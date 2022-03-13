Вполне возможно, что как хозяева, так и гости не сумеют показать свой лучший футбол. Вероятно, они не... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Че
|7
|0.24
|Уорд-Праус Джеймс
|6 (3)
|0.21
|Броя Армандо
|6
|0.21
|Эльюнусси Мохамед
|3
|0.1
|Беднарек Ян
|3
|0.1
|Армстронг Адам
|2
|0.07
|Армстронг Стюарт
|2
|0.07
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0.03
|Ромеу Ориоль
|1
|0.03
|Ливраменто Валентино
|1
|0.03
|Лонг Шейн
|1
|0.03
|Редмонд Натан
|0
|0
|Диалло Ибраима
|0
|0
|Перро Ромен
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Деннис Эммануэль
|9
|0.31
|Кинг Джошуа
|5 (1)
|0.17
|Сарр Исмаила
|5
|0.17
|Эрнандес Хуан
|4
|0.14
|Сиссоко Мусса
|2
|0.07
|Педро Жоао
|2
|0.07
|Куцка Юрай
|1
|0.03
|Фемения Кико
|0
|0
|Клеверли Том
|0
|0
|Каткарт Крейг
|0
|0
|Фостер Бен
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салису Мохаммед
|9
|1
|Ромеу Ориоль
|7
|0
|Беднарек Ян
|6
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|5
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|3
|1
|Эльюнусси Мохамед
|3
|0
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Стивенс Джек
|2
|0
|Лянко Войнович
|2
|0
|Ливраменто Валентино
|2
|0
|Форстер Фрейзер
|1
|0
|Маккарти Алекс
|1
|0
|Армстронг Стюарт
|1
|0
|Кабальеро Вилли
|1
|0
|Армстронг Адам
|1
|0
|Перро Ромен
|1
|0
|Броя Армандо
|1
|0
|Телла Нейтан
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Деннис Эммануэль
|8
|1
|Куцка Юрай
|3
|1
|Роуз Дэнни
|4
|0
|Кинг Джошуа
|4
|0
|Луза Имран
|4
|0
|Каткарт Крейг
|3
|0
|Самир Каэтано
|3
|0
|Сиссоко Мусса
|3
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|3
|0
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|Клеверли Том
|2
|0
|Фемения Кико
|2
|0
|Камара Ассан
|2
|0
|Сарр Исмаила
|2
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Эрнандес Хуан
|1
|0
|Сема Кен
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|28
|22
|3
|3
|68 - 18
|69
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|73 - 20
|66
|3.
|Челси
|0:0 Заявка
|28
|16
|9
|3
|56 - 19
|57
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|48 - 40
|50
|5.
|Арсенал
|Заявка
|25
|15
|3
|7
|41 - 29
|48
|6.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|29
|13
|7
|9
|46 - 35
|46
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|27
|14
|3
|10
|42 - 35
|45
|8.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|29
|13
|5
|11
|28 - 23
|44
|9.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|28
|11
|4
|13
|40 - 37
|37
|10.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|29
|8
|11
|10
|35 - 44
|35
|11.
|Брайтон
|Заявка
|28
|7
|12
|9
|26 - 34
|33
|12.
|Лестер
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|40 - 43
|33
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|28
|7
|12
|9
|39 - 38
|33
|14.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|28
|7
|11
|10
|32 - 47
|32
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|32 - 45
|30
|16.
|Лидс
|1:0 Заявка
|29
|6
|8
|15
|30 - 64
|26
|17.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|26
|6
|5
|15
|28 - 46
|23
|18.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|29
|6
|4
|19
|28 - 54
|22
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|27
|3
|12
|12
|22 - 38
|21
|20.
|Норвич
|0:1 Заявка
|29
|4
|5
|20
|17 - 62
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|37 - 7
|36
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|40 - 10
|34
|3.
|Арсенал
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 10
|29
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 18
|27
|5.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 19
|25
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|23 - 15
|25
|7.
|Челси
|0:0 Заявка
|13
|6
|6
|1
|27 - 10
|24
|8.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 13
|22
|9.
|Лестер
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 18
|21
|10.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|14
|6
|2
|6
|14 - 12
|20
|11.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 20
|18
|12.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 25
|18
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|22 - 17
|18
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|16 - 19
|17
|15.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 18
|17
|16.
|Лидс
|1:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 28
|16
|17.
|Брайтон
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 18
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 16
|12
|19.
|Норвич
|0:1 Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 31
|9
|20.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 8
|35
|2.
|Челси
|0:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 9
|33
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|36 - 13
|30
|4.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|14 - 11
|24
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 22
|23
|6.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 16
|21
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 20
|20
|8.
|Арсенал
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 19
|19
|9.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 17
|19
|10.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 16
|19
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 21
|15
|12.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|14 - 20
|15
|13.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 22
|14
|14.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 31
|13
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 26
|13
|16.
|Лестер
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|17.
|Лидс
|1:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 36
|10
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|12 - 22
|9
|19.
|Норвич
|0:1 Заявка
|14
|2
|2
|10
|7 - 31
|8
|20.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 28
|6