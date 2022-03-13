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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Лидс
1:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Норвич
0'
1:0
14' Гол
Морено Родриго
15' Желтая карточка
Ганн Энгус
22'

Ход матча

14'
Морено Родриго
(Джеймс Дэниэл)
1:0
15'
 
Ганн Энгус

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 114
Лидс 82.5% (94)
X 11.4% (13)
Норвич 6.1% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лидс
Ничья
Норвич
1.75
4.20
5.60
Все Коэффициенты
1
Мелье
Иллан
2
Эйлинг
Люк
14
Льоренте
Диего
21
Стрёйк
Паскаль
15
Даллас
Стюарт
4
Форшоу
Адам
43
Клих
Матеуш
20
Джеймс
Дэниэл
19
Морено
Родриго
10
Рафинья
Диас
9
Бэмфорд
Патрик
1
Крул
Тим
2
Ааронс
Макс
15
Кабак
Озан
4
Гибсон
Бен
21
Уильямс
Брендон
7
Рупп
Лукас
20
Лис-Мелу
Пьерр
23
Маклин
Кенни
24
Сарджент
Джош
22
Пукки
Теэму
17
Рашица
Милот
Лидс
4-2-3-1
Норвич
4-3-3

История личных встреч

Лидс
Норвич

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

14 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:2
Ч
1:3
Ч
0:3
Ч
2:1
Ч
1:0
Ч
3:3
Ч
2:3
КЛ
2:2
Ч
0:2
Ч
1:1
Ч
2:2
Ч
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 9 (3) 0.31
Джеймс Дэниэл 4 0.14
Харрисон Джек 4 0.14
Морено Родриго 4 (1) 0.14
Бэмфорд Патрик 2 0.07
Льоренте Диего 2 0.07
Эйлинг Люк 1 0.03
Клих Матеуш 1 0.03
Даллас Стюарт 1 0.03
Робертс Тайлер 1 0.03
Гелхардт Джо 1 0.03
Купер Лиам 0 0
Форшоу Адам 0 0
Филлипс Кэлвин 0 0
Фирпо Жуниор 0 0
Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 8 (3) 0.28
Сарджент Джош 2 0.07
Рашица Милот 1 0.03
Айда Адам 1 0.03
Норманн Матиас 1 0.03
Хэнли Грант 1 0.03
Омобамиделе Эндрю 1 0.03
Яннулис Димитрис 0 0
Уильямс Брендон 0 0
Гилмор Билли 0 0
Ааронс Макс 0 0
Роу Джонатан 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фирпо Жуниор 9 0
Морено Родриго 7 0
Стрёйк Паскаль 5 1
Льоренте Диего 6 0
Рафинья Диас 6 0
Даллас Стюарт 5 0
Робертс Тайлер 5 0
Джеймс Дэниэл 5 0
Купер Лиам 4 0
Клих Матеуш 4 0
Форшоу Адам 4 0
Шеклтон Джейми 4 0
Гелхардт Джо 4 0
Кох Робин 3 0
Эйлинг Люк 2 0
Бэмфорд Патрик 2 0
Филлипс Кэлвин 2 0
Харрисон Джек 2 0
Мелье Иллан 2 0
Драме Коди 1 0
Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Брендон 7 0
Гибсон Бен 4 1
Ааронс Макс 5 0
Пукки Теэму 4 0
Лис-Мелу Пьерр 4 0
Норманн Матиас 4 0
Маклин Кенни 2 0
Хэнли Грант 2 0
Байрам Сэм 2 0
Кабак Озан 2 0
Кантуэлл Тодд 2 0
Гилмор Билли 2 0
Крул Тим 1 0
Ганн Энгус 1 0
Яннулис Димитрис 1 0
Сарджент Джош 1 0
Омобамиделе Эндрю 1 0
Плахета Пшемыслав 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
8
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 22
0
0%
2
25%
1-15
4
25%
1
13%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
3
19%
2
25%
61-75
5
31%
1
13%
76-90

Пропущено

27
29
13 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
3
11%
3
10%
1-15
7
26%
3
10%
16-30
3
11%
5
17%
31-45
4
15%
2
7%
46-60
5
19%
7
24%
61-75
5
19%
9
31%
76-90

Забито

14
9
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
20 Не забивали 20
3
21%
2
22%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
3
21%
2
22%
31-45
4
29%
1
11%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
2
14%
2
22%
76-90

Пропущено

36
32
15 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 13
4
11%
5
16%
1-15
4
11%
3
9%
16-30
7
19%
4
13%
31-45
9
25%
7
22%
46-60
6
17%
6
19%
61-75
6
17%
7
22%
76-90

Забито

30
17
13 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 5
10 Не забивали 14
3
10%
4
24%
1-15
5
17%
2
12%
16-30
5
17%
2
12%
31-45
6
20%
3
18%
46-60
4
13%
3
18%
61-75
7
23%
3
18%
76-90

Пропущено

63
61
28 В 1-м тайме 23
35 Во 2-м тайме 38
15 Пропускали первыми 20
25 Не пропускали 25
7
11%
8
13%
1-15
11
17%
6
10%
16-30
10
16%
9
15%
31-45
13
21%
9
15%
46-60
11
17%
13
21%
61-75
11
17%
16
26%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Лидс - Астон Вилла 0:3 Лестер - Лидс 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Ливерпуль - Лидс 6:0
Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Эвертон - Лидс 3:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Лидс - Ньюкасл 0:1 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Лидс 2:0 Лидс - Бёрнли 3:1 Лидс - Арсенал 1:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Брентфорд 2:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Лидс 0:0 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Лидс - Лестер 1:1 Норвич - Лидс 1:2
Норвич
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Норвич - Челси 1:3 Норвич - Брентфорд 1:3 Ливерпуль - Норвич 2:1 Саутгемптон - Норвич 2:0
Ливерпуль - Норвич 3:1 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Уотфорд - Норвич 0:3 Норвич - Эвертон 2:1 Вест Хэм - Норвич 2:0 Чарльтон - Норвич 0:1 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Норвич - Арсенал 0:5 Норвич - Астон Вилла 0:2 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Норвич - Саутгемптон 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 28 22 3 3 68 - 18 69
2. Ливерпуль Заявка 28 20 6 2 73 - 20 66
3. Челси 0:0 Заявка 28 16 9 3 56 - 19 57
4. Манчестер Юнайтед Заявка 29 14 8 7 48 - 40 50
5. Арсенал Заявка 25 15 3 7 41 - 29 48
6. Вест Хэм 0:0 Заявка 29 13 7 9 46 - 35 46
7. Тоттенхэм Заявка 27 14 3 10 42 - 35 45
8. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 29 13 5 11 28 - 23 44
9. Астон Вилла 0:0 Заявка 28 11 4 13 40 - 37 37
10. Саутгемптон 0:1 Заявка 29 8 11 10 35 - 44 35
11. Брайтон Заявка 28 7 12 9 26 - 34 33
12. Лестер Заявка 25 9 6 10 40 - 43 33
13. Кристал Пэлас Заявка 28 7 12 9 39 - 38 33
14. Ньюкасл 0:0 Заявка 28 7 11 10 32 - 47 32
15. Брентфорд Заявка 29 8 6 15 32 - 45 30
16. Лидс 1:0 Заявка 29 6 8 15 30 - 64 26
17. Эвертон 0:0 Заявка 26 6 5 15 28 - 46 23
18. Уотфорд 1:0 Заявка 29 6 4 19 28 - 54 22
19. Бёрнли Заявка 27 3 12 12 22 - 38 21
20. Норвич 0:1 Заявка 29 4 5 20 17 - 62 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 11 3 0 37 - 7 36
2. Манчестер Сити Заявка 14 11 1 2 40 - 10 34
3. Арсенал Заявка 13 9 2 2 22 - 10 29
4. Манчестер Юнайтед Заявка 15 8 3 4 24 - 18 27
5. Вест Хэм 0:0 Заявка 15 7 4 4 25 - 19 25
6. Тоттенхэм Заявка 13 8 1 4 23 - 15 25
7. Челси 0:0 Заявка 13 6 6 1 27 - 10 24
8. Саутгемптон 0:1 Заявка 15 5 7 3 19 - 13 22
9. Лестер Заявка 13 6 3 4 22 - 18 21
10. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 14 6 2 6 14 - 12 20
11. Астон Вилла 0:0 Заявка 13 5 3 5 24 - 20 18
12. Ньюкасл 0:0 Заявка 14 4 6 4 20 - 25 18
13. Кристал Пэлас Заявка 14 4 6 4 22 - 17 18
14. Брентфорд Заявка 15 5 2 8 16 - 19 17
15. Эвертон 0:0 Заявка 13 5 2 6 18 - 18 17
16. Лидс 1:0 Заявка 15 4 4 7 16 - 28 16
17. Брайтон Заявка 14 3 5 6 10 - 18 14
18. Бёрнли Заявка 13 2 6 5 10 - 16 12
19. Норвич 0:1 Заявка 15 2 3 10 10 - 31 9
20. Уотфорд 1:0 Заявка 14 2 1 11 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 28 - 8 35
2. Челси 0:0 Заявка 15 10 3 2 29 - 9 33
3. Ливерпуль Заявка 14 9 3 2 36 - 13 30
4. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 15 7 3 5 14 - 11 24
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 6 5 3 24 - 22 23
6. Вест Хэм 0:0 Заявка 14 6 3 5 21 - 16 21
7. Тоттенхэм Заявка 14 6 2 6 19 - 20 20
8. Арсенал Заявка 12 6 1 5 19 - 19 19
9. Астон Вилла 0:0 Заявка 15 6 1 8 16 - 17 19
10. Брайтон Заявка 14 4 7 3 16 - 16 19
11. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
12. Уотфорд 1:0 Заявка 15 4 3 8 14 - 20 15
13. Ньюкасл 0:0 Заявка 14 3 5 6 12 - 22 14
14. Саутгемптон 0:1 Заявка 14 3 4 7 16 - 31 13
15. Брентфорд Заявка 14 3 4 7 16 - 26 13
16. Лестер Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
17. Лидс 1:0 Заявка 14 2 4 8 14 - 36 10
18. Бёрнли Заявка 14 1 6 7 12 - 22 9
19. Норвич 0:1 Заявка 14 2 2 10 7 - 31 8
20. Эвертон 0:0 Заявка 13 1 3 9 10 - 28 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 23'
    Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Удар от ворот произведет Лидс
  • Фол, нарушение
    22'
    Джеймс Дэниэл нарушает правила. Рупп Лукас пострадал
  • 21'
    О, нет. Из многообещающей позиции Рафинья Диас из команды Лидс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 21'
    Рафинья Диас из команды Лидс делает навес прямо в штрафную.
  • 21'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Рафинья Диас и Даллас Стюарт из команды Лидс.
  • 20'
    Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Лидс: 57%, Норвич: 43%.
  • 20'
    Крул Тим взял и забрал мяч на выходе
  • 19'
    Даллас Стюарт из команды Лидс отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    19'
    Гибсон Бен наказан за толчок Родриго
  • 19'
    Норвич выполняет удар от ворот.
  • 19'
    Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    18'
    Ааронс Макс наказан за толчок Рафинья Диас
  • 17'
    Эйлинг Люк из команды Лидс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • Фол, нарушение
    16'
    Пукки Теэму наказан за толчок Клих Матеуш
  • 15'
    Контроль мяча: Лидс: 57%, Норвич: 43%.
  • Желтая карточка
    15'
    Рефери не любит споров - именно за это Ганн Энгус сейчас получил желтую
  • 14'
    Джеймс Дэниэл сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Родриго наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.
  • 14'
    Плохо сыграл Кабак Озан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 14'
    Джеймс Дэниэл из команды Лидс делает пас партнеру.
  • 14'
    Льоренте Диего делает длинную передачу вперед
  • 13'
    Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Норвич контролирует мяч.
  • 13'
    Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    11'
    Брэндон Уильямс возвращается на поле.
  • 11'
    Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    11'
    Ох, нехорошо это выглядит. Брэндон Уильямс получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 10'
    Контроль мяча: Лидс: 58%, Норвич: 42%.
  • Травма, повреждение
    10'
    Брэндон Уильямс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 10'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Форшоу Адам из команды Лидс поставил подножку. Пострадал Брэндон Уильямс
  • 8'
    Хорошую попытку сделал Маклин Кенни. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 8'
    Брэндон Уильямс из команды Норвич отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Маклин Кенни из команды Норвич сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 7'
    Лидс контролирует мяч.
  • 6'
    Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Ааронс Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    6'
    Рафинья Диас из команды Лидс подал угловой справа.
  • 5'
    Джеймс Дэниэл из команды Лидс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 5'
    Эйлинг Люк делает длинную передачу вперед
  • 5'
    Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Лидс: 57%, Норвич: 43%.
  • 4'
    Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Родриго из команды Лидс поставил подножку. Пострадал Брэндон Уильямс
  • 3'
    Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Родриго из команды Лидс поставил подножку. Пострадал Лис-Мелу Пьерр
  • 2'
    Удар от ворот произведет Норвич
  • 2'
    Форшоу Адам из команды Лидс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 1'
    Лидс контролирует мяч.
  • 1'
    Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Норвич начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Elland Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 114
Лидс 82.5% (94)
X 11.4% (13)
Норвич 6.1% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лидс
Ничья
Норвич
1.75
4.20
5.60
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Где смотреть матч Лидс 1:0 Норвич онлайн

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Прогнозы на матч Лидс 1:0 Норвич

Исход игры
Лидс
82.8% (96)
Ничья
11.2% (13)
Норвич
6% (7)
Тотал 2.5
Больше
44.14% (49)
Меньше
55.86% (62)
Обе команды забьют
Да
54.05% (60)
Нет
45.95% (51)
Популярный счёт
1:0 Лидс
35.3% (41)
2:1 Лидс
31.9% (37)
1:1 Ничья
9.5% (11)
2:0 Лидс
6.9% (8)
3:1 Лидс
3.4% (4)
1:2 Норвич
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:1 Норвич
1.7% (2)
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