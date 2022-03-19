Отдавал пас в штрафную Мутуссами на ход Коло-Муани, но тот нарушил правила в борьбе против Шеки.

Выскакивал один на один с голкипером Дэвид после паса от Бамба, но в ближнем бою не удалось ему переиграть Лафона.

Теперь уже диагональ исполнял Букари в штрафную на Саймона, но тот не смог сохранить мяч у своей команды.

По флангу забросил Гудмундссон на ход Бамба, но перехватил сферу Букари и вынес ее в аут.

На своей половине поля Мутуссами в грубом подкате сне соперника, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

Убегал по правому флангу Веа и прострелил вдоль ворот, но здесь до удара дело так и не дошло.

Ушел от соперника по левому флангу теперь уже Саймон и подал на дальнюю штангу, но здесь пробил головой Коло-Муани крайне неточно.

Первый тайм

— Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне "догов"!

45' Тонким пасом Андре нашел в штрафной Бамба, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.

45' Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму нашего поединка.

44' Вынужденная замена в составе хозяев произошла. Вместо травмированного Мерлина на поле появился Фабио.

43' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Амаду Онана! Удалось отличиться гостям со стандарт. Навесил Бамба в центр штрафной с угла поля. Здесь пробил по воротам головой Фонте. В прыжке отбил Лафон в сторону, но точно на ногу Онане, который добивал уже в пустые ворота.

42' Убегал на скорости по флангу Веа и прострелил в центр штрафной, но на выходе Лафон забрал мяч в руки.

41' По флангу забрасывал Гудмундссон на ход Бамба, но того опередил Букари и головой вынес сферу в аут.

40' Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Андре. Без помощи медиков здесь не обойтись.

39' На фланге Андре получил сзади по ногам от Кастеллетто. Судья сразу же остановил игру и назначил штрафной.

38' Отличным пасом с правого фланга Букари нашел в центре Бласа, который пробил вторым касанием, но точно в руки Жардиму.

37' С угла поля навесил Блас на ближнюю штангу, но здесь Андре головой вернул мяч обратно на фланг.

36' Убегал в контратаку по флангу Букари, ворвался в штрафную и пробил с острого угла, но Фонте в подкате на угловой перевел.

35' Накрутил соперника на фланге Бамба и прострелил вдоль ворот, но в своей штрафной спокойно сферу вынес в аут Аппиа.

34' Пробивал по воротам Бамба после навеса с фланга от Веа, но на пути мяча оказалась спина Жиротто.

33' Сместился с правого фланга Саймон в центр и пробил в дальний верхний угол, но точности ему явно не хватило.

32' Убегал по флангу Саймон и покатил в центр штрафной на Бласа, который пробил в касание, но Жардим смог отбить на угловой.

31' В центре поля Андре перекинул через бедро Коло-Муани, судья тут же зафиксировал нарушение правил.

30' С угла поля навесил Шека в центр штрафной, но здесь Фонте нарушил правила в верховой борьбе против Чиривельи.

29' Ушел от соперника по флангу Веа, сместился в штрафную, но здесь Жиротто в подкате вынес сферу на угловой.

28' Диагональный пас исполнял в штрафную соперника Веа на Дэвида, но тот не смог пробить в борьбе против Аппиа.

27' По флангу забрасывал Блас на ход Коло-Муани, но тому не хватило скорости, чтобы оставить мяч в пределах поля.

26' В центре поля Блас получил по ногам в подкате от Андре. Очередной штрафной удар будет у "Нанта".

25' Дальний заброс исполнял Мутуссами на ход Саймону, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе против Фонте.

24' Букари забросил по флангу на ход Бласу, но того опередил Гудмундссон и вынес сферу далеко в центр поля.

23' Очередной навес с угла поля завершился ударом головой от Андре, но мяч полетел крайне неточно.

22' С углового навесил Бамба на дальнюю штангу, где пытался пробить Фонте, но не попал по мячу в борьбе с Жиротто.

21' С фланга в центр сместился Шека и пробил по воротам метров с двадцати, но на пути мяча оказался Кастеллетто.

20' Тонко забросил в штрафную Бамба на ход Онане, но того опередил Аппиа и в подкате вынес сферу.

19' Убежал в контратаку по центру Гомес, прорвался к штрафной и пробил в дальний верхний угол, но в падении Лафон перевел на угловой.

18' С углового навесил Мерлин на ближнюю штангу, но выиграл верх Гудмундссон и вынес сферу в аут головой.

17' Со штрафного на силу пробивал по воротам Блас, но мяч недостаточно оторвался от газона и угодил в стенку.

16' В подкате Фонте заехал по ногам Коло-Муани. Штрафной удар снова исполнять будут футболисты "Нанта".

15' Дальний заброс исполнил Андре на ход Дэвиду, но тот не понял задумки партнера и не откликнулся на этот пас.

14' По флангу забросил Букари на ход Бласу, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

13' Со штрафного навесил на дальнюю штангу Мерлин. Здесь пробил головой Саймон, но точно в руки голкиперу.

12' Перед чужой штрафной получил Саймон по ногам от Андре. Опасный стандарт исполнять будут хозяева.

11' Тонко вырезал Веа снова в штрафную на Дэвида, но тот пробил в касание точно в спину защитнику.

10' С угла поля навесил в центр штрафной Мерлин, но здесь пробил головой Мутуссами намного выше перекладины.

9' В центре поля Блас получил по ногам в подкате от Онана. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья.

8' Мягко забросил в штрафную Гомес на Дэвида, но тому добраться до мяча не позволил в силовой борьбе Аппиа.

7' Убежал Бамба к штрафной соперника и покатил поперек на Веа, но удар последнекго оказался неточным.

6' Тонко вырезал в штрафную Блас на ход Саймону, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

5' Диагональ исполнял Мерлин на правый фланг, куда забегал Блас, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.

4' По ногам получил в центре поля Чиривелья в подкате от Андре, штрафной удар исполнять будут хозяева.

3' Убежал по правому флангу Блас и прострелил вдоль ворот, но мяч еще в полете покинул пределы поля.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя желтых цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.