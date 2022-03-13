Первый тайм

23' Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Удар от ворот произведет Лидс

21' О, нет. Из многообещающей позиции Рафинья Диас из команды Лидс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

20' Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Крул Тим взял и забрал мяч на выходе

19' Норвич выполняет удар от ворот.

19' Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Рефери не любит споров - именно за это Ганн Энгус сейчас получил желтую

14' Г О О О О Л - Родриго наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

14' Плохо сыграл Кабак Озан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

13' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Брэндон Уильямс возвращается на поле.

11' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Матч возобновлен

11' Ох, нехорошо это выглядит. Брэндон Уильямс получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Брэндон Уильямс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Хорошую попытку сделал Маклин Кенни . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Брэндон Уильямс из команды Норвич отправил кросс в штрафную...

7' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Маклин Кенни из команды Норвич сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

6' Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Ааронс Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Судья сигнализирует, что Родриго из команды Лидс поставил подножку. Пострадал Брэндон Уильямс

3' Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Норвич

2' Форшоу Адам из команды Лидс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

1' Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Норвич начинает с центра поля