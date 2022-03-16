Франция: Лига 1 2021-2022
Позже
Стадион: Стад де ля Божуар
История личных встреч
Нант
Лилль
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед
22 матча
4.5%
22.7%
72.8%
1 победа 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
9.1%
40.9%
50%
2 победы 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
4.5%
31.8%
63.7%
1 победа 7 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коло-Муани Рандаль
|10
|0.36
|Блас Людовик
|8 (3)
|0.29
|Жиротто Андрей
|5
|0.18
|Саймон Мозес
|3
|0.11
|Чиривелья Педро
|2
|0.07
|Жеббель Виллем
|2
|0.07
|Букари Осман
|1
|0.04
|Сиприен Вилан
|1
|0.04
|Мерлин Квентин
|1
|0.04
|Кулибали Калифа
|1
|0.04
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.04
|Коршья Себастьен
|0
|0
|Фабио да Сильва
|0
|0
|Мутуссами Самуэль
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|13 (2)
|0.46
|Йилмаз Бурак
|5 (2)
|0.18
|Ботман Свен
|3
|0.11
|Андре Бенжамин
|2
|0.07
|Шека
|2
|0.07
|Саншеш Ренату
|1
|0.04
|Лихаджи Исаак
|1
|0.04
|Бамба Джонатан
|1
|0.04
|Языджи Юсуф
|1
|0.04
|Челик Зеки
|1
|0.04
|Джало Тьягу
|1
|0.04
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0.04
|Иконе Жонатан
|1
|0.04
|Жегрова Эдон
|1
|0.04
|Мандава Рейнилду
|1
|0.04
|Веа Тимоти
|0
|0
|Фонте Жозе
|0
|0
|Бен Арфа Хатем
|0
|0
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастеллетто Жан-Шарль
|7
|0
|Фабио да Сильва
|5
|1
|Паллуа Николя
|5
|1
|Жиротто Андрей
|6
|0
|Чиривелья Педро
|5
|0
|Блас Людовик
|5
|0
|Аппиа Деннис
|3
|0
|Саймон Мозес
|3
|0
|Траоре Шарль
|3
|0
|Мутуссами Самуэль
|3
|0
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0
|Коршья Себастьен
|0
|1
|Кулибали Калифа
|1
|0
|Сиприен Вилан
|1
|0
|Коко Маркус
|1
|0
|Лафон Альбан
|1
|0
|Жеббель Виллем
|1
|0
|Силла Абдулайе
|1
|0
|Антуан Комбуаре
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|7
|1
|Шека
|8
|0
|Челик Зеки
|8
|0
|Йилмаз Бурак
|7
|0
|Мандава Рейнилду
|7
|0
|Саншеш Ренату
|4
|0
|Джало Тьягу
|4
|0
|Онана Амаду
|2
|1
|Грбич Иво
|3
|0
|Языджи Юсуф
|3
|0
|Жегрова Эдон
|1
|1
|Фонте Жозе
|2
|0
|Гомес Анхель
|2
|0
|Дэвид Джонатан
|2
|0
|Ботман Свен
|2
|0
|Бен Арфа Хатем
|1
|0
|Бамба Джонатан
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Веа Тимоти
|1
|0
|Брадарич Домагой
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
|Лихаджи Исаак
|1
|0
|Jocelyn Gourvennec
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
19
9 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 10
18 Не забивали 16
2
9%
4
21%
1-15
4
17%
3
16%
16-30
3
13%
6
32%
31-45
7
30%
1
5%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
3
13%
5
26%
76-90
Пропущено
14
18
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 12
2
14%
1
6%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
2
14%
5
28%
31-45
4
29%
1
6%
46-60
3
21%
4
22%
61-75
2
14%
6
33%
76-90
Забито
13
17
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
2
15%
3
18%
1-15
2
15%
4
24%
16-30
2
15%
4
24%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
5
38%
3
18%
76-90
Пропущено
16
18
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
4
25%
4
22%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
1
6%
5
28%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
5
31%
3
17%
61-75
2
13%
3
17%
76-90
Забито
36
36
15 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 18
9 Не забивали 6
4
11%
7
19%
1-15
6
17%
7
19%
16-30
5
14%
10
28%
31-45
7
19%
3
8%
46-60
6
17%
1
3%
61-75
8
22%
8
22%
76-90
Пропущено
30
36
11 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 21
6
20%
5
14%
1-15
2
7%
3
8%
16-30
3
10%
10
28%
31-45
7
23%
2
6%
46-60
8
27%
7
19%
61-75
4
13%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Труа - Нант 1:0 Нант - Монпелье 2:0 Нант - Монако 2:2 Метц - Нант 0:0
Нант - ПСЖ 3:1 Нант - Реймс 1:0 Нант - Бастия 2:0 Страсбург - Нант 1:0 Нант - Брест 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Ницца - Нант 2:1 Нант - Монако 0:0 Нант - Витре 2:0 Сент-Этьен - Нант 0:1 Сошо - Нант 0:0 Нант - Ланс 3:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - Марсель 0:1 Лилль - Нант 1:1 ПСЖ - Нант 3:1
Лилль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лилль - Челси 1:2 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Лилль - Клермон 4:0 Лион - Лилль 0:1
Челси - Лилль 2:0 Лилль - Метц 0:0 Монпелье - Лилль 0:1 Лилль - ПСЖ 1:5 Брест - Лилль 2:0 Лилль - Лорьян 3:1 Марсель - Лилль 1:1 Ланс - Лилль 2:2 Бордо - Лилль 2:3 Лилль - Осер 3:1 Лилль - Лион 0:0 Вольфсбург - Лилль 1:3 Лилль - Труа 2:1 Ренн - Лилль 1:2 Лилль - Нант 1:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|28
|20
|5
|3
|59 - 24
|65
|2.
|Ницца
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|39 - 21
|50
|3.
|Марсель
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|43 - 27
|50
|4.
|Ренн
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|57 - 27
|49
|5.
|Страсбург
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|50 - 32
|47
|6.
|Лилль
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|37 - 35
|43
|7.
|Лион
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|40 - 37
|42
|8.
|Нант
|Заявка
|28
|12
|6
|10
|36 - 30
|42
|9.
|Ланс
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|42 - 38
|41
|10.
|Монако
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|40 - 30
|41
|11.
|Монпелье
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|41 - 40
|38
|12.
|Брест
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|36 - 42
|35
|13.
|Реймс
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|32 - 31
|35
|14.
|Анже
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|31 - 41
|29
|15.
|Клермон
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|27 - 48
|28
|16.
|Труа
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|26 - 41
|28
|17.
|Лорьян
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|24 - 43
|27
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|28 - 50
|26
|19.
|Метц
|Заявка
|28
|4
|11
|13
|25 - 46
|23
|20.
|Бордо
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|38 - 68
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|34 - 7
|40
|2.
|Ренн
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|33 - 9
|31
|3.
|Нант
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 13
|29
|4.
|Страсбург
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 13
|27
|5.
|Лион
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|25 - 18
|26
|6.
|Монако
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 13
|25
|7.
|Лилль
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|19 - 16
|24
|8.
|Монпелье
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 18
|24
|9.
|Ницца
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|23
|10.
|Ланс
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 15
|23
|11.
|Марсель
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 16
|20
|12.
|Брест
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|13.
|Реймс
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 13
|17
|14.
|Анже
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|15 - 18
|16
|15.
|Лорьян
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 14
|16
|16.
|Труа
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 14
|15
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 26
|14
|18.
|Клермон
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 19
|14
|19.
|Бордо
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|20 - 27
|11
|20.
|Метц
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|15 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|21 - 11
|30
|2.
|Ницца
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 7
|27
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 17
|25
|4.
|Страсбург
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 19
|20
|5.
|Лилль
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|6.
|Ланс
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 23
|18
|7.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 18
|18
|8.
|Ренн
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 18
|18
|9.
|Брест
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 20
|17
|10.
|Лион
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 19
|16
|11.
|Монако
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|12.
|Монпелье
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 22
|14
|13.
|Метц
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 21
|14
|14.
|Клермон
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 29
|14
|15.
|Нант
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 17
|13
|16.
|Анже
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|16 - 23
|13
|17.
|Труа
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|13 - 27
|13
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 24
|12
|19.
|Бордо
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|18 - 41
|11
|20.
|Лорьян
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 29
|11
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Прогнозы на матч Нант - Лилль
Исход игры
Нант
9.8% (5)
Ничья
54.9% (28)
Лилль
35.3% (18)
Тотал 2.5
Больше
37.25% (19)
Меньше
62.75% (32)
Обе команды забьют
Да
82.35% (42)
Нет
17.65% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.1% (23)
1:2 Лилль
17.6% (9)
0:1 Лилль
11.8% (6)
2:2 Ничья
7.8% (4)
2:1 Нант
5.9% (3)
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