Англия: Премьер-лига 2021-2022
История личных встреч
Брайтон
Тоттенхэм
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
18.2%
9.1%
72.7%
2 победы 1 ничья 8 побед
Первый тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мопе Нил
|8 (1)
|0.29
|Макаллистер Алексис
|4 (1)
|0.14
|Троссар Леандро
|4 (1)
|0.14
|Уэлбек Данни
|3
|0.11
|Уэбстер Адам
|2
|0.07
|Мвепу Энок
|1
|0.04
|Даффи Шейн
|1
|0.04
|Бёрн Дэн
|1
|0.04
|Данк Льюис
|1
|0.04
|Гросс Паскаль
|0
|0
|Модер Якуб
|0
|0
|Лемпти Тарик
|0
|0
|Лаллана Адам
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Марч Соломон
|0
|0
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Биссума Ив
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сон Хынмин
|11
|0.41
|Кейн Гарри
|11 (2)
|0.41
|Лукас Моура
|2
|0.07
|Регилон Серхио
|2
|0.07
|Кулушевски Деян
|2
|0.07
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0.07
|Бергвейн Стевен
|2
|0.07
|Санчес Давинсон
|2
|0.07
|Доэрти Мэтт
|1
|0.04
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.04
|Алли Деле
|1 (1)
|0.04
|Дэвис Бен
|0
|0
|Уинкс Гарри
|0
|0
|Сессеньон Райан
|0
|0
|Эмерсон Жуниор
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биссума Ив
|8
|0
|Даффи Шейн
|7
|0
|Вельтман Йоел
|5
|0
|Мопе Нил
|5
|0
|Лаллана Адам
|4
|0
|Уэбстер Адам
|4
|0
|Бёрн Дэн
|4
|0
|Кукурелья Марк
|4
|0
|Санчес Роберт
|2
|1
|Макаллистер Алексис
|3
|0
|Данк Льюис
|1
|1
|Троссар Леандро
|2
|0
|Лемпти Тарик
|2
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Мвепу Энок
|1
|0
|Модер Якуб
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Кристиан
|7
|0
|Скипп Оливер
|6
|0
|Танганга Джафет
|3
|1
|Санчес Давинсон
|4
|0
|Кейн Гарри
|3
|0
|Лукас Моура
|3
|0
|Дэвис Бен
|3
|0
|Регилон Серхио
|3
|0
|Эмерсон Жуниор
|3
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0
|Уинкс Гарри
|2
|0
|Льорис Уго
|1
|0
|Сон Хынмин
|1
|0
|Дайер Эрик
|1
|0
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|Алли Деле
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Сессеньон Райан
|1
|0
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Антонио Конте
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
19
6 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
22 Не забивали 18
1
11%
4
21%
1-15
1
11%
3
16%
16-30
4
44%
4
21%
31-45
2
22%
1
5%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
7
37%
76-90
Пропущено
19
20
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
1
5%
3
15%
1-15
5
26%
3
15%
16-30
4
21%
3
15%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
6
32%
3
15%
61-75
2
11%
6
30%
76-90
Забито
16
19
4 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
1
6%
2
11%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
3
19%
6
32%
61-75
8
50%
1
5%
76-90
Пропущено
16
19
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
5
31%
3
16%
1-15
3
19%
3
16%
16-30
1
6%
3
16%
31-45
3
19%
2
11%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
4
25%
4
21%
76-90
Забито
25
38
10 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 10
11 Не забивали 8
2
8%
6
16%
1-15
2
8%
5
13%
16-30
6
24%
8
21%
31-45
3
12%
5
13%
46-60
3
12%
6
16%
61-75
9
36%
8
21%
76-90
Пропущено
35
39
19 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 21
18 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 19
6
17%
6
15%
1-15
8
23%
6
15%
16-30
5
14%
6
15%
31-45
4
11%
4
10%
46-60
6
17%
7
18%
61-75
6
17%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Брайтон - Бёрнли 0:3
Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Уотфорд - Брайтон 0:2 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Лестер - Брайтон 1:1 Брайтон - Челси 1:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Вест Бромвич - Брайтон 1:2 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Брайтон 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Брайтон - Лидс 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Мидлсбро - Тоттенхэм 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4
Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Челси 0:1 Тоттенхэм - Моркам 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|28
|22
|3
|3
|68 - 18
|69
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|73 - 20
|66
|3.
|Челси
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|57 - 19
|59
|4.
|Арсенал
|Заявка
|26
|16
|3
|7
|43 - 29
|51
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|48 - 40
|50
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|48 - 36
|48
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|29
|14
|4
|11
|29 - 23
|46
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|27
|14
|3
|10
|42 - 35
|45
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|28
|11
|3
|14
|41 - 39
|36
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|36 - 45
|35
|11.
|Брайтон
|Заявка
|28
|7
|12
|9
|26 - 34
|33
|12.
|Лестер
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|40 - 45
|33
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|28
|7
|12
|9
|39 - 38
|33
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|32 - 48
|31
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|32 - 45
|30
|16.
|Лидс
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|31 - 65
|26
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|29
|6
|4
|19
|29 - 55
|22
|18.
|Эвертон
|Заявка
|26
|6
|4
|16
|28 - 47
|22
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|27
|3
|12
|12
|22 - 38
|21
|20.
|Норвич
|Заявка
|29
|4
|5
|20
|18 - 63
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|37 - 7
|36
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|40 - 10
|34
|3.
|Арсенал
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|24 - 10
|32
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 18
|27
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 20
|27
|6.
|Челси
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|28 - 10
|26
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|23 - 15
|25
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 14
|22
|9.
|Лестер
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 18
|21
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|14 - 12
|20
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 20
|18
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 25
|18
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|22 - 17
|18
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|16 - 19
|17
|15.
|Эвертон
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|18 - 19
|16
|16.
|Лидс
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 29
|16
|17.
|Брайтон
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 18
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 16
|12
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 31
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 8
|35
|2.
|Челси
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 9
|33
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|36 - 13
|30
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|15 - 11
|26
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 22
|23
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 16
|21
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 20
|20
|8.
|Арсенал
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 19
|19
|9.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 16
|19
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|6
|0
|9
|17 - 19
|18
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 21
|15
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 21
|15
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 23
|13
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 31
|13
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 26
|13
|16.
|Лестер
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|18 - 27
|12
|17.
|Лидс
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 36
|10
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|12 - 22
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 32
|8
|20.
|Эвертон
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 28
|6
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Прогнозы на матч Брайтон - Тоттенхэм
Исход игры
Брайтон
0% (0)
Ничья
9.3% (4)
Тоттенхэм
90.7% (39)
Тотал 2.5
Больше
62.79% (27)
Меньше
37.21% (16)
Обе команды забьют
Да
72.09% (31)
Нет
27.91% (12)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
55.8% (24)
0:1 Тоттенхэм
16.3% (7)
0:2 Тоттенхэм
11.6% (5)
1:1 Ничья
9.3% (4)
1:3 Тоттенхэм
4.7% (2)
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