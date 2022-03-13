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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Эвертон
0:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Вулверхэмптон
0' 21'

Ход матча

15'
 
Поденсе Даниэл
Хи-Чан Хван

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 118
Эвертон 44.1% (52)
X 45.8% (54)
Вулверхэмптон 10.2% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Вулверхэмптон
2.53
3.45
3.58
Все Коэффициенты
Новости
1
Пикфорд
Джордан
2
Кенни
Джонджо
4
Холгейт
Мэйсон
22
Годфри
Бен
23
Коулмэн
Шеймус
16
Дукуре
Абдулай
30
Ван
де
Бек
Донни
19
Миколенко
Виталий
24
Гордон
Энтони
11
Грэй
Демарай
7
Ришарлисон
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
19
Хонни
Кастро
8
Невеш
Рубен
32
Дендонкер
Леандер
28
Моутинью
Жоау
5
Марсал
Фернандо
26
Хи-Чан
Хван
9
Хименес
Рауль
Эвертон
3-4-2-1
Вулверхэмптон
3-5-2

История личных встреч

Эвертон
Вулверхэмптон

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

13 матчей

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Демарай 5 0.19
Ришарлисон 4 0.15
Гордон Энтони 3 0.12
Таунсенд Андрос 3 (1) 0.12
Калверт-Льюин Доминик 3 (2) 0.12
Дукуре Абдулай 2 0.08
Кин Майкл 2 0.08
Айуоби Алекс 1 0.04
Коулмэн Шеймус 1 0.04
Рондон Саломон 1 0.04
Дэвис Том 1 0.04
Брэнтуэйт Джерред 1 0.04
Аллан Маркес 0 0
Гомеш Андре 0 0
Кенни Джонджо 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Рауль 6 (1) 0.21
Хи-Чан Хван 5 0.17
Невеш Рубен 4 0.14
Поденсе Даниэл 2 0.07
Моутинью Жоау 2 0.07
Коди Конор 2 0.07
Саисс Ромен 2 0.07
Дендонкер Леандер 1 0.03
Траоре Адама 1 0.03
Килман Макс 1 0.03
Аит-Нури Раян 0 0
Са Жозе 0 0
Шикинью III 0 0
Семеду Нелсон 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллан Маркес 6 0
Ришарлисон 5 0
Дукуре Абдулай 4 0
Динь Люка 4 0
Годфри Бен 4 0
Холгейт Мэйсон 2 1
Таунсенд Андрос 3 0
Гомеш Андре 3 0
Грэй Демарай 3 0
Коулмэн Шеймус 2 0
Рондон Саломон 2 0
Мина Йерри 2 0
Калверт-Льюин Доминик 2 0
Делф Фабиан 1 0
Кин Майкл 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Айуоби Алекс 1 0
Кенни Джонджо 1 0
Ван де Бек Донни 1 0
Алли Деле 1 0
Гордон Энтони 1 0
Доббин Льюис 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невеш Рубен 9 0
Хименес Рауль 6 1
Саисс Ромен 5 0
Дендонкер Леандер 4 0
Аит-Нури Раян 4 0
Са Жозе 3 0
Килман Макс 3 0
Моутинью Жоау 2 0
Марсал Фернандо 2 0
Поденсе Даниэл 2 0
Коди Конор 1 0
Семеду Нелсон 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Хи-Чан Хван 1 0
Хувер Ки-Джана 1 0
Гомеш Тоти 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
14
5 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
2
11%
3
21%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
3
17%
1
7%
46-60
3
17%
1
7%
61-75
7
39%
7
50%
76-90

Пропущено

18
11
8 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
2
11%
1
9%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
3
17%
5
45%
61-75
6
33%
3
27%
76-90

Забито

13
13
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 22
1
8%
2
15%
1-15
2
15%
3
23%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
3
23%
3
23%
46-60
5
38%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

25
13
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
0
0%
1
8%
1-15
4
16%
4
31%
16-30
7
28%
4
31%
31-45
5
20%
0
0%
46-60
5
20%
1
8%
61-75
4
16%
3
23%
76-90

Забито

31
27
10 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 13
7 Не забивали 13
3
10%
5
19%
1-15
4
13%
4
15%
16-30
3
10%
3
11%
31-45
6
19%
4
15%
46-60
8
26%
2
7%
61-75
7
23%
9
33%
76-90

Пропущено

43
24
19 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 14
17 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 20
3
7%
1
4%
1-15
7
16%
4
17%
16-30
9
21%
5
21%
31-45
6
14%
2
8%
46-60
8
19%
6
25%
61-75
10
23%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Эвертон - Борэм Вуд 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Саутгемптон - Эвертон 2:0
Эвертон - Лидс 3:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Эвертон - Брентфорд 4:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Норвич - Эвертон 2:1 Халл Сити - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Эвертон - Арсенал 2:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Брентфорд - Эвертон 1:0 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Эвертон - Уотфорд 2:5
Вулверхэмптон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вулверхэмптон - Уотфорд 4:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1
Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 3:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 28 22 3 3 68 - 18 69
2. Ливерпуль Заявка 28 20 6 2 73 - 20 66
3. Челси 0:0 Заявка 28 16 9 3 56 - 19 57
4. Манчестер Юнайтед Заявка 29 14 8 7 48 - 40 50
5. Арсенал Заявка 25 15 3 7 41 - 29 48
6. Вест Хэм 0:0 Заявка 29 13 7 9 46 - 35 46
7. Тоттенхэм Заявка 27 14 3 10 42 - 35 45
8. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 29 13 5 11 28 - 23 44
9. Астон Вилла 0:0 Заявка 28 11 4 13 40 - 37 37
10. Саутгемптон 0:1 Заявка 29 8 11 10 35 - 44 35
11. Брайтон Заявка 28 7 12 9 26 - 34 33
12. Лестер Заявка 25 9 6 10 40 - 43 33
13. Кристал Пэлас Заявка 28 7 12 9 39 - 38 33
14. Ньюкасл 0:0 Заявка 28 7 11 10 32 - 47 32
15. Брентфорд Заявка 29 8 6 15 32 - 45 30
16. Лидс 1:0 Заявка 29 6 8 15 30 - 64 26
17. Эвертон 0:0 Заявка 26 6 5 15 28 - 46 23
18. Уотфорд 1:0 Заявка 29 6 4 19 28 - 54 22
19. Бёрнли Заявка 27 3 12 12 22 - 38 21
20. Норвич 0:1 Заявка 29 4 5 20 17 - 62 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 11 3 0 37 - 7 36
2. Манчестер Сити Заявка 14 11 1 2 40 - 10 34
3. Арсенал Заявка 13 9 2 2 22 - 10 29
4. Манчестер Юнайтед Заявка 15 8 3 4 24 - 18 27
5. Вест Хэм 0:0 Заявка 15 7 4 4 25 - 19 25
6. Тоттенхэм Заявка 13 8 1 4 23 - 15 25
7. Челси 0:0 Заявка 13 6 6 1 27 - 10 24
8. Саутгемптон 0:1 Заявка 15 5 7 3 19 - 13 22
9. Лестер Заявка 13 6 3 4 22 - 18 21
10. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 14 6 2 6 14 - 12 20
11. Астон Вилла 0:0 Заявка 13 5 3 5 24 - 20 18
12. Ньюкасл 0:0 Заявка 14 4 6 4 20 - 25 18
13. Кристал Пэлас Заявка 14 4 6 4 22 - 17 18
14. Брентфорд Заявка 15 5 2 8 16 - 19 17
15. Эвертон 0:0 Заявка 13 5 2 6 18 - 18 17
16. Лидс 1:0 Заявка 15 4 4 7 16 - 28 16
17. Брайтон Заявка 14 3 5 6 10 - 18 14
18. Бёрнли Заявка 13 2 6 5 10 - 16 12
19. Норвич 0:1 Заявка 15 2 3 10 10 - 31 9
20. Уотфорд 1:0 Заявка 14 2 1 11 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 28 - 8 35
2. Челси 0:0 Заявка 15 10 3 2 29 - 9 33
3. Ливерпуль Заявка 14 9 3 2 36 - 13 30
4. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 15 7 3 5 14 - 11 24
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 6 5 3 24 - 22 23
6. Вест Хэм 0:0 Заявка 14 6 3 5 21 - 16 21
7. Тоттенхэм Заявка 14 6 2 6 19 - 20 20
8. Арсенал Заявка 12 6 1 5 19 - 19 19
9. Астон Вилла 0:0 Заявка 15 6 1 8 16 - 17 19
10. Брайтон Заявка 14 4 7 3 16 - 16 19
11. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
12. Уотфорд 1:0 Заявка 15 4 3 8 14 - 20 15
13. Ньюкасл 0:0 Заявка 14 3 5 6 12 - 22 14
14. Саутгемптон 0:1 Заявка 14 3 4 7 16 - 31 13
15. Брентфорд Заявка 14 3 4 7 16 - 26 13
16. Лестер Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
17. Лидс 1:0 Заявка 14 2 4 8 14 - 36 10
18. Бёрнли Заявка 14 1 6 7 12 - 22 9
19. Норвич 0:1 Заявка 14 2 2 10 7 - 31 8
20. Эвертон 0:0 Заявка 13 1 3 9 10 - 28 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 23'
    Колман отлично подал в штрафную на Грэя, тот неплохо пробил, но на воротах стоит Са!
  • 22'
    На бойню походит игра. Фолят на Грэе.
  • 21'
    Не изменяют своему стилю "волки" и владеют мячом 60% времени.
  • Травма, повреждение
    20'
    К слову, пострадал Марсаль, которому оказывают медицинскую помощь.
  • 19'
    Очень опасно играет Дукуре. Поосторожнее!
  • 18'
    К сожалению, за 18 минут мы увидели лишь 1 опасный момент. Хочется, чтобы поактивнее играли команды!
  • 17'
    Хотят отомстить гости и начинают толкать Ришарлисона. 
  • Замена
    16'
    А вот и замена. Вместо Хвана выходит Поденсе. 
  • Травма, повреждение
    15'
    Сколько раз надо упасть Хвану, чтобы его заменили? Вновь оказывают помощь игроку.
  • 14'
    Игра в настоящий момент идёт очень скучно, несмотря на классное начало.
  • 12'
    Мячом завладела команда Бруно Лаже.
  • 11'
    И снова падает игрок. Кажется, что до конца не доиграет форвард.
  • Травма, повреждение
    10'
    К слову, третий фол приводит к повреждению корейца.
  • 9'
    Очевидна установка Лэмпарда: сбивать Хвана Хи Чхана как можно чаще. На этот раз сбивает его Ван де Бек.
  • 9'
    Второй раз за игру фолят на корейце Хване. 
  • 8'
    Пока "вулвз" контролируют мяч, скажу, что Са является первым вратарём АПЛ 21/22 по % сэйвов!
  • Опасный момент
    7'
    Опасно у ворот португальской колонии! Ришарлисон вырвался 1 на 1, но не сумел переиграть Са, который сыграл блестяще!
  • 6'
    Видно, что обе команды хотят забить, поэтому и активничают на первых минутах.
  • Угловой
    5'
    А Марсал уверенно выносит мяч из штрафной. 
  • 4'
    Наседают на ворота Са игроки "Эвертона" и зарабатывают угловой. 
  • 4'
    Предпочитает команда Бруно Лаже контролировать мяч.
  • 3'
    Напоминаем, что "Эвертон" идёт на 17 месте в АПЛ, а "волки" - на 8.
  • 2'
    Сразу же активничает Ришарлисон, который пробил издали, но не смог попасть так, как надо.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Эвертон 0:0 Вулверхэмптон онлайн

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Прогнозы на матч Эвертон 0:0 Вулверхэмптон

Исход игры
Эвертон
44.1% (52)
Ничья
45.8% (54)
Вулверхэмптон
10.2% (12)
Тотал 2.5
Больше
25.89% (29)
Меньше
74.11% (83)
Обе команды забьют
Да
65.18% (73)
Нет
34.82% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.3% (44)
1:0 Эвертон
19.5% (23)
2:1 Эвертон
15.3% (18)
2:0 Эвертон
5.9% (7)
2:2 Ничья
3.4% (4)
1:2 Вулверхэмптон
3.4% (4)
0:1 Вулверхэмптон
3.4% (4)
0:0 Ничья
3.4% (4)
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