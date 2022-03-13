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  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Лидс
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 36321
Норвич
0'
1:0
14' Гол
Морено Родриго
26' Желтая карточка
Эйлинг Люк
71' Желтая карточка
Харрисон Джек
77' Желтая карточка
Ааронс Макс
77' Желтая карточка
Джеймс Дэниэл
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Эйлинг Люк
1:1
90' Гол
Маклин Кенни
2:1
90' Гол
Гелхардт Джо
90'+8

Ход матча

14'
Морено Родриго
(Джеймс Дэниэл)
1:0
26'
Эйлинг Люк
 
46'
Харрисон Джек
Бэмфорд Патрик
 
46'
 
Норманн Матиас
Рупп Лукас
60'
Кох Робин
Морено Родриго
 
62'
 
Роу Джонатан
Сарджент Джош
71'
Харрисон Джек
 
77'
 
Ааронс Макс
77'
Джеймс Дэниэл
 
78'
Эйлинг Люк
 
88'
 
Гилмор Билли
Ааронс Макс
90'
1:1
Маклин Кенни
(Пукки Теэму)
90'
Гелхардт Джо
Клих Матеуш
 
90'
Гелхардт Джо
(Рафинья Диас)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 18 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 116
Лидс 82.8% (96)
X 11.2% (13)
Норвич 6% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Мелье
Иллан
2
Эйлинг
Люк
14
Льоренте
Диего
21
Стрёйк
Паскаль
15
Даллас
Стюарт
4
Форшоу
Адам
43
Клих
Матеуш
20
Джеймс
Дэниэл
19
Морено
Родриго
10
Рафинья
Диас
9
Бэмфорд
Патрик
1
Крул
Тим
2
Ааронс
Макс
15
Кабак
Озан
4
Гибсон
Бен
21
Уильямс
Брендон
7
Рупп
Лукас
20
Лис-Мелу
Пьерр
23
Маклин
Кенни
24
Сарджент
Джош
22
Пукки
Теэму
17
Рашица
Милот
Лидс
4-2-3-1
Норвич
4-3-3

История личных встреч

Лидс
Норвич

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

14 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:2
Ч
1:3
Ч
0:3
Ч
2:1
Ч
1:0
Ч
3:3
Ч
2:3
КЛ
2:2
Ч
0:2
Ч
1:1
Ч
2:2
Ч
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 9 (3) 0.31
Джеймс Дэниэл 4 0.14
Харрисон Джек 4 0.14
Морено Родриго 4 (1) 0.14
Бэмфорд Патрик 2 0.07
Гелхардт Джо 2 0.07
Льоренте Диего 2 0.07
Эйлинг Люк 1 0.03
Клих Матеуш 1 0.03
Даллас Стюарт 1 0.03
Робертс Тайлер 1 0.03
Купер Лиам 0 0
Форшоу Адам 0 0
Филлипс Кэлвин 0 0
Фирпо Жуниор 0 0
Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 8 (3) 0.28
Сарджент Джош 2 0.07
Рашица Милот 1 0.03
Айда Адам 1 0.03
Норманн Матиас 1 0.03
Маклин Кенни 1 0.03
Хэнли Грант 1 0.03
Омобамиделе Эндрю 1 0.03
Яннулис Димитрис 0 0
Уильямс Брендон 0 0
Гилмор Билли 0 0
Ааронс Макс 0 0
Роу Джонатан 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фирпо Жуниор 9 0
Морено Родриго 7 0
Стрёйк Паскаль 5 1
Льоренте Диего 6 0
Джеймс Дэниэл 6 0
Рафинья Диас 6 0
Даллас Стюарт 5 0
Робертс Тайлер 5 0
Купер Лиам 4 0
Клих Матеуш 4 0
Форшоу Адам 4 0
Шеклтон Джейми 4 0
Гелхардт Джо 4 0
Эйлинг Люк 3 0
Кох Робин 3 0
Харрисон Джек 3 0
Бэмфорд Патрик 2 0
Филлипс Кэлвин 2 0
Мелье Иллан 2 0
Драме Коди 1 0
Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Брендон 7 0
Ааронс Макс 6 0
Гибсон Бен 4 1
Пукки Теэму 4 0
Лис-Мелу Пьерр 4 0
Норманн Матиас 4 0
Маклин Кенни 2 0
Хэнли Грант 2 0
Байрам Сэм 2 0
Кабак Озан 2 0
Кантуэлл Тодд 2 0
Гилмор Билли 2 0
Крул Тим 1 0
Яннулис Димитрис 1 0
Сарджент Джош 1 0
Омобамиделе Эндрю 1 0
Плахета Пшемыслав 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
9
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 22
1
6%
2
22%
1-15
4
22%
1
11%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
2
11%
2
22%
46-60
3
17%
2
22%
61-75
6
33%
2
22%
76-90

Пропущено

28
31
13 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
3
11%
4
13%
1-15
7
25%
3
10%
16-30
3
11%
5
16%
31-45
4
14%
2
6%
46-60
5
18%
7
23%
61-75
6
21%
10
32%
76-90

Забито

14
9
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
21 Не забивали 21
3
21%
2
22%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
3
21%
2
22%
31-45
4
29%
1
11%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
2
14%
2
22%
76-90

Пропущено

36
32
15 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 13
4
11%
5
16%
1-15
4
11%
3
9%
16-30
7
19%
4
13%
31-45
9
25%
7
22%
46-60
6
17%
6
19%
61-75
6
17%
7
22%
76-90

Забито

32
18
14 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 5
10 Не забивали 14
4
13%
4
22%
1-15
5
16%
2
11%
16-30
5
16%
2
11%
31-45
6
19%
3
17%
46-60
4
13%
3
17%
61-75
8
25%
4
22%
76-90

Пропущено

64
63
28 В 1-м тайме 24
36 Во 2-м тайме 39
15 Пропускали первыми 21
26 Не пропускали 26
7
11%
9
14%
1-15
11
17%
6
10%
16-30
10
16%
9
14%
31-45
13
20%
9
14%
46-60
11
17%
13
21%
61-75
12
19%
17
27%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Лидс - Астон Вилла 0:3 Лестер - Лидс 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Ливерпуль - Лидс 6:0
Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Эвертон - Лидс 3:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Лидс - Ньюкасл 0:1 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Лидс 2:0 Лидс - Бёрнли 3:1 Лидс - Арсенал 1:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Брентфорд 2:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Лидс 0:0 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Лидс - Лестер 1:1 Норвич - Лидс 1:2
Норвич
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Норвич - Челси 1:3 Норвич - Брентфорд 1:3 Ливерпуль - Норвич 2:1 Саутгемптон - Норвич 2:0
Ливерпуль - Норвич 3:1 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Уотфорд - Норвич 0:3 Норвич - Эвертон 2:1 Вест Хэм - Норвич 2:0 Чарльтон - Норвич 0:1 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Норвич - Арсенал 0:5 Норвич - Астон Вилла 0:2 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Норвич - Саутгемптон 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 28 22 3 3 68 - 18 69
2. Ливерпуль Заявка 28 20 6 2 73 - 20 66
3. Челси Заявка 28 17 8 3 57 - 19 59
4. Манчестер Юнайтед Заявка 29 14 8 7 48 - 40 50
5. Арсенал Заявка 25 15 3 7 41 - 29 48
6. Вест Хэм Заявка 29 14 6 9 48 - 36 48
7. Вулверхэмптон Заявка 29 14 4 11 29 - 23 46
8. Тоттенхэм Заявка 27 14 3 10 42 - 35 45
9. Астон Вилла Заявка 28 11 3 14 41 - 39 36
10. Саутгемптон Заявка 29 8 11 10 36 - 45 35
11. Брайтон Заявка 28 7 12 9 26 - 34 33
12. Лестер Заявка 25 9 6 10 40 - 43 33
13. Кристал Пэлас Заявка 28 7 12 9 39 - 38 33
14. Ньюкасл Заявка 28 7 10 11 32 - 48 31
15. Брентфорд Заявка 29 8 6 15 32 - 45 30
16. Лидс Заявка 29 6 8 15 31 - 65 26
17. Уотфорд Заявка 29 6 4 19 29 - 55 22
18. Эвертон Заявка 26 6 4 16 28 - 47 22
19. Бёрнли Заявка 27 3 12 12 22 - 38 21
20. Норвич Заявка 29 4 5 20 18 - 63 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 11 3 0 37 - 7 36
2. Манчестер Сити Заявка 14 11 1 2 40 - 10 34
3. Арсенал Заявка 13 9 2 2 22 - 10 29
4. Манчестер Юнайтед Заявка 15 8 3 4 24 - 18 27
5. Вест Хэм Заявка 15 8 3 4 27 - 20 27
6. Челси Заявка 13 7 5 1 28 - 10 26
7. Тоттенхэм Заявка 13 8 1 4 23 - 15 25
8. Саутгемптон Заявка 15 5 7 3 20 - 14 22
9. Лестер Заявка 13 6 3 4 22 - 18 21
10. Вулверхэмптон Заявка 14 6 2 6 14 - 12 20
11. Астон Вилла Заявка 13 5 3 5 24 - 20 18
12. Ньюкасл Заявка 14 4 6 4 20 - 25 18
13. Кристал Пэлас Заявка 14 4 6 4 22 - 17 18
14. Брентфорд Заявка 15 5 2 8 16 - 19 17
15. Эвертон Заявка 13 5 1 7 18 - 19 16
16. Лидс Заявка 15 4 4 7 17 - 29 16
17. Брайтон Заявка 14 3 5 6 10 - 18 14
18. Бёрнли Заявка 13 2 6 5 10 - 16 12
19. Норвич Заявка 15 2 3 10 10 - 31 9
20. Уотфорд Заявка 14 2 1 11 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 28 - 8 35
2. Челси Заявка 15 10 3 2 29 - 9 33
3. Ливерпуль Заявка 14 9 3 2 36 - 13 30
4. Вулверхэмптон Заявка 15 8 2 5 15 - 11 26
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 6 5 3 24 - 22 23
6. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 21 - 16 21
7. Тоттенхэм Заявка 14 6 2 6 19 - 20 20
8. Арсенал Заявка 12 6 1 5 19 - 19 19
9. Брайтон Заявка 14 4 7 3 16 - 16 19
10. Астон Вилла Заявка 15 6 0 9 17 - 19 18
11. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
12. Уотфорд Заявка 15 4 3 8 15 - 21 15
13. Ньюкасл Заявка 14 3 4 7 12 - 23 13
14. Саутгемптон Заявка 14 3 4 7 16 - 31 13
15. Брентфорд Заявка 14 3 4 7 16 - 26 13
16. Лестер Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
17. Лидс Заявка 14 2 4 8 14 - 36 10
18. Бёрнли Заявка 14 1 6 7 12 - 22 9
19. Норвич Заявка 14 2 2 10 8 - 32 8
20. Эвертон Заявка 13 1 3 9 10 - 28 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • 98'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Лидс вырывает победу
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 36321 болельщиков
  • 98'
    Контроль мяча: Лидс: 53%, Норвич: 47%.
  • 97'
    Джеймс Дэниэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 97'
    Норманн Матиас из команды Норвич отправил кросс в штрафную...
  • 97'
    Должен был быть гол! Пукки Теэму имел отличный шанс, но Иллан Мелье не дал голу состоятся!
  • 97'
    Крул Тим из команды Норвич делает пас партнеру.
  • 97'
    Гибсон Бен из команды Норвич делает передачу одноклубнику.
  • 97'
    Гилмор Билли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    96'
    Харрисон Джек из команды Лидс заходит слишком далеко, он валит Кабак Озан.
  • 96'
    Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 95'
    Команда Лидс забила решающий гол в последние минуты игры!
  • 95'
    Супер-замена от тренера! Гелхардт Джо только вышел на поле и уже забил!
  • 94'
    Рафинья Диас сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    94'
    Г О О О О О Л - Гелхардт Джо из команды Лидс легко посылает мяч в пустые ворота левой! Гелхардт Джо легко с этим справился!
  • 94'
    Рафинья Диас из команды Лидс делает навес прямо в штрафную.
  • 94'
    Отличные скиллы показывает Рафинья Диас, обводя своих соперников
  • 94'
    Гелхардт Джо из команды Лидс делает передачу одноклубнику.
  • Фол, нарушение
    94'
    Судья сигнализирует, что Кох Робин из команды Лидс поставил подножку. Пострадал Брэндон Уильямс
  • 94'
    Удар от ворот произведет Лидс
  • 93'
    Рашица Милот нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 93'
    Льоренте Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    93'
    Гилмор Билли из команды Норвич подал угловой справа.
  • 92'
    Льоренте Диего из команды Лидс направляет мяч в штрафную площадку, но Крул Тим выбегает и ловит мяч
  • 92'
    Харрисон Джек пробует нанести удар издали, но Тим Крул держит все под контролем
  • 92'
    СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!
  • 91'
    Пукки Теэму сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    91'
    Г О О О О Л - Маклин Кенни забивает с левой ноги!
  • 91'
    Пукки Теэму из команды Норвич делает навес прямо в штрафную.
  • 91'
    Игрок команды Норвич делает подачу своему товарищу по команде.
  • 90'
    Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 90'
    Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
  • 90'
    Контроль мяча: Лидс: 53%, Норвич: 47%.
  • Фол, нарушение
    89'
    Джеймс Дэниэл из команды Лидс заходит слишком далеко, он валит Лис-Мелу Пьерр.
  • 89'
    Лидс начинает контратаку
  • 88'
    Норвич выполняет удар от ворот.
  • 88'
    Харрисон Джек из команды Лидс делает неудачный навес.
  • 88'
    Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 88'
    Тактическая замена. Ааронс Макс уходит с поля и его заменяет Гилмор Билли
  • Фол, нарушение
    86'
    Харрисон Джек нарушает правила. Ааронс Макс пострадал
  • 86'
    Крул Тим взял и забрал мяч на выходе
  • 86'
    Джеймс Дэниэл из команды Лидс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 86'
    Рафинья Диас из команды Лидс отправил кросс в штрафную...
  • 86'
    Лидс пытается что-то создать.
  • 86'
    Крул Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 86'
    Гибсон Бен ошибается в защите.
  • Фол, нарушение
    85'
    Судья сигнализирует, что Харрисон Джек из команды Лидс поставил подножку. Пострадал Ааронс Макс
  • 85'
    Контроль мяча: Лидс: 54%, Норвич: 46%.
  • Офсайд
    84'
    Пукки Теэму из команды Норвич в офсайде
  • 84'
    Норвич выполняет удар от ворот.
  • 84'
    Какой удар! Со штрафного Рафинья Диас сотряс перекладину!
  • Травма, повреждение
    82'
    Пукки Теэму возвращается на поле.
  • Фол, нарушение
    82'
    Судья сигнализирует, что Лис-Мелу Пьерр из команды Норвич поставил подножку. Пострадал Харрисон Джек
  • 82'
    Брэндон Уильямс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 82'
    Клих Матеуш из команды Лидс отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    82'
    Рафинья Диас из команды Лидс разыграл угловой с правого угла.
  • 81'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    81'
    Ох, нехорошо это выглядит. Пукки Теэму получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 81'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 81'
    Джеймс Дэниэл из команды Лидс делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.
  • 81'
    Джеймс Дэниэл из команды Лидс идет с мячом вперед на обострение...
  • 81'
    Лидс начинает контратаку
  • 80'
    Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 80'
    Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 80'
    Контроль мяча: Лидс: 54%, Норвич: 46%.
  • Фол, нарушение
    79'
    Роу Джонатан нарушает правила. Харрисон Джек пострадал
  • 79'
    Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 79'
    Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 79'
    Матч возобновлен
  • 79'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 78'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 78'
    После проверки VAR рефери поменял решение - Норвич не будет бить пенальти!
  • Желтая карточка
    77'
    Джеймс Дэниэл получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Желтая карточка
    77'
    Ааронс Макс получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 76'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • Фол, нарушение
    75'
    ПЕНАЛЬТИ! - Эйлинг Люк из команды Лидс нарушает правила против Рашица Милот.
  • 75'
    Пукки Теэму из команды Норвич делает пас партнеру.
  • 75'
    Лидс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 74'
    Контроль мяча: Лидс: 56%, Норвич: 44%.
  • 74'
    Лидс контролирует мяч.
  • 73'
    Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 73'
    Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 73'
    Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    72'
    Норманн Матиас из команды Норвич в офсайде
  • 72'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Роу Джонатан упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
  • 72'
    Норвич идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 71'
    Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 71'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    71'
    Харрисон Джек получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 71'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 71'
    Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 71'
    Пукки Теэму нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 71'
    Брэндон Уильямс из команды Норвич делает пас партнеру.
  • 70'
    Харрисон Джек нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 70'
    Клих Матеуш из команды Лидс делает пас партнеру.
  • Травма, повреждение
    70'
    Норманн Матиас возвращается на поле.
  • 70'
    Матч возобновлен
  • 70'
    Контроль мяча: Лидс: 56%, Норвич: 44%.
  • Травма, повреждение
    70'
    Ох, нехорошо это выглядит. Норманн Матиас получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    69'
    Норманн Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 68'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    68'
    Даллас Стюарт нарушает правила. Норманн Матиас пострадал
  • 68'
    Норвич выполняет удар от ворот.
  • 67'
    Норвич выполняет удар от ворот.
  • 67'
    Отличный пас сделал Рафинья Диас из команды Лидс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 67'
    Лидс начинает контратаку
  • Фол, нарушение
    66'
    Харрисон Джек наказан за толчок Ааронс Макс
  • 66'
    Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 65'
    Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 65'
    Контроль мяча: Лидс: 54%, Норвич: 46%.
  • 65'
    Роу Джонатан пробует нанести удар издали, но Иллан Мелье держит все под контролем
  • 64'
    Ааронс Макс нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 64'
    Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 63'
    Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 63'
    Норвич выполняет удар от ворот.
  • 63'
    Шанс! Стрёйк Паскаль из команды Лидс пробил головой, но мимо
  • Угловой
    63'
    Рафинья Диас из команды Лидс подал угловой справа.
  • 62'
    Хороший удар издали нанес Джеймс Дэниэл, но отличный сейв сделал Тим Крул. Угловой.
  • 62'
    Кабак Озан ошибается в защите.
  • 62'
    Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 62'
    Тактическая замена. Сарджент Джош уходит с поля и его заменяет Роу Джонатан
  • 61'
    Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 61'
    Лидс контролирует мяч.
  • 60'
    Контроль мяча: Лидс: 54%, Норвич: 46%.
  • 60'
    Тактическая замена. Родриго уходит с поля и его заменяет Кох Робин
  • Офсайд
    59'
    Эйлинг Люк из команды Лидс в офсайде
  • 59'
    Форшоу Адам из команды Лидс отправил кросс в штрафную...
  • 59'
    Харрисон Джек из команды Лидс делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.
  • 59'
    Даллас Стюарт из команды Лидс делает пас партнеру.
  • 59'
    Крул Тим взял и забрал мяч на выходе
  • 59'
    Игрок Рафинья Диас из команды Лидс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 59'
    Клих Матеуш делает длинную передачу вперед
  • 58'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 58'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 57'
    Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 57'
    Кабак Озан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 57'
    Рафинья Диас из команды Лидс отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    57'
    Даллас Стюарт из команды Лидс разыграл угловой с левого угла.
  • 56'
    Брэндон Уильямс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 56'
    Даллас Стюарт из команды Лидс отправил кросс в штрафную...
  • 56'
    Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 56'
    Харрисон Джек из команды Лидс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 55'
    Контроль мяча: Лидс: 54%, Норвич: 46%.
  • 55'
    Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 55'
    Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 54'
    Крул Тим взял и забрал мяч на выходе
  • 54'
    Рафинья Диас из команды Лидс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • Офсайд
    53'
    Рашица Милот из команды Норвич в офсайде
  • 53'
    Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    52'
    Джеймс Дэниэл из команды Лидс в офсайде
  • 52'
    Рафинья Диас нанес удар, мяч был парирован, но Тим Крул не удержал его в руках.
  • 52'
    Родриго из команды Лидс делает пас партнеру.
  • 52'
    Лидс начинает контратаку
  • 51'
    Харрисон Джек из команды Лидс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 51'
    Льоренте Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 51'
    Рашица Милот из команды Норвич отправил кросс в штрафную...
  • 51'
    Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 50'
    Кабак Озан из команды Норвич хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 50'
    Родриго из команды Лидс отправил кросс в штрафную...
  • 50'
    Контроль мяча: Лидс: 55%, Норвич: 45%.
  • Фол, нарушение
    50'
    Судья сигнализирует, что Харрисон Джек из команды Лидс поставил подножку. Пострадал Сарджент Джош
  • 49'
    Лидс пытается что-то создать.
  • 49'
    Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    48'
    Маклин Кенни из команды Норвич опасно и грубо сыграл. Стрёйк Паскаль пострадал.
  • 47'
    Стрёйк Паскаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Рашица Милот навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    47'
    Даллас Стюарт наказан за толчок Норманн Матиас
  • 46'
    Норвич контролирует мяч.
  • 46'
    Тактическая замена. Рупп Лукас уходит с поля и его заменяет Норманн Матиас
  • 46'
    Тактическая замена. Бэмфорд Патрик уходит с поля и его заменяет Харрисон Джек
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Команда Лидс играла лучше в этом тайме.
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Лидс: 55%, Норвич: 45%.
  • 47'
    Мелье Иллан взял и забрал мяч на выходе
  • 47'
    Лис-Мелу Пьерр из команды Норвич отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Рафинья Диас из команды Лидс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 46'
    Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Контроль мяча: Лидс: 53%, Норвич: 47%.
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья сигнализирует, что Джеймс Дэниэл из команды Лидс поставил подножку. Пострадал Маклин Кенни
  • 45'
    Удар от ворот произведет Норвич
  • 45'
    Бэмфорд Патрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 45'
    Рафинья Диас из команды Лидс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 45'
    Маклин Кенни ошибается в защите.
  • 44'
    Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Крул Тим взял и забрал мяч на выходе
  • 43'
    Эйлинг Люк из команды Лидс отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Рафинья Диас из команды Лидс делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.
  • 43'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Рафинья Диас и Эйлинг Люк из команды Лидс.
  • 42'
    Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Лидс контролирует мяч.
  • 40'
    Отличный пас сделал Клих Матеуш из команды Лидс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 40'
    Контроль мяча: Лидс: 57%, Норвич: 43%.
  • 40'
    Родриго из команды Лидс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 39'
    Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Удар от ворот произведет Лидс
  • 38'
    Рашица Милот решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    37'
    Форшоу Адам из команды Лидс заходит слишком далеко, он валит Пукки Теэму.
  • Фол, нарушение
    36'
    Бэмфорд Патрик наказан за толчок Брэндон Уильямс
  • 36'
    Удар от ворот произведет Лидс
  • 35'
    Контроль мяча: Лидс: 57%, Норвич: 43%.
  • 35'
    Рупп Лукас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 35'
    Рашица Милот нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 35'
    Сарджент Джош из команды Норвич делает заброс на партнера по команде.
  • 35'
    Рупп Лукас из команды Норвич сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 35'
    Мелье Иллан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Норвич идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 34'
    Стрёйк Паскаль нанес удар головой, но Тим Крул спокойно отбил мяч.
  • Угловой
    34'
    Рафинья Диас из команды Лидс подал угловой слева.
  • 34'
    Джеймс Дэниэл из команды Лидс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 33'
    Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Норвич контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    33'
    Клих Матеуш нарушает правила. Маклин Кенни пострадал
  • 32'
    Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Норвич выполняет удар от ворот.
  • 32'
    Эйлинг Люк из команды Лидс пытался отдать пас партнеру, но сделал это очень неудачно.
  • 31'
    Удар от ворот произведет Лидс
  • 30'
    Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Лидс: 58%, Норвич: 42%.
  • 30'
    Норвич выполняет удар от ворот.
  • 30'
    Как он промахнулся? Стрёйк Паскаль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 30'
    Почти гол! Стрёйк Паскаль пробил головой по воротам, но Тим Крул спас!
  • Угловой
    29'
    Даллас Стюарт из команды Лидс подал угловой слева.
  • 29'
    Ааронс Макс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 29'
    Рафинья Диас попадает в перекладину ударом с лета. Какой шанс!
  • 29'
    Бэмфорд Патрик из команды Лидс отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Лидс начинает контратаку
  • 28'
    Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    28'
    Рашица Милот из команды Норвич подал угловой слева.
  • 28'
    Сарджент Джош нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 27'
    Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 27'
    VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.
  • Желтая карточка
    26'
    Эйлинг Люк совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Эйлинг Люк из команды Лидс поставил подножку. Пострадал Рашица Милот
  • 26'
    Норвич выполняет удар от ворот.
  • 25'
    Джеймс Дэниэл из команды Лидс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Рашица Милот из команды Норвич поставил подножку. Пострадал Клих Матеуш
  • 25'
    Контроль мяча: Лидс: 56%, Норвич: 44%.
  • 25'
    Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    24'
    Назначен штрафной. Пострадал Рафинья Диас, его свалил Ааронс Макс.
  • 23'
    Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Удар от ворот произведет Лидс
  • Фол, нарушение
    22'
    Джеймс Дэниэл нарушает правила. Ааронс Макс пострадал
  • 21'
    О, нет. Из многообещающей позиции Рафинья Диас из команды Лидс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 21'
    Рафинья Диас из команды Лидс делает навес прямо в штрафную.
  • 21'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Рафинья Диас и Даллас Стюарт из команды Лидс.
  • 20'
    Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Лидс: 57%, Норвич: 43%.
  • 20'
    Крул Тим взял и забрал мяч на выходе
  • 19'
    Даллас Стюарт из команды Лидс отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    19'
    Гибсон Бен наказан за толчок Родриго
  • 19'
    Норвич выполняет удар от ворот.
  • 19'
    Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    18'
    Ааронс Макс наказан за толчок Рафинья Диас
  • 17'
    Эйлинг Люк из команды Лидс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • Фол, нарушение
    16'
    Пукки Теэму наказан за толчок Клих Матеуш
  • 15'
    Контроль мяча: Лидс: 57%, Норвич: 43%.
  • Желтая карточка
    15'
    Рефери не любит споров - именно за это Ганн Энгус сейчас получил желтую
  • 14'
    Джеймс Дэниэл сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Родриго наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.
  • 14'
    Плохо сыграл Кабак Озан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 14'
    Джеймс Дэниэл из команды Лидс делает пас партнеру.
  • 14'
    Льоренте Диего делает длинную передачу вперед
  • 13'
    Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Норвич контролирует мяч.
  • 13'
    Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    11'
    Брэндон Уильямс возвращается на поле.
  • 11'
    Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    11'
    Ох, нехорошо это выглядит. Брэндон Уильямс получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 10'
    Контроль мяча: Лидс: 58%, Норвич: 42%.
  • Травма, повреждение
    10'
    Брэндон Уильямс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 10'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Форшоу Адам из команды Лидс поставил подножку. Пострадал Брэндон Уильямс
  • 8'
    Хорошую попытку сделал Маклин Кенни. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 8'
    Брэндон Уильямс из команды Норвич отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Маклин Кенни из команды Норвич сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 7'
    Лидс контролирует мяч.
  • 6'
    Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Ааронс Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    6'
    Рафинья Диас из команды Лидс подал угловой справа.
  • 5'
    Джеймс Дэниэл из команды Лидс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 5'
    Эйлинг Люк делает длинную передачу вперед
  • 5'
    Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Лидс: 57%, Норвич: 43%.
  • 4'
    Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Родриго из команды Лидс поставил подножку. Пострадал Брэндон Уильямс
  • 3'
    Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Родриго из команды Лидс поставил подножку. Пострадал Лис-Мелу Пьерр
  • 2'
    Удар от ворот произведет Норвич
  • 2'
    Форшоу Адам из команды Лидс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 1'
    Лидс контролирует мяч.
  • 1'
    Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Норвич начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Elland Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 116
Лидс 82.8% (96)
X 11.2% (13)
Норвич 6% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Лидс 2:1 Норвич онлайн

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Прогнозы на матч Лидс 2:1 Норвич

Исход игры
Лидс
82.8% (96)
Ничья
11.2% (13)
Норвич
6% (7)
Тотал 2.5
Больше
44.14% (49)
Меньше
55.86% (62)
Обе команды забьют
Да
54.05% (60)
Нет
45.95% (51)
Популярный счёт
1:0 Лидс
35.3% (41)
2:1 Лидс
31.9% (37)
1:1 Ничья
9.5% (11)
2:0 Лидс
6.9% (8)
3:1 Лидс
3.4% (4)
0:1 Норвич
1.7% (2)
3:2 Лидс
1.7% (2)
1:2 Норвич
1.7% (2)
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