Не изменяют своему стилю "волки" и владеют мячом 60% времени.

На бойню походит игра. Фолят на Грэе.

Колман отлично подал в штрафную на Грэя, тот неплохо пробил, но на воротах стоит Са!

18' К сожалению, за 18 минут мы увидели лишь 1 опасный момент. Хочется, чтобы поактивнее играли команды!

17' Хотят отомстить гости и начинают толкать Ришарлисона.

16' А вот и замена. Вместо Хвана выходит Поденсе.

15' Сколько раз надо упасть Хвану, чтобы его заменили? Вновь оказывают помощь игроку.

14' Игра в настоящий момент идёт очень скучно, несмотря на классное начало.

12' Мячом завладела команда Бруно Лаже.

11' И снова падает игрок. Кажется, что до конца не доиграет форвард.

10' К слову, третий фол приводит к повреждению корейца.

9' Очевидна установка Лэмпарда: сбивать Хвана Хи Чхана как можно чаще. На этот раз сбивает его Ван де Бек.

9' Второй раз за игру фолят на корейце Хване.

8' Пока "вулвз" контролируют мяч, скажу, что Са является первым вратарём АПЛ 21/22 по % сэйвов!

7' Опасно у ворот португальской колонии! Ришарлисон вырвался 1 на 1, но не сумел переиграть Са, который сыграл блестяще!

6' Видно, что обе команды хотят забить, поэтому и активничают на первых минутах.

5' А Марсал уверенно выносит мяч из штрафной.

4' Наседают на ворота Са игроки "Эвертона" и зарабатывают угловой.

4' Предпочитает команда Бруно Лаже контролировать мяч.

3' Напоминаем, что "Эвертон" идёт на 17 месте в АПЛ, а "волки" - на 8.

2' Сразу же активничает Ришарлисон, который пробил издали, но не смог попасть так, как надо.