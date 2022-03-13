Англия: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 21'
Стадион: Гудисон Парк
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
22
Годфри
Бен
11
Грэй
Демарай
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
19
Хонни
Кастро
26
Хи-Чан
Хван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Годфри БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Грэй ДемарайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Алли ДелеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Айуоби АлексНападающий
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
-
23 Килман МаксЗащитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
27 Саисс РоменЗащитник
-
19 Хонни КастроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Хи-Чан ХванНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
-
15 Боли ВийиЗащитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Кандл ЛюкПолузащитник
-
17 Силва ФабиоНападающий
-
20 ШикиньюНападающий
-
Главный тренер: Лаге Бруну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эвертон
Вулверхэмптон
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
13 матчей
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грэй Демарай
|5
|0.19
|Ришарлисон
|4
|0.15
|Гордон Энтони
|3
|0.12
|Таунсенд Андрос
|3 (1)
|0.12
|Калверт-Льюин Доминик
|3 (2)
|0.12
|Дукуре Абдулай
|2
|0.08
|Кин Майкл
|2
|0.08
|Айуоби Алекс
|1
|0.04
|Коулмэн Шеймус
|1
|0.04
|Рондон Саломон
|1
|0.04
|Дэвис Том
|1
|0.04
|Брэнтуэйт Джерред
|1
|0.04
|Аллан Маркес
|0
|0
|Гомеш Андре
|0
|0
|Кенни Джонджо
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Рауль
|6 (1)
|0.21
|Хи-Чан Хван
|5
|0.17
|Невеш Рубен
|4
|0.14
|Поденсе Даниэл
|2
|0.07
|Моутинью Жоау
|2
|0.07
|Коди Конор
|2
|0.07
|Саисс Ромен
|2
|0.07
|Дендонкер Леандер
|1
|0.03
|Траоре Адама
|1
|0.03
|Килман Макс
|1
|0.03
|Аит-Нури Раян
|0
|0
|Са Жозе
|0
|0
|Шикинью III
|0
|0
|Семеду Нелсон
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллан Маркес
|6
|0
|Ришарлисон
|5
|0
|Дукуре Абдулай
|4
|0
|Динь Люка
|4
|0
|Годфри Бен
|4
|0
|Холгейт Мэйсон
|2
|1
|Таунсенд Андрос
|3
|0
|Гомеш Андре
|3
|0
|Грэй Демарай
|3
|0
|Коулмэн Шеймус
|2
|0
|Рондон Саломон
|2
|0
|Мина Йерри
|2
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|2
|0
|Делф Фабиан
|1
|0
|Кин Майкл
|1
|0
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|Айуоби Алекс
|1
|0
|Кенни Джонджо
|1
|0
|Ван де Бек Донни
|1
|0
|Алли Деле
|1
|0
|Гордон Энтони
|1
|0
|Доббин Льюис
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Невеш Рубен
|9
|0
|Хименес Рауль
|6
|1
|Саисс Ромен
|5
|0
|Дендонкер Леандер
|4
|0
|Аит-Нури Раян
|4
|0
|Са Жозе
|3
|0
|Килман Макс
|3
|0
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Марсал Фернандо
|2
|0
|Поденсе Даниэл
|2
|0
|Коди Конор
|1
|0
|Семеду Нелсон
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|Гомеш Тоти
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
14
5 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
2
11%
3
21%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
3
17%
1
7%
46-60
3
17%
1
7%
61-75
7
39%
7
50%
76-90
Пропущено
18
11
8 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
2
11%
1
9%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
3
17%
5
45%
61-75
6
33%
3
27%
76-90
Забито
13
13
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 22
1
8%
2
15%
1-15
2
15%
3
23%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
3
23%
3
23%
46-60
5
38%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Пропущено
25
13
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
0
0%
1
8%
1-15
4
16%
4
31%
16-30
7
28%
4
31%
31-45
5
20%
0
0%
46-60
5
20%
1
8%
61-75
4
16%
3
23%
76-90
Забито
31
27
10 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 13
7 Не забивали 13
3
10%
5
19%
1-15
4
13%
4
15%
16-30
3
10%
3
11%
31-45
6
19%
4
15%
46-60
8
26%
2
7%
61-75
7
23%
9
33%
76-90
Пропущено
43
24
19 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 14
17 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 20
3
7%
1
4%
1-15
7
16%
4
17%
16-30
9
21%
5
21%
31-45
6
14%
2
8%
46-60
8
19%
6
25%
61-75
10
23%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Эвертон - Борэм Вуд 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Саутгемптон - Эвертон 2:0
Эвертон - Лидс 3:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Эвертон - Брентфорд 4:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Норвич - Эвертон 2:1 Халл Сити - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Эвертон - Арсенал 2:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Брентфорд - Эвертон 1:0 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Эвертон - Уотфорд 2:5
Вулверхэмптон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вулверхэмптон - Уотфорд 4:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1
Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 3:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|28
|22
|3
|3
|68 - 18
|69
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|73 - 20
|66
|3.
|Челси
|0:0 Заявка
|28
|16
|9
|3
|56 - 19
|57
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|48 - 40
|50
|5.
|Арсенал
|Заявка
|25
|15
|3
|7
|41 - 29
|48
|6.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|29
|13
|7
|9
|46 - 35
|46
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|27
|14
|3
|10
|42 - 35
|45
|8.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|29
|13
|5
|11
|28 - 23
|44
|9.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|28
|11
|4
|13
|40 - 37
|37
|10.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|29
|8
|11
|10
|35 - 44
|35
|11.
|Брайтон
|Заявка
|28
|7
|12
|9
|26 - 34
|33
|12.
|Лестер
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|40 - 43
|33
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|28
|7
|12
|9
|39 - 38
|33
|14.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|28
|7
|11
|10
|32 - 47
|32
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|32 - 45
|30
|16.
|Лидс
|1:0 Заявка
|29
|6
|8
|15
|30 - 64
|26
|17.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|26
|6
|5
|15
|28 - 46
|23
|18.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|29
|6
|4
|19
|28 - 54
|22
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|27
|3
|12
|12
|22 - 38
|21
|20.
|Норвич
|0:1 Заявка
|29
|4
|5
|20
|17 - 62
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|37 - 7
|36
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|40 - 10
|34
|3.
|Арсенал
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 10
|29
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 18
|27
|5.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 19
|25
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|23 - 15
|25
|7.
|Челси
|0:0 Заявка
|13
|6
|6
|1
|27 - 10
|24
|8.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 13
|22
|9.
|Лестер
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 18
|21
|10.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|14
|6
|2
|6
|14 - 12
|20
|11.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 20
|18
|12.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 25
|18
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|22 - 17
|18
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|16 - 19
|17
|15.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 18
|17
|16.
|Лидс
|1:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 28
|16
|17.
|Брайтон
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 18
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 16
|12
|19.
|Норвич
|0:1 Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 31
|9
|20.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 8
|35
|2.
|Челси
|0:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 9
|33
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|36 - 13
|30
|4.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|14 - 11
|24
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 22
|23
|6.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 16
|21
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 20
|20
|8.
|Арсенал
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 19
|19
|9.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 17
|19
|10.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 16
|19
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 21
|15
|12.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|14 - 20
|15
|13.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 22
|14
|14.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 31
|13
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 26
|13
|16.
|Лестер
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|17.
|Лидс
|1:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 36
|10
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|12 - 22
|9
|19.
|Норвич
|0:1 Заявка
|14
|2
|2
|10
|7 - 31
|8
|20.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 28
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Эвертон 0:0 Вулверхэмптон
Исход игры
Эвертон
44.1% (52)
Ничья
45.8% (54)
Вулверхэмптон
10.2% (12)
Тотал 2.5
Больше
25.89% (29)
Меньше
74.11% (83)
Обе команды забьют
Да
65.18% (73)
Нет
34.82% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.3% (44)
1:0 Эвертон
19.5% (23)
2:1 Эвертон
15.3% (18)
2:0 Эвертон
5.9% (7)
2:2 Ничья
3.4% (4)
1:2 Вулверхэмптон
3.4% (4)
0:1 Вулверхэмптон
3.4% (4)
0:0 Ничья
3.4% (4)
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