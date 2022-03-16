последние игры Тоттенхэм играет с вдохновением поэтому на их победу.
Станислав53 #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мопе Нил
|8 (1)
|0.28
|Макаллистер Алексис
|4 (1)
|0.14
|Троссар Леандро
|4 (1)
|0.14
|Уэлбек Данни
|3
|0.1
|Уэбстер Адам
|2
|0.07
|Мвепу Энок
|1
|0.03
|Даффи Шейн
|1
|0.03
|Бёрн Дэн
|1
|0.03
|Данк Льюис
|1
|0.03
|Гросс Паскаль
|0
|0
|Модер Якуб
|0
|0
|Лемпти Тарик
|0
|0
|Лаллана Адам
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Марч Соломон
|0
|0
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Биссума Ив
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сон Хынмин
|11
|0.39
|Кейн Гарри
|11 (2)
|0.39
|Лукас Моура
|2
|0.07
|Регилон Серхио
|2
|0.07
|Кулушевски Деян
|2
|0.07
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0.07
|Бергвейн Стевен
|2
|0.07
|Санчес Давинсон
|2
|0.07
|Доэрти Мэтт
|1
|0.04
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.04
|Алли Деле
|1 (1)
|0.04
|Дэвис Бен
|0
|0
|Уинкс Гарри
|0
|0
|Сессеньон Райан
|0
|0
|Эмерсон Жуниор
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биссума Ив
|8
|0
|Даффи Шейн
|7
|0
|Мопе Нил
|6
|0
|Вельтман Йоел
|5
|0
|Лаллана Адам
|4
|0
|Уэбстер Адам
|4
|0
|Бёрн Дэн
|4
|0
|Кукурелья Марк
|4
|0
|Санчес Роберт
|2
|1
|Макаллистер Алексис
|3
|0
|Данк Льюис
|1
|1
|Троссар Леандро
|2
|0
|Лемпти Тарик
|2
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Мвепу Энок
|1
|0
|Модер Якуб
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Кристиан
|7
|0
|Скипп Оливер
|6
|0
|Танганга Джафет
|3
|1
|Санчес Давинсон
|4
|0
|Кейн Гарри
|3
|0
|Лукас Моура
|3
|0
|Дэвис Бен
|3
|0
|Регилон Серхио
|3
|0
|Эмерсон Жуниор
|3
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0
|Уинкс Гарри
|2
|0
|Льорис Уго
|1
|0
|Сон Хынмин
|1
|0
|Дайер Эрик
|1
|0
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|Алли Деле
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Сессеньон Райан
|1
|0
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Антонио Конте
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|29
|22
|4
|3
|68 - 18
|70
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|73 - 20
|66
|3.
|Челси
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|57 - 19
|59
|4.
|Арсенал
|Заявка
|26
|16
|3
|7
|43 - 29
|51
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|48 - 40
|50
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|48 - 36
|48
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|29
|14
|4
|11
|29 - 23
|46
|8.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|28
|14
|4
|10
|42 - 35
|46
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|28
|11
|3
|14
|41 - 39
|36
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|36 - 45
|35
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|29
|7
|13
|9
|39 - 38
|34
|12.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|29
|7
|13
|9
|26 - 34
|34
|13.
|Лестер
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|40 - 45
|33
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|32 - 48
|31
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|32 - 45
|30
|16.
|Лидс
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|31 - 65
|26
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|29
|6
|4
|19
|29 - 55
|22
|18.
|Эвертон
|Заявка
|26
|6
|4
|16
|28 - 47
|22
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|27
|3
|12
|12
|22 - 38
|21
|20.
|Норвич
|Заявка
|29
|4
|5
|20
|18 - 63
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|37 - 7
|36
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|40 - 10
|34
|3.
|Арсенал
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|24 - 10
|32
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 18
|27
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 20
|27
|6.
|Челси
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|28 - 10
|26
|7.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|13
|8
|1
|4
|23 - 15
|25
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 14
|22
|9.
|Лестер
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 18
|21
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|14 - 12
|20
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 17
|19
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 20
|18
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 25
|18
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|16 - 19
|17
|15.
|Эвертон
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|18 - 19
|16
|16.
|Лидс
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 29
|16
|17.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|10 - 18
|15
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 16
|12
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 31
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 8
|36
|2.
|Челси
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 9
|33
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|36 - 13
|30
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|15 - 11
|26
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 22
|23
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 16
|21
|7.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 20
|21
|8.
|Арсенал
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 19
|19
|9.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 16
|19
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|6
|0
|9
|17 - 19
|18
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 21
|15
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 21
|15
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 23
|13
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 31
|13
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 26
|13
|16.
|Лестер
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|18 - 27
|12
|17.
|Лидс
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 36
|10
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|12 - 22
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 32
|8
|20.
|Эвертон
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 28
|6