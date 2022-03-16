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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Нант
 
Позже

Стадион:
Лилль
Прогнозы 51
Нант 9.8% (5)
X 54.9% (28)
Лилль 35.3% (18)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Нант
Ничья
Лилль
3.04
3.00
2.80
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Нант
Лилль

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед

22 матча

4.5%
22.7%
72.8%
1 победа 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

9.1%
40.9%
50%
2 победы 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

4.5%
31.8%
63.7%
1 победа 7 ничьих 14 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
2:3
Л1
2:1
Л1
2:2
Л1
3:0
Л1
3:0
К
1:0
Л1
0:0
Л1
0:3
Л1
0:1
Л1
1:1
КЛ
2:0
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
0:1
К
2:1
Л1
0:2
Л1
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 10 0.36
Блас Людовик 8 (3) 0.29
Жиротто Андрей 5 0.18
Саймон Мозес 3 0.11
Чиривелья Педро 2 0.07
Жеббель Виллем 2 0.07
Букари Осман 1 0.04
Сиприен Вилан 1 0.04
Мерлин Квентин 1 0.04
Кулибали Калифа 1 0.04
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.04
Коршья Себастьен 0 0
Фабио да Сильва 0 0
Мутуссами Самуэль 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 13 (2) 0.46
Йилмаз Бурак 5 (2) 0.18
Ботман Свен 3 0.11
Андре Бенжамин 2 0.07
Шека 2 0.07
Саншеш Ренату 1 0.04
Лихаджи Исаак 1 0.04
Бамба Джонатан 1 0.04
Языджи Юсуф 1 0.04
Челик Зеки 1 0.04
Джало Тьягу 1 0.04
Гудмундссон Габриэль 1 0.04
Иконе Жонатан 1 0.04
Жегрова Эдон 1 0.04
Мандава Рейнилду 1 0.04
Веа Тимоти 0 0
Фонте Жозе 0 0
Бен Арфа Хатем 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастеллетто Жан-Шарль 7 0
Фабио да Сильва 5 1
Паллуа Николя 5 1
Жиротто Андрей 6 0
Чиривелья Педро 5 0
Блас Людовик 5 0
Аппиа Деннис 3 0
Саймон Мозес 3 0
Траоре Шарль 3 0
Мутуссами Самуэль 3 0
Коло-Муани Рандаль 2 0
Коршья Себастьен 0 1
Кулибали Калифа 1 0
Сиприен Вилан 1 0
Коко Маркус 1 0
Лафон Альбан 1 0
Жеббель Виллем 1 0
Силла Абдулайе 1 0
Антуан Комбуаре 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 7 1
Шека 8 0
Челик Зеки 8 0
Йилмаз Бурак 7 0
Мандава Рейнилду 7 0
Саншеш Ренату 4 0
Джало Тьягу 4 0
Онана Амаду 2 1
Грбич Иво 3 0
Языджи Юсуф 3 0
Жегрова Эдон 1 1
Фонте Жозе 2 0
Гомес Анхель 2 0
Дэвид Джонатан 2 0
Ботман Свен 2 0
Бен Арфа Хатем 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Веа Тимоти 1 0
Брадарич Домагой 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Лихаджи Исаак 1 0
Jocelyn Gourvennec 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
19
9 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 10
18 Не забивали 16
2
9%
4
21%
1-15
4
17%
3
16%
16-30
3
13%
6
32%
31-45
7
30%
1
5%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
3
13%
5
26%
76-90

Пропущено

14
18
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 12
2
14%
1
6%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
2
14%
5
28%
31-45
4
29%
1
6%
46-60
3
21%
4
22%
61-75
2
14%
6
33%
76-90

Забито

13
17
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
2
15%
3
18%
1-15
2
15%
4
24%
16-30
2
15%
4
24%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
5
38%
3
18%
76-90

Пропущено

16
18
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
4
25%
4
22%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
1
6%
5
28%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
5
31%
3
17%
61-75
2
13%
3
17%
76-90

Забито

36
36
15 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 18
9 Не забивали 6
4
11%
7
19%
1-15
6
17%
7
19%
16-30
5
14%
10
28%
31-45
7
19%
3
8%
46-60
6
17%
1
3%
61-75
8
22%
8
22%
76-90

Пропущено

30
36
11 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 21
6
20%
5
14%
1-15
2
7%
3
8%
16-30
3
10%
10
28%
31-45
7
23%
2
6%
46-60
8
27%
7
19%
61-75
4
13%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Труа - Нант 1:0 Нант - Монпелье 2:0 Нант - Монако 2:2 Метц - Нант 0:0
Нант - ПСЖ 3:1 Нант - Реймс 1:0 Нант - Бастия 2:0 Страсбург - Нант 1:0 Нант - Брест 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Ницца - Нант 2:1 Нант - Монако 0:0 Нант - Витре 2:0 Сент-Этьен - Нант 0:1 Сошо - Нант 0:0 Нант - Ланс 3:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - Марсель 0:1 Лилль - Нант 1:1 ПСЖ - Нант 3:1
Лилль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лилль - Челси 1:2 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Лилль - Клермон 4:0 Лион - Лилль 0:1
Челси - Лилль 2:0 Лилль - Метц 0:0 Монпелье - Лилль 0:1 Лилль - ПСЖ 1:5 Брест - Лилль 2:0 Лилль - Лорьян 3:1 Марсель - Лилль 1:1 Ланс - Лилль 2:2 Бордо - Лилль 2:3 Лилль - Осер 3:1 Лилль - Лион 0:0 Вольфсбург - Лилль 1:3 Лилль - Труа 2:1 Ренн - Лилль 1:2 Лилль - Нант 1:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 28 20 5 3 59 - 24 65
2. Ницца Заявка 28 15 6 7 39 - 21 50
3. Марсель Заявка 28 14 8 6 43 - 27 50
4. Ренн Заявка 28 15 4 9 57 - 27 49
5. Страсбург Заявка 28 13 8 7 50 - 32 47
6. Лилль Заявка 28 11 10 7 37 - 35 43
7. Лион Заявка 28 11 9 8 40 - 37 42
8. Нант Заявка 28 12 6 10 36 - 30 42
9. Ланс Заявка 28 11 8 9 42 - 38 41
10. Монако Заявка 28 11 8 9 40 - 30 41
11. Монпелье Заявка 28 11 5 12 41 - 40 38
12. Брест Заявка 28 9 8 11 36 - 42 35
13. Реймс Заявка 28 8 11 9 32 - 31 35
14. Анже Заявка 28 7 8 13 31 - 41 29
15. Клермон Заявка 28 7 7 14 27 - 48 28
16. Труа Заявка 28 7 7 14 26 - 41 28
17. Лорьян Заявка 28 6 9 13 24 - 43 27
18. Сент-Этьен Заявка 28 6 8 14 28 - 50 26
19. Метц Заявка 28 4 11 13 25 - 46 23
20. Бордо Заявка 28 4 10 14 38 - 68 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 13 1 0 34 - 7 40
2. Ренн Заявка 14 10 1 3 33 - 9 31
3. Нант Заявка 14 9 2 3 24 - 13 29
4. Страсбург Заявка 14 8 3 3 28 - 13 27
5. Лион Заявка 15 7 5 3 25 - 18 26
6. Монако Заявка 14 7 4 3 26 - 13 25
7. Лилль Заявка 14 6 6 2 19 - 16 24
8. Монпелье Заявка 15 7 3 5 24 - 18 24
9. Ницца Заявка 14 7 3 4 19 - 14 23
10. Ланс Заявка 14 6 5 3 23 - 15 23
11. Марсель Заявка 14 5 5 4 22 - 16 20
12. Брест Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
13. Реймс Заявка 13 4 5 4 18 - 13 17
14. Анже Заявка 14 5 1 8 15 - 18 16
15. Лорьян Заявка 13 4 4 5 11 - 14 16
16. Труа Заявка 14 3 6 5 13 - 14 15
17. Сент-Этьен Заявка 14 3 5 6 17 - 26 14
18. Клермон Заявка 14 3 5 6 14 - 19 14
19. Бордо Заявка 14 2 5 7 20 - 27 11
20. Метц Заявка 14 1 6 7 15 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 14 9 3 2 21 - 11 30
2. Ницца Заявка 14 8 3 3 20 - 7 27
3. ПСЖ Заявка 14 7 4 3 25 - 17 25
4. Страсбург Заявка 14 5 5 4 22 - 19 20
5. Лилль Заявка 14 5 4 5 18 - 19 19
6. Ланс Заявка 14 5 3 6 19 - 23 18
7. Реймс Заявка 15 4 6 5 14 - 18 18
8. Ренн Заявка 14 5 3 6 24 - 18 18
9. Брест Заявка 14 4 5 5 15 - 20 17
10. Лион Заявка 13 4 4 5 15 - 19 16
11. Монако Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
12. Монпелье Заявка 13 4 2 7 17 - 22 14
13. Метц Заявка 14 3 5 6 10 - 21 14
14. Клермон Заявка 14 4 2 8 13 - 29 14
15. Нант Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
16. Анже Заявка 14 2 7 5 16 - 23 13
17. Труа Заявка 14 4 1 9 13 - 27 13
18. Сент-Этьен Заявка 14 3 3 8 11 - 24 12
19. Бордо Заявка 14 2 5 7 18 - 41 11
20. Лорьян Заявка 15 2 5 8 13 - 29 11
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нант - Лилль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 марта 2022, осталось 1 день 10 часов 4 минуты.

    Главный судья: Pierre Gaillouste

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Нант 9.8% (5)
    X 54.9% (28)
    Лилль 35.3% (18)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нант
    Ничья
    Лилль
    3.04
    3.00
    2.80
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Нант - Лилль онлайн

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    Прогнозы на матч Нант - Лилль

    Исход игры
    Нант
    9.8% (5)
    Ничья
    54.9% (28)
    Лилль
    35.3% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.25% (19)
    Меньше
    62.75% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    82.35% (42)
    Нет
    17.65% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.1% (23)
    1:2 Лилль
    17.6% (9)
    0:1 Лилль
    11.8% (6)
    2:2 Ничья
    7.8% (4)
    2:1 Нант
    5.9% (3)
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