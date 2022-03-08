Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Гудисон Парк
История личных встреч
Эвертон
Вулверхэмптон
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
13 матчей
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грэй Демарай
|5
|0.2
|Ришарлисон
|4
|0.16
|Гордон Энтони
|3
|0.12
|Таунсенд Андрос
|3 (1)
|0.12
|Калверт-Льюин Доминик
|3 (2)
|0.12
|Дукуре Абдулай
|2
|0.08
|Кин Майкл
|2
|0.08
|Айуоби Алекс
|1
|0.04
|Коулмэн Шеймус
|1
|0.04
|Рондон Саломон
|1
|0.04
|Дэвис Том
|1
|0.04
|Брэнтуэйт Джерред
|1
|0.04
|Аллан Маркес
|0
|0
|Гомеш Андре
|0
|0
|Кенни Джонджо
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Рауль
|5 (1)
|0.19
|Хи-Чан Хван
|5
|0.19
|Невеш Рубен
|3
|0.11
|Моутинью Жоау
|2
|0.07
|Коди Конор
|2
|0.07
|Саисс Ромен
|2
|0.07
|Дендонкер Леандер
|1
|0.04
|Поденсе Даниэл
|1
|0.04
|Траоре Адама
|1
|0.04
|Килман Макс
|1
|0.04
|Аит-Нури Раян
|0
|0
|Са Жозе
|0
|0
|Семеду Нелсон
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллан Маркес
|6
|0
|Ришарлисон
|5
|0
|Дукуре Абдулай
|4
|0
|Динь Люка
|4
|0
|Годфри Бен
|4
|0
|Холгейт Мэйсон
|2
|1
|Таунсенд Андрос
|3
|0
|Гомеш Андре
|3
|0
|Грэй Демарай
|3
|0
|Коулмэн Шеймус
|2
|0
|Рондон Саломон
|2
|0
|Мина Йерри
|2
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|2
|0
|Делф Фабиан
|1
|0
|Кин Майкл
|1
|0
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|Айуоби Алекс
|1
|0
|Кенни Джонджо
|1
|0
|Ван де Бек Донни
|1
|0
|Алли Деле
|1
|0
|Гордон Энтони
|1
|0
|Доббин Льюис
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Невеш Рубен
|9
|0
|Хименес Рауль
|6
|1
|Саисс Ромен
|4
|0
|Дендонкер Леандер
|4
|0
|Са Жозе
|3
|0
|Килман Макс
|3
|0
|Аит-Нури Раян
|3
|0
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Марсал Фернандо
|2
|0
|Поденсе Даниэл
|2
|0
|Коди Конор
|1
|0
|Семеду Нелсон
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|Гомеш Тоти
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
14
5 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
2
11%
3
21%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
3
17%
1
7%
46-60
3
17%
1
7%
61-75
7
39%
7
50%
76-90
Пропущено
18
11
8 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
2
11%
1
9%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
3
17%
5
45%
61-75
6
33%
3
27%
76-90
Забито
13
10
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 22
1
8%
1
10%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
3
23%
3
30%
46-60
5
38%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
25
12
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
0
0%
1
8%
1-15
4
16%
3
25%
16-30
7
28%
4
33%
31-45
5
20%
0
0%
46-60
5
20%
1
8%
61-75
4
16%
3
25%
76-90
Забито
31
24
10 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 12
7 Не забивали 13
3
10%
4
17%
1-15
4
13%
3
13%
16-30
3
10%
3
13%
31-45
6
19%
4
17%
46-60
8
26%
2
8%
61-75
7
23%
8
33%
76-90
Пропущено
43
23
19 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 14
17 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 19
3
7%
1
4%
1-15
7
16%
3
13%
16-30
9
21%
5
22%
31-45
6
14%
2
9%
46-60
8
19%
6
26%
61-75
10
23%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Эвертон - Борэм Вуд 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Саутгемптон - Эвертон 2:0
Эвертон - Лидс 3:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Эвертон - Брентфорд 4:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Норвич - Эвертон 2:1 Халл Сити - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Эвертон - Арсенал 2:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Брентфорд - Эвертон 1:0 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Эвертон - Уотфорд 2:5
Вулверхэмптон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Лестер 2:1
Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 3:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|28
|22
|3
|3
|68 - 18
|69
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|27
|19
|6
|2
|71 - 20
|63
|3.
|Челси
|Заявка
|26
|15
|8
|3
|53 - 18
|53
|4.
|Арсенал
|Заявка
|25
|15
|3
|7
|41 - 29
|48
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|45 - 38
|47
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|46 - 35
|45
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|26
|14
|3
|9
|40 - 32
|45
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|24 - 23
|40
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|27
|8
|11
|8
|34 - 41
|35
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|26
|10
|3
|13
|37 - 37
|33
|11.
|Брайтон
|Заявка
|27
|7
|12
|8
|26 - 32
|33
|12.
|Лестер
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|40 - 43
|33
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|28
|7
|12
|9
|39 - 38
|33
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|26
|6
|10
|10
|30 - 46
|28
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|30 - 45
|27
|16.
|Лидс
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|29 - 61
|23
|17.
|Эвертон
|Заявка
|25
|6
|4
|15
|28 - 46
|22
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|26
|3
|12
|11
|22 - 36
|21
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|27
|5
|4
|18
|27 - 50
|19
|20.
|Норвич
|Заявка
|27
|4
|5
|18
|16 - 58
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|37 - 7
|36
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|40 - 10
|34
|3.
|Арсенал
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 10
|29
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|23 - 15
|25
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 16
|24
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|7.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|18 - 10
|22
|9.
|Лестер
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 18
|21
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 20
|18
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 25
|18
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|22 - 17
|18
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|10 - 12
|17
|14.
|Эвертон
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 18
|16
|15.
|Брайтон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 16
|14
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|14 - 19
|14
|17.
|Лидс
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 25
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 16
|12
|19.
|Норвич
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 28
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 8
|35
|2.
|Челси
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 8
|30
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|34 - 13
|27
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|14 - 11
|23
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 22
|23
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 16
|21
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 17
|20
|8.
|Арсенал
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 19
|19
|9.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 16
|19
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|0
|8
|13 - 17
|15
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 21
|15
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 31
|13
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 26
|13
|14.
|Лестер
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 16
|12
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 21
|10
|17.
|Лидс
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 36
|10
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 20
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 30
|8
|20.
|Эвертон
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 28
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Эвертон - Вулверхэмптон
Исход игры
Эвертон
60% (18)
Ничья
36.7% (11)
Вулверхэмптон
3.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
30% (9)
Меньше
70% (21)
Обе команды забьют
Да
63.33% (19)
Нет
36.67% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (10)
2:1 Эвертон
26.7% (8)
1:0 Эвертон
20% (6)
2:0 Эвертон
13.3% (4)
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