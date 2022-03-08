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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Брайтон
 
Позже

Стадион:
Тоттенхэм
Прогнозы 43
Брайтон 0% (0)
X 9.3% (4)
Тоттенхэм 90.7% (39)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Брайтон
Ничья
Тоттенхэм
3.28
3.52
2.36
Все Коэффициенты

История личных встреч

Брайтон
Тоттенхэм

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

18.2%
9.1%
72.7%
2 победы 1 ничья 8 побед

Первый тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы

История матчей

К
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
КЛ
2:0
ТМС
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мопе Нил 8 (1) 0.29
Макаллистер Алексис 4 (1) 0.14
Троссар Леандро 4 (1) 0.14
Уэлбек Данни 3 0.11
Уэбстер Адам 2 0.07
Мвепу Энок 1 0.04
Даффи Шейн 1 0.04
Бёрн Дэн 1 0.04
Данк Льюис 1 0.04
Гросс Паскаль 0 0
Модер Якуб 0 0
Лемпти Тарик 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Марч Соломон 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Биссума Ив 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 11 0.41
Кейн Гарри 11 (2) 0.41
Лукас Моура 2 0.07
Регилон Серхио 2 0.07
Кулушевски Деян 2 0.07
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.07
Бергвейн Стевен 2 0.07
Санчес Давинсон 2 0.07
Доэрти Мэтт 1 0.04
Н'Домбеле Тангай 1 0.04
Алли Деле 1 (1) 0.04
Дэвис Бен 0 0
Уинкс Гарри 0 0
Сессеньон Райан 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 8 0
Даффи Шейн 7 0
Вельтман Йоел 5 0
Мопе Нил 5 0
Лаллана Адам 4 0
Уэбстер Адам 4 0
Бёрн Дэн 4 0
Кукурелья Марк 4 0
Санчес Роберт 2 1
Макаллистер Алексис 3 0
Данк Льюис 1 1
Троссар Леандро 2 0
Лемпти Тарик 2 0
Марч Соломон 1 0
Мвепу Энок 1 0
Модер Якуб 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Кристиан 7 0
Скипп Оливер 6 0
Танганга Джафет 3 1
Санчес Давинсон 4 0
Кейн Гарри 3 0
Лукас Моура 3 0
Дэвис Бен 3 0
Регилон Серхио 3 0
Эмерсон Жуниор 3 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0
Уинкс Гарри 2 0
Льорис Уго 1 0
Сон Хынмин 1 0
Дайер Эрик 1 0
Бергвейн Стевен 1 0
Алли Деле 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Сессеньон Райан 1 0
Н'Домбеле Тангай 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Антонио Конте 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
19
6 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
22 Не забивали 18
1
11%
4
21%
1-15
1
11%
3
16%
16-30
4
44%
4
21%
31-45
2
22%
1
5%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
7
37%
76-90

Пропущено

19
20
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
1
5%
3
15%
1-15
5
26%
3
15%
16-30
4
21%
3
15%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
6
32%
3
15%
61-75
2
11%
6
30%
76-90

Забито

16
19
4 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
1
6%
2
11%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
3
19%
6
32%
61-75
8
50%
1
5%
76-90

Пропущено

16
19
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
5
31%
3
16%
1-15
3
19%
3
16%
16-30
1
6%
3
16%
31-45
3
19%
2
11%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
4
25%
4
21%
76-90

Забито

25
38
10 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 10
11 Не забивали 8
2
8%
6
16%
1-15
2
8%
5
13%
16-30
6
24%
8
21%
31-45
3
12%
5
13%
46-60
3
12%
6
16%
61-75
9
36%
8
21%
76-90

Пропущено

35
39
19 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 21
18 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 19
6
17%
6
15%
1-15
8
23%
6
15%
16-30
5
14%
6
15%
31-45
4
11%
4
10%
46-60
6
17%
7
18%
61-75
6
17%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Брайтон - Бёрнли 0:3
Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Уотфорд - Брайтон 0:2 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Лестер - Брайтон 1:1 Брайтон - Челси 1:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Вест Бромвич - Брайтон 1:2 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Брайтон 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Брайтон - Лидс 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Мидлсбро - Тоттенхэм 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4
Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Челси 0:1 Тоттенхэм - Моркам 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 28 22 3 3 68 - 18 69
2. Ливерпуль Заявка 28 20 6 2 73 - 20 66
3. Челси Заявка 28 17 8 3 57 - 19 59
4. Арсенал Заявка 26 16 3 7 43 - 29 51
5. Манчестер Юнайтед Заявка 29 14 8 7 48 - 40 50
6. Вест Хэм Заявка 29 14 6 9 48 - 36 48
7. Вулверхэмптон Заявка 29 14 4 11 29 - 23 46
8. Тоттенхэм Заявка 27 14 3 10 42 - 35 45
9. Астон Вилла Заявка 28 11 3 14 41 - 39 36
10. Саутгемптон Заявка 29 8 11 10 36 - 45 35
11. Брайтон Заявка 28 7 12 9 26 - 34 33
12. Лестер Заявка 26 9 6 11 40 - 45 33
13. Кристал Пэлас Заявка 28 7 12 9 39 - 38 33
14. Ньюкасл Заявка 28 7 10 11 32 - 48 31
15. Брентфорд Заявка 29 8 6 15 32 - 45 30
16. Лидс Заявка 29 6 8 15 31 - 65 26
17. Уотфорд Заявка 29 6 4 19 29 - 55 22
18. Эвертон Заявка 26 6 4 16 28 - 47 22
19. Бёрнли Заявка 27 3 12 12 22 - 38 21
20. Норвич Заявка 29 4 5 20 18 - 63 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 11 3 0 37 - 7 36
2. Манчестер Сити Заявка 14 11 1 2 40 - 10 34
3. Арсенал Заявка 14 10 2 2 24 - 10 32
4. Манчестер Юнайтед Заявка 15 8 3 4 24 - 18 27
5. Вест Хэм Заявка 15 8 3 4 27 - 20 27
6. Челси Заявка 13 7 5 1 28 - 10 26
7. Тоттенхэм Заявка 13 8 1 4 23 - 15 25
8. Саутгемптон Заявка 15 5 7 3 20 - 14 22
9. Лестер Заявка 13 6 3 4 22 - 18 21
10. Вулверхэмптон Заявка 14 6 2 6 14 - 12 20
11. Астон Вилла Заявка 13 5 3 5 24 - 20 18
12. Ньюкасл Заявка 14 4 6 4 20 - 25 18
13. Кристал Пэлас Заявка 14 4 6 4 22 - 17 18
14. Брентфорд Заявка 15 5 2 8 16 - 19 17
15. Эвертон Заявка 13 5 1 7 18 - 19 16
16. Лидс Заявка 15 4 4 7 17 - 29 16
17. Брайтон Заявка 14 3 5 6 10 - 18 14
18. Бёрнли Заявка 13 2 6 5 10 - 16 12
19. Норвич Заявка 15 2 3 10 10 - 31 9
20. Уотфорд Заявка 14 2 1 11 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 28 - 8 35
2. Челси Заявка 15 10 3 2 29 - 9 33
3. Ливерпуль Заявка 14 9 3 2 36 - 13 30
4. Вулверхэмптон Заявка 15 8 2 5 15 - 11 26
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 6 5 3 24 - 22 23
6. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 21 - 16 21
7. Тоттенхэм Заявка 14 6 2 6 19 - 20 20
8. Арсенал Заявка 12 6 1 5 19 - 19 19
9. Брайтон Заявка 14 4 7 3 16 - 16 19
10. Астон Вилла Заявка 15 6 0 9 17 - 19 18
11. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
12. Уотфорд Заявка 15 4 3 8 15 - 21 15
13. Ньюкасл Заявка 14 3 4 7 12 - 23 13
14. Саутгемптон Заявка 14 3 4 7 16 - 31 13
15. Брентфорд Заявка 14 3 4 7 16 - 26 13
16. Лестер Заявка 13 3 3 7 18 - 27 12
17. Лидс Заявка 14 2 4 8 14 - 36 10
18. Бёрнли Заявка 14 1 6 7 12 - 22 9
19. Норвич Заявка 14 2 2 10 8 - 32 8
20. Эвертон Заявка 13 1 3 9 10 - 28 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 марта 2022, осталось 2 дня 17 часов.

    Главный судья: Джонс Роберт

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Брайтон 0% (0)
    X 9.3% (4)
    Тоттенхэм 90.7% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Тоттенхэм
    3.28
    3.52
    2.36
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Брайтон - Тоттенхэм онлайн

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    Прогнозы на матч Брайтон - Тоттенхэм

    Исход игры
    Брайтон
    0% (0)
    Ничья
    9.3% (4)
    Тоттенхэм
    90.7% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.79% (27)
    Меньше
    37.21% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    72.09% (31)
    Нет
    27.91% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    55.8% (24)
    0:1 Тоттенхэм
    16.3% (7)
    0:2 Тоттенхэм
    11.6% (5)
    1:1 Ничья
    9.3% (4)
    1:3 Тоттенхэм
    4.7% (2)
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