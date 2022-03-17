Англия: Премьер-лига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Гудисон Парк
64' Желтая карточкаРишарлисон
76' Желтая карточкаКрафт Эмиль
76' Желтая карточкаГордон Энтони
80' Undefined phrase: football_event_Аллан Маркес
83' Красная карточкаАллан Маркес
1:0
90' ГолАйуоби Алекс
Ход матча
64'
76'
76'
80'
83'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 5
-
5 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
22
Годфри
Бен
17
Айуоби
Алекс
11
Грэй
Демарай
17
Крафт
Эмиль
33
Бёрн
Дэн
13
Таргетт
Мэтт
28
Уиллок
Джо
20
Вуд
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Годфри БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Грэй ДемарайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
53 Тайрер ХарриВратарь
- Полузащитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
-
36 Алли ДелеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
-
13 Таргетт МэттЗащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Вуд КрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Ритчи МэттЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Гейл ДуайтНападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Эвертон
Ньюкасл
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
12.5%
37.5%
8 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
24 матча
50%
20.8%
29.2%
12 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
50%
41.7%
8.3%
12 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
29.2%
37.5%
8 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грэй Демарай
|5
|0.19
|Ришарлисон
|4
|0.15
|Гордон Энтони
|3
|0.11
|Таунсенд Андрос
|3 (1)
|0.11
|Калверт-Льюин Доминик
|3 (2)
|0.11
|Дукуре Абдулай
|2
|0.07
|Кин Майкл
|2
|0.07
|Айуоби Алекс
|2
|0.07
|Коулмэн Шеймус
|1
|0.04
|Рондон Саломон
|1
|0.04
|Дэвис Том
|1
|0.04
|Брэнтуэйт Джерред
|1
|0.04
|Аллан Маркес
|0
|0
|Гомеш Андре
|0
|0
|Кенни Джонджо
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Каллум
|6 (1)
|0.21
|Сен-Максимен Аллан
|5
|0.17
|Фрейзер Райан
|2
|0.07
|Шелви Джонджо
|2
|0.07
|Жоэлинтон
|2
|0.07
|Триппьер Киран
|2
|0.07
|Уиллок Джо
|2
|0.07
|Манкильо Хави
|1
|0.03
|Шёр Фабиан
|1
|0.03
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.03
|Лонгстафф Шон
|1
|0.03
|Вуд Крис
|1
|0.03
|Хендрик Джефф
|1
|0.03
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.03
|Хэйден Айзак
|1
|0.03
|Гимараэс Бруно
|1
|0.03
|Ритчи Мэтт
|0
|0
|Кларк Киран
|0
|0
|Крафт Эмиль
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллан Маркес
|6
|1
|Ришарлисон
|6
|0
|Годфри Бен
|5
|0
|Холгейт Мэйсон
|3
|1
|Дукуре Абдулай
|4
|0
|Динь Люка
|4
|0
|Кенни Джонджо
|2
|1
|Таунсенд Андрос
|3
|0
|Гомеш Андре
|3
|0
|Грэй Демарай
|3
|0
|Коулмэн Шеймус
|2
|0
|Рондон Саломон
|2
|0
|Мина Йерри
|2
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|2
|0
|Гордон Энтони
|2
|0
|Делф Фабиан
|1
|0
|Кин Майкл
|1
|0
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|Айуоби Алекс
|1
|0
|Ван де Бек Донни
|1
|0
|Алли Деле
|1
|0
|Доббин Льюис
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шелви Джонджо
|6
|1
|Жоэлинтон
|6
|0
|Ритчи Мэтт
|5
|0
|Ласcеллс Джамал
|5
|0
|Манкильо Хави
|5
|0
|Хэйден Айзак
|5
|0
|Уилсон Каллум
|4
|0
|Крафт Эмиль
|4
|0
|Мёрфи Джейкоб
|4
|0
|Кларк Киран
|2
|1
|Фрейзер Райан
|3
|0
|Шёр Фабиан
|3
|0
|Сен-Максимен Аллан
|3
|0
|Бёрн Дэн
|2
|0
|Дамметт Пол
|2
|0
|Дубравка Мартин
|1
|0
|Дарлоу Карл
|1
|0
|Гейл Дуайт
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Лонгстафф Шон
|1
|0
|Льюис Джамал
|1
|0
|Гимараэс Бруно
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
12
5 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
2
11%
1
8%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
1
5%
5
42%
31-45
3
16%
2
17%
46-60
3
16%
3
25%
61-75
8
42%
0
0%
76-90
Пропущено
19
24
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
5
21%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
2
11%
4
17%
46-60
3
16%
4
17%
61-75
6
32%
7
29%
29%
76-90
Забито
13
20
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 11
17 Не забивали 17
1
8%
6
30%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
6
30%
31-45
3
23%
3
15%
46-60
5
38%
3
15%
61-75
0
0%
2
10%
76-90
Пропущено
25
25
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 12
0
0%
3
12%
1-15
4
16%
4
16%
16-30
7
28%
3
12%
31-45
5
20%
2
8%
46-60
5
20%
6
24%
61-75
4
16%
7
28%
76-90
Забито
32
32
10 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 15
8 Не забивали 7
3
9%
7
22%
1-15
4
13%
1
3%
16-30
3
9%
11
34%
31-45
6
19%
5
16%
46-60
8
25%
6
19%
61-75
8
25%
2
6%
76-90
Пропущено
44
49
19 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 30
18 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 25
3
7%
3
6%
1-15
7
16%
9
18%
16-30
9
20%
7
14%
31-45
7
16%
6
12%
46-60
8
18%
10
20%
61-75
10
23%
14
29%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Эвертон - Борэм Вуд 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:1
Саутгемптон - Эвертон 2:0 Эвертон - Лидс 3:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Эвертон - Брентфорд 4:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Норвич - Эвертон 2:1 Халл Сити - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Эвертон - Арсенал 2:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Брентфорд - Эвертон 1:0 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1
Ньюкасл
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Челси - Ньюкасл 1:0 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брентфорд - Ньюкасл 0:2
Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Аль-Иттихад II - Ньюкасл 1:2 Лидс - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Ньюкасл - Кембридж Юнайтед 0:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Лестер - Ньюкасл 4:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брайтон - Ньюкасл 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|29
|22
|4
|3
|68 - 18
|70
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|29
|21
|6
|2
|75 - 20
|69
|3.
|Челси
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|57 - 19
|59
|4.
|Арсенал
|Заявка
|27
|16
|3
|8
|43 - 31
|51
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|48 - 40
|50
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|48 - 36
|48
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|28
|15
|3
|10
|44 - 35
|48
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|29
|14
|4
|11
|29 - 23
|46
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|28
|11
|3
|14
|41 - 39
|36
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|36 - 45
|35
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|29
|7
|13
|9
|39 - 38
|34
|12.
|Брайтон
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|26 - 36
|33
|13.
|Лестер
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|40 - 45
|33
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|32 - 49
|31
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|32 - 45
|30
|16.
|Лидс
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|31 - 65
|26
|17.
|Эвертон
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|29 - 47
|25
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|29
|6
|4
|19
|29 - 55
|22
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|27
|3
|12
|12
|22 - 38
|21
|20.
|Норвич
|Заявка
|29
|4
|5
|20
|18 - 63
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|37 - 7
|36
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|40 - 10
|34
|3.
|Арсенал
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|24 - 12
|32
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 18
|27
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 20
|27
|6.
|Челси
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|28 - 10
|26
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|23 - 15
|25
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 14
|22
|9.
|Лестер
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 18
|21
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|14 - 12
|20
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 17
|19
|12.
|Эвертон
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 20
|18
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 25
|18
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|16 - 19
|17
|16.
|Лидс
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 29
|16
|17.
|Брайтон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 20
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 16
|12
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 31
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 8
|36
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 13
|33
|3.
|Челси
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 9
|33
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|15 - 11
|26
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 22
|23
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|21 - 20
|23
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 16
|21
|8.
|Арсенал
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 19
|19
|9.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 16
|19
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|6
|0
|9
|17 - 19
|18
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 21
|15
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 21
|15
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 24
|13
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 31
|13
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 26
|13
|16.
|Лестер
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|18 - 27
|12
|17.
|Лидс
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 36
|10
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|12 - 22
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 32
|8
|20.
|Эвертон
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 28
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Эвертон 1:0 Ньюкасл
Исход игры
Эвертон
50.4% (60)
Ничья
33.6% (40)
Ньюкасл
16% (19)
Тотал 2.5
Больше
37.72% (43)
Меньше
62.28% (71)
Обе команды забьют
Да
68.42% (78)
Нет
31.58% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.4% (35)
2:1 Эвертон
21.8% (26)
1:0 Эвертон
20.2% (24)
1:2 Ньюкасл
10.1% (12)
2:0 Эвертон
6.7% (8)
2:2 Ничья
3.4% (4)
0:1 Ньюкасл
2.5% (3)
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