержал его в руках.

9' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Байо Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Клермон начинает с центра поля