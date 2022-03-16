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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Арсенал
 
Позже

Стадион:
Ливерпуль
Прогнозы 185
Арсенал 24.9% (46)
X 22.2% (41)
Ливерпуль 53% (98)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Ливерпуль
3.66
3.76
2.16
Все Коэффициенты
Новости
32
Ремсдейл
Аарон
17
Седрик
Соареш
4
Уайт
Бен
6
Габриэль
дос
Сантос
3
Тирни
Киран
5
Парти
Томас
34
Джака
Гранит
7
Сака
Букайо
8
Эдегор
Мартин
35
Мартинелли
Габриэл
9
Ляказетт
Александр
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
32
Матип
Жоэль
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
14
Хендерсон
Джордан
3
Фабиньо
Энрике
6
Алькантара
Тьяго
23
Диас
Луис
20
Жота
Диогу
10
Мане
Садио
Арсенал
4-2-3-1
Ливерпуль
4-3-3

История личных встреч

Арсенал
Ливерпуль

19 матчей

57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.1%
52.6%
5.3%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед

38 матчей

28.9%
36.8%
34.3%
11 побед 14 ничьих 13 побед

Первый тайм

21.1%
44.7%
34.2%
8 побед 17 ничьих 13 побед

Второй тайм

26.3%
39.5%
34.2%
10 побед 15 ничьих 13 побед

История матчей

КЛ
0:2
КЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:3
КЛ
0:0
ПЛ
3:1
С
1:1
ПЛ
2:1
КЛ
5:5
ПЛ
3:1
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:4
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
К
2:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
КC
2:1
ПЛ
4:4
ПЛ
1:1
ЛЧ
4:2
ПЛ
1:1
ЛЧ
1:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смит-Роу Эмил 9 0.35
Сака Букайо 8 0.31
Эдегор Мартин 5 0.19
Мартинелли Габриэл 5 0.19
Ляказетт Александр 4 (2) 0.15
Обамеянг Пьер-Эмерик 4 0.15
Габриэль дос Сантос 3 0.12
Парти Томас 2 0.08
Тирни Киран 1 0.04
Пепе Николя 1 0.04
Джака Гранит 0 0
Эльнени Мохамед 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0
Тавареш Нуну 0 0
Нкетиа Эдди 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 20 (5) 0.71
Мане Садио 12 0.43
Жота Диогу 12 0.43
Фирмино Роберто 4 0.14
Фабиньо Энрике 4 (1) 0.14
Ван Дейк Виргил 3 0.11
Александер-Арнольд Трент 2 0.07
Хендерсон Джордан 2 0.07
Окслейд-Чемберлен Алекс 2 0.07
Кейта Наби 2 0.07
Минамино Такуми 2 0.07
Ориги Дивок 2 0.07
Диас Луис 2 0.07
Робертсон Эндрю 1 0.04
Матип Жоэль 1 0.04
Алькантара Тьяго 1 0.04
Джонс Кёртис 1 0.04
Цимикас Костас 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Алиссон Бекер 0 0
Уильямс Неко 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Гранит 5 1
Габриэль дос Сантос 5 1
Парти Томас 4 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 4 0
Сака Букайо 4 0
Мартинелли Габриэл 2 1
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0
Седрик Соареш 2 0
Эдегор Мартин 2 0
Холдинг Роб 2 0
Мари Пабло 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Ремсдейл Аарон 1 0
Уайт Бен 1 0
Тавареш Нуну 1 0
Нкетиа Эдди 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертсон Эндрю 4 1
Фабиньо Энрике 5 0
Хендерсон Джордан 3 0
Мане Садио 3 0
Милнер Джеймс 2 0
Фирмино Роберто 2 0
Ван Дейк Виргил 2 0
Жота Диогу 2 0
Цимикас Костас 2 0
Конате Ибраима 2 0
Матип Жоэль 1 0
Алькантара Тьяго 1 0
Салах Мохамед 1 0
Минамино Такуми 1 0
Кейта Наби 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Мортон Тайлер 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
37
10 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 11
14 Не забивали 15
3
13%
7
19%
1-15
4
17%
5
14%
16-30
3
13%
8
22%
31-45
6
26%
5
14%
46-60
3
13%
6
16%
61-75
4
17%
6
16%
76-90

Пропущено

11
12
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
18%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
9%
3
25%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
1
9%
4
33%
61-75
5
45%
1
8%
76-90

Забито

19
37
13 В 1-м тайме 17
6 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 11
18 Не забивали 14
4
21%
3
8%
1-15
6
32%
6
16%
16-30
3
16%
8
22%
31-45
2
11%
3
8%
46-60
1
5%
6
16%
61-75
3
16%
11
30%
30%
76-90

Пропущено

19
7
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
3
16%
1
14%
1-15
1
5%
1
14%
16-30
3
16%
1
14%
31-45
3
16%
1
14%
46-60
4
21%
2
29%
61-75
5
26%
1
14%
76-90

Забито

42
74
23 В 1-м тайме 37
19 Во 2-м тайме 37
19 Забивали первыми 22
6 Не забивали 1
7
17%
10
14%
1-15
10
24%
11
15%
16-30
6
14%
16
22%
31-45
8
19%
8
11%
46-60
4
10%
12
16%
61-75
7
17%
17
23%
76-90

Пропущено

30
19
10 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
5
17%
2
11%
1-15
1
3%
2
11%
16-30
4
13%
4
21%
31-45
5
17%
3
16%
46-60
5
17%
6
32%
61-75
10
33%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Арсенал - Лестер 2:0 Уотфорд - Арсенал 2:3 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1
Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 0:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Норвич - Арсенал 0:5 Арсенал - Сандерленд 5:1 Лидс - Арсенал 1:4 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Эвертон - Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Арсенал - Уотфорд 1:0
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Норвич 2:1
Челси - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Лидс 6:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ливерпуль - Кардифф Сити 3:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ливерпуль - Шрусбери Таун 4:1 Челси - Ливерпуль 2:2 Лестер - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Лестер 3:3 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 29 22 4 3 68 - 18 70
2. Ливерпуль Заявка 28 20 6 2 73 - 20 66
3. Челси Заявка 28 17 8 3 57 - 19 59
4. Арсенал Заявка 26 16 3 7 43 - 29 51
5. Манчестер Юнайтед Заявка 29 14 8 7 48 - 40 50
6. Вест Хэм Заявка 29 14 6 9 48 - 36 48
7. Вулверхэмптон Заявка 29 14 4 11 29 - 23 46
8. Тоттенхэм 0:0 Заявка 28 14 4 10 42 - 35 46
9. Астон Вилла Заявка 28 11 3 14 41 - 39 36
10. Саутгемптон Заявка 29 8 11 10 36 - 45 35
11. Кристал Пэлас Заявка 29 7 13 9 39 - 38 34
12. Брайтон 0:0 Заявка 29 7 13 9 26 - 34 34
13. Лестер Заявка 26 9 6 11 40 - 45 33
14. Ньюкасл Заявка 28 7 10 11 32 - 48 31
15. Брентфорд Заявка 29 8 6 15 32 - 45 30
16. Лидс Заявка 29 6 8 15 31 - 65 26
17. Уотфорд Заявка 29 6 4 19 29 - 55 22
18. Эвертон Заявка 26 6 4 16 28 - 47 22
19. Бёрнли Заявка 27 3 12 12 22 - 38 21
20. Норвич Заявка 29 4 5 20 18 - 63 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 11 3 0 37 - 7 36
2. Манчестер Сити Заявка 14 11 1 2 40 - 10 34
3. Арсенал Заявка 14 10 2 2 24 - 10 32
4. Манчестер Юнайтед Заявка 15 8 3 4 24 - 18 27
5. Вест Хэм Заявка 15 8 3 4 27 - 20 27
6. Челси Заявка 13 7 5 1 28 - 10 26
7. Тоттенхэм 0:0 Заявка 13 8 1 4 23 - 15 25
8. Саутгемптон Заявка 15 5 7 3 20 - 14 22
9. Лестер Заявка 13 6 3 4 22 - 18 21
10. Вулверхэмптон Заявка 14 6 2 6 14 - 12 20
11. Кристал Пэлас Заявка 15 4 7 4 22 - 17 19
12. Астон Вилла Заявка 13 5 3 5 24 - 20 18
13. Ньюкасл Заявка 14 4 6 4 20 - 25 18
14. Брентфорд Заявка 15 5 2 8 16 - 19 17
15. Эвертон Заявка 13 5 1 7 18 - 19 16
16. Лидс Заявка 15 4 4 7 17 - 29 16
17. Брайтон 0:0 Заявка 15 3 6 6 10 - 18 15
18. Бёрнли Заявка 13 2 6 5 10 - 16 12
19. Норвич Заявка 15 2 3 10 10 - 31 9
20. Уотфорд Заявка 14 2 1 11 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 15 11 3 1 28 - 8 36
2. Челси Заявка 15 10 3 2 29 - 9 33
3. Ливерпуль Заявка 14 9 3 2 36 - 13 30
4. Вулверхэмптон Заявка 15 8 2 5 15 - 11 26
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 6 5 3 24 - 22 23
6. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 21 - 16 21
7. Тоттенхэм 0:0 Заявка 15 6 3 6 19 - 20 21
8. Арсенал Заявка 12 6 1 5 19 - 19 19
9. Брайтон 0:0 Заявка 14 4 7 3 16 - 16 19
10. Астон Вилла Заявка 15 6 0 9 17 - 19 18
11. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
12. Уотфорд Заявка 15 4 3 8 15 - 21 15
13. Ньюкасл Заявка 14 3 4 7 12 - 23 13
14. Саутгемптон Заявка 14 3 4 7 16 - 31 13
15. Брентфорд Заявка 14 3 4 7 16 - 26 13
16. Лестер Заявка 13 3 3 7 18 - 27 12
17. Лидс Заявка 14 2 4 8 14 - 36 10
18. Бёрнли Заявка 14 1 6 7 12 - 22 9
19. Норвич Заявка 14 2 2 10 8 - 32 8
20. Эвертон Заявка 13 1 3 9 10 - 28 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 марта 2022, осталось 18 минут.

    Главный судья: Марринер Андре

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 185
    Арсенал 24.9% (46)
    X 22.2% (41)
    Ливерпуль 53% (98)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Ливерпуль
    3.66
    3.76
    2.16
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Арсенал - Ливерпуль онлайн

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    Прогнозы на матч Арсенал - Ливерпуль

    Исход игры
    Арсенал
    24.7% (46)
    Ничья
    22.6% (42)
    Ливерпуль
    52.7% (98)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.17% (89)
    Меньше
    25.83% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    91.67% (110)
    Нет
    8.33% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    30.1% (56)
    1:1 Ничья
    11.3% (21)
    2:1 Арсенал
    6.5% (12)
    2:2 Ничья
    5.4% (10)
    0:1 Ливерпуль
    3.2% (6)
    2:3 Ливерпуль
    2.7% (5)
    1:3 Ливерпуль
    2.2% (4)
    0:0 Ничья
    1.1% (2)
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