"Тоттенхэм" обосновался на половине поля "Брайтона". Затяжная комбинация. Мяч переходит с одного фланга на другой.

Марч навесил во вратарскую. Защитники разобрались в ситуации

20' Пока игра идет в неспешном темпе. Обе команды прессингуют. Мяч разыгрывается с трудом.

19' Гросс навесил на ближнюю штангу. Защитники "шпор" выбили мяч

18' Сон и Кейн постоянно пытаются образовать пустые зоны в обороне хозяев, но пока без успеха

17' Кейн получил мяч на углу штрафной от Кулушевски, но пробил выше ворот

16' Мопе в офсайде. "Шпоры" сегодня играют с довольно высокой линией обороны.

15' Кулушевски пытался дать пас в штрафную. Хозяева прервали передачу.

14' Марч залезает в офсайд на правом фланге.

13' Хейбьерг навешивал на дальнюю штангу. Кукурелья выбивает мяч за пределы штрафной.

12' А сейчас гости комбинируют в позиционной атаке.

11' Игра продолжается. С мячом хозяева на совей половине поля.

9' Пока в игре пауза - немного о тактике. "Брайтон" сегодня, похоже, играет в три защитника, чтобы избавиться от прессинга передней линии "шпор". Получается по ка не очень.

8' Дайер на газоне. Ему помогают медики.

7' Санчес ошибся при владении мяча, Кейн обокрал его, но с острого угла не попал по воротам!

6' Кейн не попадает в пустые ворота!

5' Кулушевски пытался сыграть в стеночку с партнером. Удар от ворот.

4' "Тоттенхэм" прессингует и не дает спокойно разыгрывать мяч возле ворот

3' Ромеро отдал пас Доэрти. Мяч от него ушел за лицевую.