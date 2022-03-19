  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Нант
0:1
Второй тайм: 53'

Стадион:
Лилль
0'
15' Желтая карточка
Шека
0:1
41' Гол
Онана Амаду
53'

Ход матча

15'
 
Шека
41'
0:1
Онана Амаду
42'
Фабио да Сильва
Мерлин Квентин
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 119
Нант 15.1% (18)
X 52.9% (63)
Лилль 31.9% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нант
Ничья
Лилль
2.91
3.27
2.94
Все Коэффициенты
Новости
1
Лафон
Альбан
12
Аппиа
Деннис
3
Жиротто
Андрей
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
26
Букари
Осман
18
Мутуссами
Самуэль
5
Чиривелья
Педро
29
Мерлин
Квентин
10
Блас
Людовик
23
Коло-Муани
Рандаль
27
Саймон
Мозес
30
Лео
Жардим
3
Джало
Тьягу
6
Фонте
Жозе
8
Шека
5
Гудмундссон
Габриэль
21
Андре
Бенжамин
24
Онана
Амаду
22
Веа
Тимоти
20
Гомес
Анхель
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
Нант
3-4-3
Лилль
4-2-3-1

История личных встреч

Нант
Лилль

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед

22 матча

4.5%
22.7%
72.8%
1 победа 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

9.1%
40.9%
50%
2 победы 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

4.5%
31.8%
63.7%
1 победа 7 ничьих 14 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
2:3
Л1
2:1
Л1
2:2
Л1
3:0
Л1
3:0
К
1:0
Л1
0:0
Л1
0:3
Л1
0:1
Л1
1:1
КЛ
2:0
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
0:1
К
2:1
Л1
0:2
Л1
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 10 0.34
Блас Людовик 8 (3) 0.28
Жиротто Андрей 5 0.17
Саймон Мозес 3 0.1
Чиривелья Педро 2 0.07
Жеббель Виллем 2 0.07
Букари Осман 1 0.03
Сиприен Вилан 1 0.03
Мерлин Квентин 1 0.03
Кулибали Калифа 1 0.03
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.03
Коршья Себастьен 0 0
Фабио да Сильва 0 0
Мутуссами Самуэль 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 13 (2) 0.45
Йилмаз Бурак 5 (2) 0.17
Ботман Свен 3 0.1
Андре Бенжамин 2 0.07
Шека 2 0.07
Саншеш Ренату 1 0.03
Лихаджи Исаак 1 0.03
Бамба Джонатан 1 0.03
Языджи Юсуф 1 0.03
Челик Зеки 1 0.03
Джало Тьягу 1 0.03
Гудмундссон Габриэль 1 0.03
Иконе Жонатан 1 0.03
Жегрова Эдон 1 0.03
Мандава Рейнилду 1 0.03
Онана Амаду 1 0.03
Веа Тимоти 0 0
Фонте Жозе 0 0
Бен Арфа Хатем 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастеллетто Жан-Шарль 7 0
Фабио да Сильва 5 1
Паллуа Николя 5 1
Жиротто Андрей 6 0
Чиривелья Педро 5 0
Блас Людовик 5 0
Аппиа Деннис 3 0
Саймон Мозес 3 0
Траоре Шарль 3 0
Мутуссами Самуэль 3 0
Коло-Муани Рандаль 2 0
Коршья Себастьен 0 1
Кулибали Калифа 1 0
Сиприен Вилан 1 0
Коко Маркус 1 0
Лафон Альбан 1 0
Жеббель Виллем 1 0
Силла Абдулайе 1 0
Антуан Комбуаре 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шека 9 0
Андре Бенжамин 7 1
Челик Зеки 8 0
Йилмаз Бурак 7 0
Мандава Рейнилду 7 0
Саншеш Ренату 4 0
Джало Тьягу 4 0
Онана Амаду 2 1
Грбич Иво 3 0
Языджи Юсуф 3 0
Жегрова Эдон 1 1
Фонте Жозе 2 0
Гомес Анхель 2 0
Дэвид Джонатан 2 0
Ботман Свен 2 0
Бен Арфа Хатем 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Веа Тимоти 1 0
Брадарич Домагой 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Лихаджи Исаак 1 0
Jocelyn Gourvennec 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
19
9 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 10
18 Не забивали 16
2
9%
4
21%
1-15
4
17%
3
16%
16-30
3
13%
6
32%
31-45
7
30%
1
5%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
3
13%
5
26%
76-90

Пропущено

14
18
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 12
2
14%
1
6%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
2
14%
5
28%
31-45
4
29%
1
6%
46-60
3
21%
4
22%
61-75
2
14%
6
33%
76-90

Забито

13
17
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
2
15%
3
18%
1-15
2
15%
4
24%
16-30
2
15%
4
24%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
5
38%
3
18%
76-90

Пропущено

16
18
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
4
25%
4
22%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
1
6%
5
28%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
5
31%
3
17%
61-75
2
13%
3
17%
76-90

Забито

36
36
15 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 18
9 Не забивали 6
4
11%
7
19%
1-15
6
17%
7
19%
16-30
5
14%
10
28%
31-45
7
19%
3
8%
46-60
6
17%
1
3%
61-75
8
22%
8
22%
76-90

Пропущено

30
36
11 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 21
6
20%
5
14%
1-15
2
7%
3
8%
16-30
3
10%
10
28%
31-45
7
23%
2
6%
46-60
8
27%
7
19%
61-75
4
13%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Труа - Нант 1:0 Нант - Монпелье 2:0 Нант - Монако 2:2 Метц - Нант 0:0
Нант - ПСЖ 3:1 Нант - Реймс 1:0 Нант - Бастия 2:0 Страсбург - Нант 1:0 Нант - Брест 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Ницца - Нант 2:1 Нант - Монако 0:0 Нант - Витре 2:0 Сент-Этьен - Нант 0:1 Сошо - Нант 0:0 Нант - Ланс 3:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - Марсель 0:1 Лилль - Нант 1:1 ПСЖ - Нант 3:1
Лилль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лилль - Челси 1:2 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Лилль - Клермон 4:0 Лион - Лилль 0:1
Челси - Лилль 2:0 Лилль - Метц 0:0 Монпелье - Лилль 0:1 Лилль - ПСЖ 1:5 Брест - Лилль 2:0 Лилль - Лорьян 3:1 Марсель - Лилль 1:1 Ланс - Лилль 2:2 Бордо - Лилль 2:3 Лилль - Осер 3:1 Лилль - Лион 0:0 Вольфсбург - Лилль 1:3 Лилль - Труа 2:1 Ренн - Лилль 1:2 Лилль - Нант 1:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 28 20 5 3 59 - 24 65
2. Ницца Заявка 28 15 6 7 39 - 21 50
3. Марсель Заявка 28 14 8 6 43 - 27 50
4. Ренн Заявка 28 15 4 9 57 - 27 49
5. Страсбург Заявка 28 13 8 7 50 - 32 47
6. Лилль 1:0 Заявка 29 12 10 7 38 - 35 46
7. Ланс Заявка 29 12 8 9 45 - 39 44
8. Лион Заявка 28 11 9 8 40 - 37 42
9. Нант 0:1 Заявка 29 12 6 11 36 - 31 42
10. Монако Заявка 28 11 8 9 40 - 30 41
11. Монпелье Заявка 28 11 5 12 41 - 40 38
12. Брест Заявка 28 9 8 11 36 - 42 35
13. Реймс Заявка 28 8 11 9 32 - 31 35
14. Анже Заявка 28 7 8 13 31 - 41 29
15. Труа Заявка 29 7 8 14 27 - 42 29
16. Клермон Заявка 29 7 7 15 28 - 51 28
17. Лорьян Заявка 28 6 9 13 24 - 43 27
18. Сент-Этьен Заявка 29 6 9 14 29 - 51 27
19. Метц Заявка 28 4 11 13 25 - 46 23
20. Бордо Заявка 28 4 10 14 38 - 68 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 13 1 0 34 - 7 40
2. Ренн Заявка 14 10 1 3 33 - 9 31
3. Нант 0:1 Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
4. Страсбург Заявка 14 8 3 3 28 - 13 27
5. Лион Заявка 15 7 5 3 25 - 18 26
6. Ланс Заявка 15 7 5 3 26 - 16 26
7. Монако Заявка 14 7 4 3 26 - 13 25
8. Лилль 1:0 Заявка 14 6 6 2 19 - 16 24
9. Монпелье Заявка 15 7 3 5 24 - 18 24
10. Ницца Заявка 14 7 3 4 19 - 14 23
11. Марсель Заявка 14 5 5 4 22 - 16 20
12. Брест Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
13. Реймс Заявка 13 4 5 4 18 - 13 17
14. Анже Заявка 14 5 1 8 15 - 18 16
15. Лорьян Заявка 13 4 4 5 11 - 14 16
16. Сент-Этьен Заявка 15 3 6 6 18 - 27 15
17. Труа Заявка 14 3 6 5 13 - 14 15
18. Клермон Заявка 14 3 5 6 14 - 19 14
19. Бордо Заявка 14 2 5 7 20 - 27 11
20. Метц Заявка 14 1 6 7 15 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 14 9 3 2 21 - 11 30
2. Ницца Заявка 14 8 3 3 20 - 7 27
3. ПСЖ Заявка 14 7 4 3 25 - 17 25
4. Лилль 1:0 Заявка 15 6 4 5 19 - 19 22
5. Страсбург Заявка 14 5 5 4 22 - 19 20
6. Ланс Заявка 14 5 3 6 19 - 23 18
7. Реймс Заявка 15 4 6 5 14 - 18 18
8. Ренн Заявка 14 5 3 6 24 - 18 18
9. Брест Заявка 14 4 5 5 15 - 20 17
10. Лион Заявка 13 4 4 5 15 - 19 16
11. Монако Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
12. Труа Заявка 15 4 2 9 14 - 28 14
13. Монпелье Заявка 13 4 2 7 17 - 22 14
14. Метц Заявка 14 3 5 6 10 - 21 14
15. Клермон Заявка 15 4 2 9 14 - 32 14
16. Нант 0:1 Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
17. Анже Заявка 14 2 7 5 16 - 23 13
18. Сент-Этьен Заявка 14 3 3 8 11 - 24 12
19. Бордо Заявка 14 2 5 7 18 - 41 11
20. Лорьян Заявка 15 2 5 8 13 - 29 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    53'
    На своей половине поля Мутуссами в грубом подкате сне соперника, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
  • 52'
    По флангу забросил Гудмундссон на ход Бамба, но перехватил сферу Букари и вынес ее в аут.
  • 51'
    Теперь уже диагональ исполнял Букари в штрафную на Саймона, но тот не смог сохранить мяч у своей команды.
  • Опасный момент
    50'
    Выскакивал один на один с голкипером Дэвид после паса от Бамба, но в ближнем бою не удалось ему переиграть Лафона.
  • 49'
    Отдавал пас в штрафную Мутуссами на ход Коло-Муани, но тот нарушил правила в борьбе против Шеки.
  • 48'
    Ушел от соперника по левому флангу теперь уже Саймон и подал на дальнюю штангу, но здесь пробил головой Коло-Муани крайне неточно.
  • 47'
    Убегал по правому флангу Веа и прострелил вдоль ворот, но здесь до удара дело так и не дошло.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне "догов"!
  • 45'
    Тонким пасом Андре нашел в штрафной Бамба, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму нашего поединка.
  • Замена
    44'
    Вынужденная замена в составе хозяев произошла. Вместо травмированного Мерлина на поле появился Фабио.
  • Описание гола
    43'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Амаду Онана! Удалось отличиться гостям со стандарт. Навесил Бамба в центр штрафной с угла поля. Здесь пробил по воротам головой Фонте. В прыжке отбил Лафон в сторону, но точно на ногу Онане, который добивал уже в пустые ворота.
  • 42'
    Убегал на скорости по флангу Веа и прострелил в центр штрафной, но на выходе Лафон забрал мяч в руки.
  • 41'
    По флангу забрасывал Гудмундссон на ход Бамба, но того опередил Букари и головой вынес сферу в аут.
  • 40'
    Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Андре. Без помощи медиков здесь не обойтись.
  • 39'
    На фланге Андре получил сзади по ногам от Кастеллетто. Судья сразу же остановил игру и назначил штрафной.
  • 38'
    Отличным пасом с правого фланга Букари нашел в центре Бласа, который пробил вторым касанием, но точно в руки Жардиму.
  • 37'
    С угла поля навесил Блас на ближнюю штангу, но здесь Андре головой вернул мяч обратно на фланг.
  • 36'
    Убегал в контратаку по флангу Букари, ворвался в штрафную и пробил с острого угла, но Фонте в подкате на угловой перевел.
  • 35'
    Накрутил соперника на фланге Бамба и прострелил вдоль ворот, но в своей штрафной спокойно сферу вынес в аут Аппиа.
  • 34'
    Пробивал по воротам Бамба после навеса с фланга от Веа, но на пути мяча оказалась спина Жиротто.
  • 33'
    Сместился с правого фланга Саймон в центр и пробил в дальний верхний угол, но точности ему явно не хватило.
  • Опасный момент
    32'
    Убегал по флангу Саймон и покатил в центр штрафной на Бласа, который пробил в касание, но Жардим смог отбить на угловой.
  • 31'
    В центре поля Андре перекинул через бедро Коло-Муани, судья тут же зафиксировал нарушение правил.
  • 30'
    С угла поля навесил Шека в центр штрафной, но здесь Фонте нарушил правила в верховой борьбе против Чиривельи.
  • Угловой
    29'
    Ушел от соперника по флангу Веа, сместился в штрафную, но здесь Жиротто в подкате вынес сферу на угловой.
  • 28'
    Диагональный пас исполнял в штрафную соперника Веа на Дэвида, но тот не смог пробить в борьбе против Аппиа.
  • 27'
    По флангу забрасывал Блас на ход Коло-Муани, но тому не хватило скорости, чтобы оставить мяч в пределах поля.
  • 26'
    В центре поля Блас получил по ногам в подкате от Андре. Очередной штрафной удар будет у "Нанта".
  • 25'
    Дальний заброс исполнял Мутуссами на ход Саймону, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе против Фонте.
  • 24'
    Букари забросил по флангу на ход Бласу, но того опередил Гудмундссон и вынес сферу далеко в центр поля.
  • 23'
    Очередной навес с угла поля завершился ударом головой от Андре, но мяч полетел крайне неточно.
  • 22'
    С углового навесил Бамба на дальнюю штангу, где пытался пробить Фонте, но не попал по мячу в борьбе с Жиротто.
  • 21'
    С фланга в центр сместился Шека и пробил по воротам метров с двадцати, но на пути мяча оказался Кастеллетто.
  • 20'
    Тонко забросил в штрафную Бамба на ход Онане, но того опередил Аппиа и в подкате вынес сферу.
  • Угловой
    19'
    Убежал в контратаку по центру Гомес, прорвался к штрафной и пробил в дальний верхний угол, но в падении Лафон перевел на угловой.
  • 18'
    С углового навесил Мерлин на ближнюю штангу, но выиграл верх Гудмундссон и вынес сферу в аут головой.
  • 17'
    Со штрафного на силу пробивал по воротам Блас, но мяч недостаточно оторвался от газона и угодил в стенку.
  • 16'
    В подкате Фонте заехал по ногам Коло-Муани. Штрафной удар снова исполнять будут футболисты "Нанта".
  • 15'
    Дальний заброс исполнил Андре на ход Дэвиду, но тот не понял задумки партнера и не откликнулся на этот пас.
  • 14'
    По флангу забросил Букари на ход Бласу, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • 13'
    Со штрафного навесил на дальнюю штангу Мерлин. Здесь пробил головой Саймон, но точно в руки голкиперу.
  • 12'
    Перед чужой штрафной получил Саймон по ногам от Андре. Опасный стандарт исполнять будут хозяева.
  • 11'
    Тонко вырезал Веа снова в штрафную на Дэвида, но тот пробил в касание точно в спину защитнику.
  • 10'
    С угла поля навесил в центр штрафной Мерлин, но здесь пробил головой Мутуссами намного выше перекладины.
  • 9'
    В центре поля Блас получил по ногам в подкате от Онана. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья.
  • 8'
    Мягко забросил в штрафную Гомес на Дэвида, но тому добраться до мяча не позволил в силовой борьбе Аппиа.
  • 7'
    Убежал Бамба к штрафной соперника и покатил поперек на Веа, но удар последнекго оказался неточным.
  • Офсайд
    6'
    Тонко вырезал в штрафную Блас на ход Саймону, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
  • 5'
    Диагональ исполнял Мерлин на правый фланг, куда забегал Блас, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.
  • 4'
    По ногам получил в центре поля Чиривелья в подкате от Андре, штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 3'
    Убежал по правому флангу Блас и прострелил вдоль ворот, но мяч еще в полете покинул пределы поля.
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя желтых цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    53'
    Мутуссами Самуэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    53'
    Судья сигнализирует, что Мутуссами Самуэль из команды Нант поставил подножку. Пострадал Веа Тимоти
  • 53'
    Нант контролирует мяч.
  • 53'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 53'
    Лилль контролирует мяч.
  • 52'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 52'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 52'
    Лилль контролирует мяч.
  • 51'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 51'
    Контроль мяча: Нант: 46%, Лилль: 54%.
  • 51'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 51'
    Нант контролирует мяч.
  • 51'
    Дэвид Джонатан имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
  • 51'
    Гомес Анхель из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    50'
    Судья сигнализирует, что Аппиа Деннис из команды Нант поставил подножку. Пострадал Бамба Джонатан
  • 50'
    Нант пытается что-то создать.
  • 49'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 48'
    Шанс! Коло-Муани Рандаль из команды Нант пробил головой, но мимо
  • 48'
    Саймон Мозес из команды Нант делает заброс на партнера по команде.
  • 48'
    Нант пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    48'
    Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Чиривелья Педро
  • 48'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Лилль контролирует мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Команда Лилль имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: Нант: 44%, Лилль: 56%.
  • 46'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Нант пытается что-то создать.
  • 46'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Саймон Мозес из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 46'
    Нант контролирует мяч.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Лилль контролирует мяч.
  • 45'
    Шека выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 45'
    Саймон Мозес из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 45'
    Контроль мяча: Нант: 42%, Лилль: 58%.
  • 44'
    Лилль контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья сигнализирует, что Мутуссами Самуэль из команды Нант поставил подножку. Пострадал Гомес Анхель
  • 43'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Мерлин Квентин получил травму и заменен. Фабио да Сильва выходит на поле.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Амаду Онана первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
  • 41'
    Головой пробил Фонте Жозе, но голкипер отбил его в поле!
  • Угловой
    41'
    Бамба Джонатан из команды Лилль подал угловой справа.
  • 41'
    Матч возобновлен
  • 40'
    Контроль мяча: Нант: 42%, Лилль: 58%.
  • Травма, повреждение
    40'
    Ох, нехорошо это выглядит. Мерлин Квентин получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    40'
    Мерлин Квентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 40'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 40'
    Веа Тимоти из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 39'
    Лилль пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    39'
    Саймон Мозес наказан за толчок Гудмундссон Габриэль
  • 39'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Нант контролирует мяч.
  • 38'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Лилль контролирует мяч.
  • Травма, повреждение
    37'
    Андре Бенжамин возвращается на поле.
  • 37'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    36'
    Андре Бенжамин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 36'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья сигнализирует, что Кастеллетто Жан-Шарль из команды Нант поставил подножку. Пострадал Андре Бенжамин
  • 36'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 35'
    Лилль контролирует мяч.
  • 35'
    Контроль мяча: Нант: 45%, Лилль: 55%.
  • 35'
    Блас Людовик пробует нанести удар издали, но Лео держит все под контролем
  • 35'
    Нант пытается что-то создать.
  • 35'
    Нант контролирует мяч.
  • 34'
    Андре Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Букари Осман из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    34'
    Саймон Мозес из команды Нант разыграл угловой с правого угла.
  • 34'
    Букари Осман из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 33'
    Нант контролирует мяч.
  • 33'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Бамба Джонатан из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 33'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 32'
    Бамба Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 32'
    Веа Тимоти из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 32'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 31'
    Саймон Мозес нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 31'
    Отличные скиллы показывает Саймон Мозес, обводя своих соперников
  • 31'
    Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    31'
    Саймон Мозес из команды Нант подал угловой справа.
  • 31'
    Блас Людовик нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
  • 31'
    Коло-Муани Рандаль из команды Нант делает пас партнеру.
  • 31'
    Коло-Муани Рандаль из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
  • 30'
    Нант пытается что-то создать.
  • 30'
    Лилль контролирует мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: Нант: 46%, Лилль: 54%.
  • 30'
    Гудмундссон Габриэль из команды Лилль сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
  • 29'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 29'
    Нант контролирует мяч.
  • 29'
    Матч возобновлен
  • 29'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Коло-Муани Рандаль
  • 28'
    Нант контролирует мяч.
  • 28'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 27'
    Фонте Жозе из команды Лилль наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    27'
    Бамба Джонатан из команды Лилль подал угловой справа.
  • 27'
    Опасность предотвращена - Аппиа Деннис из команды Нант вступил в отбор удачно
  • 27'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 26'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Нант контролирует мяч.
  • 25'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Нант: 42%, Лилль: 58%.
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Гомес Анхель из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Блас Людовик
  • 24'
    Нант пытается что-то создать.
  • 24'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Лилль контролирует мяч.
  • 23'
    Нант контролирует мяч.
  • 22'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 21'
    Контроль мяча: Нант: 38%, Лилль: 62%.
  • 21'
    Шанс! Фонте Жозе из команды Лилль пробил головой, но мимо
  • Угловой
    21'
    Бамба Джонатан из команды Лилль подал угловой справа.
  • 21'
    Шека имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
  • 21'
    Дэвид Джонатан из команды Лилль делает передачу одноклубнику.
  • 20'
    Фонте Жозе делает длинную передачу вперед
  • 20'
    Букари Осман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    20'
    Бамба Джонатан из команды Лилль подал угловой справа.
  • 20'
    Джало Тьягу из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 19'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Веа Тимоти нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 19'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Бамба Джонатан из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 19'
    Лилль контролирует мяч.
  • 18'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 18'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 18'
    Кастеллетто Жан-Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    18'
    Бамба Джонатан из команды Лилль подал угловой справа.
  • 17'
    Хороший удар издали нанес Гомес Анхель, но отличный сейв сделал Альбан Ляфон. Угловой.
  • 17'
    Гомес Анхель из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
  • 17'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 17'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Мерлин Квентин из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 17'
    Гудмундссон Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    16'
    Мерлин Квентин из команды Нант подал угловой справа.
  • 16'
    Блас Людовик нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 15'
    Контроль мяча: Нант: 40%, Лилль: 60%.
  • Желтая карточка
    15'
    Шека - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Шека из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Коло-Муани Рандаль
  • 15'
    Нант пытается что-то создать.
  • 14'
    Лилль контролирует мяч.
  • 13'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Лилль контролирует мяч.
  • 12'
    Жиротто Андрей из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 12'
    Саймон Мозес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Амаду Онана из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Блас Людовик
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Кастеллетто Жан-Шарль из команды Нант поставил подножку. Пострадал Дэвид Джонатан
  • 11'
    Нант контролирует мяч.
  • 10'
    Лилль контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: Нант: 47%, Лилль: 53%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Жиротто Андрей из команды Нант опасно и грубо сыграл. Амаду Онана пострадал.
  • Угловой
    10'
    Мерлин Квентин из команды Нант подал угловой справа.
  • 9'
    Гудмундссон Габриэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 9'
    Нант пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Амаду Онана из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Блас Людовик
  • 8'
    Нант пытается что-то создать.
  • 8'
    Саймон Мозес из команды Нант отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 8'
    Нант контролирует мяч.
  • 8'
    Нант выполняет удар от ворот.
  • 7'
    Веа Тимоти не смог попасть в створ ударом издали
  • 7'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 7'
    Лилль контролирует мяч.
  • Офсайд
    7'
    Коло-Муани Рандаль из команды Нант в офсайде
  • 7'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Кастеллетто Жан-Шарль из команды Нант поставил подножку. Пострадал Гомес Анхель
  • 6'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Нант пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    5'
    Амаду Онана из команды Лилль заходит слишком далеко, он валит Коло-Муани Рандаль.
  • 5'
    Нант пытается что-то создать.
  • 5'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Нант: 30%, Лилль: 70%.
  • 5'
    Нант контролирует мяч.
  • 4'
    Лилль выполняет удар от ворот.
  • 4'
    Мерлин Квентин из команды Нант навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 4'
    Нант пытается что-то создать.
  • 3'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 3'
    Блас Людовик из команды Нант навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 3'
    Нант пытается что-то создать.
  • 3'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    3'
    Блас Людовик наказан за толчок Андре Бенжамин
  • 2'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Лилль контролирует мяч.
  • 1'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Лилль начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Нант 0:1 Лилль онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Прогнозы на матч Нант 0:1 Лилль

Исход игры
Нант
15.1% (18)
Ничья
52.9% (63)
Лилль
31.9% (38)
Тотал 2.5
Больше
34.23% (38)
Меньше
65.77% (73)
Обе команды забьют
Да
81.08% (90)
Нет
18.92% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.7% (52)
1:2 Лилль
16% (19)
0:1 Лилль
10.1% (12)
2:1 Нант
7.6% (9)
1:0 Нант
5.9% (7)
2:2 Ничья
5% (6)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 