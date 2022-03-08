Англия: Премьер-лига 2021-2022
История личных встреч
Арсенал
Ливерпуль
19 матчей
57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.1%
52.6%
5.3%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед
38 матчей
28.9%
36.8%
34.3%
11 побед 14 ничьих 13 побед
Первый тайм
21.1%
44.7%
34.2%
8 побед 17 ничьих 13 побед
Второй тайм
26.3%
39.5%
34.2%
10 побед 15 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смит-Роу Эмил
|9
|0.35
|Сака Букайо
|8
|0.31
|Эдегор Мартин
|5
|0.19
|Мартинелли Габриэл
|5
|0.19
|Ляказетт Александр
|4 (2)
|0.15
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|4
|0.15
|Габриэль дос Сантос
|3
|0.12
|Парти Томас
|2
|0.08
|Тирни Киран
|1
|0.04
|Пепе Николя
|1
|0.04
|Джака Гранит
|0
|0
|Эльнени Мохамед
|0
|0
|Томиясу Такэхиро
|0
|0
|Тавареш Нуну
|0
|0
|Нкетиа Эдди
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|20 (5)
|0.71
|Мане Садио
|12
|0.43
|Жота Диогу
|12
|0.43
|Фирмино Роберто
|4
|0.14
|Фабиньо Энрике
|4 (1)
|0.14
|Ван Дейк Виргил
|3
|0.11
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0.07
|Хендерсон Джордан
|2
|0.07
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|2
|0.07
|Кейта Наби
|2
|0.07
|Минамино Такуми
|2
|0.07
|Ориги Дивок
|2
|0.07
|Диас Луис
|2
|0.07
|Робертсон Эндрю
|1
|0.04
|Матип Жоэль
|1
|0.04
|Алькантара Тьяго
|1
|0.04
|Джонс Кёртис
|1
|0.04
|Цимикас Костас
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Алиссон Бекер
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джака Гранит
|5
|1
|Габриэль дос Сантос
|5
|1
|Парти Томас
|4
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|4
|0
|Сака Букайо
|4
|0
|Мартинелли Габриэл
|2
|1
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0
|Седрик Соареш
|2
|0
|Эдегор Мартин
|2
|0
|Холдинг Роб
|2
|0
|Мари Пабло
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|0
|Ремсдейл Аарон
|1
|0
|Уайт Бен
|1
|0
|Тавареш Нуну
|1
|0
|Нкетиа Эдди
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робертсон Эндрю
|4
|1
|Фабиньо Энрике
|5
|0
|Хендерсон Джордан
|3
|0
|Мане Садио
|3
|0
|Милнер Джеймс
|2
|0
|Фирмино Роберто
|2
|0
|Ван Дейк Виргил
|2
|0
|Жота Диогу
|2
|0
|Цимикас Костас
|2
|0
|Конате Ибраима
|2
|0
|Матип Жоэль
|1
|0
|Алькантара Тьяго
|1
|0
|Салах Мохамед
|1
|0
|Минамино Такуми
|1
|0
|Кейта Наби
|1
|0
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|Мортон Тайлер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
37
10 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 11
14 Не забивали 15
3
13%
7
19%
1-15
4
17%
5
14%
16-30
3
13%
8
22%
31-45
6
26%
5
14%
46-60
3
13%
6
16%
61-75
4
17%
6
16%
76-90
Пропущено
11
12
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
18%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
9%
3
25%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
1
9%
4
33%
61-75
5
45%
1
8%
76-90
Забито
19
37
13 В 1-м тайме 17
6 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 11
18 Не забивали 14
4
21%
3
8%
1-15
6
32%
6
16%
16-30
3
16%
8
22%
31-45
2
11%
3
8%
46-60
1
5%
6
16%
61-75
3
16%
11
30%
30%
76-90
Пропущено
19
7
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
3
16%
1
14%
1-15
1
5%
1
14%
16-30
3
16%
1
14%
31-45
3
16%
1
14%
46-60
4
21%
2
29%
61-75
5
26%
1
14%
76-90
Забито
42
74
23 В 1-м тайме 37
19 Во 2-м тайме 37
19 Забивали первыми 22
6 Не забивали 1
7
17%
10
14%
1-15
10
24%
11
15%
16-30
6
14%
16
22%
31-45
8
19%
8
11%
46-60
4
10%
12
16%
61-75
7
17%
17
23%
76-90
Пропущено
30
19
10 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
5
17%
2
11%
1-15
1
3%
2
11%
16-30
4
13%
4
21%
31-45
5
17%
3
16%
46-60
5
17%
6
32%
61-75
10
33%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Арсенал - Лестер 2:0 Уотфорд - Арсенал 2:3 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1
Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 0:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Норвич - Арсенал 0:5 Арсенал - Сандерленд 5:1 Лидс - Арсенал 1:4 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Эвертон - Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Арсенал - Уотфорд 1:0
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Норвич 2:1
Челси - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Лидс 6:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ливерпуль - Кардифф Сити 3:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ливерпуль - Шрусбери Таун 4:1 Челси - Ливерпуль 2:2 Лестер - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Лестер 3:3 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|28
|22
|3
|3
|68 - 18
|69
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|73 - 20
|66
|3.
|Челси
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|57 - 19
|59
|4.
|Арсенал
|Заявка
|26
|16
|3
|7
|43 - 29
|51
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|48 - 40
|50
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|48 - 36
|48
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|29
|14
|4
|11
|29 - 23
|46
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|27
|14
|3
|10
|42 - 35
|45
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|28
|11
|3
|14
|41 - 39
|36
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|36 - 45
|35
|11.
|Брайтон
|Заявка
|28
|7
|12
|9
|26 - 34
|33
|12.
|Лестер
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|40 - 45
|33
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|28
|7
|12
|9
|39 - 38
|33
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|32 - 48
|31
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|32 - 45
|30
|16.
|Лидс
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|31 - 65
|26
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|29
|6
|4
|19
|29 - 55
|22
|18.
|Эвертон
|Заявка
|26
|6
|4
|16
|28 - 47
|22
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|27
|3
|12
|12
|22 - 38
|21
|20.
|Норвич
|Заявка
|29
|4
|5
|20
|18 - 63
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|37 - 7
|36
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|40 - 10
|34
|3.
|Арсенал
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|24 - 10
|32
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 18
|27
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 20
|27
|6.
|Челси
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|28 - 10
|26
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|23 - 15
|25
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 14
|22
|9.
|Лестер
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 18
|21
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|14 - 12
|20
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 20
|18
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 25
|18
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|22 - 17
|18
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|16 - 19
|17
|15.
|Эвертон
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|18 - 19
|16
|16.
|Лидс
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 29
|16
|17.
|Брайтон
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 18
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 16
|12
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 31
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 8
|35
|2.
|Челси
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 9
|33
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|36 - 13
|30
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|15 - 11
|26
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 22
|23
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 16
|21
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 20
|20
|8.
|Арсенал
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 19
|19
|9.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 16
|19
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|6
|0
|9
|17 - 19
|18
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 21
|15
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 21
|15
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 23
|13
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 31
|13
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 26
|13
|16.
|Лестер
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|18 - 27
|12
|17.
|Лидс
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 36
|10
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|12 - 22
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 32
|8
|20.
|Эвертон
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 28
|6
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Прогнозы на матч Арсенал - Ливерпуль
Исход игры
Арсенал
16.3% (7)
Ничья
27.9% (12)
Ливерпуль
55.8% (24)
Тотал 2.5
Больше
82.93% (34)
Меньше
17.07% (7)
Обе команды забьют
Да
97.56% (40)
Нет
2.44% (1)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
46.5% (20)
1:1 Ничья
14% (6)
2:2 Ничья
14% (6)
2:1 Арсенал
9.3% (4)
2:3 Ливерпуль
4.7% (2)
1:3 Ливерпуль
4.7% (2)
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