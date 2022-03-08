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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Эвертон
 
Позже

Стадион:
Вулверхэмптон
Прогнозы 30
Эвертон 60% (18)
X 36.7% (11)
Вулверхэмптон 3.3% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Вулверхэмптон
2.53
3.38
3.40
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Эвертон
Вулверхэмптон

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

13 матчей

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Демарай 5 0.2
Ришарлисон 4 0.16
Гордон Энтони 3 0.12
Таунсенд Андрос 3 (1) 0.12
Калверт-Льюин Доминик 3 (2) 0.12
Дукуре Абдулай 2 0.08
Кин Майкл 2 0.08
Айуоби Алекс 1 0.04
Коулмэн Шеймус 1 0.04
Рондон Саломон 1 0.04
Дэвис Том 1 0.04
Брэнтуэйт Джерред 1 0.04
Аллан Маркес 0 0
Гомеш Андре 0 0
Кенни Джонджо 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Рауль 5 (1) 0.19
Хи-Чан Хван 5 0.19
Невеш Рубен 3 0.11
Моутинью Жоау 2 0.07
Коди Конор 2 0.07
Саисс Ромен 2 0.07
Дендонкер Леандер 1 0.04
Поденсе Даниэл 1 0.04
Траоре Адама 1 0.04
Килман Макс 1 0.04
Аит-Нури Раян 0 0
Са Жозе 0 0
Семеду Нелсон 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллан Маркес 6 0
Ришарлисон 5 0
Дукуре Абдулай 4 0
Динь Люка 4 0
Годфри Бен 4 0
Холгейт Мэйсон 2 1
Таунсенд Андрос 3 0
Гомеш Андре 3 0
Грэй Демарай 3 0
Коулмэн Шеймус 2 0
Рондон Саломон 2 0
Мина Йерри 2 0
Калверт-Льюин Доминик 2 0
Делф Фабиан 1 0
Кин Майкл 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Айуоби Алекс 1 0
Кенни Джонджо 1 0
Ван де Бек Донни 1 0
Алли Деле 1 0
Гордон Энтони 1 0
Доббин Льюис 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невеш Рубен 9 0
Хименес Рауль 6 1
Саисс Ромен 4 0
Дендонкер Леандер 4 0
Са Жозе 3 0
Килман Макс 3 0
Аит-Нури Раян 3 0
Моутинью Жоау 2 0
Марсал Фернандо 2 0
Поденсе Даниэл 2 0
Коди Конор 1 0
Семеду Нелсон 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Хи-Чан Хван 1 0
Хувер Ки-Джана 1 0
Гомеш Тоти 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
14
5 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
2
11%
3
21%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
3
17%
1
7%
46-60
3
17%
1
7%
61-75
7
39%
7
50%
76-90

Пропущено

18
11
8 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
2
11%
1
9%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
3
17%
5
45%
61-75
6
33%
3
27%
76-90

Забито

13
10
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 22
1
8%
1
10%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
3
23%
3
30%
46-60
5
38%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

25
12
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
0
0%
1
8%
1-15
4
16%
3
25%
16-30
7
28%
4
33%
31-45
5
20%
0
0%
46-60
5
20%
1
8%
61-75
4
16%
3
25%
76-90

Забито

31
24
10 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 12
7 Не забивали 13
3
10%
4
17%
1-15
4
13%
3
13%
16-30
3
10%
3
13%
31-45
6
19%
4
17%
46-60
8
26%
2
8%
61-75
7
23%
8
33%
76-90

Пропущено

43
23
19 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 14
17 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 19
3
7%
1
4%
1-15
7
16%
3
13%
16-30
9
21%
5
22%
31-45
6
14%
2
9%
46-60
8
19%
6
26%
61-75
10
23%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Эвертон - Борэм Вуд 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Саутгемптон - Эвертон 2:0
Эвертон - Лидс 3:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Эвертон - Брентфорд 4:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Норвич - Эвертон 2:1 Халл Сити - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Эвертон - Арсенал 2:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Брентфорд - Эвертон 1:0 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Эвертон - Уотфорд 2:5
Вулверхэмптон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Лестер 2:1
Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 3:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 28 22 3 3 68 - 18 69
2. Ливерпуль Заявка 27 19 6 2 71 - 20 63
3. Челси Заявка 26 15 8 3 53 - 18 53
4. Арсенал Заявка 25 15 3 7 41 - 29 48
5. Манчестер Юнайтед Заявка 28 13 8 7 45 - 38 47
6. Вест Хэм Заявка 28 13 6 9 46 - 35 45
7. Тоттенхэм Заявка 26 14 3 9 40 - 32 45
8. Вулверхэмптон Заявка 27 12 4 11 24 - 23 40
9. Саутгемптон Заявка 27 8 11 8 34 - 41 35
10. Астон Вилла Заявка 26 10 3 13 37 - 37 33
11. Брайтон Заявка 27 7 12 8 26 - 32 33
12. Лестер Заявка 25 9 6 10 40 - 43 33
13. Кристал Пэлас Заявка 28 7 12 9 39 - 38 33
14. Ньюкасл Заявка 26 6 10 10 30 - 46 28
15. Брентфорд Заявка 28 7 6 15 30 - 45 27
16. Лидс Заявка 27 5 8 14 29 - 61 23
17. Эвертон Заявка 25 6 4 15 28 - 46 22
18. Бёрнли Заявка 26 3 12 11 22 - 36 21
19. Уотфорд Заявка 27 5 4 18 27 - 50 19
20. Норвич Заявка 27 4 5 18 16 - 58 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 11 3 0 37 - 7 36
2. Манчестер Сити Заявка 14 11 1 2 40 - 10 34
3. Арсенал Заявка 13 9 2 2 22 - 10 29
4. Тоттенхэм Заявка 13 8 1 4 23 - 15 25
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 7 3 4 21 - 16 24
6. Вест Хэм Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
7. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
8. Саутгемптон Заявка 13 5 7 1 18 - 10 22
9. Лестер Заявка 13 6 3 4 22 - 18 21
10. Астон Вилла Заявка 13 5 3 5 24 - 20 18
11. Ньюкасл Заявка 14 4 6 4 20 - 25 18
12. Кристал Пэлас Заявка 14 4 6 4 22 - 17 18
13. Вулверхэмптон Заявка 13 5 2 6 10 - 12 17
14. Эвертон Заявка 12 5 1 6 18 - 18 16
15. Брайтон Заявка 13 3 5 5 10 - 16 14
16. Брентфорд Заявка 14 4 2 8 14 - 19 14
17. Лидс Заявка 13 3 4 6 15 - 25 13
18. Бёрнли Заявка 13 2 6 5 10 - 16 12
19. Норвич Заявка 14 2 3 9 9 - 28 9
20. Уотфорд Заявка 14 2 1 11 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 28 - 8 35
2. Челси Заявка 14 9 3 2 26 - 8 30
3. Ливерпуль Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
4. Вулверхэмптон Заявка 14 7 2 5 14 - 11 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 6 5 3 24 - 22 23
6. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 21 - 16 21
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 2 5 17 - 17 20
8. Арсенал Заявка 12 6 1 5 19 - 19 19
9. Брайтон Заявка 14 4 7 3 16 - 16 19
10. Астон Вилла Заявка 13 5 0 8 13 - 17 15
11. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
12. Саутгемптон Заявка 14 3 4 7 16 - 31 13
13. Брентфорд Заявка 14 3 4 7 16 - 26 13
14. Лестер Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
15. Уотфорд Заявка 13 3 3 7 13 - 16 12
16. Ньюкасл Заявка 12 2 4 6 10 - 21 10
17. Лидс Заявка 14 2 4 8 14 - 36 10
18. Бёрнли Заявка 13 1 6 6 12 - 20 9
19. Норвич Заявка 13 2 2 9 7 - 30 8
20. Эвертон Заявка 13 1 3 9 10 - 28 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 марта 2022, осталось 2 дня 20 часов 36 минут.

    Главный судья: Оливер Майкл

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 30
    Эвертон 60% (18)
    X 36.7% (11)
    Вулверхэмптон 3.3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Вулверхэмптон
    2.53
    3.38
    3.40
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Эвертон - Вулверхэмптон онлайн

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    Прогнозы на матч Эвертон - Вулверхэмптон

    Исход игры
    Эвертон
    60% (18)
    Ничья
    36.7% (11)
    Вулверхэмптон
    3.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    30% (9)
    Меньше
    70% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    63.33% (19)
    Нет
    36.67% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (10)
    2:1 Эвертон
    26.7% (8)
    1:0 Эвертон
    20% (6)
    2:0 Эвертон
    13.3% (4)
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