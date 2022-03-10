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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Саутгемптон
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Ньюкасл
0' 10'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 116
Саутгемптон 55.2% (64)
X 35.3% (41)
Ньюкасл 9.5% (11)
+1
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
Саутгемптон на своем поле в текущем сезоне выступает более чем достойно. В 13-и играх было зафиксировано... Ещё
BEEFS #
0
выиграет Ньюкасл, со счетом 1:2
2х+тб1,5
Арл #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Саутгемптон
Ничья
Ньюкасл
2.08
3.70
4.20
Все Коэффициенты
Новости
44
Форстер
Фрейзер
21
Ливраменто
Валентино
35
Беднарек
Ян
22
Салису
Мохаммед
2
Уокер-Питерс
Кайл
17
Армстронг
Стюарт
8
Уорд-Праус
Джеймс
6
Ромеу
Ориоль
24
Эльюнусси
Мохамед
10
Адамс
Че
18
Броя
Армандо
1
Дубравка
Мартин
17
Крафт
Эмиль
5
Шёр
Фабиан
33
Бёрн
Дэн
13
Таргетт
Мэтт
28
Уиллок
Джо
8
Шелви
Джонджо
39
Гимараэс
Бруно
23
Мёрфи
Джейкоб
20
Вуд
Крис
21
Фрейзер
Райан
Саутгемптон
4-4-2
Ньюкасл
4-3-3

История личных встреч

Саутгемптон
Ньюкасл

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

17 матчей

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:2
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Че 7 0.25
Уорд-Праус Джеймс 6 (3) 0.21
Броя Армандо 6 0.21
Эльюнусси Мохамед 3 0.11
Беднарек Ян 3 0.11
Армстронг Адам 2 0.07
Уокер-Питерс Кайл 1 0.04
Ромеу Ориоль 1 0.04
Ливраменто Валентино 1 0.04
Лонг Шейн 1 0.04
Армстронг Стюарт 1 0.04
Редмонд Натан 0 0
Диалло Ибраима 0 0
Перро Ромен 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 6 (1) 0.22
Сен-Максимен Аллан 5 0.19
Фрейзер Райан 2 0.07
Жоэлинтон 2 0.07
Шелви Джонджо 2 0.07
Триппьер Киран 2 0.07
Уиллок Джо 2 0.07
Манкильо Хави 1 0.04
Шёр Фабиан 1 0.04
Мёрфи Джейкоб 1 0.04
Лонгстафф Шон 1 0.04
Хендрик Джефф 1 0.04
Ласcеллс Джамал 1 0.04
Хэйден Айзак 1 0.04
Ритчи Мэтт 0 0
Кларк Киран 0 0
Крафт Эмиль 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салису Мохаммед 9 1
Ромеу Ориоль 7 0
Беднарек Ян 5 0
Уокер-Питерс Кайл 5 0
Уорд-Праус Джеймс 3 1
Эльюнусси Мохамед 3 0
Дженепо Мусса 3 0
Стивенс Джек 2 0
Лянко Войнович 2 0
Ливраменто Валентино 2 0
Форстер Фрейзер 1 0
Маккарти Алекс 1 0
Армстронг Стюарт 1 0
Кабальеро Вилли 1 0
Армстронг Адам 1 0
Перро Ромен 1 0
Броя Армандо 1 0
Телла Нейтан 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шелви Джонджо 6 1
Жоэлинтон 6 0
Ритчи Мэтт 5 0
Ласcеллс Джамал 5 0
Манкильо Хави 5 0
Хэйден Айзак 5 0
Уилсон Каллум 4 0
Кларк Киран 2 1
Фрейзер Райан 3 0
Крафт Эмиль 3 0
Шёр Фабиан 3 0
Сен-Максимен Аллан 3 0
Бёрн Дэн 2 0
Дамметт Пол 2 0
Мёрфи Джейкоб 2 0
Дубравка Мартин 1 0
Дарлоу Карл 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Льюис Джамал 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
10
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
4
25%
1
10%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
3
19%
4
40%
31-45
4
25%
1
10%
46-60
1
6%
3
30%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

12
21
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
4
19%
16-30
2
17%
4
19%
31-45
3
25%
4
19%
46-60
2
17%
4
19%
61-75
1
8%
5
24%
76-90

Забито

17
20
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 11
17 Не забивали 14
2
12%
6
30%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
2
12%
6
30%
31-45
1
6%
3
15%
46-60
4
24%
3
15%
61-75
4
24%
2
10%
76-90

Пропущено

30
25
12 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 12
5
17%
3
12%
1-15
3
10%
4
16%
16-30
4
13%
3
12%
31-45
7
23%
2
8%
46-60
4
13%
6
24%
61-75
7
23%
7
28%
76-90

Забито

33
30
17 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 15
7 Не забивали 5
6
18%
7
23%
1-15
6
18%
1
3%
16-30
5
15%
10
33%
31-45
5
15%
4
13%
46-60
5
15%
6
20%
61-75
6
18%
2
7%
76-90

Пропущено

42
46
18 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 22
6
14%
3
7%
1-15
6
14%
8
17%
16-30
6
14%
7
15%
31-45
10
24%
6
13%
46-60
6
14%
10
22%
61-75
8
19%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Саутгемптон - Норвич 2:0 Саутгемптон - Эвертон 2:0
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Суонси - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0
Ньюкасл
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0
Ньюкасл - Эвертон 3:1 Аль-Иттихад II - Ньюкасл 1:2 Лидс - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Ньюкасл - Кембридж Юнайтед 0:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Лестер - Ньюкасл 4:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 28 22 3 3 68 - 18 69
2. Ливерпуль Заявка 27 19 6 2 71 - 20 63
3. Челси 1:0 Заявка 27 16 8 3 54 - 18 56
4. Арсенал Заявка 25 15 3 7 41 - 29 48
5. Манчестер Юнайтед Заявка 28 13 8 7 45 - 38 47
6. Вест Хэм Заявка 28 13 6 9 46 - 35 45
7. Тоттенхэм Заявка 26 14 3 9 40 - 32 45
8. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 28 12 5 11 24 - 23 41
9. Саутгемптон 0:0 Заявка 28 8 12 8 34 - 41 36
10. Астон Вилла Заявка 26 10 3 13 37 - 37 33
11. Брайтон Заявка 27 7 12 8 26 - 32 33
12. Лестер Заявка 25 9 6 10 40 - 43 33
13. Кристал Пэлас Заявка 28 7 12 9 39 - 38 33
14. Ньюкасл 0:0 Заявка 27 6 11 10 30 - 46 29
15. Брентфорд Заявка 28 7 6 15 30 - 45 27
16. Лидс Заявка 27 5 8 14 29 - 61 23
17. Эвертон Заявка 25 6 4 15 28 - 46 22
18. Бёрнли Заявка 26 3 12 11 22 - 36 21
19. Уотфорд 0:0 Заявка 28 5 5 18 27 - 50 20
20. Норвич 0:1 Заявка 28 4 5 19 16 - 59 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 11 3 0 37 - 7 36
2. Манчестер Сити Заявка 14 11 1 2 40 - 10 34
3. Арсенал Заявка 13 9 2 2 22 - 10 29
4. Тоттенхэм Заявка 13 8 1 4 23 - 15 25
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 7 3 4 21 - 16 24
6. Вест Хэм Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
7. Челси 1:0 Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
8. Саутгемптон 0:0 Заявка 14 5 8 1 18 - 10 23
9. Лестер Заявка 13 6 3 4 22 - 18 21
10. Ньюкасл 0:0 Заявка 14 4 6 4 20 - 25 18
11. Кристал Пэлас Заявка 14 4 6 4 22 - 17 18
12. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 14 5 3 6 10 - 12 18
13. Астон Вилла Заявка 13 5 3 5 24 - 20 18
14. Эвертон Заявка 12 5 1 6 18 - 18 16
15. Брайтон Заявка 13 3 5 5 10 - 16 14
16. Брентфорд Заявка 14 4 2 8 14 - 19 14
17. Лидс Заявка 13 3 4 6 15 - 25 13
18. Бёрнли Заявка 13 2 6 5 10 - 16 12
19. Норвич 0:1 Заявка 15 2 3 10 9 - 29 9
20. Уотфорд 0:0 Заявка 14 2 1 11 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 28 - 8 35
2. Челси 1:0 Заявка 15 10 3 2 27 - 8 33
3. Ливерпуль Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
4. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 14 7 2 5 14 - 11 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 6 5 3 24 - 22 23
6. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 21 - 16 21
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 2 5 17 - 17 20
8. Арсенал Заявка 12 6 1 5 19 - 19 19
9. Брайтон Заявка 14 4 7 3 16 - 16 19
10. Астон Вилла Заявка 13 5 0 8 13 - 17 15
11. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
12. Саутгемптон 0:0 Заявка 14 3 4 7 16 - 31 13
13. Брентфорд Заявка 14 3 4 7 16 - 26 13
14. Уотфорд 0:0 Заявка 14 3 4 7 13 - 16 13
15. Лестер Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
16. Ньюкасл 0:0 Заявка 13 2 5 6 10 - 21 11
17. Лидс Заявка 14 2 4 8 14 - 36 10
18. Бёрнли Заявка 13 1 6 6 12 - 20 9
19. Норвич 0:1 Заявка 13 2 2 9 7 - 30 8
20. Эвертон Заявка 13 1 3 9 10 - 28 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 116
Саутгемптон 55.2% (64)
X 35.3% (41)
Ньюкасл 9.5% (11)
+1
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
Саутгемптон на своем поле в текущем сезоне выступает более чем достойно. В 13-и играх было зафиксировано... Ещё
BEEFS #
0
выиграет Ньюкасл, со счетом 1:2
2х+тб1,5
Арл #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Саутгемптон
Ничья
Ньюкасл
2.08
3.70
4.20
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Где смотреть матч Саутгемптон 0:0 Ньюкасл онлайн

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Прогнозы на матч Саутгемптон 0:0 Ньюкасл

Исход игры
Саутгемптон
55.3% (63)
Ничья
35.1% (40)
Ньюкасл
9.6% (11)
Тотал 2.5
Больше
39.45% (43)
Меньше
60.55% (66)
Обе команды забьют
Да
71.56% (78)
Нет
28.44% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.7% (35)
2:1 Саутгемптон
26.3% (30)
1:0 Саутгемптон
18.4% (21)
1:2 Ньюкасл
5.3% (6)
2:0 Саутгемптон
5.3% (6)
2:2 Ничья
2.6% (3)
0:0 Ничья
1.8% (2)
3:1 Саутгемптон
1.8% (2)
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