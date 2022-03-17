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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Эвертон
1:0
Конец матча

Стадион:
Ньюкасл
0'
64' Желтая карточка
Ришарлисон
76' Желтая карточка
Крафт Эмиль
76' Желтая карточка
Гордон Энтони
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Аллан Маркес
83' Красная карточка
Аллан Маркес
1:0
90' Гол
Айуоби Алекс
90'+18

Ход матча

64'
Ришарлисон
 
71'
 
Сен-Максимен Аллан
Альмирон Мигель
76'
Калверт-Льюин Доминик
Грэй Демарай
 
76'
 
Крафт Эмиль
76'
Гордон Энтони
 
80'
Аллан Маркес
 
83'
Аллан Маркес
 
85'
 
Мёрфи Джейкоб
Фрейзер Райан
88'
Гомеш Андре
Ришарлисон
 
90'
 
Манкильо Хави
Крафт Эмиль
90'
Айуоби Алекс
(Калверт-Льюин Доминик)
1:0
90'
Таунсенд Андрос
Гордон Энтони
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 119
Эвертон 50.4% (60)
X 33.6% (40)
Ньюкасл 16% (19)
-1
выиграет Ньюкасл, со счетом 1:2
Мы уже видели противостояние этих соперников недавно и с теми же менеджерами у руля. Тогда всё завершилось... Ещё
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости
15
Бегович
Асмир
23
Коулмэн
Шеймус
4
Холгейт
Мэйсон
5
Кин
Майкл
22
Годфри
Бен
16
Дукуре
Абдулай
6
Аллан
Маркес
17
Айуоби
Алекс
24
Гордон
Энтони
11
Грэй
Демарай
7
Ришарлисон
1
Дубравка
Мартин
17
Крафт
Эмиль
5
Шёр
Фабиан
33
Бёрн
Дэн
13
Таргетт
Мэтт
28
Уиллок
Джо
39
Гимараэс
Бруно
7
Жоэлинтон
24
Альмирон
Мигель
20
Вуд
Крис
21
Фрейзер
Райан
Эвертон
4-2-3-1
Ньюкасл
4-3-3

История личных встреч

Эвертон
Ньюкасл

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
12.5%
37.5%
8 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

24 матча

50%
20.8%
29.2%
12 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
41.7%
8.3%
12 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
29.2%
37.5%
8 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Демарай 5 0.19
Ришарлисон 4 0.15
Гордон Энтони 3 0.11
Таунсенд Андрос 3 (1) 0.11
Калверт-Льюин Доминик 3 (2) 0.11
Дукуре Абдулай 2 0.07
Кин Майкл 2 0.07
Айуоби Алекс 2 0.07
Коулмэн Шеймус 1 0.04
Рондон Саломон 1 0.04
Дэвис Том 1 0.04
Брэнтуэйт Джерред 1 0.04
Аллан Маркес 0 0
Гомеш Андре 0 0
Кенни Джонджо 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 6 (1) 0.21
Сен-Максимен Аллан 5 0.17
Фрейзер Райан 2 0.07
Шелви Джонджо 2 0.07
Жоэлинтон 2 0.07
Триппьер Киран 2 0.07
Уиллок Джо 2 0.07
Манкильо Хави 1 0.03
Шёр Фабиан 1 0.03
Мёрфи Джейкоб 1 0.03
Лонгстафф Шон 1 0.03
Вуд Крис 1 0.03
Хендрик Джефф 1 0.03
Ласcеллс Джамал 1 0.03
Хэйден Айзак 1 0.03
Гимараэс Бруно 1 0.03
Ритчи Мэтт 0 0
Кларк Киран 0 0
Крафт Эмиль 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллан Маркес 6 1
Ришарлисон 6 0
Годфри Бен 5 0
Холгейт Мэйсон 3 1
Дукуре Абдулай 4 0
Динь Люка 4 0
Кенни Джонджо 2 1
Таунсенд Андрос 3 0
Гомеш Андре 3 0
Грэй Демарай 3 0
Коулмэн Шеймус 2 0
Рондон Саломон 2 0
Мина Йерри 2 0
Калверт-Льюин Доминик 2 0
Гордон Энтони 2 0
Делф Фабиан 1 0
Кин Майкл 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Айуоби Алекс 1 0
Ван де Бек Донни 1 0
Алли Деле 1 0
Доббин Льюис 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шелви Джонджо 6 1
Жоэлинтон 6 0
Ритчи Мэтт 5 0
Ласcеллс Джамал 5 0
Манкильо Хави 5 0
Хэйден Айзак 5 0
Уилсон Каллум 4 0
Крафт Эмиль 4 0
Мёрфи Джейкоб 4 0
Кларк Киран 2 1
Фрейзер Райан 3 0
Шёр Фабиан 3 0
Сен-Максимен Аллан 3 0
Бёрн Дэн 2 0
Дамметт Пол 2 0
Дубравка Мартин 1 0
Дарлоу Карл 1 0
Гейл Дуайт 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Льюис Джамал 1 0
Гимараэс Бруно 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
12
5 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
2
11%
1
8%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
1
5%
5
42%
31-45
3
16%
2
17%
46-60
3
16%
3
25%
61-75
8
42%
0
0%
76-90

Пропущено

19
24
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
5
21%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
2
11%
4
17%
46-60
3
16%
4
17%
61-75
6
32%
7
29%
29%
76-90

Забито

13
20
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 11
17 Не забивали 17
1
8%
6
30%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
6
30%
31-45
3
23%
3
15%
46-60
5
38%
3
15%
61-75
0
0%
2
10%
76-90

Пропущено

25
25
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 12
0
0%
3
12%
1-15
4
16%
4
16%
16-30
7
28%
3
12%
31-45
5
20%
2
8%
46-60
5
20%
6
24%
61-75
4
16%
7
28%
76-90

Забито

32
32
10 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 15
8 Не забивали 7
3
9%
7
22%
1-15
4
13%
1
3%
16-30
3
9%
11
34%
31-45
6
19%
5
16%
46-60
8
25%
6
19%
61-75
8
25%
2
6%
76-90

Пропущено

44
49
19 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 30
18 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 25
3
7%
3
6%
1-15
7
16%
9
18%
16-30
9
20%
7
14%
31-45
7
16%
6
12%
46-60
8
18%
10
20%
61-75
10
23%
14
29%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Эвертон - Борэм Вуд 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:1
Саутгемптон - Эвертон 2:0 Эвертон - Лидс 3:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Эвертон - Брентфорд 4:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Норвич - Эвертон 2:1 Халл Сити - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Эвертон - Арсенал 2:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Брентфорд - Эвертон 1:0 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1
Ньюкасл
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Челси - Ньюкасл 1:0 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брентфорд - Ньюкасл 0:2
Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Аль-Иттихад II - Ньюкасл 1:2 Лидс - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Ньюкасл - Кембридж Юнайтед 0:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Лестер - Ньюкасл 4:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брайтон - Ньюкасл 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 29 22 4 3 68 - 18 70
2. Ливерпуль Заявка 29 21 6 2 75 - 20 69
3. Челси Заявка 28 17 8 3 57 - 19 59
4. Арсенал Заявка 27 16 3 8 43 - 31 51
5. Манчестер Юнайтед Заявка 29 14 8 7 48 - 40 50
6. Вест Хэм Заявка 29 14 6 9 48 - 36 48
7. Тоттенхэм Заявка 28 15 3 10 44 - 35 48
8. Вулверхэмптон Заявка 29 14 4 11 29 - 23 46
9. Астон Вилла Заявка 28 11 3 14 41 - 39 36
10. Саутгемптон Заявка 29 8 11 10 36 - 45 35
11. Кристал Пэлас Заявка 29 7 13 9 39 - 38 34
12. Брайтон Заявка 29 7 12 10 26 - 36 33
13. Лестер Заявка 26 9 6 11 40 - 45 33
14. Ньюкасл Заявка 29 7 10 12 32 - 49 31
15. Брентфорд Заявка 29 8 6 15 32 - 45 30
16. Лидс Заявка 29 6 8 15 31 - 65 26
17. Эвертон Заявка 27 7 4 16 29 - 47 25
18. Уотфорд Заявка 29 6 4 19 29 - 55 22
19. Бёрнли Заявка 27 3 12 12 22 - 38 21
20. Норвич Заявка 29 4 5 20 18 - 63 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 11 3 0 37 - 7 36
2. Манчестер Сити Заявка 14 11 1 2 40 - 10 34
3. Арсенал Заявка 15 10 2 3 24 - 12 32
4. Манчестер Юнайтед Заявка 15 8 3 4 24 - 18 27
5. Вест Хэм Заявка 15 8 3 4 27 - 20 27
6. Челси Заявка 13 7 5 1 28 - 10 26
7. Тоттенхэм Заявка 13 8 1 4 23 - 15 25
8. Саутгемптон Заявка 15 5 7 3 20 - 14 22
9. Лестер Заявка 13 6 3 4 22 - 18 21
10. Вулверхэмптон Заявка 14 6 2 6 14 - 12 20
11. Кристал Пэлас Заявка 15 4 7 4 22 - 17 19
12. Эвертон Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
13. Астон Вилла Заявка 13 5 3 5 24 - 20 18
14. Ньюкасл Заявка 14 4 6 4 20 - 25 18
15. Брентфорд Заявка 15 5 2 8 16 - 19 17
16. Лидс Заявка 15 4 4 7 17 - 29 16
17. Брайтон Заявка 15 3 5 7 10 - 20 14
18. Бёрнли Заявка 13 2 6 5 10 - 16 12
19. Норвич Заявка 15 2 3 10 10 - 31 9
20. Уотфорд Заявка 14 2 1 11 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 15 11 3 1 28 - 8 36
2. Ливерпуль Заявка 15 10 3 2 38 - 13 33
3. Челси Заявка 15 10 3 2 29 - 9 33
4. Вулверхэмптон Заявка 15 8 2 5 15 - 11 26
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 6 5 3 24 - 22 23
6. Тоттенхэм Заявка 15 7 2 6 21 - 20 23
7. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 21 - 16 21
8. Арсенал Заявка 12 6 1 5 19 - 19 19
9. Брайтон Заявка 14 4 7 3 16 - 16 19
10. Астон Вилла Заявка 15 6 0 9 17 - 19 18
11. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
12. Уотфорд Заявка 15 4 3 8 15 - 21 15
13. Ньюкасл Заявка 15 3 4 8 12 - 24 13
14. Саутгемптон Заявка 14 3 4 7 16 - 31 13
15. Брентфорд Заявка 14 3 4 7 16 - 26 13
16. Лестер Заявка 13 3 3 7 18 - 27 12
17. Лидс Заявка 14 2 4 8 14 - 36 10
18. Бёрнли Заявка 14 1 6 7 12 - 22 9
19. Норвич Заявка 14 2 2 10 8 - 32 8
20. Эвертон Заявка 13 1 3 9 10 - 28 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Вылет в Чемпионшип
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 119
Эвертон 50.4% (60)
X 33.6% (40)
Ньюкасл 16% (19)
-1
выиграет Ньюкасл, со счетом 1:2
Мы уже видели противостояние этих соперников недавно и с теми же менеджерами у руля. Тогда всё завершилось... Ещё
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Прогнозы на матч Эвертон 1:0 Ньюкасл

Исход игры
Эвертон
50.4% (60)
Ничья
33.6% (40)
Ньюкасл
16% (19)
Тотал 2.5
Больше
37.72% (43)
Меньше
62.28% (71)
Обе команды забьют
Да
68.42% (78)
Нет
31.58% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.4% (35)
2:1 Эвертон
21.8% (26)
1:0 Эвертон
20.2% (24)
1:2 Ньюкасл
10.1% (12)
2:0 Эвертон
6.7% (8)
2:2 Ничья
3.4% (4)
0:1 Ньюкасл
2.5% (3)
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