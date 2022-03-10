Саутгемптон на своем поле в текущем сезоне выступает более чем достойно. В 13-и играх было зафиксировано... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Че
|7
|0.25
|Уорд-Праус Джеймс
|6 (3)
|0.21
|Броя Армандо
|6
|0.21
|Эльюнусси Мохамед
|3
|0.11
|Беднарек Ян
|3
|0.11
|Армстронг Адам
|2
|0.07
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0.04
|Ромеу Ориоль
|1
|0.04
|Ливраменто Валентино
|1
|0.04
|Лонг Шейн
|1
|0.04
|Армстронг Стюарт
|1
|0.04
|Редмонд Натан
|0
|0
|Диалло Ибраима
|0
|0
|Перро Ромен
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Каллум
|6 (1)
|0.22
|Сен-Максимен Аллан
|5
|0.19
|Фрейзер Райан
|2
|0.07
|Жоэлинтон
|2
|0.07
|Шелви Джонджо
|2
|0.07
|Триппьер Киран
|2
|0.07
|Уиллок Джо
|2
|0.07
|Манкильо Хави
|1
|0.04
|Шёр Фабиан
|1
|0.04
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.04
|Лонгстафф Шон
|1
|0.04
|Хендрик Джефф
|1
|0.04
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.04
|Хэйден Айзак
|1
|0.04
|Ритчи Мэтт
|0
|0
|Кларк Киран
|0
|0
|Крафт Эмиль
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салису Мохаммед
|9
|1
|Ромеу Ориоль
|7
|0
|Беднарек Ян
|5
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|5
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|3
|1
|Эльюнусси Мохамед
|3
|0
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Стивенс Джек
|2
|0
|Лянко Войнович
|2
|0
|Ливраменто Валентино
|2
|0
|Форстер Фрейзер
|1
|0
|Маккарти Алекс
|1
|0
|Армстронг Стюарт
|1
|0
|Кабальеро Вилли
|1
|0
|Армстронг Адам
|1
|0
|Перро Ромен
|1
|0
|Броя Армандо
|1
|0
|Телла Нейтан
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шелви Джонджо
|6
|1
|Жоэлинтон
|6
|0
|Ритчи Мэтт
|5
|0
|Ласcеллс Джамал
|5
|0
|Манкильо Хави
|5
|0
|Хэйден Айзак
|5
|0
|Уилсон Каллум
|4
|0
|Кларк Киран
|2
|1
|Фрейзер Райан
|3
|0
|Крафт Эмиль
|3
|0
|Шёр Фабиан
|3
|0
|Сен-Максимен Аллан
|3
|0
|Бёрн Дэн
|2
|0
|Дамметт Пол
|2
|0
|Мёрфи Джейкоб
|2
|0
|Дубравка Мартин
|1
|0
|Дарлоу Карл
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Лонгстафф Шон
|1
|0
|Льюис Джамал
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|28
|22
|3
|3
|68 - 18
|69
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|27
|19
|6
|2
|71 - 20
|63
|3.
|Челси
|1:0 Заявка
|27
|16
|8
|3
|54 - 18
|56
|4.
|Арсенал
|Заявка
|25
|15
|3
|7
|41 - 29
|48
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|45 - 38
|47
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|46 - 35
|45
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|26
|14
|3
|9
|40 - 32
|45
|8.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|28
|12
|5
|11
|24 - 23
|41
|9.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|28
|8
|12
|8
|34 - 41
|36
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|26
|10
|3
|13
|37 - 37
|33
|11.
|Брайтон
|Заявка
|27
|7
|12
|8
|26 - 32
|33
|12.
|Лестер
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|40 - 43
|33
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|28
|7
|12
|9
|39 - 38
|33
|14.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|27
|6
|11
|10
|30 - 46
|29
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|30 - 45
|27
|16.
|Лидс
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|29 - 61
|23
|17.
|Эвертон
|Заявка
|25
|6
|4
|15
|28 - 46
|22
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|26
|3
|12
|11
|22 - 36
|21
|19.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|28
|5
|5
|18
|27 - 50
|20
|20.
|Норвич
|0:1 Заявка
|28
|4
|5
|19
|16 - 59
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|37 - 7
|36
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|40 - 10
|34
|3.
|Арсенал
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 10
|29
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|23 - 15
|25
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 16
|24
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|7.
|Челси
|1:0 Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|8.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|14
|5
|8
|1
|18 - 10
|23
|9.
|Лестер
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 18
|21
|10.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 25
|18
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|22 - 17
|18
|12.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|10 - 12
|18
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 20
|18
|14.
|Эвертон
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 18
|16
|15.
|Брайтон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 16
|14
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|14 - 19
|14
|17.
|Лидс
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 25
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 16
|12
|19.
|Норвич
|0:1 Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 29
|9
|20.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 8
|35
|2.
|Челси
|1:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|27 - 8
|33
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|34 - 13
|27
|4.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|14 - 11
|23
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 22
|23
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 16
|21
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 17
|20
|8.
|Арсенал
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 19
|19
|9.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 16
|19
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|0
|8
|13 - 17
|15
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 21
|15
|12.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 31
|13
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 26
|13
|14.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 16
|13
|15.
|Лестер
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|16.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|10 - 21
|11
|17.
|Лидс
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 36
|10
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 20
|9
|19.
|Норвич
|0:1 Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 30
|8
|20.
|Эвертон
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 28
|6