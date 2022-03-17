Второй тайм

108' Команда Эвертон не смогла убедить нас и болельщиков, что сыграла лучше сегодня, но все-таки с победой они уходят с поля.

108' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

108' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

107' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

106' Бегович Асмир взял и забрал мяч на выходе

106' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

105' Матч возобновлен

105' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

104' Игрок Вуд Крис из команды Ньюкасл неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

104' Годфри Бен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

103' Вуд Крис из команды Ньюкасл сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

103' Удар от ворот произведет Эвертон

103' Матч возобновлен

101' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

101' Шёр Фабиан не смог попасть в створ ударом издали

99' Г О О О О Л - Айуоби Алекс забивает с левой ноги!

98' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

98' Удар от ворот произведет Эвертон

98' Отличный пас сделал Шёр Фабиан из команды Ньюкасл . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

97' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

97' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

96' Удар от ворот произведет Эвертон

95' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Бегович Асмир взял и забрал мяч на выходе

94' Жоэлинтон нанес удар, но тот был заблокирован.

93' Годфри Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Ньюкасл выполняет удар от ворот.

93' Матч возобновлен

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [14] минут(а)

91' Уиллок Джо нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

90' Крафт Эмиль из команды Ньюкасл навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

90' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Эвертон

89' Гимараэс Бруно не смог попасть в створ ударом издали

89' Жоэлинтон из команды Ньюкасл сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

88' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Бёрн Дэн из команды Ньюкасл сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

88' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Матч возобновлен

83' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Аллан Маркес из команды Эвертон - была желтая, а стала красная.

82' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

80' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

80' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Гимараэс Бруно из команды Ньюкасл

80' Отличные скиллы показывает Коулмэн Шеймус , обводя своих соперников

80' Выглядело как неплохой момент. Ришарлисон из команды Эвертон закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

79' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе

79' Дубравка Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Гордон Энтони бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

78' Жоэлинтон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Гордон Энтони пробил со штрафного прямо в стенку

76' Гордон Энтони грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

76' Крафт Эмиль получил желтую карточку от судьи

76' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Удар от ворот произведет Ньюкасл

73' Грэй Демарай из команды Эвертон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

73' Дукуре Абдулай из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

73' Бёрн Дэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Годфри Бен из команды Эвертон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

72' Грэй Демарай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' Отличные скиллы показывает Альмирон Мигель , обводя своих соперников

68' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Матч возобновлен

68' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Крафт Эмиль бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

64' Ришарлисон получил желтую карточку от судьи

62' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Удар от ворот произведет Ньюкасл

61' Грэй Демарай оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Бёрн Дэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Удар от ворот произведет Ньюкасл

57' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Матч возобновлен

49' Матч остановлен. Болельщик выбежал на поле и приковал себя к воротам.

48' Уиллок Джо нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

47' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля