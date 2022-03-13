Англия: Премьер-лига 2021-2022
1:0
Первый тайм: 22'
Стадион: Элланд Роуд
1:0
14' ГолМорено Родриго
15' Желтая карточкаГанн Энгус
Ход матча
14'
1:0
15'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
43
Клих
Матеуш
10
Рафинья
Диас
1
Крул
Тим
15
Кабак
Озан
23
Маклин
Кенни
22
Пукки
Теэму
17
Рашица
Милот
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рафинья ДиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бейт ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Гелхардт ДжоНападающий
-
42 Гринвуд СэмНападающий
-
Главный тренер: Марш Джесси
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Крул ТимВратарь
- Защитник
-
15 Кабак ОзанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
- Нападающий
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
-
17 Рашица МилотНападающий
- Запасные игроки
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Дауэлл КиранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
46 Роу ДжонатанНападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лидс
Норвич
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
14 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рафинья Диас
|9 (3)
|0.31
|Джеймс Дэниэл
|4
|0.14
|Харрисон Джек
|4
|0.14
|Морено Родриго
|4 (1)
|0.14
|Бэмфорд Патрик
|2
|0.07
|Льоренте Диего
|2
|0.07
|Эйлинг Люк
|1
|0.03
|Клих Матеуш
|1
|0.03
|Даллас Стюарт
|1
|0.03
|Робертс Тайлер
|1
|0.03
|Гелхардт Джо
|1
|0.03
|Купер Лиам
|0
|0
|Форшоу Адам
|0
|0
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
|Фирпо Жуниор
|0
|0
Норвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пукки Теэму
|8 (3)
|0.28
|Сарджент Джош
|2
|0.07
|Рашица Милот
|1
|0.03
|Айда Адам
|1
|0.03
|Норманн Матиас
|1
|0.03
|Хэнли Грант
|1
|0.03
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0.03
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|Уильямс Брендон
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
|Роу Джонатан
|0
|0
Карточки
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фирпо Жуниор
|9
|0
|Морено Родриго
|7
|0
|Стрёйк Паскаль
|5
|1
|Льоренте Диего
|6
|0
|Рафинья Диас
|6
|0
|Даллас Стюарт
|5
|0
|Робертс Тайлер
|5
|0
|Джеймс Дэниэл
|5
|0
|Купер Лиам
|4
|0
|Клих Матеуш
|4
|0
|Форшоу Адам
|4
|0
|Шеклтон Джейми
|4
|0
|Гелхардт Джо
|4
|0
|Кох Робин
|3
|0
|Эйлинг Люк
|2
|0
|Бэмфорд Патрик
|2
|0
|Филлипс Кэлвин
|2
|0
|Харрисон Джек
|2
|0
|Мелье Иллан
|2
|0
|Драме Коди
|1
|0
Норвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уильямс Брендон
|7
|0
|Гибсон Бен
|4
|1
|Ааронс Макс
|5
|0
|Пукки Теэму
|4
|0
|Лис-Мелу Пьерр
|4
|0
|Норманн Матиас
|4
|0
|Маклин Кенни
|2
|0
|Хэнли Грант
|2
|0
|Байрам Сэм
|2
|0
|Кабак Озан
|2
|0
|Кантуэлл Тодд
|2
|0
|Гилмор Билли
|2
|0
|Крул Тим
|1
|0
|Ганн Энгус
|1
|0
|Яннулис Димитрис
|1
|0
|Сарджент Джош
|1
|0
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0
|Плахета Пшемыслав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
8
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 22
0
0%
2
25%
1-15
4
25%
1
13%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
3
19%
2
25%
61-75
5
31%
1
13%
76-90
Пропущено
27
29
13 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
3
11%
3
10%
1-15
7
26%
3
10%
16-30
3
11%
5
17%
31-45
4
15%
2
7%
46-60
5
19%
7
24%
61-75
5
19%
9
31%
76-90
Забито
14
9
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
20 Не забивали 20
3
21%
2
22%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
3
21%
2
22%
31-45
4
29%
1
11%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
2
14%
2
22%
76-90
Пропущено
36
32
15 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 13
4
11%
5
16%
1-15
4
11%
3
9%
16-30
7
19%
4
13%
31-45
9
25%
7
22%
46-60
6
17%
6
19%
61-75
6
17%
7
22%
76-90
Забито
30
17
13 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 5
10 Не забивали 14
3
10%
4
24%
1-15
5
17%
2
12%
16-30
5
17%
2
12%
31-45
6
20%
3
18%
46-60
4
13%
3
18%
61-75
7
23%
3
18%
76-90
Пропущено
63
61
28 В 1-м тайме 23
35 Во 2-м тайме 38
15 Пропускали первыми 20
25 Не пропускали 25
7
11%
8
13%
1-15
11
17%
6
10%
16-30
10
16%
9
15%
31-45
13
21%
9
15%
46-60
11
17%
13
21%
61-75
11
17%
16
26%
76-90
Результаты последних матчей
Лидс
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Лидс - Астон Вилла 0:3 Лестер - Лидс 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Ливерпуль - Лидс 6:0
Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Эвертон - Лидс 3:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Лидс - Ньюкасл 0:1 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Лидс 2:0 Лидс - Бёрнли 3:1 Лидс - Арсенал 1:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Брентфорд 2:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Лидс 0:0 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Лидс - Лестер 1:1 Норвич - Лидс 1:2
Норвич
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Норвич - Челси 1:3 Норвич - Брентфорд 1:3 Ливерпуль - Норвич 2:1 Саутгемптон - Норвич 2:0
Ливерпуль - Норвич 3:1 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Уотфорд - Норвич 0:3 Норвич - Эвертон 2:1 Вест Хэм - Норвич 2:0 Чарльтон - Норвич 0:1 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Норвич - Арсенал 0:5 Норвич - Астон Вилла 0:2 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Норвич - Саутгемптон 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|28
|22
|3
|3
|68 - 18
|69
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|73 - 20
|66
|3.
|Челси
|0:0 Заявка
|28
|16
|9
|3
|56 - 19
|57
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|48 - 40
|50
|5.
|Арсенал
|Заявка
|25
|15
|3
|7
|41 - 29
|48
|6.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|29
|13
|7
|9
|46 - 35
|46
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|27
|14
|3
|10
|42 - 35
|45
|8.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|29
|13
|5
|11
|28 - 23
|44
|9.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|28
|11
|4
|13
|40 - 37
|37
|10.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|29
|8
|11
|10
|35 - 44
|35
|11.
|Брайтон
|Заявка
|28
|7
|12
|9
|26 - 34
|33
|12.
|Лестер
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|40 - 43
|33
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|28
|7
|12
|9
|39 - 38
|33
|14.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|28
|7
|11
|10
|32 - 47
|32
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|32 - 45
|30
|16.
|Лидс
|1:0 Заявка
|29
|6
|8
|15
|30 - 64
|26
|17.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|26
|6
|5
|15
|28 - 46
|23
|18.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|29
|6
|4
|19
|28 - 54
|22
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|27
|3
|12
|12
|22 - 38
|21
|20.
|Норвич
|0:1 Заявка
|29
|4
|5
|20
|17 - 62
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|37 - 7
|36
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|40 - 10
|34
|3.
|Арсенал
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 10
|29
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 18
|27
|5.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 19
|25
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|23 - 15
|25
|7.
|Челси
|0:0 Заявка
|13
|6
|6
|1
|27 - 10
|24
|8.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 13
|22
|9.
|Лестер
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 18
|21
|10.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|14
|6
|2
|6
|14 - 12
|20
|11.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 20
|18
|12.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 25
|18
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|22 - 17
|18
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|16 - 19
|17
|15.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 18
|17
|16.
|Лидс
|1:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 28
|16
|17.
|Брайтон
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 18
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 16
|12
|19.
|Норвич
|0:1 Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 31
|9
|20.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 8
|35
|2.
|Челси
|0:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 9
|33
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|36 - 13
|30
|4.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|14 - 11
|24
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 22
|23
|6.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 16
|21
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 20
|20
|8.
|Арсенал
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 19
|19
|9.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 17
|19
|10.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 16
|19
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 21
|15
|12.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|14 - 20
|15
|13.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 22
|14
|14.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 31
|13
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 26
|13
|16.
|Лестер
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|17.
|Лидс
|1:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 36
|10
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|12 - 22
|9
|19.
|Норвич
|0:1 Заявка
|14
|2
|2
|10
|7 - 31
|8
|20.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 28
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Лидс 1:0 Норвич
Исход игры
Лидс
82.8% (96)
Ничья
11.2% (13)
Норвич
6% (7)
Тотал 2.5
Больше
44.14% (49)
Меньше
55.86% (62)
Обе команды забьют
Да
54.05% (60)
Нет
45.95% (51)
Популярный счёт
1:0 Лидс
35.3% (41)
2:1 Лидс
31.9% (37)
1:1 Ничья
9.5% (11)
2:0 Лидс
6.9% (8)
3:1 Лидс
3.4% (4)
1:2 Норвич
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:1 Норвич
1.7% (2)
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