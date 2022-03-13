Второй тайм

98' Обе команды могли выиграть сегодня, но Лидс вырывает победу

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Сегодняшная посещаемость составляет 36321 болельщиков

97' Джеймс Дэниэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

97' Должен был быть гол! Пукки Теэму имел отличный шанс, но Иллан Мелье не дал голу состоятся!

97' Гилмор Билли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

96' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

95' Команда Лидс забила решающий гол в последние минуты игры!

95' Супер-замена от тренера! Гелхардт Джо только вышел на поле и уже забил!

94' Отличные скиллы показывает Рафинья Диас , обводя своих соперников

94' Удар от ворот произведет Лидс

93' Льоренте Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Харрисон Джек пробует нанести удар издали, но Тим Крул держит все под контролем

92' СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!

91' Г О О О О Л - Маклин Кенни забивает с левой ноги!

91' Игрок команды Норвич делает подачу своему товарищу по команде.

90' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

88' Норвич выполняет удар от ворот.

88' Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Крул Тим взял и забрал мяч на выходе

86' Джеймс Дэниэл из команды Лидс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

86' Крул Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Норвич выполняет удар от ворот.

82' Брэндон Уильямс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Матч возобновлен

81' Ох, нехорошо это выглядит. Пукки Теэму получил травму и медбригада забирает его с поля.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Матч возобновлен

79' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

78' Матч возобновится спорным мячом

78' После проверки VAR рефери поменял решение - Норвич не будет бить пенальти!

77' Джеймс Дэниэл получает желтую карточку за неспортивное поведение

77' Ааронс Макс получает желтую карточку за неспортивное поведение

76' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

75' Лидс идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' ПЕРЕКЛАДИНА! Роу Джонатан упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

72' Норвич идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Матч возобновлен

71' Харрисон Джек получает желтую карточку за неспортивное поведение

71' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

71' Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Брэндон Уильямс из команды Норвич делает пас партнеру.

70' Матч возобновлен

70' Ох, нехорошо это выглядит. Норманн Матиас получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Норманн Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Норвич выполняет удар от ворот.

67' Норвич выполняет удар от ворот.

67' Отличный пас сделал Рафинья Диас из команды Лидс . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

66' Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Роу Джонатан пробует нанести удар издали, но Иллан Мелье держит все под контролем

64' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Норвич выполняет удар от ворот.

62' Хороший удар издали нанес Джеймс Дэниэл , но отличный сейв сделал Тим Крул. Угловой.

62' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Тактическая замена. Родриго уходит с поля и его заменяет Кох Робин

59' Крул Тим взял и забрал мяч на выходе

59' Игрок Рафинья Диас из команды Лидс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

58' Матч возобновится спорным мячом

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Кабак Озан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Брэндон Уильямс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

56' Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Крул Тим взял и забрал мяч на выходе

54' Рафинья Диас из команды Лидс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

53' Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Рафинья Диас нанес удар, мяч был парирован, но Тим Крул не удержал его в руках.

52' Родриго из команды Лидс делает пас партнеру.

51' Харрисон Джек из команды Лидс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

51' Льоренте Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Родриго из команды Лидс отправил кросс в штрафную...

49' Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Стрёйк Паскаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Рашица Милот навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара