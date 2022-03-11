Польша: Экстракласса 2021-2022
0:2
Второй тайм: 90'
Стадион: Брук-Бет
32' Желтая карточкаШчекич Александар
52' Желтая карточкаПознар Томаш
61' Желтая карточкаГубинек Михал
64' Желтая карточкаГибш Матей
0:1
65' ПенальтиШиш Патрик
0:2
72' ПенальтиШиш Патрик
75' Желтая карточкаДьенг Шейку
88' Желтая карточкаХодына Кацпер
89' Желтая карточкаSebastian Bonecki
Ход матча
52'
61'
64'
65'
0:1
72'
0:2
75'
87'
88'
17
Гибш
Матей
18
Piotr
Wlazlo
88
Познар
Томаш
17
Шиш
Патрик
33
Koki
Hinokio
29
Дьенг
Шейку
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гибш МатейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Познар ТомашНападающий
- Запасные игроки
-
99 Лоска ТомашВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Коцыля ДавидНападающий
-
-
25 Veton Tusha
-
-
-
Главный тренер: Латал Радослав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шиш ПатрикПолузащитник
-
33 Koki HinokioПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Дьенг ШейкуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
История личных встреч
Брук-Бет Термалица
Заглембе Любин
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед
Второй тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Piotr Wlazlo
|8 (6)
|0.33
|Мешанович Мурис
|6
|0.25
|Adam Radwanski
|2
|0.08
|Kacper Spiewak
|2
|0.08
|Стефаник Самуэль
|1
|0.04
|Mateusz Grzybek
|1
|0.04
|Познар Томаш
|1
|0.04
|Patryk Czarnowski
|1
|0.04
|Nemanja Tekijaski
|1
|0.04
|Ernest Terpilowski
|1
|0.04
|Wiktor Biedrzycki
|1 (1)
|0.04
|Bartlomiej Kukulowicz
|0
|0
|Земан Мартин
|0
|0
|Глоушек Адам
|0
|0
|Путивцев Артём
|0
|0
|Гергел Роман
|0
|0
|Губинек Михал
|0
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шиш Патрик
|8 (2)
|0.32
|Даниэл Эрик
|2
|0.08
|Стажиньски Филип
|2 (1)
|0.08
|Живец Саша
|2
|0.08
|Заиц Томаш
|2
|0.08
|Долежал Мартин
|2
|0.08
|Пореба Лукаш
|1
|0.04
|Башкиров Евгений
|1
|0.04
|Зубровски Якуб
|1
|0.04
|Lukasz Lakomy
|1
|0.04
|Шимич Лоренцо
|1
|0.04
|Бартолевски Матеуш
|1
|0.04
|Крук Камиль
|1
|0.04
|Karol Podlinski
|0
|0
|Жигулёв Илья
|0
|0
|Солер Ян
|0
|0
|Ходына Кацпер
|0
|0
Карточки
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Piotr Wlazlo
|6
|0
|Путивцев Артём
|4
|0
|Mateusz Grzybek
|4
|0
|Wiktor Biedrzycki
|4
|0
|Васьелевски Марцин
|4
|0
|Nemanja Tekijaski
|2
|1
|Bartlomiej Kukulowicz
|3
|0
|Земан Мартин
|2
|0
|Мешанович Мурис
|2
|0
|Губинек Михал
|2
|0
|Домгени Давид
|2
|0
|Adam Radwanski
|2
|0
|Грабовски Марцин
|2
|0
|Познар Томаш
|1
|0
|Глоушек Адам
|1
|0
|Гергел Роман
|1
|0
|Vlastimir Jovanovic
|1
|0
|Стефаник Самуэль
|1
|0
|Гибш Матей
|1
|0
|Sebastian Bonecki
|1
|0
|Жира Павел
|1
|0
|Безпалец Михал
|1
|0
|Kacper Spiewak
|1
|0
|Ernest Terpilowski
|1
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пореба Лукаш
|8
|0
|Пантич Александар
|3
|2
|Балич Саша
|4
|1
|Бартолевски Матеуш
|5
|0
|Зубровски Якуб
|4
|0
|Ходына Кацпер
|4
|0
|Крук Камиль
|4
|0
|Вуйцицки Якуб
|3
|0
|Жигулёв Илья
|3
|0
|Солер Ян
|3
|0
|Стажиньски Филип
|2
|0
|Даниэл Эрик
|2
|0
|Хладун Доминик
|2
|0
|Заиц Томаш
|2
|0
|Шиш Патрик
|2
|0
|Oliwier Slawinski
|2
|0
|Башкиров Евгений
|1
|0
|Живец Саша
|1
|0
|Дьенг Шейку
|1
|0
|Шчекич Александар
|1
|0
|Дудзиньски Даниэль
|1
|0
|Patryk Kusztal
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
8
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
1
6%
2
25%
1-15
1
6%
1
13%
16-30
5
29%
29%
1
13%
31-45
3
18%
1
13%
46-60
3
18%
2
25%
61-75
4
24%
1
13%
76-90
Пропущено
19
25
5 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
4
21%
3
12%
1-15
1
5%
5
20%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
7
37%
5
20%
46-60
2
11%
2
8%
61-75
5
26%
8
32%
76-90
Забито
9
17
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 3
17 Не забивали 16
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
4
44%
2
12%
31-45
2
22%
7
41%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
11%
3
18%
76-90
Пропущено
19
17
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
0
0%
6
35%
1-15
5
26%
2
12%
16-30
3
16%
4
24%
31-45
6
32%
2
12%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
3
16%
2
12%
76-90
Забито
26
25
13 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 7
7 Не забивали 9
3
12%
2
8%
1-15
1
4%
3
12%
16-30
9
35%
3
12%
31-45
5
19%
8
32%
46-60
3
12%
5
20%
61-75
5
19%
4
16%
76-90
Пропущено
38
42
13 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 18
4
11%
9
21%
1-15
6
16%
7
17%
16-30
3
8%
6
14%
31-45
13
34%
7
17%
46-60
4
11%
3
7%
61-75
8
21%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Брук-Бет Термалица - Варта Познань 1:0 Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2 Брук-Бет Термалица - Легия 0:0 Лех - Брук-Бет Термалица 5:0
Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 ГКС Катовице - Брук-Бет Термалица 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1
Заглембе Любин
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Заглембе Любин - Пяст 0:0 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 3:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1
Заглембе Любин - Легия 1:3 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Легия - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3 Арка Гдыня - Заглембе Любин 2:1 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|24
|14
|7
|3
|44 - 20
|49
|2.
|Ракув
|24
|14
|6
|4
|43 - 23
|48
|3.
|Лех
|24
|14
|6
|4
|48 - 18
|48
|4.
|Лехия Гданьск
|24
|11
|7
|6
|37 - 28
|40
|5.
|Радомьяк Радом
|24
|10
|9
|5
|32 - 25
|39
|6.
|Гурник Забже
|24
|10
|6
|8
|34 - 30
|36
|7.
|Висла Плоцк
|24
|10
|3
|11
|34 - 35
|33
|8.
|Сталь Мелец
|24
|8
|8
|8
|29 - 32
|32
|9.
|Краковия
|24
|8
|7
|9
|31 - 34
|31
|10.
|Пяст
|24
|8
|7
|9
|31 - 29
|31
|11.
|Ягеллония
|24
|7
|9
|8
|29 - 36
|30
|12.
|Заглембе Любин
|2:0
|25
|8
|4
|13
|27 - 42
|28
|13.
|Шлёнск
|24
|6
|8
|10
|32 - 37
|26
|14.
|Легия
|23
|8
|1
|14
|25 - 33
|25
|15.
|Варта Познань
|24
|5
|9
|10
|20 - 28
|24
|16.
|Гурник Ленчна
|24
|5
|9
|10
|24 - 41
|24
|17.
|Висла Краков
|24
|6
|5
|13
|23 - 36
|23
|18.
|Брук-Бет Термалица
|0:2
|24
|5
|7
|12
|25 - 41
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|12
|9
|2
|1
|28 - 4
|29
|2.
|Висла Плоцк
|12
|9
|2
|1
|20 - 6
|29
|3.
|Погонь Щецин
|12
|9
|2
|1
|30 - 11
|29
|4.
|Лехия Гданьск
|12
|8
|3
|1
|21 - 9
|27
|5.
|Ракув
|11
|7
|3
|1
|25 - 8
|24
|6.
|Радомьяк Радом
|12
|6
|5
|1
|18 - 10
|23
|7.
|Гурник Забже
|13
|6
|3
|4
|20 - 15
|21
|8.
|Сталь Мелец
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|9.
|Краковия
|12
|5
|3
|4
|19 - 17
|18
|10.
|Легия
|12
|6
|0
|6
|15 - 15
|18
|11.
|Ягеллония
|12
|4
|6
|2
|17 - 13
|18
|12.
|Заглембе Любин
|2:0
|12
|5
|2
|5
|17 - 17
|17
|13.
|Брук-Бет Термалица
|0:2
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|14.
|Пяст
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|15.
|Шлёнск
|11
|3
|5
|3
|13 - 14
|14
|16.
|Висла Краков
|11
|4
|2
|5
|11 - 12
|14
|17.
|Гурник Ленчна
|12
|3
|5
|4
|13 - 20
|14
|18.
|Варта Познань
|12
|2
|6
|4
|10 - 14
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|13
|7
|3
|3
|18 - 15
|24
|2.
|Погонь Щецин
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|3.
|Лех
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|4.
|Пяст
|12
|4
|4
|4
|14 - 11
|16
|5.
|Радомьяк Радом
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|6.
|Гурник Забже
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|7.
|Лехия Гданьск
|12
|3
|4
|5
|16 - 19
|13
|8.
|Краковия
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|9.
|Варта Познань
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|10.
|Ягеллония
|12
|3
|3
|6
|12 - 23
|12
|11.
|Шлёнск
|13
|3
|3
|7
|19 - 23
|12
|12.
|Сталь Мелец
|11
|2
|5
|4
|12 - 16
|11
|13.
|Заглембе Любин
|2:0
|13
|3
|2
|8
|10 - 25
|11
|14.
|Гурник Ленчна
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|15.
|Висла Краков
|13
|2
|3
|8
|12 - 24
|9
|16.
|Легия
|11
|2
|1
|8
|10 - 18
|7
|17.
|Брук-Бет Термалица
|0:2
|11
|1
|3
|7
|8 - 20
|6
|18.
|Висла Плоцк
|12
|1
|1
|10
|14 - 29
|4