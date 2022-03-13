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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Саутгемптон
0:1
Первый тайм: 22'

Стадион:
Уотфорд
0'
0:1
14' Гол
Эрнандес Хуан
22'

Ход матча

14'
0:1
Эрнандес Хуан

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 113
Саутгемптон 85.8% (97)
X 12.4% (14)
Уотфорд 1.8% (2)
0
выиграет Саутгемптон, со счетом 1:0
Вполне возможно, что как хозяева, так и гости не сумеют показать свой лучший футбол. Вероятно, они не... Ещё
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Саутгемптон
Ничья
Уотфорд
1.70
4.40
5.80
Все Коэффициенты
44
Форстер
Фрейзер
2
Уокер-Питерс
Кайл
35
Беднарек
Ян
22
Салису
Мохаммед
15
Перро
Ромен
20
Смоллбоун
Уильям
8
Уорд-Праус
Джеймс
6
Ромеу
Ориоль
24
Эльюнусси
Мохамед
17
Армстронг
Стюарт
10
Адамс
Че
1
Фостер
Бен
21
Фемения
Кико
27
Кабаселе
Кристиан
22
Самир
Каэтано
14
Камара
Ассан
19
Сиссоко
Мусса
6
Луза
Имран
33
Куцка
Юрай
29
Эрнандес
Хуан
25
Деннис
Эммануэль
10
Педро
Жоао
Саутгемптон
4-4-2
Уотфорд
4-3-3

История личных встреч

Саутгемптон
Уотфорд

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

17 матчей

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

58.8%
11.8%
29.4%
10 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
Ч
0:3
Ч
4:0
Ч
2:2
Ч
0:3
Ч
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Че 7 0.24
Уорд-Праус Джеймс 6 (3) 0.21
Броя Армандо 6 0.21
Эльюнусси Мохамед 3 0.1
Беднарек Ян 3 0.1
Армстронг Адам 2 0.07
Армстронг Стюарт 2 0.07
Уокер-Питерс Кайл 1 0.03
Ромеу Ориоль 1 0.03
Ливраменто Валентино 1 0.03
Лонг Шейн 1 0.03
Редмонд Натан 0 0
Диалло Ибраима 0 0
Перро Ромен 0 0
Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деннис Эммануэль 9 0.31
Кинг Джошуа 5 (1) 0.17
Сарр Исмаила 5 0.17
Эрнандес Хуан 4 0.14
Сиссоко Мусса 2 0.07
Педро Жоао 2 0.07
Куцка Юрай 1 0.03
Фемения Кико 0 0
Клеверли Том 0 0
Каткарт Крейг 0 0
Фостер Бен 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салису Мохаммед 9 1
Ромеу Ориоль 7 0
Беднарек Ян 6 0
Уокер-Питерс Кайл 5 0
Уорд-Праус Джеймс 3 1
Эльюнусси Мохамед 3 0
Дженепо Мусса 3 0
Стивенс Джек 2 0
Лянко Войнович 2 0
Ливраменто Валентино 2 0
Форстер Фрейзер 1 0
Маккарти Алекс 1 0
Армстронг Стюарт 1 0
Кабальеро Вилли 1 0
Армстронг Адам 1 0
Перро Ромен 1 0
Броя Армандо 1 0
Телла Нейтан 1 0
Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деннис Эммануэль 8 1
Куцка Юрай 3 1
Роуз Дэнни 4 0
Кинг Джошуа 4 0
Луза Имран 4 0
Каткарт Крейг 3 0
Самир Каэтано 3 0
Сиссоко Мусса 3 0
Трост-Эконг Виллиам 3 0
Этебо Огенекаро 3 0
Клеверли Том 2 0
Фемения Кико 2 0
Камара Ассан 2 0
Сарр Исмаила 2 0
Педро Жоао 1 0
Эрнандес Хуан 1 0
Сема Кен 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
14
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 3
17 Не забивали 21
4
24%
1
7%
1-15
3
18%
4
29%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
2
12%
7
50%
76-90

Пропущено

14
19
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
1
7%
3
16%
1-15
3
21%
3
16%
16-30
3
21%
5
26%
31-45
4
29%
2
11%
46-60
2
14%
3
16%
61-75
1
7%
3
16%
76-90

Забито

17
16
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
2
12%
3
19%
1-15
4
24%
2
13%
16-30
2
12%
3
19%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
24%
4
25%
61-75
4
24%
4
25%
76-90

Пропущено

30
32
12 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
5
17%
4
13%
1-15
3
10%
6
19%
16-30
4
13%
4
13%
31-45
7
23%
6
19%
46-60
4
13%
4
13%
61-75
7
23%
8
25%
76-90

Забито

34
30
18 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 7
7 Не забивали 11
6
18%
4
13%
1-15
7
21%
6
20%
16-30
5
15%
3
10%
31-45
5
15%
0
0%
46-60
5
15%
6
20%
61-75
6
18%
11
37%
76-90

Пропущено

44
51
19 В 1-м тайме 25
25 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 25
6
14%
7
14%
1-15
6
14%
9
18%
16-30
7
16%
9
18%
31-45
11
25%
8
16%
46-60
6
14%
7
14%
61-75
8
18%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Саутгемптон - Ньюкасл 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Саутгемптон - Норвич 2:0
Саутгемптон - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Суонси - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Норвич - Саутгемптон 2:1
Уотфорд
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Вулверхэмптон - Уотфорд 4:0 Уотфорд - Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4
Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Уотфорд - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Норвич 0:3 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Лестер - Уотфорд 4:1 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Уотфорд - Челси 1:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Арсенал - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 28 22 3 3 68 - 18 69
2. Ливерпуль Заявка 28 20 6 2 73 - 20 66
3. Челси 0:0 Заявка 28 16 9 3 56 - 19 57
4. Манчестер Юнайтед Заявка 29 14 8 7 48 - 40 50
5. Арсенал Заявка 25 15 3 7 41 - 29 48
6. Вест Хэм 0:0 Заявка 29 13 7 9 46 - 35 46
7. Тоттенхэм Заявка 27 14 3 10 42 - 35 45
8. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 29 13 5 11 28 - 23 44
9. Астон Вилла 0:0 Заявка 28 11 4 13 40 - 37 37
10. Саутгемптон 0:1 Заявка 29 8 11 10 35 - 44 35
11. Брайтон Заявка 28 7 12 9 26 - 34 33
12. Лестер Заявка 25 9 6 10 40 - 43 33
13. Кристал Пэлас Заявка 28 7 12 9 39 - 38 33
14. Ньюкасл 0:0 Заявка 28 7 11 10 32 - 47 32
15. Брентфорд Заявка 29 8 6 15 32 - 45 30
16. Лидс 1:0 Заявка 29 6 8 15 30 - 64 26
17. Эвертон 0:0 Заявка 26 6 5 15 28 - 46 23
18. Уотфорд 1:0 Заявка 29 6 4 19 28 - 54 22
19. Бёрнли Заявка 27 3 12 12 22 - 38 21
20. Норвич 0:1 Заявка 29 4 5 20 17 - 62 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 11 3 0 37 - 7 36
2. Манчестер Сити Заявка 14 11 1 2 40 - 10 34
3. Арсенал Заявка 13 9 2 2 22 - 10 29
4. Манчестер Юнайтед Заявка 15 8 3 4 24 - 18 27
5. Вест Хэм 0:0 Заявка 15 7 4 4 25 - 19 25
6. Тоттенхэм Заявка 13 8 1 4 23 - 15 25
7. Челси 0:0 Заявка 13 6 6 1 27 - 10 24
8. Саутгемптон 0:1 Заявка 15 5 7 3 19 - 13 22
9. Лестер Заявка 13 6 3 4 22 - 18 21
10. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 14 6 2 6 14 - 12 20
11. Астон Вилла 0:0 Заявка 13 5 3 5 24 - 20 18
12. Ньюкасл 0:0 Заявка 14 4 6 4 20 - 25 18
13. Кристал Пэлас Заявка 14 4 6 4 22 - 17 18
14. Брентфорд Заявка 15 5 2 8 16 - 19 17
15. Эвертон 0:0 Заявка 13 5 2 6 18 - 18 17
16. Лидс 1:0 Заявка 15 4 4 7 16 - 28 16
17. Брайтон Заявка 14 3 5 6 10 - 18 14
18. Бёрнли Заявка 13 2 6 5 10 - 16 12
19. Норвич 0:1 Заявка 15 2 3 10 10 - 31 9
20. Уотфорд 1:0 Заявка 14 2 1 11 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 28 - 8 35
2. Челси 0:0 Заявка 15 10 3 2 29 - 9 33
3. Ливерпуль Заявка 14 9 3 2 36 - 13 30
4. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 15 7 3 5 14 - 11 24
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 6 5 3 24 - 22 23
6. Вест Хэм 0:0 Заявка 14 6 3 5 21 - 16 21
7. Тоттенхэм Заявка 14 6 2 6 19 - 20 20
8. Арсенал Заявка 12 6 1 5 19 - 19 19
9. Астон Вилла 0:0 Заявка 15 6 1 8 16 - 17 19
10. Брайтон Заявка 14 4 7 3 16 - 16 19
11. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
12. Уотфорд 1:0 Заявка 15 4 3 8 14 - 20 15
13. Ньюкасл 0:0 Заявка 14 3 5 6 12 - 22 14
14. Саутгемптон 0:1 Заявка 14 3 4 7 16 - 31 13
15. Брентфорд Заявка 14 3 4 7 16 - 26 13
16. Лестер Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
17. Лидс 1:0 Заявка 14 2 4 8 14 - 36 10
18. Бёрнли Заявка 14 1 6 7 12 - 22 9
19. Норвич 0:1 Заявка 14 2 2 10 7 - 31 8
20. Эвертон 0:0 Заявка 13 1 3 9 10 - 28 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 113
Саутгемптон 85.8% (97)
X 12.4% (14)
Уотфорд 1.8% (2)
0
выиграет Саутгемптон, со счетом 1:0
Вполне возможно, что как хозяева, так и гости не сумеют показать свой лучший футбол. Вероятно, они не... Ещё
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Саутгемптон
Ничья
Уотфорд
1.70
4.40
5.80
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Где смотреть матч Саутгемптон 0:1 Уотфорд онлайн

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Прогнозы на матч Саутгемптон 0:1 Уотфорд

Исход игры
Саутгемптон
85.6% (95)
Ничья
12.6% (14)
Уотфорд
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
48.18% (53)
Меньше
51.82% (57)
Обе команды забьют
Да
60% (66)
Нет
40% (44)
Популярный счёт
2:1 Саутгемптон
40.5% (45)
1:0 Саутгемптон
23.4% (26)
2:0 Саутгемптон
16.2% (18)
1:1 Ничья
11.7% (13)
3:1 Саутгемптон
3.6% (4)
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